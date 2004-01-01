Компактний пристрій EverFlo Q вагою 31 фунт від компанії Respironics є першим надтихим концентратором, який можна придбати за доступною ціною. Він забезпечує легке використання нашого популярного кисневого концентратора EverFlo, і забезпечує надтихий рівень звуку.
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58,4 см (В) x 38,1 см (Ш) x 24,1 см (Д) [23 дюйми (В) x 15 дюймів (Ш) x 9,5 дюймів (Д)]
Рівень шуму
40 (типова)
дБ
Вхідна частота
60
Гц
Рівні тривоги, які відображаються за допомогою індикатора OPI (індикатор відсотка кисню)
Низький рівень кисню (82 %) і дуже низький рівень кисню (70 %)
Середнє споживання електроенергії
350
Вт
Концентрація кисню*
(За 5 л/хв) 93 % +/–3
%
Потік у літрах
0,5–5
л/хв.
Вага
14 кг (31 фунт)
Тиск на виході
5,5
PSI
Робоча температура
Від 12 °C до 32 °C / від 55 °F до 90 °F
Вологість під час зберігання/транспортування
Від –34 °C до +71 °C (від –30 °F до +160 °F) до 95 % відносної вологості
Робоча вологість
До 95
%
Робоча висота
Від 0 до 2286 м (від 0 до 7500 футів)
Робота пристрою, якщо значення вище або перебуває поза вказаними значеннями напруги, літрів за хвилину, температури, вологості та/або висоти, може знизити рівень концентрації кисню.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.