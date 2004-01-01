За допомогою цього метода отримання рентгенівських знімків генерується повна 3D-візуалізація з високою роздільною здатністю церебральної, серцевої, черевної або периферичної судинної мережі за допомогою одного проходу ротаційної ангіографії — управління здійснюється через сенсорний екран біля столу. Це може покращити видимість звивистої або складної анатомії, яку можна не побачити на 2D або DSA зображенні.
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3D-зображення біля столу
3D-зображення біля столу
3D-зображення біля столу
3D-зображення біля столу
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
3D-зображення біля столу
3D-зображення біля столу
3D-зображення біля столу
3D-зображення біля столу
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
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Відкрийте для себе нові можливості кардіологічних та судинних інтервенційних втручань із серією Azurion 7 з 12-дюймовим плоскопанельним детектором. Ця вдосконалена ангіографічна система нового покоління допомагає надавати пацієнтам якісну медичну допомогу та підвищує ефективність процедур, що виконуються завдяки інноваційним рішенням в організації робочого процесу. Вона дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.
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Відкрийте для себе нові можливості інтервенційних досліджень серця та судин із серією Azurion 7 з 20-дюймовим плоскопанельним детектором. Ця вдосконалена ангіографічна система нового покоління допомагає надавати пацієнтам якісну медичну допомогу та підвищує ефективність процедур, що виконуються завдяки інноваційним рішенням в організації робочого процесу. Вона дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.
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VesselNavigator дозволяє повторно використовувати 3D-інформацію про анатомію судини з наявних наборів даних КТА та МРА як накладення тривимірної карти на «живе» рентгенівське зображення. Завдяки чудовій візуалізації VesselNavigator надає інтуїтивно зрозумілу та безперервну 3D-карту, яка вестиме вас судинною системою протягом усієї процедури.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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