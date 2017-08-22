Правила використання

Цей веб-сайт (далі – «веб-сайт») пропонується вам компанією ТОВ «Філіпс Україна», юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. В, буд. 7, поштова адреса: 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, корп. 2, 4-й поверх, код ЄДРПОУ 33744042 (далі – «Філіпс»). Ваш доступ до цього веб-сайту і його використання регулюються зазначеними нижче Умовами використання. Крім того, на конкретний контент, дані, матеріали та інформацію, що міститься на цьому веб-сайті або доступна завдяки йому (далі – «Контент»), а також на конкретний контент, дані, матеріали або інформацію, що ви можете завантажити, подати та/або опублікувати на цьому веб-сайті («Контент користувача»), або на угоди, що укладаються через нього, можуть поширюватись особливі умови. Такі конкретні умови можуть доповнювати ці Умови або, якщо це прямо зазначене та лише тією мірою, якою зазначено, заміняти їх.
Цей веб-сайт (далі – «веб-сайт») пропонується вам компанією ТОВ «Філіпс Україна», юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. В, буд. 7, поштова адреса: 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, корп. 2, 4-й поверх, код ЄДРПОУ 33744042 (далі – «Філіпс»).
Ваш доступ до цього веб-сайту і його використання регулюються зазначеними нижче Умовами використання. Крім того, на конкретний контент, дані, матеріали та інформацію, що міститься на цьому веб-сайті або доступна завдяки йому (далі – «Контент»), а також на конкретний контент, дані, матеріали або інформацію, що ви можете завантажити, подати та/або опублікувати на цьому веб-сайті («Контент користувача»), або на угоди, що укладаються через нього, можуть поширюватись особливі умови. Такі конкретні умови можуть доповнювати ці Умови або, якщо це прямо зазначене та лише тією мірою, якою зазначено, заміняти їх.
Якщо ви заходите на цей веб-сайт або починаєте його використовувати, ви погоджуєтеся на юридичну обов’язковість для вас Умов використання, а також усіх умов, що містяться або зазначені в цих Умовах, або додаткових умов, зазначених на цьому веб-сайті. Якщо ви НЕ згодні з цими Умовами, ви НЕ повинні заходити на цей веб-сайт і не маєте права його використовувати.
Якщо ви заходите на цей веб-сайт або починаєте його використовувати, ви погоджуєтеся на юридичну обов’язковість для вас Умов використання, а також усіх умов, що містяться або зазначені в цих Умовах, або додаткових умов, зазначених на цьому веб-сайті. Якщо ви НЕ згодні з цими Умовами, ви НЕ повинні заходити на цей веб-сайт і не маєте права його використовувати.
Умови використання можуть бути змінені компанією «Філіпс» у будь-який час. Такі змінені Умови використання набувають чинності в момент їх розміщення на веб-сайті. Вважається, що, продовжуючи заходити на веб-сайт або використовувати його після зазначеного розміщення, ви погоджуєтеся з такими змінами. Рекомендується регулярно ознайомлюватись із відповідними умовами. Інші веб-сайти «Філіпс» можуть мати свої власні умови використання, які діють щодо таких веб-сайтів. «Філіпс» залишає за собою право закрити веб-сайт або змінити його або його Контент у будь-який час без будь-яких повідомлень про це. «Філіпс» залишає за собою право обмежити доступ будь-якої особи до веб-сайту або його окремих сторінок, а також відмовити в такому доступі або припинити його негайно в будь-який час на власний абсолютний розсуд без зазначення будь-яких причин і без повідомлень про це.
Умови використання можуть бути змінені компанією «Філіпс» у будь-який час. Такі змінені Умови використання набувають чинності в момент їх розміщення на веб-сайті. Вважається, що, продовжуючи заходити на веб-сайт або використовувати його після зазначеного розміщення, ви погоджуєтеся з такими змінами. Рекомендується регулярно ознайомлюватись із відповідними умовами. Інші веб-сайти «Філіпс» можуть мати свої власні умови використання, які діють щодо таких веб-сайтів.
«Філіпс» залишає за собою право закрити веб-сайт або змінити його або його Контент у будь-який час без будь-яких повідомлень про це. «Філіпс» залишає за собою право обмежити доступ будь-якої особи до веб-сайту або його окремих сторінок, а також відмовити в такому доступі або припинити його негайно в будь-який час на власний абсолютний розсуд без зазначення будь-яких причин і без повідомлень про це.
Приватна інформація, надана на цьому веб-сайті або зібрана через нього або у зв’язку з ним, використовується виключно відповідно до Політики використання приватної інформації «Філіпс», і ці Умови використання регулюються Політикою використання приватної інформації, що опублікована на цьому веб-сайті.
Приватна інформація, надана на цьому веб-сайті або зібрана через нього або у зв’язку з ним, використовується виключно відповідно до Політики використання приватної інформації «Філіпс», і ці Умови використання регулюються Політикою використання приватної інформації, що опублікована на цьому веб-сайті.
УСЯ ІНФОРМАЦІЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ, ЗОКРЕМА, ТЕКСТИ, ЗОБРАЖЕННЯ, ГРАФІКА, ПОСИЛАННЯ ТА ІНШІ МАТЕРІАЛИ), РОЗМІЩЕНА НА ЦЬОМУ ВЕБ-САЙТІ, НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» ТА «ЗА НАЯВНОСТІ». ТІЄЮ МІРОЮ, ЯКОЮ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ, «ФІЛІПС» ТА ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ, ПАРТНЕРИ, ЛІЦЕНЗІАТИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЦИМ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ЗАПЕВНЕНЬ І ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ЯК ПРЯМИХ, ТАК І ТИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО ВИДУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ, ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ БУДЬ-ЯКИХ ОСІБ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ, А ТАКОЖ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ, КОНТЕНТУ АБО КОРИСТУВАЦЬКОГО КОНТЕНТУ. Ані «Філіпс», ані її дочірні компанії, афілійовані особи, партнери, ліцензіати та постачальники не гарантують і не роблять жодних запевнень щодо того, що (i) веб-сайт буде відповідати вашим вимогам, (ii) веб-сайт працюватиме безперебійно, швидко, безпечно та без будь-яких помилок, а також того, що (iii) результати, які можуть бути отримані з використанням веб-сайта (включаючи будь-яку інформацію та матеріали на цьому веб-сайті), будуть точними, повними, надійними та іншим чином відповідатимуть вашим вимогам. Цей веб-сайт є загальнодоступним. Вам не варто розраховувати на збереження конфіденційності щодо будь-якого Користувацького контенту, який ви можете надати на цьому веб-сайті. Не надавайте тут жодної конфіденційній інформації. *Рекомендовані ціни засновані на відомостях про середньоринкові ціни, що встановлені на ринку збуту, відповідно до маркетингових досліджень щодо цінового сегмента товару. Цінове позиціонування на сайті зазначене виключно з метою інформування та не може бути жодним чином нав’язане суб’єктам господарювання. Ціна в місцях продажів може відрізнятися.
«Філіпс» та її дочірні компанії, афілійовані особи, партнери, ліцензіати та постачальники не несуть жодної відповідальності за перебої та пропуски в Інтернеті, мережі або послугах із розміщення інформації на веб-вузлах і не гарантують, що веб-сайт і послуги, що він надає, або електронні повідомлення, що надсилаються компанією «Філіпс», не містять жодних вірусів та інших небезпечних елементів.
Завантаження будь-яких матеріалів із цього веб-сайту або їх одержання шляхом його використання в інший спосіб здійснюються на ваш власний розсуду та ризик. Ви несете повну відповідальність за будь-які пошкодження вашої комп’ютерної системи або втрату даних, що можуть статися в результаті завантаження будь-яких таких матеріалів.
Щодо зазначення на сайті рекомендованих цін.
УСЯ ІНФОРМАЦІЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ, ЗОКРЕМА, ТЕКСТИ, ЗОБРАЖЕННЯ, ГРАФІКА, ПОСИЛАННЯ ТА ІНШІ МАТЕРІАЛИ), РОЗМІЩЕНА НА ЦЬОМУ ВЕБ-САЙТІ, НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» ТА «ЗА НАЯВНОСТІ». ТІЄЮ МІРОЮ, ЯКОЮ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ, «ФІЛІПС» ТА ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ, ПАРТНЕРИ, ЛІЦЕНЗІАТИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЦИМ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ЗАПЕВНЕНЬ І ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ЯК ПРЯМИХ, ТАК І ТИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО ВИДУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ, ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ БУДЬ-ЯКИХ ОСІБ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ, А ТАКОЖ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ, КОНТЕНТУ АБО КОРИСТУВАЦЬКОГО КОНТЕНТУ.
Ані «Філіпс», ані її дочірні компанії, афілійовані особи, партнери, ліцензіати та постачальники не гарантують і не роблять жодних запевнень щодо того, що (i) веб-сайт буде відповідати вашим вимогам, (ii) веб-сайт працюватиме безперебійно, швидко, безпечно та без будь-яких помилок, а також того, що (iii) результати, які можуть бути отримані з використанням веб-сайта (включаючи будь-яку інформацію та матеріали на цьому веб-сайті), будуть точними, повними, надійними та іншим чином відповідатимуть вашим вимогам.
Цей веб-сайт є загальнодоступним. Вам не варто розраховувати на збереження конфіденційності щодо будь-якого Користувацького контенту, який ви можете надати на цьому веб-сайті. Не надавайте тут жодної конфіденційній інформації.
*Рекомендовані ціни засновані на відомостях про середньоринкові ціни, що встановлені на ринку збуту, відповідно до маркетингових досліджень щодо цінового сегмента товару. Цінове позиціонування на сайті зазначене виключно з метою інформування та не може бути жодним чином нав’язане суб’єктам господарювання. Ціна в місцях продажів може відрізнятися.
Для доступу до деяких сторінок веб-сайту та використання тих чи інших його функцій і послуг вам, можливо, знадобиться зареєструватися як особа, яка може надіслати через сайт інформацію. Ця реєстрація безкоштовна.
Після того як ви зареєструєтеся, вам необхідно обрати унікальне ім’я користувача або «посилання» і пароль, а також надати унікальну, дійсну та діючу адресу електронної пошти, яку можна перевірити. Дублювання імен користувачів і адрес електронної пошти не допускається, тому якщо введені вами ім’я або адреса вже використовуються, з’явиться повідомлення про те, що вам слід обрати інше ім’я або адресу. Ми надішлемо вам електронною поштою підтвердження, що містить вашу реєстраційну інформацію. Якщо така інформація не буде передана з певної причини, вам може бути відмовлено у використанні деяких сторінок, функцій або послуг, для використання яких необхідна реєстрація, або таке використання може бути припинене. Вам необхідно оперативно обновляти вашу реєстраційну інформацію, щоб вона була точною та дійсною на будь-який момент часу. Ви повністю відповідаєте за збереження конфіденційності вашого пароля. Ми залишаємо за собою право змінити ваше ім’я користувача, видалити надаваний вами контент, а також відмовити вам у реєстрації або припинити її, якщо ви оберете ім’я користувача, яке, на наш власний розсуд, є непристойним, образливим або іншим чином невідповідним. Ви повністю відповідаєте за обмеження доступу до вашого комп’ютера (комп’ютерів). Ви погоджуєтеся взяти на себе відповідальність за всі дії, що здійснюються в межах вашого акаунта під вашим іменем користувача та/або паролем, які є результатом вашої поведінки, бездіяльності або недбалості. Ви погоджуєтеся, що якщо вам стане відомо про будь-які підозрілі або несанкціоновані дії щодо вашого акаунта, імені користувача та/або пароля, ви негайно зв’яжетеся з нами, надіславши електронною поштою повідомлення на адресу www.philips.ru/siteowner/index.page. Ми маємо право, на наш власний розсуд, заборонити вам реєстрацію з будь-яких певних поштових послуг або компаній із надання послуг зв’язку через Інтернет.
Для доступу до деяких сторінок веб-сайту та використання тих чи інших його функцій і послуг вам, можливо, знадобиться зареєструватися як особа, яка може надіслати через сайт інформацію. Ця реєстрація безкоштовна.
Надаючи на веб-сайті Користувацький контент, ви погоджуєтеся, що такі матеріали є належними, конструктивними та значимими у відповідному контексті, а також не будуть містити інформації, яка (1) може бути незаконною або іншим чином непридатною для публікації, включаючи, зокрема, відомості наклепницького або образливого характеру щодо будь-якої фізичної особи або організації, (2) може завдати шкоди будь-якій особі або майну або іншим чином образити або зашкодити будь-якій фізичній особі або організації, (3) може порушувати законні права певної особи (у тому числі право на приватне життя або оприлюднення відомостей), (4) має порнографічний, непристойний, образливий, вульгарний або загрозливий характер, (5) є культурно або етнічно неприйнятною або (6) підбурює до будь-якої незаконної діяльності або заохочує до неї. Перед тим як надати будь-які матеріали, ви докладете достатніх зусиль для пошуку та видалення вірусів та інших шкідливих або руйнівних програм. Ви також не передаєте через веб-сайт листи, що розсилаються на декілька адрес із метою їх подальшого розсилання іншим адресатам, не створюєте «піраміди», не проводите огляди та не звертаєтеся із проханнями. Крім того, ви не підробляєте «заголовки», що розкривають подальшу інформацію та ідентифікують її автора, і не маніпулюєте з відомостями про ідентифікацію особи або компанії, а також з іншими даними з метою приховання походження будь-якого Контенту та/або Користувацького контенту, що передається через наш веб-сайт, а також не імітуєте вашу присутність на веб-сайті. Ви не перешкоджаєте роботі та не заважаєте функціонуванню наших сайтів, серверів і мереж і не здійснюєте інших дій, пов’язаних із з невиправданим або надмірним навантаженням на нашу інфраструктуру. Ви підтверджуєте, засвідчуєте та гарантуєте, що Користувацький контент, надаваний на веб-сайт, не порушує майнових прав інших осіб, включаючи, зокрема, авторські права, товарні знаки та патенти, а також зобов’язання зі збереження конфіденційності. Ви визнаєте та погоджуєтеся, що будь-які ваші ідеї, думки або репліки, а також будь-який інший Користувацький контент, наданий вами через веб-сайт, що не захищений правами на інтелектуальну власність, може бути використаний будь-якою іншою особою, яка надає інформацію на веб-сайті, без сплати вам винагороди або без посилання на вас як автора такого контенту. Цим ви надаєте «Філіпс», її дочірнім компаніям, афілійованим особам і партнерам безвідкличну, вільну від сплати гонорарів, невиключну ліцензію, що підлягає субліцензуванню та передачі та діє в усьому світі, на використання, відтворення, підготовку похідних робіт, розподіл, публічне використання, публічне відображення, передачу та опублікування Користувацького контенту, наданого вами на цьому веб-сайті або на будь-якому іншому веб-сайті «Філіпс», або в будь-яких інших маркетингових матеріалах, або в матеріалах, що стосуються зв’язків із громадськістю, у будь-яких засобах інформації. Ви несете повну відповідальність за ваш власний Користувацький контент і наслідки його розміщення на веб-сайті, надання або опублікування на ньому. «Філіпс» має право, але не зобов’язана переглядати та контролювати Користувацький контент до та/або після його надання на веб-сайті. Проте ви визнаєте, що ми не можемо контролювати або переглядати весь Користувацький контент. «Філіпс», її дочірні компанії, афілійовані особи, партнери, ліцензіати та постачальники не будуть і не можуть нести відповідальності за точність, повноту, якість і дійсність Користувацького контенту, розміщеного на веб-сайті третіми сторонами, без будь-яких обмежень. «Філіпс» не підтверджує жодного Користувацького контенту та жодних думок, рекомендацій або порад, наданих у ньому, і прямо відмовляється від будь-якої відповідальності у зв’язку з Користувацьким контентом. «Філіпс» має виключне право та можливість редагувати та/або видаляти повідомлення або будь-який інший Користувацький контент, який є неприйнятним, неправомірним або таким, що будь-яким чином порушує ці Умови, з будь-якої причини, в будь-який час та без надання повідомлення про це або згоди на свій абсолютний розсуд. Будь-якому користувачу, який вважає, що наданий Користувацький контент є неприйнятним або неналежним, рекомендується негайно зв’язатися з «Філіпс» за адресою електронної пошти: www.philips.ru/siteowner/index.page. Отримавши таке повідомлення, ми докладемо достатніх зусиль і здійснимо будь-які дії, що ми вважатимемо необхідними, у досить короткі терміни. Оскільки цей процес не автоматизований, ви повинні знати, що ми не можемо негайно видалити або відредагувати конкретний Користувацький контент.
Надаючи на веб-сайті Користувацький контент, ви погоджуєтеся, що такі матеріали є належними, конструктивними та значимими у відповідному контексті, а також не будуть містити інформації, яка (1) може бути незаконною або іншим чином непридатною для публікації, включаючи, зокрема, відомості наклепницького або образливого характеру щодо будь-якої фізичної особи або організації, (2) може завдати шкоди будь-якій особі або майну або іншим чином образити або зашкодити будь-якій фізичній особі або організації, (3) може порушувати законні права певної особи (у тому числі право на приватне життя або оприлюднення відомостей), (4) має порнографічний, непристойний, образливий, вульгарний або загрозливий характер, (5) є культурно або етнічно неприйнятною або (6) підбурює до будь-якої незаконної діяльності або заохочує до неї.
Перед тим як надати будь-які матеріали, ви докладете достатніх зусиль для пошуку та видалення вірусів та інших шкідливих або руйнівних програм. Ви також не передаєте через веб-сайт листи, що розсилаються на декілька адрес із метою їх подальшого розсилання іншим адресатам, не створюєте «піраміди», не проводите огляди та не звертаєтеся із проханнями. Крім того, ви не підробляєте «заголовки», що розкривають подальшу інформацію та ідентифікують її автора, і не маніпулюєте з відомостями про ідентифікацію особи або компанії, а також з іншими даними з метою приховання походження будь-якого Контенту та/або Користувацького контенту, що передається через наш веб-сайт, а також не імітуєте вашу присутність на веб-сайті. Ви не перешкоджаєте роботі та не заважаєте функціонуванню наших сайтів, серверів і мереж і не здійснюєте інших дій, пов’язаних із з невиправданим або надмірним навантаженням на нашу інфраструктуру.
Ви підтверджуєте, засвідчуєте та гарантуєте, що Користувацький контент, надаваний на веб-сайт, не порушує майнових прав інших осіб, включаючи, зокрема, авторські права, товарні знаки та патенти, а також зобов’язання зі збереження конфіденційності.
Ви визнаєте та погоджуєтеся, що будь-які ваші ідеї, думки або репліки, а також будь-який інший Користувацький контент, наданий вами через веб-сайт, що не захищений правами на інтелектуальну власність, може бути використаний будь-якою іншою особою, яка надає інформацію на веб-сайті, без сплати вам винагороди або без посилання на вас як автора такого контенту.
Цим ви надаєте «Філіпс», її дочірнім компаніям, афілійованим особам і партнерам безвідкличну, вільну від сплати гонорарів, невиключну ліцензію, що підлягає субліцензуванню та передачі та діє в усьому світі, на використання, відтворення, підготовку похідних робіт, розподіл, публічне використання, публічне відображення, передачу та опублікування Користувацького контенту, наданого вами на цьому веб-сайті або на будь-якому іншому веб-сайті «Філіпс», або в будь-яких інших маркетингових матеріалах, або в матеріалах, що стосуються зв’язків із громадськістю, у будь-яких засобах інформації.
Ви несете повну відповідальність за ваш власний Користувацький контент і наслідки його розміщення на веб-сайті, надання або опублікування на ньому. «Філіпс» має право, але не зобов’язана переглядати та контролювати Користувацький контент до та/або після його надання на веб-сайті. Проте ви визнаєте, що ми не можемо контролювати або переглядати весь Користувацький контент. «Філіпс», її дочірні компанії, афілійовані особи, партнери, ліцензіати та постачальники не будуть і не можуть нести відповідальності за точність, повноту, якість і дійсність Користувацького контенту, розміщеного на веб-сайті третіми сторонами, без будь-яких обмежень.
«Філіпс» не підтверджує жодного Користувацького контенту та жодних думок, рекомендацій або порад, наданих у ньому, і прямо відмовляється від будь-якої відповідальності у зв’язку з Користувацьким контентом.
«Філіпс» має виключне право та можливість редагувати та/або видаляти повідомлення або будь-який інший Користувацький контент, який є неприйнятним, неправомірним або таким, що будь-яким чином порушує ці Умови, з будь-якої причини, в будь-який час та без надання повідомлення про це або згоди на свій абсолютний розсуд. Будь-якому користувачу, який вважає, що наданий Користувацький контент є неприйнятним або неналежним, рекомендується негайно зв’язатися з «Філіпс» за адресою електронної пошти: www.philips.ru/siteowner/index.page. Отримавши таке повідомлення, ми докладемо достатніх зусиль і здійснимо будь-які дії, що ми вважатимемо необхідними, у досить короткі терміни. Оскільки цей процес не автоматизований, ви повинні знати, що ми не можемо негайно видалити або відредагувати конкретний Користувацький контент.
АНІ «ФІЛІПС», АНІ ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ, ПАРТНЕРИ, ЛІЦЕНЗІАТИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЗА ЖОДНИХ УМОВ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ, ПОХІДНІ, ШТРАФНІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ПОБІЧНІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ЧЕРЕЗ ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ АБО КОНТЕНТУ АБО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ, АБО НЕМОЖЛИВІСТЬ ТАКОГО ДОСТУПУ АБО ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ У РЕЗУЛЬТАТІ ТАКОГО ДОСТУПУ АБО ВИКОРИСТАННЯ, АБО ЇХ НЕМОЖЛИВОСТІ, АБО У ЗВ’ЯЗКУ З НИМИ, НАВІТЬ ЯКЩО «ФІЛІПС» БУДЕ ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ЗБИТКИ Є ПРЯМИМ І ВИКЛЮЧНИМ НАСЛІДКОМ НЕПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ АБО ГРУБОЇ НЕДБАЛОСТІ З БОКУ КОМПАНІЇ «ФІЛІПС».
Якщо ви проживаєте в країні та штаті, що не допускають зазначені вище виключення та обмеження відповідальності або відмову від гарантій, викладену в статті 4 вище, такі виключення та обмеження не поширюватимуться на вас, але лише тією мірою якою такі виключення та обмеження є недопустимими таким чином. У цьому випадку зазначені виключення та обмеження обмежуються в максимальних межах, допустимих законодавством.
АНІ «ФІЛІПС», АНІ ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ, ПАРТНЕРИ, ЛІЦЕНЗІАТИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЗА ЖОДНИХ УМОВ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ, ПОХІДНІ, ШТРАФНІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ПОБІЧНІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ЧЕРЕЗ ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ АБО КОНТЕНТУ АБО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ, АБО НЕМОЖЛИВІСТЬ ТАКОГО ДОСТУПУ АБО ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ У РЕЗУЛЬТАТІ ТАКОГО ДОСТУПУ АБО ВИКОРИСТАННЯ, АБО ЇХ НЕМОЖЛИВОСТІ, АБО У ЗВ’ЯЗКУ З НИМИ, НАВІТЬ ЯКЩО «ФІЛІПС» БУДЕ ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ЗБИТКИ Є ПРЯМИМ І ВИКЛЮЧНИМ НАСЛІДКОМ НЕПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ АБО ГРУБОЇ НЕДБАЛОСТІ З БОКУ КОМПАНІЇ «ФІЛІПС».
«Філіпс» за жодних умов не відповідає за контент будь-якого сайту, що належить третій стороні, який доступний із веб-сайту за гіперпосиланням, незалежно від того, чи встановлене таке гіперпосилання безпосередньо веб-сайтом або третьою стороною відповідно до Умов використання. Будь-яке посилання на нашому веб-сайті на інший сайт не є схваленням такого іншого сайту, і цим не надається жодних запевнень і гарантій щодо точності, своєчасності або придатності контенту певного сайту, на який веб-сайт містить посилання, і ми не несемо за це жодної відповідальності. Програмне забезпечення, що надається для завантаження з веб-сайту або через нього, ліцензоване згідно з умовами відповідної ліцензійної угоди. Якщо інше не передбачене у відповідній ліцензійній угоді, програмне забезпечення надається для використання тільки кінцевими користувачами, і подальше копіювання, відтворення або передача програмного забезпечення прямо забороняються. ГАРАНТІЇ, ЯКЩО ВОНИ Є, ЩОДО ТАКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЮТЬ ТІЛЬКИ ТІЄЮ МІРОЮ, ЯКОЮ ВОНИ НАДАНІ У ВІДПОВІДНІЙ ЛІЦЕНЗІЙНІЙ УГОДІ. «ФІЛІПС» ЦИМ ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ІНШИХ ПРЯМИХ ЗАПЕВНЕНЬ І ГАРАНТІЙ, А ТАКОЖ ЗАПЕВНЕНЬ І ГАРАНТІЙ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО ВИДУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
«Філіпс» за жодних умов не відповідає за контент будь-якого сайту, що належить третій стороні, який доступний із веб-сайту за гіперпосиланням, незалежно від того, чи встановлене таке гіперпосилання безпосередньо веб-сайтом або третьою стороною відповідно до Умов використання. Будь-яке посилання на нашому веб-сайті на інший сайт не є схваленням такого іншого сайту, і цим не надається жодних запевнень і гарантій щодо точності, своєчасності або придатності контенту певного сайту, на який веб-сайт містить посилання, і ми не несемо за це жодної відповідальності.
Програмне забезпечення, що надається для завантаження з веб-сайту або через нього, ліцензоване згідно з умовами відповідної ліцензійної угоди. Якщо інше не передбачене у відповідній ліцензійній угоді, програмне забезпечення надається для використання тільки кінцевими користувачами, і подальше копіювання, відтворення або передача програмного забезпечення прямо забороняються. ГАРАНТІЇ, ЯКЩО ВОНИ Є, ЩОДО ТАКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЮТЬ ТІЛЬКИ ТІЄЮ МІРОЮ, ЯКОЮ ВОНИ НАДАНІ У ВІДПОВІДНІЙ ЛІЦЕНЗІЙНІЙ УГОДІ. «ФІЛІПС» ЦИМ ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ІНШИХ ПРЯМИХ ЗАПЕВНЕНЬ І ГАРАНТІЙ, А ТАКОЖ ЗАПЕВНЕНЬ І ГАРАНТІЙ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО ВИДУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Авторські права й усі інші майнові права на Контент, що надаються компанією «Філіпс», її афілійованими особами, дочірніми компаніями, ліцензіатами та/або іншими партнерами, програмне забезпечення для роботи та публікації веб-сайту, компілювання даних на веб-сайті, а також порядок, послідовність і організація веб-сайту належать Koninklijke Philips N.V. та/або іншим її партнерам і ліцензіатам. Усі права на Контент, прямо не надані цими Умовами, захищені. PHILIPS є зареєстрованим товарним знаком Koninklijke Philips N.V. PHILIPS і всі інші зареєстровані товарні знаки Koninklijke Philips N.V. і її афілійованих осіб є важливими активами компанії. Належне використання товарних знаків має особливо важливе значення, і ви повинні дотримуватися вказівок «Філіпс», посилаючись на продукцію та послуги нашої компанії. З детальнішою інформацією ви зможете ознайомитися, перейшовши за цим посиланням. Використання та реєстрація найменування PHILIPS виключно зарезервоване нашою компанією. Ви не маєте права реєструвати та використовувати найменування компанії, встановлене законом найменування, торговельне найменування, доменне ім’я та інші найменування, посилання та описи, до яких входить найменування PHILIPS, найменування, подібне до цього, або будь-яке інше найменування, що містить частину найменування PHILIPS, і таке найменування, що реєструється або використовується, не повинне містити будь-який інший зареєстрований товарний знак компанії Koninklijke Philips N.V
Авторські права й усі інші майнові права на Контент, що надаються компанією «Філіпс», її афілійованими особами, дочірніми компаніями, ліцензіатами та/або іншими партнерами, програмне забезпечення для роботи та публікації веб-сайту, компілювання даних на веб-сайті, а також порядок, послідовність і організація веб-сайту належать Koninklijke Philips N.V. та/або іншим її партнерам і ліцензіатам. Усі права на Контент, прямо не надані цими Умовами, захищені.
PHILIPS є зареєстрованим товарним знаком Koninklijke Philips N.V.
PHILIPS і всі інші зареєстровані товарні знаки Koninklijke Philips N.V. і її афілійованих осіб є важливими активами компанії. Належне використання товарних знаків має особливо важливе значення, і ви повинні дотримуватися вказівок «Філіпс», посилаючись на продукцію та послуги нашої компанії. З детальнішою інформацією ви зможете ознайомитися, перейшовши за цим посиланням.
Використання та реєстрація найменування PHILIPS виключно зарезервоване нашою компанією. Ви не маєте права реєструвати та використовувати найменування компанії, встановлене законом найменування, торговельне найменування, доменне ім’я та інші найменування, посилання та описи, до яких входить найменування PHILIPS, найменування, подібне до цього, або будь-яке інше найменування, що містить частину найменування PHILIPS, і таке найменування, що реєструється або використовується, не повинне містити будь-який інший зареєстрований товарний знак компанії Koninklijke Philips N.V
Цей веб-сайт є загальнодоступним, і будь-яка інформація, що надається на ньому, не вважається конфіденційною. Ви визнаєте, що, представляючи будь-які нововведення, включені в Користувацький контент, наданий вами, ви здійснюєте «опублікування» такого нововведення згідно з відповідними патентними законами. Ви визнаєте, що будь-який Користувацький контент, що надається та/або обговорюється на веб-сайті, може підпадати під дію патентних прав «Філіпс», її дочірніх компаній, афілійованих осіб, ліцензіатів, інших партнерів і третіх сторін, а також їх прав на авторські права, товарні знаки та іншу інтелектуальну власність. Якщо ви будете розглядати можливість використання будь-яких ідей, пропозицій або рішень, або іншого Користувацького контенту, наданого на веб-сайті, ви зобов’язані отримати відповідні права на інтелектуальну власність перед тим, як їх використовувати.
Цей веб-сайт є загальнодоступним, і будь-яка інформація, що надається на ньому, не вважається конфіденційною. Ви визнаєте, що, представляючи будь-які нововведення, включені в Користувацький контент, наданий вами, ви здійснюєте «опублікування» такого нововведення згідно з відповідними патентними законами.
Ви визнаєте, що будь-який Користувацький контент, що надається та/або обговорюється на веб-сайті, може підпадати під дію патентних прав «Філіпс», її дочірніх компаній, афілійованих осіб, ліцензіатів, інших партнерів і третіх сторін, а також їх прав на авторські права, товарні знаки та іншу інтелектуальну власність. Якщо ви будете розглядати можливість використання будь-яких ідей, пропозицій або рішень, або іншого Користувацького контенту, наданого на веб-сайті, ви зобов’язані отримати відповідні права на інтелектуальну власність перед тим, як їх використовувати.
Якщо ви знаєте або підозрюєте, що будь-які матеріали, розміщені на веб-сайті (включаючи, зокрема, матеріали, розміщені на Форумі), використані або скопійовані в порушення авторських прав, вам слід повідомити спеціального агента компанії «Філіпс», відомості про якого наведені нижче. Відповідно до Закону США про авторське право у цифрову епоху, розділ 512(c) (3), глава 17 Кодексу США, ваше повідомлення повинне містити таке: Зі спеціальним агентом для повідомлення про претензії за фактом порушення авторських прав можна зв’язатися у такий спосіб: Поштою: Philips International B.V., Corporate Legal Department Amstelplein 2 Breitner Center PO Box 77900 Amsterdam The Netherlands Засобами факсимільного зв’язку: Philips International B.V., Corporate Legal Department Amsterdam The Netherlands + 31 20 5977230
Зазначена вище інформація надана виключно з метою повідомлення компанії «Філіпс» про те, що авторські права на ваші матеріали можуть бути порушені. На всі інші запити, такі як питання, пов’язані із продуктами, а також питання та занепокоєння щодо неправомірності розміщення відомостей та/або контенту, відповідь не буде отримана, якщо вони будуть надіслані зазначеним вище чином.
Якщо ви знаєте або підозрюєте, що будь-які матеріали, розміщені на веб-сайті (включаючи, зокрема, матеріали, розміщені на Форумі), використані або скопійовані в порушення авторських прав, вам слід повідомити спеціального агента компанії «Філіпс», відомості про якого наведені нижче. Відповідно до Закону США про авторське право у цифрову епоху, розділ 512(c) (3), глава 17 Кодексу США, ваше повідомлення повинне містити таке:
Зі спеціальним агентом для повідомлення про претензії за фактом порушення авторських прав можна зв’язатися у такий спосіб:
Поштою: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
The Netherlands
Засобами факсимільного зв’язку: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amsterdam
The Netherlands
+ 31 20 5977230
Ви погоджуєтеся відшкодувати «Філіпс», її дочірнім компаніям, афілійованим особам, ліцензіатам, іншим партнерам і постачальникам, а також їхнім відповідним посадовим особам, директорам, працівникам, акціонерам, юридичним представникам, агентам, правонаступникам і цесіонаріям збитки, витрати та видатки (у тому числі гонорари адвокатів та інших фахівців у розумних межах і судові витрати), захистити їх від таких збитків, витрат і видатків за будь-якою відповідальністю, яка може виникнути внаслідок розміщення матеріалів на веб-сайті, контенту або передачі будь-якого повідомлення, даних, матеріалів або будь-якого іншого Користувацького контенту, який ви надаєте на веб-сайт, а також внаслідок порушення вами цих Умов використання. У випадку будь-якої скарги або незаконної дії, що виникає з певного повідомлення або будь-якого іншого Користувацького контенту, розміщеного вами на сайті, «Філіпс» залишає за собою право розкрити про вас особисті відомості, а також будь-яку іншу інформацію про вас, що «Філіпс» може мати у своєму розпорядженні.
Якщо у вас виникне спір з одним або декількома користувачами, ви звільняєте «Філіпс», її дочірні компанії, афілійованих осіб, партнерів і постачальників, а також їхніх відповідних посадових осіб, директорів, працівників, акціонерів, юридичних представників, агентів, правонаступників і цесіонаріїв від будь-яких відомих і невідомих претензій, вимог і збитку (фактичного та непрямого) будь-якого роду, що можуть виникнути з такого спору або бути пов’язаними з ним.
Ви погоджуєтеся відшкодувати «Філіпс», її дочірнім компаніям, афілійованим особам, ліцензіатам, іншим партнерам і постачальникам, а також їхнім відповідним посадовим особам, директорам, працівникам, акціонерам, юридичним представникам, агентам, правонаступникам і цесіонаріям збитки, витрати та видатки (у тому числі гонорари адвокатів та інших фахівців у розумних межах і судові витрати), захистити їх від таких збитків, витрат і видатків за будь-якою відповідальністю, яка може виникнути внаслідок розміщення матеріалів на веб-сайті, контенту або передачі будь-якого повідомлення, даних, матеріалів або будь-якого іншого Користувацького контенту, який ви надаєте на веб-сайт, а також внаслідок порушення вами цих Умов використання. У випадку будь-якої скарги або незаконної дії, що виникає з певного повідомлення або будь-якого іншого Користувацького контенту, розміщеного вами на сайті, «Філіпс» залишає за собою право розкрити про вас особисті відомості, а також будь-яку іншу інформацію про вас, що «Філіпс» може мати у своєму розпорядженні.
Ми маємо одноособове право в будь-який час закрити веб-сайт або деякі його сторінки з будь-якої причини без повідомлення або будь-якої згоди на це. Ми не будемо нести жодної відповідальності за нездатність зберегти або видалити будь-який Контент та/або Користувацький контент, наданий на веб-сайт.
Ми маємо одноособове право в будь-який час закрити веб-сайт або деякі його сторінки з будь-якої причини без повідомлення або будь-якої згоди на це. Ми не будемо нести жодної відповідальності за нездатність зберегти або видалити будь-який Контент та/або Користувацький контент, наданий на веб-сайт.
Веб-сайт може містити посилання на продукцію та послуги «Філіпс», що можуть бути недоступними в певній країні. Будь-яке таке посилання не передбачає та не гарантує, що такі продукція або послуги будуть доступними в будь-який час у будь-якій певній країні. Щоб одержати детальнішу інформацію, ви можете звернутися до місцевого представництва «Філіпс».
Веб-сайт може містити посилання на продукцію та послуги «Філіпс», що можуть бути недоступними в певній країні. Будь-яке таке посилання не передбачає та не гарантує, що такі продукція або послуги будуть доступними в будь-який час у будь-якій певній країні. Щоб одержати детальнішу інформацію, ви можете звернутися до місцевого представництва «Філіпс».
Інформація на цьому веб-сайті може містити певні заяви з оцінкою перспектив фінансового стану, результатів операцій і діяльності компанії «Філіпс», а також певні плани та завдання «Філіпс» стосовно них. Ми попереджаємо читачів, що оцінка перспектив не є гарантією успішної роботи в майбутньому та що фактичні результати можуть суттєво розходитися з показниками, закладеними в такі оцінки. Прикладами оцінки перспектив є заяви стосовно нашої стратегії, темпів росту збуту, майбутнього коефіцієнта EBITA та економії витрат, майбутніх масштабів внутрішнього розвитку нашої діяльності, а також вигоди від майбутніх угод із придбання активів і нашого стану з огляду капіталу. Оцінки перспектив за своїм характером передбачають ризик і невизначеність, оскільки вони стосуються майбутніх подій і обставин, й існує безліч факторів, що могли би призвести до того, що фактичні результати суттєво відрізнятимуться від показників, які прямо зазначені або маються на увазі в оцінках перспектив. До оцінки перспектив можуть, зокрема, втручатися внутрішні та глобальні економічні та ділові умови, успішна реалізація нашої стратегії, можливості щодо виявлення об’єктів, які можна вигідно придбати, й успішного укладання відповідних угод з їх придбання, а також інтегрування придбаних активів у нашу діяльність, вподобання клієнтів щодо нашої наявної та нової продукції, можливості щодо розробки та просування на ринок нових продуктів і реалізації вигід нашої стратегії, політика та заходи державних і регулюючих органів, зміни в законодавстві, а також вплив конкуренції, тобто фактори, на багато з яких ми не можемо вплинути. Тому наші фактичні результати в майбутньому можуть суттєво розходитися з планами, цілями та очікуваннями, зазначеними в таких перспективних оцінках. Інші ризики та фактори зазначені нами в документах, поданих або наданих до Комісії з цінних паперів і бірж США (далі – SEC), включаючи наш останній Річний звіт за формою 20-F, опублікований на веб-сайті SEC за адресою: www.sec.gov. Будь-які перспективні оцінки, підготовлені нами або іншими особами, які виступають від нашого імені, є чинними тільки на дату, на яку вони підготовлені. Ми не зобов’язані оновлювати відомості з перспективними оцінками, щоб вони відбивали зміни в очікуваннях або в подіях, умовах або обставинах, на яких засновані такі заяви. Однак читачу слід ознайомитися з іншими інформаційними довідками, які ми підготували або можемо внести в документи, подані нами, або які ми можемо подати до SEC.
Ці Умови регулюються законодавством України і тлумачаться відповідно до нього. Ви погоджуєтесь на невиняткову юрисдикцію судів України щодо будь-яких спорів, претензій і позовів, що можуть виникнути з цих Умов використання або вашого користування цим веб-сайтом, а також стовно них або у зв’язку з ними, включаючи будь-які спори щодо існування та дійсності цих Умов використання, за умови, що ви погоджуєтеся подавати будь-які такі спори, претензії та позови виключно до судів України.
Ці Умови регулюються законодавством України і тлумачаться відповідно до нього. Ви погоджуєтесь на невиняткову юрисдикцію судів України щодо будь-яких спорів, претензій і позовів, що можуть виникнути з цих Умов використання або вашого користування цим веб-сайтом, а також стовно них або у зв’язку з ними, включаючи будь-які спори щодо існування та дійсності цих Умов використання, за умови, що ви погоджуєтеся подавати будь-які такі спори, претензії та позови виключно до судів України.
Якщо будь-яке положення цих Умов використання буде визнано незаконним або таким, що не підлягає виконанню у примусовому порядку, таке недійсне положення або положення, що не підлягає виконанню у примусовому порядку, буде замінено на положення, що є дійсним та підлягає виконанню у примусовому порядку, що в максимальному ступені відповідає наміру, з яким вихідне положення було включене до цих Умов, а інші положення залишаться в повній силі та дії.
Якщо будь-яке положення цих Умов використання буде визнано незаконним або таким, що не підлягає виконанню у примусовому порядку, таке недійсне положення або положення, що не підлягає виконанню у примусовому порядку, буде замінено на положення, що є дійсним та підлягає виконанню у примусовому порядку, що в максимальному ступені відповідає наміру, з яким вихідне положення було включене до цих Умов, а інші положення залишаться в повній силі та дії.
Нездатність «Філіпс» забезпечити виконання будь-якої частини цих Умов використання не є відмовою від прав «Філіпс» згідно з цими Умовами використання щодо дій з боку будь-якої особи в минулому або в майбутньому. Ані одержання компанією «Філіпс» будь-яких коштів, ані факт того, що будь-яка особа покладалася на дії «Філіпс», не вважається скасуванням цих Умов використання в будь-якій їхній частині. Тільки певна письмова відмова від прав або скасування умов, підписана уповноваженим представником «Філіпс», мають юридичну силу.
Нездатність «Філіпс» забезпечити виконання будь-якої частини цих Умов використання не є відмовою від прав «Філіпс» згідно з цими Умовами використання щодо дій з боку будь-якої особи в минулому або в майбутньому. Ані одержання компанією «Філіпс» будь-яких коштів, ані факт того, що будь-яка особа покладалася на дії «Філіпс», не вважається скасуванням цих Умов використання в будь-якій їхній частині. Тільки певна письмова відмова від прав або скасування умов, підписана уповноваженим представником «Філіпс», мають юридичну силу.
Ми надаватимемо необхідні оновлення протягом певного періоду часу, як ви можете цього й очікувати, та принаймні протягом двох років після придбання виробу. Philips може змінювати програмне забезпечення виробу або будь-які послуги; такі зміни можуть здійснюватися дистанційно й без попереднього сповіщення. Якщо через вашу дію або бездіяльність оновлення не було встановлено протягом достатнього часу після його появи, ми не нестимемо жодної відповідальності за будь-які порушення послуг із цієї причини. Оновлення або зміни можуть регламентуватися цими умовами (або новішою їх версією).
Ми надаватимемо необхідні оновлення протягом певного періоду часу, як ви можете цього й очікувати, та принаймні протягом двох років після придбання виробу. Philips може змінювати програмне забезпечення виробу або будь-які послуги; такі зміни можуть здійснюватися дистанційно й без попереднього сповіщення. Якщо через вашу дію або бездіяльність оновлення не було встановлено протягом достатнього часу після його появи, ми не нестимемо жодної відповідальності за будь-які порушення послуг із цієї причини. Оновлення або зміни можуть регламентуватися цими умовами (або новішою їх версією).
Заголовки статей цих Умов використання призначені винятково для зручності посилання, не є їхньою частиною та жодним чином не впливають на значення або тлумачення Умов використання. Останнє оновлення: 15 серпня 2017 р.
Дякуємо вам за те, що долучилися до співтовариства користувачів нашого веб-сайту.
Заголовки статей цих Умов використання призначені винятково для зручності посилання, не є їхньою частиною та жодним чином не впливають на значення або тлумачення Умов використання.
Останнє оновлення: 15 серпня 2017 р.
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