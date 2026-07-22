Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Для ігор
Цей монітор відкриває блискавичні перспективи підключення.
Цей монітор створено для енергоефективності.
Відкрийте для себе монітори USB-C Philips із док-станцією, що пропонують зручність і порядок цифрового робочого простору. Забудьте про зарядні пристрої та кабелі живлення!
Інновації в кожному пікселі
Що вирізняє монітори Philips?
Монітори Philips забезпечують яскраве зображення, розумні функції та стильний дизайн — ідеально підходять для роботи чи дому. Насолоджуйтеся високою продуктивністю, простотою використання та кристально чистою картинкою щодня.
Монітори Philips відповідають потребам сучасних динамічних, універсальних фахівців завдяки широкому вибору інноваційних рішень, створених для підвищення продуктивності, відтворення реалістичних візуальних ефектів, покращення добробуту та захисту довкілля.
Лінійка моніторів Philips для домашнього використання пропонує користувачам широкий та різноманітний вибір дисплеїв, натхненних яскравими й різноманітними сучасними стилями життя.
Evnia — це прогресивність та винахідливість. Наш новаторський і інклюзивний підхід покликаний створити сучасну атмосферу у світі ґеймінгу, водночас використовуючи досвід і спадщину бренду Philips.
Оптимізован для малих та середніх підприємств. Створен для успіху
TCO Certified Edge
Обирайте монітори Philips із сертифікацією TCO — це інновації, продуктивність і сталість. Створені для тих, хто цінує якість і прагне зменшити вплив на довкілля.
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