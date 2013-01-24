Компанія Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands (Нідерланди) або її філії чи дочірні компанії («Philips», «наш(-а)», «ми» чи «нас») хоче поінформувати Вас про те, як ми збираємо, використовуємо та розголошуємо особисті дані. Це Повідомлення про конфіденційність допомагає зрозуміти наші принципи роботи з конфіденційною інформацією, зокрема те, які особисті дані ми збираємо, чому ми їх збираємо, що ми з ними робимо і як ми їх захищаємо, а також Ваші особисті права.