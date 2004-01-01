SmartCT Vessel Analysis підтримує планування лікування

Виберіть дві точки судини, щоб швидко визначити шлях судини на тривимірному об’ємі. Шлях автоматично визначається та відображається в різних режимах перегляду для підтримки легкого огляду позиціювання судини та пристрою за допомогою форматування прямого, вигнутого та поперечного перерізу. Розміри судини витягуються автоматично, а зони посадки можна вказати та пізніше накласти на рентгеноскопію в реальному часі. Нарешті, одним натисканням кнопки можна визначити оптимальні кути проекції для катетеризації, а потім відновити їх.