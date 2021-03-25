Philips продає свій бізнес техніки для дому глобальній інвестиційній компанії Hillhouse Capital

Амстердам, Нідерланди – Компанія Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA), світовий лідер у галузі медичних технологій, сьогодні оголосила, що підписала угоду про продаж свого бізнесу у категоріях техніки для дому - глобального лідера, обсяг продажів якого в 2020 році склав 2,2 млрд. євро. Бізнес із виробництва та продажу товарів для дому таких категорій, як "Кухонна техніка", "Кава", "Прасування", "Прибирання" та "Якісне повітря" буде продано Hillhouse Capital, глобальній інвестиційній компанії, орієнтованій на допомогу бізнесам у досягнені довгострокового сталого зростання за допомогою цифрових інновацій. Очікується, що передача буде завершена у третьому кварталі 2021 року, відповідно до умов договору, включаючи процес затвердження відповідними регуляторними органами.

Вартість операції з продажу бізнесу у сфері техніки для дому оцінюється приблизно в 3,7 млрд. євро. Philips розраховує отримати чисте грошове надходження після сплати податків, пов’язаних із транзакцією, у розмірі приблизно в 3 млрд. євро у третьому кварталі. Окрім того, буде укладено додаткову 15-річну ліцензійну угоду з торговою маркою із щорічними надходженнями, очікуваний розмір яких становить приблизно 0,7 млрд. євро, у результаті чого загальна вартість угоди складе приблизно 4,4 млрд. євро. Hillhouse Capital зможе використовувати бренд Philips та деякі інші бренди техніки для дому Philips для виробництва, продажу та збуту товарів техніки для дому у всьому світі протягом 15 років. Очікується, що транзакція буде завершена у третьому кварталі 2021 року відповідно до умов укладеного договору. Бізнес у категоріях техніки для дому Philips буде відображено як припинений у фінансовій звітності Philips від першого кварталу 2021 року.