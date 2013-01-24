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Повідомлення про конфіденційність

Повідомлення про конфіденційність Philips

Повідомлення про конфіденційність Philips

Останнє оновлення [6 August 2020]
Компанія Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands (Нідерланди) або її філії чи дочірні компанії («Philips», «наш(-а)», «ми» чи «нас») хоче поінформувати Вас про те, як ми збираємо, використовуємо та розголошуємо особисті дані. Це Повідомлення про конфіденційність допомагає зрозуміти наші принципи роботи з конфіденційною інформацією, зокрема те, які особисті дані ми збираємо, чому ми їх збираємо, що ми з ними робимо і як ми їх захищаємо, а також Ваші особисті права.
Introduction

Вступ

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account data

Які особисті дані ми збираємо і з якою метою?

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Third parties

Надання Ваших особистих даних іншим

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Protect Personal Data

Як ми захищаємо Ваші особисті дані?

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Choices and Rights

Ваші права та можливість вибору

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Special info for parents

Спеціальна інформація для батьків

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Contact

Як можна зв’язатися з нами?

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