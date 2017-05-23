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Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
xMATRIX
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
PureWave
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
Зображення відмінної якості протягом усіх триместрів
Зображення відмінної якості протягом усіх триместрів
Набір високотехнологічних датчиків EPIQ 7 відповідає вимогам найскладніших гінекологічних оглядів і оглядів із першого по третій триместр.
Зображення відмінної якості протягом усіх триместрів
Набір високотехнологічних датчиків EPIQ 7 відповідає вимогам найскладніших гінекологічних оглядів і оглядів із першого по третій триместр.
Зображення відмінної якості протягом усіх триместрів
Набір високотехнологічних датчиків EPIQ 7 відповідає вимогам найскладніших гінекологічних оглядів і оглядів із першого по третій триместр.
Технологія візуалізації nSIGHT
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Розширений досвід користувача
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
iSCAN
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Чудова ергономічність
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Дивовижна мобільність
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Багатомодальний DICOM
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Тиша ніби в бібліотеці
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
xMATRIX
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
Технологія xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
Жодна інша ультразвукова система преміум-класу не може працювати з повним набором найінноваційніших у світі ультразвукових датчиків. Одним натисканням кнопки xMATRIX пропонує всі режими в одному датчику: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, color Doppler і CPA.
PureWave
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
PureWave Imaging для технічно складних пацієнтів
Клінічно доведено, що ексклюзивна кристалічна технологія Philips PureWave покращує проникнення у пацієнтів, для яких важко отримати зображення. Чисті однорідні кристали PureWave на 85% ефективніші, ніж звичайні матеріали, що забезпечує виняткову продуктивність. Ця технологія забезпечує покращене проникнення та відмінну детальну роздільну здатність.
Зображення відмінної якості протягом усіх триместрів
Зображення відмінної якості протягом усіх триместрів
Набір високотехнологічних датчиків EPIQ 7 відповідає вимогам найскладніших гінекологічних оглядів і оглядів із першого по третій триместр.
Зображення відмінної якості протягом усіх триместрів
Набір високотехнологічних датчиків EPIQ 7 відповідає вимогам найскладніших гінекологічних оглядів і оглядів із першого по третій триместр.
Зображення відмінної якості протягом усіх триместрів
Набір високотехнологічних датчиків EPIQ 7 відповідає вимогам найскладніших гінекологічних оглядів і оглядів із першого по третій триместр.
Технологія візуалізації nSIGHT
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
Власна архітектура Philips nSIGHT Imaging — це зовсім інший підхід до формування ультразвукових зображень. На відміну від звичайних систем, які формують зображення рядок за рядком, nSIGHT створює зображення з оптимальною роздільною здатністю аж до піксельного рівня. nSIGHT Imaging включає в себе використання прецизійного формувача променя разом із потужною масовою паралельною обробкою. Ця надзвичайна архітектура фіксує величезну кількість акустичних даних, а потім у режимі реального часу реконструює оптимально сфокусовані промені, створюючи точну роздільну здатність для кожного пікселя зображення.
Розширений досвід користувача
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
Розширений досвід користувача
З EPIQ 7 компанія Philips повністю переосмислила зручність використання ультразвукової діагностики преміум-класу. Простота використання, робочий процес, ергономічність і мобільність – усе це поєднується. Ми зробили революцію в тому, як ви взаємодієте з ультразвуковою системою з усіх точок зору, і зробили її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та дуже тихою.
iSCAN
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
iSCAN для автоматичної оптимізації зображення
Функція iSCAN у реальному часі (AutoSCAN) автоматично оптимізує підсилення та TGC для постійного забезпечення високоякісного зображення.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Сенсорний інтерфейс, як у планшета, для зручнішої навігації
Швидко переходьте до системних функцій за допомогою сенсорного інтерфейсу, схожого на планшет, із на 40% меншим охопленням і на 15% меншою кількістю кроків для завершення дослідження.
Чудова ергономічність
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Чудова ергономіка може допомогти зменшити повторювані травми від стресу
Панель керування з розширеним радіусом дії та монітор EPIQ можна шарнірно налаштувати для належного ергономічного вирівнювання як сидячи, так і стоячи. Великий 21-дюймовий широкоекранний монітор полегшує перегляд практично в будь-якому середовищі. EPIQ має чотири роз’єми датчиків із зовнішнім освітленням, що полегшує вибір датчика під час обстеження.
Дивовижна мобільність
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Дивовижна мобільність допомагає проводити дослідження будь-де
EPIQ — найлегший ультразвуковий апарат у своєму класі; його легко переміщати як килимом, так і плиткою. Переведіть його в сплячий режим, перемістіть і завантажте за лічені секунди. Монітор складається, щоб зменшити загальну висоту системи для транспортування, а вбудовані гачки для кабелю та лоток для захоплення ідеально підходять для мобільних досліджень.
Багатомодальний DICOM
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Багатомодальний DICOM інтегрований для зручного перегляду
Переглядайте зображення DICOM, наприклад КТ, НМ, МРТ, мамографію та УЗД, у системі EPIQ. Легко порівнюйте минулі та поточні дослідження без використання зовнішньої станції зчитування та навіть переглядайте ці мультимодальні зображення під час живого зображення. Робіть порівняльні зображення поруч як частину екзаменаційної документації.
Тиша ніби в бібліотеці
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Тиша ніби в бібліотеці для невеликих кабінетів для дослідження
EPIQ 7 працює майже безшумно. Перевірка рівня шуму показала, що EPIQ 7 працює на рівні 37-41 дБ, що еквівалентно звуку бібліотеки. Це дуже вітається в невеликих кімнатах сканування/обстеження.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.