Последнее обновление этого Уведомления о конфиденциальности состоялось 23 февраля 2021 года

Приложение Philips NutriU («Приложение») предоставляет вам услуги по питанию индивидуального характера, создает сообщество для обмена контентом, связанным с приготовлением пищи, и позволяет вам быть подписанным на других членов сообщества со схожими интересами во всем мире («Услуги»). Приложение использует персональные данные, собранные или обработанные с помощью Приложения, включая персональные данные, обработанные любым кухонным устройством Philips, которое вы решили использовать в паре с Приложением (например, блендер Philips) («Устройство»).

Цель этого Уведомления о конфиденциальности - ознакомить вас с нашими принципами защиты конфиденциальной информации при пользовании нашими Услугами, включая то, какую информацию и персональные данные мы собираем, зачем мы их собираем и что с ними делаем, а также предоставить информацию о ваших личных правах. Это Уведомление о конфиденциальности касается персональных данных, собранных или обработанных Приложением, которое контролируется или находится под контролем Philips Domestic Appliances Nederland B.V.. или любым из его филиалов или дочерних компаний («Philips», «наш», «мы» или «нам»).

Вашему вниманию также представлены для ознакомления Условия использования, которые описывают условия, по которым вы пользуетесь нашими Услугами.

Какие персональные данные собираются и для каких целей

Мы получаем или собираем персональные данные, как будет подробно описано ниже, когда предоставляем наши Услуги с момента вашего входа в систему, при загрузке и установке Приложения. Мы ассоциируем ваши персональные данные с уникальными идентификаторами.

Конфиденциальные личные данные

Когда вы даете разрешение на сбор фенотипических данных, мы обрабатываем ваши вес, рост, уровень физической активности и другие детали, чтобы предоставить вам Услуги по питанию персонифицированного характера, включая советы и подсказки с помощью push-уведомлений и/или сообщений в Приложении. Прежде чем собирать любые конфиденциальные данные, мы сообщим вам и попросим вашего явного разрешения в соответствии со Статьей 9.2.a. Регламента (ЕС) 2016/679.

Кроме вышеуказанного, мы просим вас не присылать и не разглашать никакие конфиденциальные личные данные (например, номера социального страхования, информацию относительно расового или этнического происхождения, политических взглядов, религиозных, философских или иных убеждений, здоровья, половой жизни или сексуальной ориентации, биометрические или генетические данные, данные о возможных совершенных преступлениях или информацию о членстве в любых организациях) нам, в Приложении или через него, или любыми другими способами.

Данные учетной записи

Мы собираем ваши личные данные, когда вы создаете учетную запись. Вы можете подключиться к Приложению с помощью учетной записи MyPhilips или через свой профиль в социальных сетях, включая учетную запись Apple.

• Персональные данные, которые мы собираем, могут включать ваше имя, электронный адрес, страну, язык и пароль. Мы также обрабатываем данные об использовании вашего Приложения, включая информацию о действиях в программе, вход и аутентификацию, которую мы используем для управления вашей учетной записью.

• Если вы входите через социальные сети, личные данные, которые мы собираем, могут включать ваш основной общедоступный профиль (например, полное/короткое имя, фотографию профиля, идентификатор, пол, URL-адрес профиля, день рождения, домашнюю страницу и местонахождение) и ваш электронный адрес, которые мы используем для целей аутентификации. В этом случае ваш поставщик социальных сетей может собирать информацию о том, что вы используете Приложение и входите в систему с помощью своего профиля в социальных сетях. Пожалуйста, ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности вашего поставщика социальных сетей (например, Facebook, Google, Apple), чтобы узнать об их принципах конфиденциальности, в частности о том, какие именно персональные данные они собирают, как они их используют, обрабатывают и защищают.

• Мы используем данные учетной записи для создания и управления вашей учетной записью и предоставления персонифицированных Услуг. Вы можете использовать свою учетную запись для безопасного входа в Приложение. Если вы создадите учетную запись MyPhilips для входа в Приложение, мы вышлем вам приветственное электронное письмо для подтверждения вашего имени пользователя и пароля - для общения с вами в ответ на ваши запросы, для отправки вам исключительно связанных с сервисом уведомлений или прямых маркетинговых сообщений, в случае если вы выбрали такую опцию. Вы также можете использовать свою учетную запись MyPhilips для заказа продукта или услуги Philips, участия в акции или игре, участия в деятельности в социальных сетях, связанной с акцией Philips (например, нажимать кнопки "нравится" или "поделиться"), а также участия в тестировании продукта или опросе.

Поскольку мы используем данные учетной записи для предоставления Услуг, мы считаем, что эта обработка необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь на законных основаниях в соответствии со Статьей 6.1. (b) Регламента (ЕС) 2016/679.

Другие предоставленые данные

Используя Приложение, вы можете создать профиль, содержащий ваше имя/любое имя-псевдоним, ваше краткое описание, вашу страну проживания, контент, созданный вами или избранный, а также другие профили, на которые вы подписаны. Мы обрабатываем эти данные вместе с вашими личными настройками, включая выбранные вами кулинарные предпочтения, систему единиц, устройства, которыми вы пользуетесь, и информацию, которую мы отслеживаем, когда вы пользуетесь нашими Услугами.

• Мы используем эти персональные данные для предоставления вам персонифицированных Услуг и возможности стать частью сообщества, которое обменивается контентом, связанным с кулинарией, площадки, где можно общаться с другими членами сообщества со схожими интересами. Мы используем ваши личные настройки в сочетании с вашей активностью в социальном сообществе, чтобы предоставить вам возможность личного опыта использования Приложения, показывая актуальный для вас контент, а также посылая вам push-уведомления и/или сообщения в Приложении. Мы делаем это, анализируя собранные данные и используя конкретные алгоритмы фильтрации рекомендаций.

• В некоторых странах Услуги имеют функцию «Сообщество», которая позволяет просматривать рецепты жителей вашей страны, делиться своими рецептами и размещать комментарии. В рамках функции "Сообщество" (i) вы сможете видеть продукты, которые предпочитаете, и модель вашего Устройства (Устройств) (например, модель мультипечи); в то же время (ii) другие пользователи смогут видеть ваше имя пользователя, фотографию, страну, с кем вы связаны в Приложении и рецепты, которые вы сохраняете в Приложении. Приложение покажет, доступна ли функция «Сообщество» в вашей стране.

Поскольку мы используем ваши другие предоставленные данные для предоставления Услуг, мы считаем, что эта обработка необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь на законных основаниях в соответствии со Статьей 6.1 (b) Регламента (ЕС) 2016/679.

Данные Устройства

Если вы решили объединить Приложение со своим Устройством, мы будем собирать информацию об Устройстве каждый раз, как вы получаете доступ к Устройству или пользуетесь им, включая уникальный номер Устройства пользователя и данные о действиях с ним и использовании. В зависимости от модели Устройства, которое вы используете, Устройство может записывать рецепты и ингредиенты и отправлять их в Приложение. Мы можем использовать эти данные Устройства, чтобы позволить вам управлять своим Устройством и предоставлять вам услуги по питанию индивидуального характера, включая советы и подсказки через сообщения в Приложении и/или push-уведомления.

Поскольку данные о ваших Устройствах обрабатываются только тогда, когда вы решили объединить свои Устройства с Приложением для оказания Услуг, мы считаем, что эта обработка необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь на законных основаниях в соответствии со Статьей 6.1. (b) Регламента (ЕС) 2016/679.

Файлы cookie и аналитика

Мы используем файлы cookie, теги или подобные технологии («файлы cookie») для работы, предоставления, совершенствования, понимания и настройки наших Услуг. Файлы cookie позволяют нам распознавать ваше мобильное устройство и собирать информацию и личные данные, включая ваш уникальный номер Устройства пользователя, IP-адрес вашего мобильного устройства, тип мобильного Интернет-браузера или операционной системы, которую вы используете, данные о действиях и использовании или связанную с обслуживанием информацию об эффективности, которая является информацией о вашем использовании Приложения. Мы также показываем вам контент для конкретной страны (включая информацию на вашем родном языке) на основе IP-адреса вашего мобильного устройства и информации об операторе SIM-карты.

Когда вы даете разрешение на обмен данными вашего Приложения, чтобы помочь усовершенствовать Приложение и получить персонифицированные услуги, мы собираем и обрабатываем данные об использовании вашего Приложения, как описано ниже. Для этого мы используем нескольких поставщиков услуг, которые обрабатывают данные вашего Приложения от нашего имени и в соответствии с нашими инструкциями. Наши поставщики услуг используют файлы cookie, чтобы помочь нам собрать информацию от вас.

• Adobe Analytics. Наше Приложение использует аналитический сервис Adobe Analytics («Adobe Analytics»), предоставленный компанией Adobe Systems Software Ireland Limited («Adobe»). Adobe Analytics использует файлы cookie или подобные им, которые представляют собой текстовые файлы, размещенные в вашем Приложении, чтобы помочь Приложению анализировать общие схемы трафика через наше Приложение. Передавая информацию, сгенерированную файлом cookie, об использовании Приложения к Adobe, Adobe гарантирует, что ваш IP-адрес будет анонимизирован перед использованием геолокализации и заменен общим IP-адресом перед сохранением. От имени Philips Adobe использует эту информацию для оценки использования вами Приложения, составления отчетов об активности Приложения для Philips, а также для предоставления других услуг, касающихся активности Приложения и использования Приложения для Philips. Adobe не будет связывать ваш IP-адрес с любыми другими данными, хранящимися в Adobe.

• Apptentive. Наше Приложение использует Apptentive, сервис обратной связи и коммуникаций («Apptentive»), предоставленный компанией Apptentive Inc. Apptentive использует технологию, подобную файлам cookie, чтобы помочь Приложению проанализировать общие схемы трафика и собрать ваши отзывы через Приложение. От имени Philips Apptentive использует информацию о вашем мобильном устройстве (например, производителя, модель и операционную систему), схемы использования Приложения и информацию, которую вы решите предоставить (например, ответы на опросы или отзывы), чтобы предоставлять услуги Philips с целью расширения понимания использования Приложения, оказывать поддержку и совершенствовать свои продукты и услуги. Ваш IP-адрес анонимизируется перед использованием и сохранением в продуктах и услугах Apptentive.

• Branch Metrics. Наше Приложение использует сервис Branch Metrics, предоставленный компанией Branch Metrics Inc. («Branch»), который задействует пользователей Приложения через внешние ссылки, анализирует доступ пользователей к Приложению и его использование и использует эту информацию для совершенствования Приложения. От имени Philips Branch будет обрабатывать информацию, полученную о вашем использовании Приложения (например, мобильную платформу, метку времени, ключ API (идентификатор приложения), версию Приложения, идентификатор мобильного устройства, идентификатор iOS для рекламы, идентификатор iOS для поставщиков, идентификатор рекламодателя Android, IP-адрес, модель мобильного устройства, производителя и устройство O/S, время запуска/остановки сеанса, код мобильной сети и состояние сети). Если вы загрузите Приложение, нажав на объявление Philips на одной из платформ наших маркетинговых партнеров, таких как Facebook, Apple или Google, и решите дать разрешение, Branch будет собирать данные рекламных объявлений с вашего мобильного устройства, включая уникальные идентификаторы и аналитику данных рекламных объявлений, на которые вы нажимаете, и другие данные о Приложении (например, когда впервые установили Приложение, открыли и создали совместный доступ к программе с помощью функции совместного использования Приложения). Чтобы понять эффективность наших рекламных кампаний и измерить заинтересованность, мы делимся вашими данными по количеству объявлений с платформой, на которой мы размещали объявления, которая затем использует эти данные для отчетности об эффективности нашего объявления. Соглашаясь на использование сервиса Branch, вы соглашаетесь на обмен данными оценки ваших объявлений с платформой, которую вы использовали при нажатии на нашу рекламу, например, Facebook, Apple или Google, в зависимости от того, какая платформа будет обрабатывать ваши данные в соответствии с Уведомлением о конфиденциальности (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/ ).



• Google Firebase. Наше Приложение использует Google Firebase, сервис развития Приложения («Firebase»), предоставленный компанией Google Ireland Ltd. («Google»). Firebase использует файлы cookie или подобные методы, которые представляют собой текстовые файлы, размещенные в вашем Приложении и веб-браузере. От имени Philips Firebase использует информацию с вашего мобильного устройства, такую как идентификатор устройства, IP-адрес, ваш IDFA или идентификатор служб Google Play и ваш MAC-адрес - и заменит их уникальным кодом. При использовании вами Приложения, мы измеряем количество посещений Приложения, страницы, которые вы посещаете, сетевое соединение, время загрузки и аварийное завершение работы Приложения. Мы используем эту информацию для оценки и понимания использования вами Приложения, для тестирования и анализа эффективности и в конечном итоге для оптимизации наших продуктов и услуг.

Чтобы предоставить вам более персонифицированный опыт, мы обрабатываем аналитические данные, чтобы показывать вам нужный контент и присылать рекомендации путем отправки сообщений в Приложении и push-уведомлений. Мы также используем информацию файлов cookie и аналитики, чтобы задавать вам вопросы или пригласить вас принять участие в опросах или исследовательских проектах. Когда вы решаете принять участие, мы обрабатываем данные вашей учетной записи, ответы, мнения и опыт. Мы используем ваши личные данные и информацию для усовершенствования Услуг и разработки новых продуктов для вас в сфере кухонной техники. Обратите внимание, что мы обрабатываем информацию файлов cookie и аналитики относительно вас только после того, как вы дали разрешение в соответствии со Статьей 6.1 (а) Регламента (ЕС) 2016/679.

Рейтинги и отзывы

Если вы пишете отзыв или оцениваете Приложение в магазинах приложений, мы можем обрабатывать такую информацию, чтобы ответить на ваши комментарии и вопросы, понять, что вы чувствуете при использовании Приложения, ознакомиться с вашим общим восприятием Приложения и нашей торговой марки, а также использовать эту информацию для совершенствования Приложения и/или наших продуктов и услуг. Мы можем видеть только имя пользователя магазина, рейтинги, комментарии и любую другую деталь, которой вы решите поделиться с нами или сделать общедоступной. Если вы не требуете от нас этого, мы не связываем эту информацию с данными учетной записи или любой другой информацией, которую получаем от вас. Если вы будете нуждаться в клиентской поддержке, мы можем использовать ваши данные для дальнейшего рассмотрения вашего дела и помогать вам в процессе поддержки клиентов в соответствии с разделом «Поддержка клиентов», размещенным ниже. Мы считаем, что обработка ваших рейтингов и отзывов базируется на законных интересах Philips и является законной в соответствии со Статьей 6.1. (f) Регламента (ЕС) 2016/679.

Поддержка клиентов

Когда вам понадобится клиентская поддержка, вы можете предоставить нам информацию, связанную с использованием вами наших Услуг, включая ваше взаимодействие с Philips, а также способы связи с вами, чтобы мы могли оказать необходимую поддержку. Мы работаем и предоставляем наши Услуги, включая предоставление клиентской поддержки, совершенствование, исправление и настройку наших Услуг.

Мы также используем информацию от вас, чтобы ответить вам, когда вы свяжетесь с нами.Мы считаем обработку ваших данных службой Поддержки клиентов необходимой для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь на законных основаниях в соответствии со Статьей 6.1 (b) Регламента (ЕС) 2016/679. В некоторых случаях мы считаем, что обработка ваших данных службой Поддержки клиентов базируется на законных интересах Philips и является законной в соответствии со Статьей 6.1. (f) Регламента (ЕС) 2016/679.

Комбинированные данные

Мы можем объединять ваши личные данные, включая данные учетной записи, другие предоставленные данные, данные устройства, данные файлов cookie - с данными, собранными во время вашего взаимодействия и использования цифровых каналов Philips, таких как социальные медиа, веб-сайты, электронные письма, программы и подключенные продукты, включая ваши IP-адреса, файлы cookie, информацию о мобильном устройстве, действия в сети /нажатия и касания/, детали расположения и веб-сайты, которые вы посещаете.

Мы используем ваши комбинированные данные для улучшения контента, функциональности и удобства использования Приложения, Устройств и Услуг, а также для разработки новых продуктов и услуг. В этом случае мы считаем обработку ваших комбинированных данных такой, которая основана на законных интересах Philips и является законной в соответствии со статьей 6.1. (f) Регламента (ЕС) 2016/679.

Если вы даете согласие на получение рекламных сообщений о товарах, услугах, событиях и акциях Philips, которые могут быть актуальными для вас на основе ваших предпочтений и поведения в Интернете, мы можем присылать вам маркетинговые и рекламные сообщения по электронной почте, телефону и другим цифровым каналам, таким как мобильные приложения и социальные медиа. Для того чтобы иметь возможность настроить сообщения под ваши предпочтения и поведение и предоставить вам более релевантный и персонифицированный опыт, мы можем анализировать ваши комбинированные данные. Вы можете в любое время отписаться и отказаться от таких сообщений.

Разрешения

Приложение может потребовать у вас разрешение на доступ к мощностям хранения данных, датчикам или иным функциям вашего мобильного устройства (например, фотографиям, повестке дня, контактам, камере, Wi-Fi, геолокации или Bluetooth). Мы настаиваем на доступе в случаях исключительной необходимости для оказания Услуг, как описано ниже.

• Bluetooth и WI-FI. Приложение требует соединения WI-FI для подключения к Интернету. Приложение также требует Bluetooth/WI-FI для подключения ваших Устройств в Приложении. Вы можете в любое время заблокировать соединение Bluetooth / WI-FI в настройках мобильного устройства.

• Место расположения. Для некоторых моделей Устройств операционные системы Android требуют данные приблизительного географического расположения для подключения к Устройству. Операционные системы iOS также требуют геолокации, чтобы распознать, когда Приложение и Устройство находятся рядом. Однако Philips никоим образом не обрабатывает такие данные. Данные будут оставаться в вашем мобильном устройстве, где Philips не будет иметь к ним доступа. Вы можете в любое время заблокировать доступ к своей геолокации в настройках мобильного устройства.

• Файлы. Приложение требует доступ к файлам мобильного устройства для сохранения языковых конструкций и других файлов, которые Приложение использует (например, пособия, рецепты, графические файлы, мультимедийные файлы или другие масштабные программные ресурсы). Если вы удалите Приложение, файлы будут удалены с вашего мобильного устройства.

• Фото и медиа. Если вы добавляете изображение профиля в профиль, Приложение потребует разрешение на доступ к камере вашего мобильного устройства или фотогалерее. Операционные системы Android могут запрашивать разрешение на видео, однако Приложение будет использовать разрешение только для того, чтобы позволить вам загрузить свое фото.

• Иногда разрешение является технической предпосылкой операционной системы вашего мобильного устройства. В таком случае Приложение может потребовать у вас разрешение на получение доступа к определенному датчику или данным, однако мы не будем собирать такие данные, пока в этом не возникнет необходимости для оказания Услуг.

Кому могут быть переданы личные данные?

Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или иным третьим сторонам в соответствии с этим Уведомлением о конфиденциальности и/или действующим законодательством.

Поставщики услуг

Мы сотрудничаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам работать, оказывать, совершенствовать, понимать, настраивать, поддерживать и продавать наши Услуги.Мы можем передавать ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:

Провайдерам ИТ и облачных технологий

Эти поставщики услуг предоставляют необходимое оборудование, программное обеспечение, сети, мощности для хранения, транзакционные услуги и/или сопутствующие технологии, необходимые для запуска Приложения или предоставления Услуг.

Провайдерам аналитических служб

Эти поставщики услуг обеспечивают необходимым оборудованием, программным обеспечением, сетью, хранилищем и/или сопутствующими технологиями, которые нам нужны для составления аналитики Приложения.

Philips требует от своих поставщиков услуг обеспечить адекватный уровень защиты ваших персональных данных, подобный уровню, который мы предоставляем. Мы требуем от наших поставщиков услуг обрабатывать ваши персональные данные только в соответствии с нашими инструкциями и только для вышеуказанных целей, чтобы иметь доступ к минимальному объему данных, необходимому для предоставления определенной услуги, и для защиты безопасности ваших персональных данных.

Иные третьи стороны

Philips также может сотрудничать с третьими сторонами, которые обрабатывают ваши персональные данные в собственных целях. Если Philips передает персональные данные третьим сторонам, которые используют их в своих целях, Philips непременно проинформирует вас и/или получит ваше разрешение в соответствии с действующим законодательством, перед тем как передавать ваши персональные данные. В этом случае, пожалуйста, внимательно прочитайте Уведомления о конфиденциальности третьих сторон, в которых они раскрывают свои принципы конфиденциальности, в частности, то, какие именно персональные данные они собирают, как их используют, обрабатывают и защищают.

Philips иногда может продавать бизнес или часть бизнеса другой компании. Такая передача права собственности может включать передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с этим бизнесом, к компании-покупателю. Все наши права и обязательства в соответствии с Уведомлением о конфиденциальности могут быть свободно переданы Philips любому из наших филиалов в связи со слиянием, приобретением, реструктуризацией или продажей активов, в силу закона или иным образом, и мы можем передать ваши личные данные любому из наших филиалов, организаций-правопреемников или новому владельцу.

Amazon Alexa | Кухня плюс навык

В зависимости от модели Устройства, которую вы используете, опция «Кухня плюс навык» («Навык») позволяет вам управлять своим Устройством и получать информацию через Amazon Alexa.

Когда вы включаете опцию «Навык», Philips позволяет вам подключить свою учетную запись Amazon к учетной записи Philips, которую вы используете для входа в Приложение. Подключая свои учетные записи, Philips и Amazon самостоятельно проводят технические мероприятия для подтверждения вашей личности. Philips делится идентификаторами учетных записей, но не передает учетные данные учетной записи, включая имя или адрес электронной почты, Amazon.

Когда вы разговариваете с приложением Alexa, Amazon направляет Philips текстовую версию ваших голосовых команд вместе с уникальным идентификатором. Мы обрабатываем эту информацию для выполнения ваших команд и предоставления ответа в соответствии с нашим Уведомлением о конфиденциальности. Мы делимся с Amazon ответом в текстовой форме, после чего Amazon сообщит вам о результатах вашей команды в соответствии с Уведомлением о конфиденциальности и Условиями использования Amazon. Philips и Alexa также могут обмениваться информацией об Устройстве, которым вы решили управлять с помощью опции «Навык», в том числе во время обновления, изменения или удаления Устройства.Вы должны понимать, что ваши команды и ответы могут содержать личные данные.

Вы также должны понимать, что Amazon предоставляет вам собственные услуги, и, давая разрешение, вы поручаете нам передавать ваши персональные данные Amazon. Amazon может обрабатывать ваши персональные данные в других странах, то есть за пределами вашей страны проживания, что, возможно, не обеспечивает надлежащей защиты персональных данных в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679. Вы можете в любое время отозвать свое разрешение, отключив опцию «Навык». Пожалуйста, ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности и Условиями использования Amazon для получения дополнительной информации.

Передача личных данных за пределы вашей страны проживания

Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, где у нас есть офис, или в стране, где мы привлекаем поставщиков услуг, и, пользуясь Услугами, вы подтверждаете передачу (если таковая имеется) информации в другие страны, то есть за пределы вашей страны проживания, которые могут иметь правила защиты данных, отличающиеся от правил вашей страны. При определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в этих других странах могут иметь право получить доступ к вашим персональным данным.

Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши личные данные могут быть переданы нашим филиалам или поставщикам услуг в странах, не входящих в состав ЕЭЗ, но признанных Европейской Комиссией обеспечивающими надлежащий уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный перечень этих стран доступен здесь: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). Что касается передачи данных из ЕЭЗ в страны, не соответствующие требованиям Европейской Комиссии, например, США, мы ввели адекватные механизмы, такие как наши Обязательные корпоративные правила относительно данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные контрактные положения, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию этих документов, перейдя по ссылке выше или связавшись с нами здесь.

Как долго мы сохраняем ваши данные?

Мы сохраняем ваши персональные данные столько времени, сколько необходимо или разрешено с учетом целей, для которых собираются данные. Критерии, по которым мы определяем сроки сохранения, включают: (i) продолжительность пользования Приложением и Услугами; (Ii) существует ли юридическое обязательство, которое мы должны выполнять; или (iii) является ли целесообразным сохранение с учетом нашего правового положения (например, относительно общих сроков исковой давности, судебных разбирательств или регуляторных расследований).

Ваш выбор и права

Если вы хотите подать запрос на доступ, исправление, уничтожение, ограничение или запрет на обработку персональных данных, которые вы нам ранее предоставили, или если вы хотите подать запрос на получение электронной копии ваших персональных данных с целью передачи ее другой компании (в пределах права переноса данных, предоставленных вам действующим законодательством), вы можете связаться с нами здесь. Мы ответим на ваш запрос в соответствии с действующим законодательством.

В своем запросе вы должны объяснить, к каким персональным данным вы хотите получить доступ, какие данные вы хотите исправить, уничтожить, ограничить или запретить их обработку. В целях обеспечения вашей защиты мы можем рассматривать только запросы относительно персональных данных, связанных с вашей учетной записью, вашим адресом электронной почты или другой информацией об учетной записи, которые вы используете для отправки нам вашего запроса, и нам может понадобиться подтверждение вашей личности перед началом рассмотрения вашего запроса. Мы постараемся рассмотреть ваш запрос как можно быстрее.

В случаях, когда мы полагаемся на разрешение на сбор и/или обработку ваших персональных данных, вы тем временем можете отозвать свое разрешение в любое время, не влияя на законность обработки, так как разрешение было дано ранее вашего отзыва.

Обратите внимание, что если вы сделаете свой выбор и воспользуетесь своими правами (полностью или частично), вы не сможете в дальнейшем полностью или частично пользоваться нашими Услугами.

Во время обработки ваших персональных данных, осуществляемой на основании юридического обязательства, которое мы обязаны выполнять, в том числе во время вашего взаимодействия с нами для осуществления любого из ваших прав, обработка считается правомерной в соответствии со Статьей 6.1 (c ) Регламента (ЕС)) 2016/679.

В случаях, когда мы должны выполнять обязательства по обработке ваших персональных данных для предоставления наших Услуг, мы не сможем предоставить Услуги, если не получим от вас информацию.

Мы защищаем ваши персональные данные

Мы очень серьезно относимся к своей обязанности защищать данные, которые вы доверяете Philips, от случайных или несанкционированных изменений, потери, ненадлежащего использования, разглашения или несанкционированного доступа. Philips использует различные технологии безопасности, технические и организационные меры для защиты ваших данных. Для этого мы, среди прочего, внедряем средства контроля доступа, используем брандмауэры и протоколы безопасности.

Специальная информация для родителей

Хотя использование Услуг не предназначено для детей, как это определено действующим законодательством, политика Philips основана прежде всего на соблюдении закона, когда речь идет о сборе, использовании или разглашении личных данных детей, следовательно, Philips потребует разрешение родителей или опекунов перед любым из перечисленных действий. Мы стремимся защитить частную жизнь детей и настоятельно рекомендуем родителям и опекунам интересоваться интересами своих детей и принимать активное участие в их деятельности в Интернете.

Если родители или опекуны узнают, что их ребенок предоставил нам свои персональные данные без их согласия, они должны связаться с нами здесь. Если нам станет известно, что ребенок предоставил нам персональные данные, мы удалим ее/его данные из наших файлов.

Внесение изменений в это Уведомление о конфиденциальности

Наши Услуги могут обновляться время от времени без предварительного уведомления. По этой причине мы оставляем за собой право время от времени менять или обновлять это Уведомление о конфиденциальности. Когда мы обновляем это Уведомление о конфиденциальности, мы также обновляем дату вверху этого Уведомления о конфиденциальности.

Советуем регулярно просматривать последнюю версию этого Уведомления о конфиденциальности.

Новое Уведомление о конфиденциальности вступает в силу сразу после опубликования. Если вы не согласны с обновленным Уведомлением, вам предлагается пересмотреть свои предпочтения или рассмотреть возможность прекращения использования наших Услуг. Продолжая получать доступ к нашим Услугам или пользоваться ими после того, как эти изменения вступают в силу, вы признаете, что были проинформированы и согласны с обновленным Уведомлением о конфиденциальности с изменениями.

Наши контакты

Если у вас возникли вопросы относительно этого Уведомления о конфиденциальности или относительно способа использования компанией Philips ваших личных данных, вы можете связаться с Philips или с нашим уполномоченным по защите данных здесь. Или вы имеете право направить жалобу в компетентный в вашей стране или регионе контролирующий орган.



Philips Domestic Appliances Nederland B.V.,

High Tech Campus 42, 5656AE,

Eindhoven, the Netherlands



Дополнительная информация для резидентов Калифорнии

Раздел 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии позволяет нашим клиентам, проживающим в Калифорнии, один раз в год бесплатно запрашивать и получать информацию о личных данных (если таковые имеются), которые мы передавали третьим лицам с целью прямого маркетинга в период предыдущего календарного года. При необходимости эта информация будет содержать перечень категорий персональной информации, к которой был предоставлен доступ, а также имена и адреса всех третьих сторон, которым мы передавали информацию непосредственно в период предыдущего календарного года. Если вы резидент Калифорнии и хотите подать запрос, посетите раздел нашего сайта о конфиденциальности https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html .

В соответствии с Законом о защите персональных данных пользователей штата Калифорния от 2018 («CCPA») мы предоставляем следующие детали относительно категорий персональной информации, которую мы собираем и обрабатываем о резидентах Калифорнии через Устройство и/или Приложение. Для получения подробной информации о том, как мы обрабатываем персональную информацию в соответствии с CCPA в других контекстах, пожалуйста, перейдите сюда. Согласно CCPA «Персональная информация» - это информация, которая идентифицирует, касается или может быть обоснованно связана с определенным жителем Калифорнии или домохозяйством.

Источники персональной информации

Мы собираем персональную информацию через:

• наше взаимодействие с вами через Устройство и/или Приложение и

• наши филиалы.

Сбор и раскрытие персональной информации

В приведенной ниже таблице подробно описано, какие категории персональной информации о резидентах Калифорнии мы планируем собирать, а также какие категории персональной информации мы собирали и разглашали в наших текущих коммерческих целях за период в течение предыдущих 12 месяцев.