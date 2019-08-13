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Точность и 

своевременность информации

Профессиональные ТВ

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Еще Профессиональные ТВ

SmartInstall и SmartInfo;

великолепное сочетание

 

Настраиваемые информационные страницы позволяют информировать гостей отеля о предоставляемых услугах.

 

Благодаря SmartInstall вы можете выполнять предварительную настройку телевизора и проводить обновления с помощью удаленного доступа. SmartInfo позволяет делиться нужной информацией, продвигать бренд и информировать гостей о таких услугах, как рестораны и спа-процедуры — получайте дополнительные доходы, не прибегая к отдельным решениям.
 

 

Предоставляйте важную информацию и рекламируйте свою компанию

 

С помощью SmartInfo вы можете полностью настраивать страницы информации об отеле для ваших гостей в соответствии с особенностями предоставления услуг. Сообщайте гостям важную информацию и получайте дополнительный доход, рекламируя свой отель и услуги.

Эксклюзивная информация для ваших гостей и увеличение выручки

 

Благодаря решению MyChoice вы можете предлагать гостям телевизионные пакеты по определенной цене и получать доход! MyChoice — это простое решение, позволяющее извлекать выгоду из использования телевизора.

Простая установка телеканалов

 

 

Все наши подключенные телевизоры поддерживают каналы интернет-телевидения. Вы можете одновременно использовать кабельные и интернет-телеканалы. Для воспроизведения IP-телевидения не требуется телевизионная приставка.

 

Удобная удаленная установка и обслуживание

 

 

Это уникальное программное обеспечение распространяется бесплатно и обеспечивает удобное удаленное управление телевизором, а также его обслуживание. Оно позволяет выполнять предварительную настройку телевизора и проводить обновления с помощью удаленного доступа на компьютере, не беспокоя гостей.

Предоставьте гостям доступ к множеству приложений

 

 

SmartTV позволяет настраивать специальные приложения онлайн для всего отеля или отдельного номера. Вы можете добавлять, удалять и систематизировать приложения в зависимости от потребностей, а также получать дополнительную выручку.

Встроенные решения для удобства использования и сокращения расходов

 

IP-система встроена в телевизор, чтобы ваши гости могли в полной мере наслаждаться отдыхом. Система работает как с каналами РЧ, так и с IP-каналами, и позволяет применять шифрование премиального контента с помощью V-secure.

Воспроизводите медиафайлы на большом экране

 

 

Благодаря Miracast и DirectShare ваши гости смогут воспроизводить на телевизоре собственные медиафайлы с любого мобильного смарт-устройства — идеальное решение для развлечения.

 

 

 

Удобное подключение телеприставки

 

 

Serial Xpress обычно используется в качестве протокола обмена данными при создании физического подключения между телевизором и телеприставкой. SXP использует такой же протокол при использовании в медицинских учреждениях.

 

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Philips

Дополнительная информация

 

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Обслуживание и поддержка
 

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Функция SmartInstall

 

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Медиадемонстрация/видео

Videos

  • The right message, at the right time

  • Ambilight

  • SmartTV

  • MyChoice

  • SmartInstall

  • Highlights

/

Videos

  • The right message, at the right time

    The right message, at the right time

  • Ambilight

    Ambilight

  • SmartTV

    SmartTV

  • MyChoice

    MyChoice

  • SmartInstall

    SmartInstall

  • Highlights

    Highlights

  • The right message, at the right time

    The right message, at the right time

  • Ambilight

    Ambilight

  • SmartTV

    SmartTV

  • MyChoice

    MyChoice

  • SmartInstall

    SmartInstall

  • Highlights

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Другие профессиональные дисплеи

 

 

Телевизоры для медицинских учреждений
 

Ориентированность компании Philips на качество, а также опыт по предоставлению услуг в сфере здравоохранения нашли воплощение в телевизорах для медицинских учреждений.




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Signage Solutions

 

Благодаря новейшим технологиям мы создали модельный ряд дисплеев Signage Solutions, которые помогут представить вашу компанию в выгодном свете.




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Мониторы для офиса


Наши мониторы для офиса помогают в значительной степени повысить качество работы: их по достоинству оценят как люди творческих профессий, так и офисные работники и владельцы небольших компаний. 


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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

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