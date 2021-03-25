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Центр новин | Україна

бер. 25, 2021

Philips продає свій бізнес техніки для дому глобальній інвестиційній компанії Hillhouse Capital

 

  • Вартість операції з продажу бізнесу техніки для дому (категорій кухонної техніки, кавомашин, техніки для прибирання, прасування, та покращення якості повітря) оцінюється приблизно в 3,7 млрд. євро
  • Philips розраховує отримати чисте грошове надходження після сплати податків, пов’язаних із транзакцією, у розмірі приблизно в 3 млрд. євро у третьому кварталі
  • Буде укладено додаткову 15-річну ліцензійну угоду для використання Торгової марки зі щорічними надходженнями, очікуваний розмір яких становить приблизно 0,7 млрд. євро, у результаті чого загальна вартість угоди складе приблизно 4,4 млрд. євро
  • Очікується, що транзакція буде завершена у третьому кварталі 2021 року відповідно до умов договору
  • Бізнес техніки для дому Philips буде відображено як припинений у фінансовій звітності Philips від першого кварталу 2021 року

Амстердам, Нідерланди – Компанія Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA), світовий лідер у галузі медичних технологій, сьогодні оголосила, що підписала угоду про продаж свого бізнесу у категоріях техніки для дому - глобального лідера, обсяг продажів якого в 2020 році склав 2,2 млрд. євро. Бізнес із виробництва та продажу товарів для дому таких категорій, як "Кухонна техніка", "Кава", "Прасування", "Прибирання" та "Якісне повітря" буде продано Hillhouse Capital, глобальній інвестиційній компанії, орієнтованій на допомогу бізнесам у досягнені довгострокового сталого зростання за допомогою цифрових інновацій. Очікується, що передача буде завершена у третьому кварталі 2021 року, відповідно до умов договору, включаючи процес затвердження відповідними регуляторними органами.

 

Вартість операції з продажу бізнесу у сфері техніки для дому оцінюється приблизно в 3,7 млрд. євро. Philips розраховує отримати чисте грошове надходження після сплати податків, пов’язаних із транзакцією, у розмірі приблизно в 3 млрд. євро у третьому кварталі. Окрім того, буде укладено додаткову 15-річну ліцензійну угоду з торговою маркою із щорічними надходженнями, очікуваний розмір яких становить приблизно 0,7 млрд. євро, у результаті чого загальна вартість угоди складе приблизно 4,4 млрд. євро. Hillhouse Capital зможе використовувати бренд Philips та деякі інші бренди техніки для дому Philips для виробництва, продажу та збуту товарів техніки для дому у всьому світі протягом 15 років. Очікується, що транзакція буде завершена у третьому кварталі 2021 року відповідно до умов укладеного договору. Бізнес у категоріях техніки для дому Philips буде відображено як припинений у фінансовій звітності Philips від першого кварталу 2021 року.

Я радий, що в Hillhouse Capital ми знайшли новий дім для нашого бізнесу техніки для дому заради подальшого розширення свого лідерства на ринку, побудови сильного бренду та розробки сучасних інновацій», — повідомив Франс ван Гаутен, Генеральний директор Royal Philips. «Ця операція завершує ряд наших головних дивестицій. Надалі ми зосереджуємося на посиленні лідерства в галузі медичних технологій та продовженні нашої трансформації у компанію, що підтримує професіоналів у сфері охорони здоров’я, та розробляє рішення для персонального здоров’я кінцевих споживачів»

Philips є провідним постачальником інтегрованих рішень для поліпшення здоров'я та добробуту людей, а також оптимізації продуктивності постачальників медичних послуг, у всіх аспектах охорони здоров'я від просування здорового способу життя та профілактики до діагностування, лікування та домашнього догляду. Бізнес Philips у галузі персонального здоров’я вартістю 3,2 млрд. євро відіграє важливу роль у інтегрованому підході до охорони здоров’я завдяки інноваційним продуктам та рішенням, орієнтованим на споживачів у таких категоріях, як догляд за ротовою порожниною, особиста гігієна і догляд за здоров’ям матері та дитини.

 

Hillhouse Capital

 

Hillhouse Capital є глобальним інвестором, що співпрацює з підприємцями та управлінськими командами задля побудови високоякісних підприємств, які забезпечують стійке довгострокове зростання. Hillhouse має великий досвід у інтеграції технологій, стимулюванні цифрових інновацій і розширенні бізнесів. Компанія успішно співпрацювала з багатьма світовими споживчими та роздрібними компаніями з метою збільшення рівня залучення споживачів та впровадження прямих інноваційних моделей, а також зростання нових споживчих сегментів ринків.
Ми сподіваємось об'єднати зусилля з Philips, щоб вийти на нові ринки та отримати більше можливостей для зростання у всьому світі», — прокоментував Лей Чжан, засновник та генеральний директор Hillhouse Capital. "Ми слідуємо місії Philips — пропонувати високоякісні продукти для підтримки здорового та повноцінного способу життя споживачів у всьому світі".

Philips Техніка для дому

 

Бізнес техніки для дому, головний офіс якого залишатиметься в Нідерландах, працює у понад 100 країнах світу та має глобальну інноваційну, виробничу та комерційну репутацію. Серед його найуспішніших продуктів — мультипіч, повністю автоматична еспресо-машина з системою LatteGo, парогенератор Perfect Care Elite, очищувач повітря та бездротовий вертикальний пилосос SpeedPro Max. У цій сфері працює приблизно 7000 співробітників у всьому світі.

 

«Я впевнений, що разом із електронною комерцією, ланцюгами поставок та цифровою експертизою Hillhouse Capital ми зможемо продовжувати впровадження значущих інновацій в будинки споживачів», —  сказав Хенк де Йонг, генеральний директор Philips Техніка для дому. «Спираючись на наш асортимент товарів, що є провідним на ринку, широку базу споживачів, а також можливості досліджень і розробок, ми прагнемо продовжувати підтримувати сім’ї та людей, щоб покращувати їхні життя, робити їх здоровішими та щасливішими. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Hillhouse, щоб отримати і використати додаткові можливості для зростання».

 

Натисніть тут, щоб прочитати виступ Генерального директора Philips Франса ван Гаутена під час медіабрифінгу.

Про Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) — це провідна технологічна компанія, націлена на поліпшення здоров’я людей та забезпечення кращих результатів на всіх етапах континууму здоров'я — від ведення здорового способу життя та профілактики до діагностики, лікування та догляду у домашніх умовах. Philips використовує передові технології та глибокі клінічні та споживчі знання для постачання інтегрованих рішень. Штаб-квартира Philips знаходиться в Нідерландах, компанія займає провідні позиції в галузі обладнання для ангіографії, томографії, ультразвукової діагностики та моніторингу стану пацієнта, а також в цифрових рішеннях для медицини, продуктах для догляду за персональним здоров'ям споживачів та догляду за домівкою. Обсяг продажів Philips у 2019 році склав 19,5 млрд євро. У компанії працює близько 80 000 співробітників, які здійснюють продажі та надають послуги у більш ніж 100 країнах. Новини про компанію Philips можна знайти на веб-сайті www.philips.com/newscenter

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Оксана Балясникова

Оксана Баляснікова

PR-менеджер

Тел: +38 (044) 490 98 48

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