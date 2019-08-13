Встроенные решения для удобства использования и сокращения расходов IP-система встроена в телевизор, чтобы ваши гости могли в полной мере наслаждаться отдыхом. Система работает как с каналами РЧ, так и с IP-каналами, и позволяет применять шифрование премиального контента с помощью V-secure.