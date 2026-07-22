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Монітори Philips

Непомітно вписуються у ваш день — удома та на роботі.

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Для ігор

49M2C8900/00

Ігровий монітор QD OLED
Ігровий монітор QD OLED
Ігри за межами інновацій
Для вражень

Для вражень

Цей монітор відкриває блискавичні перспективи підключення.

Для сталого розвитку

Для сталого розвитку

Цей монітор створено для енергоефективності.

Монітори з док-станцією USB-C

Монітори з док-станцією USB-C

Відкрийте для себе монітори USB-C Philips із док-станцією, що пропонують зручність і порядок цифрового робочого простору. Забудьте про зарядні пристрої та кабелі живлення!

Що вирізняє монітори Philips?

Інновації в кожному пікселі

Що вирізняє монітори Philips?

Монітори Philips забезпечують яскраве зображення, розумні функції та стильний дизайн — ідеально підходять для роботи чи дому. Насолоджуйтеся високою продуктивністю, простотою використання та кристально чистою картинкою щодня.

Наші топкатегорії

Професійне використання

Монітори Philips відповідають потребам сучасних динамічних, універсальних фахівців завдяки широкому вибору інноваційних рішень, створених для підвищення продуктивності, відтворення реалістичних візуальних ефектів, покращення добробуту та захисту довкілля.

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Професійне використання
домашнього використання

домашнього використання

Лінійка моніторів Philips для домашнього використання пропонує користувачам широкий та різноманітний вибір дисплеїв, натхненних яскравими й різноманітними сучасними стилями життя.

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колекція ігор

Evnia — це прогресивність та винахідливість. Наш новаторський і інклюзивний підхід покликаний створити сучасну атмосферу у світі ґеймінгу, водночас використовуючи досвід і спадщину бренду Philips.

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колекція ігор
Чому монітори Philips для малого та середнього бізнесу?

Чому монітори Philips для малого та середнього бізнесу?

Оптимізован для малих та середніх підприємств. Створен для успіху

Монітори для МСБ
  • TCO Certified Edge

    TCO Certified Edge

    Зобов’язані дбати про довкілля

    Обирайте монітори Philips із сертифікацією TCO — це інновації, продуктивність і сталість. Створені для тих, хто цінує якість і прагне зменшити вплив на довкілля.

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