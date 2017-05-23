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Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
TrueVue
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
xMATRIX
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
PureWave
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
Технологія візуалізації nSIGHT
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Злиття зображень і навігація голки
Швидке й ефективне злиття зображень і навігація голки
Приймайте впевнені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки новим повністю інтегрованим можливостям злиття, які включають спрощений робочий процес, щоб клініцисти могли досягти швидкого та ефективного з’єднання КТ/МРТ/ПЕТ з живим ультразвуком. Поєднуючи методи візуалізації безпосередньо на ультразвуковій системі, ви тепер маєте доступ до ще більш потужного діагностичного інструменту з розширеною візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення.
Швидке й ефективне злиття зображень і навігація голки
Приймайте впевнені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки новим повністю інтегрованим можливостям злиття, які включають спрощений робочий процес, щоб клініцисти могли досягти швидкого та ефективного з’єднання КТ/МРТ/ПЕТ з живим ультразвуком. Поєднуючи методи візуалізації безпосередньо на ультразвуковій системі, ви тепер маєте доступ до ще більш потужного діагностичного інструменту з розширеною візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення.
Швидке й ефективне злиття зображень і навігація голки
Приймайте впевнені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки новим повністю інтегрованим можливостям злиття, які включають спрощений робочий процес, щоб клініцисти могли досягти швидкого та ефективного з’єднання КТ/МРТ/ПЕТ з живим ультразвуком. Поєднуючи методи візуалізації безпосередньо на ультразвуковій системі, ви тепер маєте доступ до ще більш потужного діагностичного інструменту з розширеною візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення.
Зсувна хвиля
Еластографія зсувної хвилі спрощує оцінку захворювання печінки
Спростіть оцінку печінки за допомогою неінвазивних інструментів. Вимірювання еластичності печінки за допомогою еластографії зсувної хвилі Philips є напрочуд швидким і простим навіть у пацієнтів, яким важко отримати зображення. Він неінвазивний, що робить його швидким і простим кроком для спеціалістів з ультразвукової діагностики і практично безболісним для пацієнтів.
Еластографія зсувної хвилі спрощує оцінку захворювання печінки
Спростіть оцінку печінки за допомогою неінвазивних інструментів. Вимірювання еластичності печінки за допомогою еластографії зсувної хвилі Philips є напрочуд швидким і простим навіть у пацієнтів, яким важко отримати зображення. Він неінвазивний, що робить його швидким і простим кроком для спеціалістів з ультразвукової діагностики і практично безболісним для пацієнтів.
Еластографія зсувної хвилі спрощує оцінку захворювання печінки
Спростіть оцінку печінки за допомогою неінвазивних інструментів. Вимірювання еластичності печінки за допомогою еластографії зсувної хвилі Philips є напрочуд швидким і простим навіть у пацієнтів, яким важко отримати зображення. Він неінвазивний, що робить його швидким і простим кроком для спеціалістів з ультразвукової діагностики і практично безболісним для пацієнтів.
MicroCPA
MicroCPA для виняткової візуалізації малих судин
Отримання інформації про кровотік у невеликих судинних структурах із низьким кровотоком традиційно було проблемою. Завдяки новій функції MicroCPA EPIQ візуалізація низькошвидкісної мікроциркуляції є швидкою та простою, що дає вам більше діагностичної впевненості під час оцінки перфузії органів або невеликих судинних русел.
MicroCPA для виняткової візуалізації малих судин
Отримання інформації про кровотік у невеликих судинних структурах із низьким кровотоком традиційно було проблемою. Завдяки новій функції MicroCPA EPIQ візуалізація низькошвидкісної мікроциркуляції є швидкою та простою, що дає вам більше діагностичної впевненості під час оцінки перфузії органів або невеликих судинних русел.
MicroCPA для виняткової візуалізації малих судин
Отримання інформації про кровотік у невеликих судинних структурах із низьким кровотоком традиційно було проблемою. Завдяки новій функції MicroCPA EPIQ візуалізація низькошвидкісної мікроциркуляції є швидкою та простою, що дає вам більше діагностичної впевненості під час оцінки перфузії органів або невеликих судинних русел.
Розширений досвід користувача
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
iSCAN
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Чудова ергономічність
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Дивовижна мобільність
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Багатомодальний DICOM
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Тиша ніби в бібліотеці
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Анатомічний інтелект
Анатомічний інтелект перетворює зображення на відповіді
Архітектура EPIQ підтримує ексклюзивну технологію Philips Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS), призначену для перетворення ультразвукової системи з пасивного на активно адаптивний пристрій. Завдяки вдосконаленому моделюванню органів (з технологією xMATRIX) і перевіреній кількісній оцінці дослідження легше виконувати, вони більш відтворювані та забезпечують новий рівень клінічної інформації. AIUS варіюється від автоматизації повторюваних кроків до повного, керованого комп’ютером аналізу з мінімальною взаємодією з користувачем – усі з використанням анатомічного інтелекту та всі забезпечують необхідні вам результати.
Анатомічний інтелект перетворює зображення на відповіді
Архітектура EPIQ підтримує ексклюзивну технологію Philips Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS), призначену для перетворення ультразвукової системи з пасивного на активно адаптивний пристрій. Завдяки вдосконаленому моделюванню органів (з технологією xMATRIX) і перевіреній кількісній оцінці дослідження легше виконувати, вони більш відтворювані та забезпечують новий рівень клінічної інформації. AIUS варіюється від автоматизації повторюваних кроків до повного, керованого комп’ютером аналізу з мінімальною взаємодією з користувачем – усі з використанням анатомічного інтелекту та всі забезпечують необхідні вам результати.
Анатомічний інтелект перетворює зображення на відповіді
Архітектура EPIQ підтримує ексклюзивну технологію Philips Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS), призначену для перетворення ультразвукової системи з пасивного на активно адаптивний пристрій. Завдяки вдосконаленому моделюванню органів (з технологією xMATRIX) і перевіреній кількісній оцінці дослідження легше виконувати, вони більш відтворювані та забезпечують новий рівень клінічної інформації. AIUS варіюється від автоматизації повторюваних кроків до повного, керованого комп’ютером аналізу з мінімальною взаємодією з користувачем – усі з використанням анатомічного інтелекту та всі забезпечують необхідні вам результати.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
TrueVue
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
xMATRIX
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
PureWave
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
Технологія візуалізації nSIGHT
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Злиття зображень і навігація голки
Швидке й ефективне злиття зображень і навігація голки
Приймайте впевнені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки новим повністю інтегрованим можливостям злиття, які включають спрощений робочий процес, щоб клініцисти могли досягти швидкого та ефективного з’єднання КТ/МРТ/ПЕТ з живим ультразвуком. Поєднуючи методи візуалізації безпосередньо на ультразвуковій системі, ви тепер маєте доступ до ще більш потужного діагностичного інструменту з розширеною візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення.
Швидке й ефективне злиття зображень і навігація голки
Приймайте впевнені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки новим повністю інтегрованим можливостям злиття, які включають спрощений робочий процес, щоб клініцисти могли досягти швидкого та ефективного з’єднання КТ/МРТ/ПЕТ з живим ультразвуком. Поєднуючи методи візуалізації безпосередньо на ультразвуковій системі, ви тепер маєте доступ до ще більш потужного діагностичного інструменту з розширеною візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення.
Швидке й ефективне злиття зображень і навігація голки
Приймайте впевнені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки новим повністю інтегрованим можливостям злиття, які включають спрощений робочий процес, щоб клініцисти могли досягти швидкого та ефективного з’єднання КТ/МРТ/ПЕТ з живим ультразвуком. Поєднуючи методи візуалізації безпосередньо на ультразвуковій системі, ви тепер маєте доступ до ще більш потужного діагностичного інструменту з розширеною візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення.
Зсувна хвиля
Еластографія зсувної хвилі спрощує оцінку захворювання печінки
Спростіть оцінку печінки за допомогою неінвазивних інструментів. Вимірювання еластичності печінки за допомогою еластографії зсувної хвилі Philips є напрочуд швидким і простим навіть у пацієнтів, яким важко отримати зображення. Він неінвазивний, що робить його швидким і простим кроком для спеціалістів з ультразвукової діагностики і практично безболісним для пацієнтів.
Еластографія зсувної хвилі спрощує оцінку захворювання печінки
Спростіть оцінку печінки за допомогою неінвазивних інструментів. Вимірювання еластичності печінки за допомогою еластографії зсувної хвилі Philips є напрочуд швидким і простим навіть у пацієнтів, яким важко отримати зображення. Він неінвазивний, що робить його швидким і простим кроком для спеціалістів з ультразвукової діагностики і практично безболісним для пацієнтів.
Еластографія зсувної хвилі спрощує оцінку захворювання печінки
Спростіть оцінку печінки за допомогою неінвазивних інструментів. Вимірювання еластичності печінки за допомогою еластографії зсувної хвилі Philips є напрочуд швидким і простим навіть у пацієнтів, яким важко отримати зображення. Він неінвазивний, що робить його швидким і простим кроком для спеціалістів з ультразвукової діагностики і практично безболісним для пацієнтів.
MicroCPA
MicroCPA для виняткової візуалізації малих судин
Отримання інформації про кровотік у невеликих судинних структурах із низьким кровотоком традиційно було проблемою. Завдяки новій функції MicroCPA EPIQ візуалізація низькошвидкісної мікроциркуляції є швидкою та простою, що дає вам більше діагностичної впевненості під час оцінки перфузії органів або невеликих судинних русел.
MicroCPA для виняткової візуалізації малих судин
Отримання інформації про кровотік у невеликих судинних структурах із низьким кровотоком традиційно було проблемою. Завдяки новій функції MicroCPA EPIQ візуалізація низькошвидкісної мікроциркуляції є швидкою та простою, що дає вам більше діагностичної впевненості під час оцінки перфузії органів або невеликих судинних русел.
MicroCPA для виняткової візуалізації малих судин
Отримання інформації про кровотік у невеликих судинних структурах із низьким кровотоком традиційно було проблемою. Завдяки новій функції MicroCPA EPIQ візуалізація низькошвидкісної мікроциркуляції є швидкою та простою, що дає вам більше діагностичної впевненості під час оцінки перфузії органів або невеликих судинних русел.
Розширений досвід користувача
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
iSCAN
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Чудова ергономічність
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Дивовижна мобільність
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Багатомодальний DICOM
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Тиша ніби в бібліотеці
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Анатомічний інтелект
Анатомічний інтелект перетворює зображення на відповіді
Архітектура EPIQ підтримує ексклюзивну технологію Philips Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS), призначену для перетворення ультразвукової системи з пасивного на активно адаптивний пристрій. Завдяки вдосконаленому моделюванню органів (з технологією xMATRIX) і перевіреній кількісній оцінці дослідження легше виконувати, вони більш відтворювані та забезпечують новий рівень клінічної інформації. AIUS варіюється від автоматизації повторюваних кроків до повного, керованого комп’ютером аналізу з мінімальною взаємодією з користувачем – усі з використанням анатомічного інтелекту та всі забезпечують необхідні вам результати.
Анатомічний інтелект перетворює зображення на відповіді
Архітектура EPIQ підтримує ексклюзивну технологію Philips Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS), призначену для перетворення ультразвукової системи з пасивного на активно адаптивний пристрій. Завдяки вдосконаленому моделюванню органів (з технологією xMATRIX) і перевіреній кількісній оцінці дослідження легше виконувати, вони більш відтворювані та забезпечують новий рівень клінічної інформації. AIUS варіюється від автоматизації повторюваних кроків до повного, керованого комп’ютером аналізу з мінімальною взаємодією з користувачем – усі з використанням анатомічного інтелекту та всі забезпечують необхідні вам результати.
Анатомічний інтелект перетворює зображення на відповіді
Архітектура EPIQ підтримує ексклюзивну технологію Philips Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS), призначену для перетворення ультразвукової системи з пасивного на активно адаптивний пристрій. Завдяки вдосконаленому моделюванню органів (з технологією xMATRIX) і перевіреній кількісній оцінці дослідження легше виконувати, вони більш відтворювані та забезпечують новий рівень клінічної інформації. AIUS варіюється від автоматизації повторюваних кроків до повного, керованого комп’ютером аналізу з мінімальною взаємодією з користувачем – усі з використанням анатомічного інтелекту та всі забезпечують необхідні вам результати.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.