Чому саме відповідальне ведення бізнесу робить бренд особливим

Після року, який видався нелегким для нас усіх, чітке визначення місії для кожної компанії стало вкрай важливим. Покупці та споживачі запам’ятають бізнеси, які активно розвивалися в цьому році та змогли гідно впоратися зі своїми обов’язками. Нові дослідження компанії McKinsey щодо ставлення споживачів під час пандемії підтверджують: місія бренду зараз є однією з основних причин, чому споживачі розглядають можливість спробувати нові марки.
У Philips як компанії, що опікується охороною здоров’я, саме місія бренду спонукає нас до дії. Незалежно від походження, способу життя чи переконань, кожен має право на покращення системи охорони здоров’я. Існує багато можливостей для її вдосконалення: Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що в 2017 році лише від третини до половини населення світу мали змогу користуватись основними медичними послугами, і картина навряд чи суттєво покращилась протягом наступних років.
Philips допомога у вирішенні проблем охорони здоров’я є основною складовою місії – до 2030 року покращувати здоров’я та добробут 2,5 мільярдів людей щорічно завдяки прогресивним інноваціям. У 2020 році це допомогло нам пережити пандемію та досягти важливих цілей, але настав час для подальшого планування. Одним із способів реалізації нашої місії є закріплення зобов’язань щодо екологічних, соціальних і корпоративних завдань. Ці зобов’язання означають, що ми несемо відповідальність перед нашими клієнтами, споживачами та пацієнтами, а також перед акціонерами та працівниками.
Я твердо впевнена, що, як маркетологи та комунікаційники, ми є головними амбасадорами бренду. Ми несемо відповідальність за використання сили емоційного сторітелінгу, аби пояснити, чому цілі та зобов’язання ESG (Екологічного та соціального управління) важливі, як вони пов’язані з місією нашої компанії та як вони вирізняють наш бренд з-поміж інших.
Робити грандіозні заяви завжди просто, але те, як вони втілюються в життя, є найважливішим. Щодня ми реалізовуємо свою місію, покращуючи здоров’я та добробут людей та досягаючи наших ESG-цілей заради майбутнього.
Наприклад, аби досягти нашої цілі у сфері охорони навколишнього середовища, 100% продукції буде розроблено відповідно до вимог EcoDesign задля підвищення енергоефективності. До 2025 року ми взяли на себе зобов'язання отримувати 75% споживаної енергії з відновлюваних джерел і забезпечити, щоб 25% наших доходів надходили від "відновлюваних" продуктів, послуг і рішень.
У рамках нашого зобов’язання покращувати 2,5 мільярди життів щорічно до 2030 року, ми також прагнемо розширити доступ до медичної допомоги 300 мільйонам людей у малозабезпечених куточках світу. Ми сприяли досягненню цієї мети в 2020 році, і такі технології як Lumify, тобто ультразвукові дослідження, що базуються на використанні застосунку, стали незамінним інструментом у глобальній боротьбі з COVID-19 для лікарів-практиків.
Ми також хочемо бути найкращим місцем роботи для людей, які поділяють нашу пристрасть. Основою цього є прийняття інклюзії та різноманітності. Наша нова мета – 30% гендерної різноманітності на вищих керівних посадах до кінця 2025 року – є кроком до створення безпечного й інклюзивного середовища для всіх наших співробітників.
У Philips ми не сприймаємо інклюзію та рівність як «приємний бонус», це необхідність. Для досягнення нашої мети нам потрібно вміти спілкуватися та ефективно взаємодіяти з різноманітними людьми, громадами та зацікавленими сторонами, із якими ми співпрацюємо. Нам потрібно бути такими, як вони, розмовляти їхньою мовою, відображати їхні потреби та пріоритети, аби стимулювати дії та позитивні зміни.
Недостатньо просто сказати, які цілі та зобов’язання ESG ми маємо, нам потрібно також пояснити нашій аудиторії, як ми збираємося їх досягти. Це основна роль маркетингу: використання навичок для реалізації зобов’язань і мотивації наших співробітників. 2020 року у Philips було так багато надихаючих історій, які це втілюють: від надання дистанційної медичної підтримки американським ветеранам під час пандемії, створення мобільних реанімаційних відділень у Японії до надання медичних пристроїв Лівану, Туреччині й Ірану для боротьби з COVID-19.
Ось один із прикладів маркетингової стратегії, який спадає на думку, коли згадую, як багато ми дізналися про важливість розуміння та підтримки своєї аудиторії. В умовах глобальної пандемії ми несли відповідальність за швидкі дії та змогли перенести свою допомогу у віртуальний світ. Медичні працівники зверталися до нас за порадами щодо використання технологій охорони здоров’я для лікування людей по мірі розвитку ситуації. Вони не хотіли, щоб їм щось продали – скоріше, вони потребували, аби стратегічний партнер допоміг їм у цій складній ситуації. У відповідь на це за кілька тижнів ми створили новий центр знань в Інтернеті, який вміщує необхідну інформацію та швидко адаптує її на основі даних, показуючи найбільш необхідний людям вміст.
Охорона здоров’я важлива і значуща для кожного з нас, вона є потужною мотивацією для будь-якого бізнесу. Але незалежно від галузі, мета у маркетологів одна: живіть і надихайтеся місією свого бренду та обов'язково застосовуйте це на практиці у своїй культурі та стратегії.