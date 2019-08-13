Точность и
своевременность информации
*Suggested retail price
**Specifications shown are not applicable to all products within each range.
великолепное сочетание
Настраиваемые информационные страницы позволяют информировать гостей отеля о предоставляемых услугах.
Благодаря SmartInstall вы можете выполнять предварительную настройку телевизора и проводить обновления с помощью удаленного доступа. SmartInfo позволяет делиться нужной информацией, продвигать бренд и информировать гостей о таких услугах, как рестораны и спа-процедуры — получайте дополнительные доходы, не прибегая к отдельным решениям.
Благодаря SmartInstall вы можете выполнять предварительную настройку телевизора и проводить обновления с помощью удаленного доступа. SmartInfo позволяет делиться нужной информацией, продвигать бренд и информировать гостей о таких услугах, как рестораны и спа-процедуры — получайте дополнительные доходы, не прибегая к отдельным решениям.
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