Вхідна напруга 120 В змінного струму +/–10 %

Розміри 58,4 см (В) x 38,1 см (Ш) x 24,1 см (Д) [23 дюйми (В) x 15 дюймів (Ш) x 9,5 дюймів (Д)]

Рівень шуму 40 (типова) дБ

Вхідна частота 60 Гц

Рівні тривоги, які відображаються за допомогою індикатора OPI (індикатор відсотка кисню) Низький рівень кисню (82 %) і дуже низький рівень кисню (70 %)

Середнє споживання електроенергії 350 Вт

Концентрація кисню* (За 5 л/хв) 93 % +/–3 %

Потік у літрах 0,5–5 л/хв.

Вага 14 кг (31 фунт)

Тиск на виході 5,5 PSI

Робоча температура Від 12 °C до 32 °C / від 55 °F до 90 °F

Вологість під час зберігання/транспортування Від –34 °C до +71 °C (від –30 °F до +160 °F) до 95 % відносної вологості

Робоча вологість До 95 %