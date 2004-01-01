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SmartCT Angio

Технологія візуалізації

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За допомогою цього метода отримання рентгенівських знімків генерується повна 3D-візуалізація з високою роздільною здатністю церебральної, серцевої, черевної або периферичної судинної мережі за допомогою одного проходу ротаційної ангіографії — управління здійснюється через сенсорний екран біля столу. Це може покращити видимість звивистої або складної анатомії, яку можна не побачити на 2D або DSA зображенні.

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Особливості
3D-зображення біля столу
3D-зображення біля столу

3D-зображення біля столу

За допомогою сенсорного екрана ви можете легко отримувати 3D-зображення та взаємодіяти з інструментами SmartCT природним і легким способом. Після отримання програма для перегляду SmartCT автоматично відкриває ваше 3D-зображення за допомогою правильних інструментів візуалізації та перегляду на модулі сенсорного екрана. Усі інструменти просто працюють із сенсорним екраном у стерильній зоні.

3D-зображення біля столу

3D-зображення біля столу
За допомогою сенсорного екрана ви можете легко отримувати 3D-зображення та взаємодіяти з інструментами SmartCT природним і легким способом. Після отримання програма для перегляду SmartCT автоматично відкриває ваше 3D-зображення за допомогою правильних інструментів візуалізації та перегляду на модулі сенсорного екрана. Усі інструменти просто працюють із сенсорним екраном у стерильній зоні.

3D-зображення біля столу

За допомогою сенсорного екрана ви можете легко отримувати 3D-зображення та взаємодіяти з інструментами SmartCT природним і легким способом. Після отримання програма для перегляду SmartCT автоматично відкриває ваше 3D-зображення за допомогою правильних інструментів візуалізації та перегляду на модулі сенсорного екрана. Усі інструменти просто працюють із сенсорним екраном у стерильній зоні.
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3D-зображення біля столу
3D-зображення біля столу

3D-зображення біля столу

За допомогою сенсорного екрана ви можете легко отримувати 3D-зображення та взаємодіяти з інструментами SmartCT природним і легким способом. Після отримання програма для перегляду SmartCT автоматично відкриває ваше 3D-зображення за допомогою правильних інструментів візуалізації та перегляду на модулі сенсорного екрана. Усі інструменти просто працюють із сенсорним екраном у стерильній зоні.
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

SmartCT пропонує передові методи реконструкції для покращення анатомічної візуалізації. Після отримання ви можете керувати розширеними візуалізаціями, такими як 3D MPR, на сенсорному екрані збоку столу, щоб оцінити тип і ступінь захворювання та навколишні тканини з великою деталізацією. 3D-зображення SmartCT можуть допомогти виявити інформацію, яку не видно на 2D або DSA-зображеннях, що може вплинути на клінічні рішення.

Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
SmartCT пропонує передові методи реконструкції для покращення анатомічної візуалізації. Після отримання ви можете керувати розширеними візуалізаціями, такими як 3D MPR, на сенсорному екрані збоку столу, щоб оцінити тип і ступінь захворювання та навколишні тканини з великою деталізацією. 3D-зображення SmartCT можуть допомогти виявити інформацію, яку не видно на 2D або DSA-зображеннях, що може вплинути на клінічні рішення.

Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

SmartCT пропонує передові методи реконструкції для покращення анатомічної візуалізації. Після отримання ви можете керувати розширеними візуалізаціями, такими як 3D MPR, на сенсорному екрані збоку столу, щоб оцінити тип і ступінь захворювання та навколишні тканини з великою деталізацією. 3D-зображення SmartCT можуть допомогти виявити інформацію, яку не видно на 2D або DSA-зображеннях, що може вплинути на клінічні рішення.
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Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

SmartCT пропонує передові методи реконструкції для покращення анатомічної візуалізації. Після отримання ви можете керувати розширеними візуалізаціями, такими як 3D MPR, на сенсорному екрані збоку столу, щоб оцінити тип і ступінь захворювання та навколишні тканини з великою деталізацією. 3D-зображення SmartCT можуть допомогти виявити інформацію, яку не видно на 2D або DSA-зображеннях, що може вплинути на клінічні рішення.
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

Виберіть дві точки судини, щоб швидко визначити шлях судини на тривимірному об’ємі. Шлях автоматично визначається та відображається в різних режимах перегляду для підтримки легкого огляду позиціювання судини та пристрою за допомогою форматування прямого, вигнутого та поперечного перерізу. Розміри судини витягуються автоматично, а зони посадки можна вказати та пізніше накласти на рентгеноскопію в реальному часі. Нарешті, одним натисканням кнопки можна визначити оптимальні кути проекції для катетеризації, а потім відновити їх.

SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
Виберіть дві точки судини, щоб швидко визначити шлях судини на тривимірному об’ємі. Шлях автоматично визначається та відображається в різних режимах перегляду для підтримки легкого огляду позиціювання судини та пристрою за допомогою форматування прямого, вигнутого та поперечного перерізу. Розміри судини витягуються автоматично, а зони посадки можна вказати та пізніше накласти на рентгеноскопію в реальному часі. Нарешті, одним натисканням кнопки можна визначити оптимальні кути проекції для катетеризації, а потім відновити їх.

SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

Виберіть дві точки судини, щоб швидко визначити шлях судини на тривимірному об’ємі. Шлях автоматично визначається та відображається в різних режимах перегляду для підтримки легкого огляду позиціювання судини та пристрою за допомогою форматування прямого, вигнутого та поперечного перерізу. Розміри судини витягуються автоматично, а зони посадки можна вказати та пізніше накласти на рентгеноскопію в реальному часі. Нарешті, одним натисканням кнопки можна визначити оптимальні кути проекції для катетеризації, а потім відновити їх.
Click here for more information
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

Виберіть дві точки судини, щоб швидко визначити шлях судини на тривимірному об’ємі. Шлях автоматично визначається та відображається в різних режимах перегляду для підтримки легкого огляду позиціювання судини та пристрою за допомогою форматування прямого, вигнутого та поперечного перерізу. Розміри судини витягуються автоматично, а зони посадки можна вказати та пізніше накласти на рентгеноскопію в реальному часі. Нарешті, одним натисканням кнопки можна визначити оптимальні кути проекції для катетеризації, а потім відновити їх.
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Швидко вимірюйте відстані на двовимірному або тривимірному зображенні за допомогою двоточкових вимірювань на сенсорному екрані. Це може допомогти швидко перевірити траєкторію до цільової судини, виміряти відстані для розгортання стента, виміряти анатомічний розмір або виявити невідповідність, щоб прискорити планування оптимального кута лікування та допомогти навігації.

Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Швидко вимірюйте відстані на двовимірному або тривимірному зображенні за допомогою двоточкових вимірювань на сенсорному екрані. Це може допомогти швидко перевірити траєкторію до цільової судини, виміряти відстані для розгортання стента, виміряти анатомічний розмір або виявити невідповідність, щоб прискорити планування оптимального кута лікування та допомогти навігації.

Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Швидко вимірюйте відстані на двовимірному або тривимірному зображенні за допомогою двоточкових вимірювань на сенсорному екрані. Це може допомогти швидко перевірити траєкторію до цільової судини, виміряти відстані для розгортання стента, виміряти анатомічний розмір або виявити невідповідність, щоб прискорити планування оптимального кута лікування та допомогти навігації.
Click here for more information
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Швидко вимірюйте відстані на двовимірному або тривимірному зображенні за допомогою двоточкових вимірювань на сенсорному екрані. Це може допомогти швидко перевірити траєкторію до цільової судини, виміряти відстані для розгортання стента, виміряти анатомічний розмір або виявити невідповідність, щоб прискорити планування оптимального кута лікування та допомогти навігації.
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Напівавтоматичний інструмент сегментації уражень SmartCT дозволяє легко визначити будь-яку цікаву структуру, виміряти її об’єм і видалити анатомію для покращення візуалізації.

Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Напівавтоматичний інструмент сегментації уражень SmartCT дозволяє легко визначити будь-яку цікаву структуру, виміряти її об’єм і видалити анатомію для покращення візуалізації.

Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Напівавтоматичний інструмент сегментації уражень SmartCT дозволяє легко визначити будь-яку цікаву структуру, виміряти її об’єм і видалити анатомію для покращення візуалізації.
Click here for more information
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Напівавтоматичний інструмент сегментації уражень SmartCT дозволяє легко визначити будь-яку цікаву структуру, виміряти її об’єм і видалити анатомію для покращення візуалізації.
  • 3D-зображення біля столу
  • Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
  • SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
  • Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
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3D-зображення біля столу
3D-зображення біля столу

3D-зображення біля столу

За допомогою сенсорного екрана ви можете легко отримувати 3D-зображення та взаємодіяти з інструментами SmartCT природним і легким способом. Після отримання програма для перегляду SmartCT автоматично відкриває ваше 3D-зображення за допомогою правильних інструментів візуалізації та перегляду на модулі сенсорного екрана. Усі інструменти просто працюють із сенсорним екраном у стерильній зоні.

3D-зображення біля столу

3D-зображення біля столу
За допомогою сенсорного екрана ви можете легко отримувати 3D-зображення та взаємодіяти з інструментами SmartCT природним і легким способом. Після отримання програма для перегляду SmartCT автоматично відкриває ваше 3D-зображення за допомогою правильних інструментів візуалізації та перегляду на модулі сенсорного екрана. Усі інструменти просто працюють із сенсорним екраном у стерильній зоні.

3D-зображення біля столу

За допомогою сенсорного екрана ви можете легко отримувати 3D-зображення та взаємодіяти з інструментами SmartCT природним і легким способом. Після отримання програма для перегляду SmartCT автоматично відкриває ваше 3D-зображення за допомогою правильних інструментів візуалізації та перегляду на модулі сенсорного екрана. Усі інструменти просто працюють із сенсорним екраном у стерильній зоні.
Click here for more information
3D-зображення біля столу
3D-зображення біля столу

3D-зображення біля столу

За допомогою сенсорного екрана ви можете легко отримувати 3D-зображення та взаємодіяти з інструментами SmartCT природним і легким способом. Після отримання програма для перегляду SmartCT автоматично відкриває ваше 3D-зображення за допомогою правильних інструментів візуалізації та перегляду на модулі сенсорного екрана. Усі інструменти просто працюють із сенсорним екраном у стерильній зоні.
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

SmartCT пропонує передові методи реконструкції для покращення анатомічної візуалізації. Після отримання ви можете керувати розширеними візуалізаціями, такими як 3D MPR, на сенсорному екрані збоку столу, щоб оцінити тип і ступінь захворювання та навколишні тканини з великою деталізацією. 3D-зображення SmartCT можуть допомогти виявити інформацію, яку не видно на 2D або DSA-зображеннях, що може вплинути на клінічні рішення.

Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
SmartCT пропонує передові методи реконструкції для покращення анатомічної візуалізації. Після отримання ви можете керувати розширеними візуалізаціями, такими як 3D MPR, на сенсорному екрані збоку столу, щоб оцінити тип і ступінь захворювання та навколишні тканини з великою деталізацією. 3D-зображення SmartCT можуть допомогти виявити інформацію, яку не видно на 2D або DSA-зображеннях, що може вплинути на клінічні рішення.

Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

SmartCT пропонує передові методи реконструкції для покращення анатомічної візуалізації. Після отримання ви можете керувати розширеними візуалізаціями, такими як 3D MPR, на сенсорному екрані збоку столу, щоб оцінити тип і ступінь захворювання та навколишні тканини з великою деталізацією. 3D-зображення SmartCT можуть допомогти виявити інформацію, яку не видно на 2D або DSA-зображеннях, що може вплинути на клінічні рішення.
Click here for more information
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях
Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

Показати інформацію, невидиму на 2D або DSA зображеннях

SmartCT пропонує передові методи реконструкції для покращення анатомічної візуалізації. Після отримання ви можете керувати розширеними візуалізаціями, такими як 3D MPR, на сенсорному екрані збоку столу, щоб оцінити тип і ступінь захворювання та навколишні тканини з великою деталізацією. 3D-зображення SmartCT можуть допомогти виявити інформацію, яку не видно на 2D або DSA-зображеннях, що може вплинути на клінічні рішення.
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

Виберіть дві точки судини, щоб швидко визначити шлях судини на тривимірному об’ємі. Шлях автоматично визначається та відображається в різних режимах перегляду для підтримки легкого огляду позиціювання судини та пристрою за допомогою форматування прямого, вигнутого та поперечного перерізу. Розміри судини витягуються автоматично, а зони посадки можна вказати та пізніше накласти на рентгеноскопію в реальному часі. Нарешті, одним натисканням кнопки можна визначити оптимальні кути проекції для катетеризації, а потім відновити їх.

SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
Виберіть дві точки судини, щоб швидко визначити шлях судини на тривимірному об’ємі. Шлях автоматично визначається та відображається в різних режимах перегляду для підтримки легкого огляду позиціювання судини та пристрою за допомогою форматування прямого, вигнутого та поперечного перерізу. Розміри судини витягуються автоматично, а зони посадки можна вказати та пізніше накласти на рентгеноскопію в реальному часі. Нарешті, одним натисканням кнопки можна визначити оптимальні кути проекції для катетеризації, а потім відновити їх.

SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

Виберіть дві точки судини, щоб швидко визначити шлях судини на тривимірному об’ємі. Шлях автоматично визначається та відображається в різних режимах перегляду для підтримки легкого огляду позиціювання судини та пристрою за допомогою форматування прямого, вигнутого та поперечного перерізу. Розміри судини витягуються автоматично, а зони посадки можна вказати та пізніше накласти на рентгеноскопію в реальному часі. Нарешті, одним натисканням кнопки можна визначити оптимальні кути проекції для катетеризації, а потім відновити їх.
Click here for more information
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування
SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

Виберіть дві точки судини, щоб швидко визначити шлях судини на тривимірному об’ємі. Шлях автоматично визначається та відображається в різних режимах перегляду для підтримки легкого огляду позиціювання судини та пристрою за допомогою форматування прямого, вигнутого та поперечного перерізу. Розміри судини витягуються автоматично, а зони посадки можна вказати та пізніше накласти на рентгеноскопію в реальному часі. Нарешті, одним натисканням кнопки можна визначити оптимальні кути проекції для катетеризації, а потім відновити їх.
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Швидко вимірюйте відстані на двовимірному або тривимірному зображенні за допомогою двоточкових вимірювань на сенсорному екрані. Це може допомогти швидко перевірити траєкторію до цільової судини, виміряти відстані для розгортання стента, виміряти анатомічний розмір або виявити невідповідність, щоб прискорити планування оптимального кута лікування та допомогти навігації.

Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Швидко вимірюйте відстані на двовимірному або тривимірному зображенні за допомогою двоточкових вимірювань на сенсорному екрані. Це може допомогти швидко перевірити траєкторію до цільової судини, виміряти відстані для розгортання стента, виміряти анатомічний розмір або виявити невідповідність, щоб прискорити планування оптимального кута лікування та допомогти навігації.

Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Швидко вимірюйте відстані на двовимірному або тривимірному зображенні за допомогою двоточкових вимірювань на сенсорному екрані. Це може допомогти швидко перевірити траєкторію до цільової судини, виміряти відстані для розгортання стента, виміряти анатомічний розмір або виявити невідповідність, щоб прискорити планування оптимального кута лікування та допомогти навігації.
Click here for more information
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані
Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Легко виконуйте вимірювання за двома точками на екрані

Швидко вимірюйте відстані на двовимірному або тривимірному зображенні за допомогою двоточкових вимірювань на сенсорному екрані. Це може допомогти швидко перевірити траєкторію до цільової судини, виміряти відстані для розгортання стента, виміряти анатомічний розмір або виявити невідповідність, щоб прискорити планування оптимального кута лікування та допомогти навігації.
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Напівавтоматичний інструмент сегментації уражень SmartCT дозволяє легко визначити будь-яку цікаву структуру, виміряти її об’єм і видалити анатомію для покращення візуалізації.

Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Напівавтоматичний інструмент сегментації уражень SmartCT дозволяє легко визначити будь-яку цікаву структуру, виміряти її об’єм і видалити анатомію для покращення візуалізації.

Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Напівавтоматичний інструмент сегментації уражень SmartCT дозволяє легко визначити будь-яку цікаву структуру, виміряти її об’єм і видалити анатомію для покращення візуалізації.
Click here for more information
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру
Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Швидко визначте будь-яку цікаву структуру

Напівавтоматичний інструмент сегментації уражень SmartCT дозволяє легко визначити будь-яку цікаву структуру, виміряти її об’єм і видалити анатомію для покращення візуалізації.

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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