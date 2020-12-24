Чому саме відповідальне ведення бізнесу робить бренд особливим

Після року, який видався нелегким для нас усіх, чітке визначення місії для кожної компанії стало вкрай важливим. Покупці та споживачі запам’ятають бізнеси, які активно розвивалися в цьому році та змогли гідно впоратися зі своїми обов’язками. Нові дослідження компанії McKinsey щодо ставлення споживачів під час пандемії підтверджують: місія бренду зараз є однією з основних причин, чому споживачі розглядають можливість спробувати нові марки.

У Philips як компанії, що опікується охороною здоров’я, саме місія бренду спонукає нас до дії. Незалежно від походження, способу життя чи переконань, кожен має право на покращення системи охорони здоров’я. Існує багато можливостей для її вдосконалення: Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що в 2017 році лише від третини до половини населення світу мали змогу користуватись основними медичними послугами, і картина навряд чи суттєво покращилась протягом наступних років.