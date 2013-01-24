Файли cookie можуть використовуватися для різних цілей. По-перше, вони можуть бути необхідні для нормальної роботи веб-сайту. Наприклад, без файлів cookie веб-сайт не зможе запам’ятати, що ви виконали вхід або помістили товари в кошик. Такі файли cookie називаються суворо необхідними.

Файли cookie також потрібні для аналізу використання веб-сайту, підрахунку кількості відвідувачів і вдосконалення веб-сайту. Ми не асоціюємо статистику використання веб-сайту та інші звіти з конкретними людьми. Такі файли cookie називаються аналітичними.

По-третє, файли cookie для соціальних мереж використовуються для інтеграції соціальних мереж із веб-сайтом, аби ви могли використовувати функції «Подобається» і «Поділитися» в улюбленій соціальній мережі.

Четверта важлива сфера застосування файлів cookie – онлайн-реклама. Завдяки їм на веб-сайтах Philips та інших веб-сайтах відображаються тільки найкорисніші та найцікавіші для вас оголошення. Такі файли cookie називаються рекламними.