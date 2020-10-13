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Центр новин | Україна
Bouwdokken
жовт. 13, 2020

Компанія Philips посіла друге місце у рейтингу «100 провідних компаній світу зі сталим менеджментом» Wall Street Journal

The Wall Street Journal опублікував новий рейтинг, що представляє вичерпний огляд даних про компанії з найбільш сталим менеджментом у світі. У цьому рейтингу компанія Philips посіла 2 місце. Це свідчить про те, що компанія веде бізнес відповідально та прозоро, дбає про екологію і впроваджує соціальні програми.
"Компанії зі сталим та відповідальним менеджментом насправді мають кращу віддачу та менше інцидентів у ході роботи", - сказав Франс ван Гаутен, генеральний директор Royal Philips, журналісту WSJ Мейтане Сордан під час інтерв'ю напередодні публікації звіту.

Аналітики екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG) оцінили понад 5500 підприємств і склали рейтинг на основі ряду показників сталості. У рамках дослідження враховувалися програми, методи роботи та показники ефективності, що стосуються навколишнього середовища, працівників, інновацій у соціальній та бізнес-сфері. Окрім того, команда співставила 165 повідомлень кожної компанії з інформацією, висвітленою у понад 8800 джерелах засобів масової інформації, використовуючи гібридний підхід, який поєднував штучний інтелект із валідацією дослідницької групи журналу.

 

Незадовго до опублікування рейтингу компанія Philips оголосила про зміну своєї політики та перехід до інтегрованого та відповідального ведення бізнесу, цим самим зміцнивши свою позицію як ринкового лідера зі сталого ведення бізнесу. Наразі компанія завершує свою програму  «Здорові люди, стала планета» на 2016-2020 роки та має намір досягти всіх амбітних цілей програми до кінця року, а саме отримати 70% продажів від екологічних продуктів і послуг та 15% від кругової економіки рішень, знизити викиди вуглецю в процесі діяльності, переробляти 90% своїх експлуатаційних відходів та припинити відправляти їх на звалище. Спираючися на потужний досвід, нова система Philips містить повний набір ключових зобов’язань у всіх аспектах екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG), що визначають виконання стратегії компанії. Вона включає амбітні цілі та детальні плани дій.

 

Працюючи у цій сфері протягом багатьох років, компанія Philips досягла світового визнання за свої досягнення в області стійкості: сім років поспіль у списку CDP Climate Change A-list (єдина компанія зі сфери охорони здоров’я, що входить в рейтинг CDP і за показниками безпеки води, і за запобігання зміни клімату); цілі зменшення викидів парникових газів були затверджені ініціативою "Науково обґрунтовані цілі" (SBTi); нагорода IEEE Spectrum «Технологія на службі суспільству» за «Lumify» ультразвукове дослідження на базі додатків. Компанія також займає провідні позиції в рейтингах індексу сталого розвитку Dow Jones та Sustainalytics

Refurbished Systems

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Оксана Балясникова

Оксана Баляснікова

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