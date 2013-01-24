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Повідомлення Philips про файли cookie

Повідомлення Philips про файли cookie


Повідомлення про
cookie-файли, що діє з квітня 2017 р.

Додаткові відомості про файли cookie

Компанія Philips прагне до того, аби взаємодія з нашими веб-сайтами була максимально інформативною та відповідала вашим інтересам. Для цього ми використовуємо файли cookie і подібні засоби. Ми вважаємо, що вам важливо знати, які файли cookie використовує наш веб-сайт і для яких цілей. Це допоможе захистити ваші персональні відомості та забезпечить максимальну зручність нашого веб-сайта для користувача.

Для чого використовуються ці cookie-файли?

Файли cookie є невеликими текстовими файлами, які зберігаються на вашому комп’ютері або мобільному пристрої, коли ви відвідуєте певні веб-сайти. Компанія Philips може використовувати подібні технології, наприклад, пікселі, веб-маяки, «відбитки» пристрою тощо. Далі всі ці технології іменуватимуться разом «файли cookie».

Для чого використовуються файли cookie?

Файли cookie можуть використовуватися для різних цілей. По-перше, вони можуть бути необхідні для нормальної роботи веб-сайту. Наприклад, без файлів cookie веб-сайт не зможе запам’ятати, що ви виконали вхід або помістили товари в кошик. Такі файли cookie називаються  суворо необхідними.

 

Файли cookie також потрібні для аналізу використання веб-сайту, підрахунку кількості відвідувачів і вдосконалення веб-сайту. Ми не асоціюємо статистику використання веб-сайту та інші звіти з конкретними людьми. Такі файли cookie називаються аналітичними.

 

По-третє, файли cookie для соціальних мереж використовуються для інтеграції соціальних мереж із веб-сайтом, аби ви могли використовувати функції «Подобається» і «Поділитися» в улюбленій соціальній мережі.

 

Четверта важлива сфера застосування файлів cookie – онлайн-реклама. Завдяки їм на веб-сайтах Philips та інших веб-сайтах відображаються тільки найкорисніші та найцікавіші для вас оголошення. Такі файли cookie називаються рекламними.

Як обирати налаштування файлів cookie і конфіденційності на веб-сайтах Philips?

На веб-сайтах Philips ви можете встановлювати налаштування файлів cookie. Натисніть «Файли cookie», щоб обрати типи цих файлів для використання на нашому веб-сайті. Налаштування можна змінити в будь-який час. У налаштуваннях файлів cookie можна переглянути список усіх файлів за категоріями (чітко необхідні, аналітичні, для соціальних мереж, рекламні).

 

У разі зміни налаштувань файлів cookie на нашому веб-сайті вже існуючі файли cookie можуть не видалятися. Їх можна видалити після зміни налаштувань файлів cookie на нашому веб-сайті через веб-браузер, як описано нижче.

 

Якщо ви відвідуєте веб-сайт Philips, призначений для користувачів за межами ЄС, ви можете використовувати налаштування файлів cookie і конфіденційності в браузері.

Як управляти файлами cookie або відключати їх у браузері


Просимо зауважити, що наразі Philips не використовує технічне рішення, що дозволило би нам відповідати на запити вашого браузера «Не відслідковувати». Крім того, ви можете управляти параметрами файлів cookie не тільки в налаштуваннях на нашому веб-сайті, але й у налаштуваннях свого браузера. Найчастіше налаштування файлів cookie на нашому веб-сайті використовувати зручніше, ніж налаштування браузера. Якщо ви відключите всі файли cookie або всі наші файли cookie у браузері, деякі розділи або функції наших веб-сайтів не працюватимуть, оскільки браузер завадить нам використовувати чітко необхідні файли cookie. Тому ми рекомендуємо користуватися налаштуваннями файлів cookie на нашому веб-сайті, а не відключати всі файли cookie через браузер.

Ви можете знайти інформацію про те, як відключити файли cookie або змінити налаштування файлів cookie для браузера, перейшовши за такими посиланнями:

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

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