Файли cookie можуть використовуватися для різних цілей. По-перше, вони можуть бути необхідні для нормальної роботи веб-сайту. Наприклад, без файлів cookie веб-сайт не зможе запам’ятати, що ви виконали вхід або помістили товари в кошик. Такі файли cookie називаються суворо необхідними.
Файли cookie також потрібні для аналізу використання веб-сайту, підрахунку кількості відвідувачів і вдосконалення веб-сайту. Ми не асоціюємо статистику використання веб-сайту та інші звіти з конкретними людьми. Такі файли cookie називаються аналітичними.
По-третє, файли cookie для соціальних мереж використовуються для інтеграції соціальних мереж із веб-сайтом, аби ви могли використовувати функції «Подобається» і «Поділитися» в улюбленій соціальній мережі.
Четверта важлива сфера застосування файлів cookie – онлайн-реклама. Завдяки їм на веб-сайтах Philips та інших веб-сайтах відображаються тільки найкорисніші та найцікавіші для вас оголошення. Такі файли cookie називаються рекламними.
На веб-сайтах Philips ви можете встановлювати налаштування файлів cookie. Натисніть «Файли cookie», щоб обрати типи цих файлів для використання на нашому веб-сайті. Налаштування можна змінити в будь-який час. У налаштуваннях файлів cookie можна переглянути список усіх файлів за категоріями (чітко необхідні, аналітичні, для соціальних мереж, рекламні).
У разі зміни налаштувань файлів cookie на нашому веб-сайті вже існуючі файли cookie можуть не видалятися. Їх можна видалити після зміни налаштувань файлів cookie на нашому веб-сайті через веб-браузер, як описано нижче.
Якщо ви відвідуєте веб-сайт Philips, призначений для користувачів за межами ЄС, ви можете використовувати налаштування файлів cookie і конфіденційності в браузері.
Просимо зауважити, що наразі Philips не використовує технічне рішення, що дозволило би нам відповідати на запити вашого браузера «Не відслідковувати». Крім того, ви можете управляти параметрами файлів cookie не тільки в налаштуваннях на нашому веб-сайті, але й у налаштуваннях свого браузера. Найчастіше налаштування файлів cookie на нашому веб-сайті використовувати зручніше, ніж налаштування браузера. Якщо ви відключите всі файли cookie або всі наші файли cookie у браузері, деякі розділи або функції наших веб-сайтів не працюватимуть, оскільки браузер завадить нам використовувати чітко необхідні файли cookie. Тому ми рекомендуємо користуватися налаштуваннями файлів cookie на нашому веб-сайті, а не відключати всі файли cookie через браузер.
Ви можете знайти інформацію про те, як відключити файли cookie або змінити налаштування файлів cookie для браузера, перейшовши за такими посиланнями:
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