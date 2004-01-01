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Кисень

EverFlo Q

Киснева система для домашнього використання

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Компактний пристрій EverFlo Q вагою 31 фунт від компанії Respironics є першим надтихим концентратором, який можна придбати за доступною ціною. Він забезпечує легке використання нашого популярного кисневого концентратора EverFlo, і забезпечує надтихий рівень звуку.

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Особливості
Компактний дизайн

Завдяки компактному дизайну пристрій не дуже схожий на медичний

Завдяки ергономічному дизайну система EverFlo займає менше місця та не привертає значної уваги.

Завдяки компактному дизайну пристрій не дуже схожий на медичний

Завдяки ергономічному дизайну система EverFlo займає менше місця та не привертає значної уваги.

Завдяки компактному дизайну пристрій не дуже схожий на медичний

Завдяки ергономічному дизайну система EverFlo займає менше місця та не привертає значної уваги.
Серія Right Fit

Серія Right Fit орієнтована на потреби пацієнтів

Система EverFlo є частиною Right Fit, повного ряду кисневих пристроїв і програм, на розробку яких надіхнули пацієнти, а також які призначені для бізнесу.

Серія Right Fit орієнтована на потреби пацієнтів

Система EverFlo є частиною Right Fit, повного ряду кисневих пристроїв і програм, на розробку яких надіхнули пацієнти, а також які призначені для бізнесу.

Серія Right Fit орієнтована на потреби пацієнтів

Система EverFlo є частиною Right Fit, повного ряду кисневих пристроїв і програм, на розробку яких надіхнули пацієнти, а також які призначені для бізнесу.
Надзвичайно тиха робота

Надзвичайно тиха робота пристрою сприяє зменшенню кількості скарг на шум

Рівень звуку у системі EverFlo Q становить лише 40 децибел, що значно підвищує задоволеність пацієнтів. Ця перевага є привабливою як для лікарів, так і для пацієнтів.

Надзвичайно тиха робота пристрою сприяє зменшенню кількості скарг на шум

Рівень звуку у системі EverFlo Q становить лише 40 децибел, що значно підвищує задоволеність пацієнтів. Ця перевага є привабливою як для лікарів, так і для пацієнтів.

Надзвичайно тиха робота пристрою сприяє зменшенню кількості скарг на шум

Рівень звуку у системі EverFlo Q становить лише 40 децибел, що значно підвищує задоволеність пацієнтів. Ця перевага є привабливою як для лікарів, так і для пацієнтів.
Не потребує значного догляду

Не потребує значного догляду, тому забезпечує зниження витрат на таке обслуговування

Жодної зміни фільтра постачальником послуг із догляду на дому протягом двох років. Пацієнтам ніколи не потрібно буде змінювати фільтри.

Не потребує значного догляду, тому забезпечує зниження витрат на таке обслуговування

Жодної зміни фільтра постачальником послуг із догляду на дому протягом двох років. Пацієнтам ніколи не потрібно буде змінювати фільтри.

Не потребує значного догляду, тому забезпечує зниження витрат на таке обслуговування

Жодної зміни фільтра постачальником послуг із догляду на дому протягом двох років. Пацієнтам ніколи не потрібно буде змінювати фільтри.
Невелика вага

Легка для зручного транспортування

Система EverFlo Q важить лише 31 фунт, що зменшує витрати на доставку та зберігання, а також ризик травмування.

Легка для зручного транспортування

Система EverFlo Q важить лише 31 фунт, що зменшує витрати на доставку та зберігання, а також ризик травмування.

Легка для зручного транспортування

Система EverFlo Q важить лише 31 фунт, що зменшує витрати на доставку та зберігання, а також ризик травмування.
Споживання меншої кількості енергії

Менше споживання електроенергії робить систему EverFlo досить зручною для пацієнтів

Система споживає менше електроенергії та виробляє менше тепла.

Менше споживання електроенергії робить систему EverFlo досить зручною для пацієнтів

Система споживає менше електроенергії та виробляє менше тепла.

Менше споживання електроенергії робить систему EverFlo досить зручною для пацієнтів

Система споживає менше електроенергії та виробляє менше тепла.
Платформа для пляшок зволожувача

Платформа для пляшок зволожувача для додаткової гнучкості

Платформа розроблена таким чином, щоб підходити під усі види пляшок і має просту у використанні кришку.

Платформа для пляшок зволожувача для додаткової гнучкості

Платформа розроблена таким чином, щоб підходити під усі види пляшок і має просту у використанні кришку.

Платформа для пляшок зволожувача для додаткової гнучкості

Платформа розроблена таким чином, щоб підходити під усі види пляшок і має просту у використанні кришку.
Функція використання індикатора рівня чистоти кисню

Має індикатор рівня чистоти кисню для підвищення безпеки

Система EverFlo доступна з індикатором рівня чистоти кисню або без нього. Цей індикатор OPI (індикатор відсотка кисню) вимірює вихід кисню як показника чистоти за допомогою ультразвуку.

Має індикатор рівня чистоти кисню для підвищення безпеки

Система EverFlo доступна з індикатором рівня чистоти кисню або без нього. Цей індикатор OPI (індикатор відсотка кисню) вимірює вихід кисню як показника чистоти за допомогою ультразвуку.

Має індикатор рівня чистоти кисню для підвищення безпеки

Система EverFlo доступна з індикатором рівня чистоти кисню або без нього. Цей індикатор OPI (індикатор відсотка кисню) вимірює вихід кисню як показника чистоти за допомогою ультразвуку.
Вбудований витратомір

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки
Міцна металева канюля

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати
  • Компактний дизайн
  • Серія Right Fit
  • Надзвичайно тиха робота
  • Не потребує значного догляду
Посмотреть все особенности
Компактний дизайн

Завдяки компактному дизайну пристрій не дуже схожий на медичний

Завдяки ергономічному дизайну система EverFlo займає менше місця та не привертає значної уваги.

Завдяки компактному дизайну пристрій не дуже схожий на медичний

Завдяки ергономічному дизайну система EverFlo займає менше місця та не привертає значної уваги.

Завдяки компактному дизайну пристрій не дуже схожий на медичний

Завдяки ергономічному дизайну система EverFlo займає менше місця та не привертає значної уваги.
Серія Right Fit

Серія Right Fit орієнтована на потреби пацієнтів

Система EverFlo є частиною Right Fit, повного ряду кисневих пристроїв і програм, на розробку яких надіхнули пацієнти, а також які призначені для бізнесу.

Серія Right Fit орієнтована на потреби пацієнтів

Система EverFlo є частиною Right Fit, повного ряду кисневих пристроїв і програм, на розробку яких надіхнули пацієнти, а також які призначені для бізнесу.

Серія Right Fit орієнтована на потреби пацієнтів

Система EverFlo є частиною Right Fit, повного ряду кисневих пристроїв і програм, на розробку яких надіхнули пацієнти, а також які призначені для бізнесу.
Надзвичайно тиха робота

Надзвичайно тиха робота пристрою сприяє зменшенню кількості скарг на шум

Рівень звуку у системі EverFlo Q становить лише 40 децибел, що значно підвищує задоволеність пацієнтів. Ця перевага є привабливою як для лікарів, так і для пацієнтів.

Надзвичайно тиха робота пристрою сприяє зменшенню кількості скарг на шум

Рівень звуку у системі EverFlo Q становить лише 40 децибел, що значно підвищує задоволеність пацієнтів. Ця перевага є привабливою як для лікарів, так і для пацієнтів.

Надзвичайно тиха робота пристрою сприяє зменшенню кількості скарг на шум

Рівень звуку у системі EverFlo Q становить лише 40 децибел, що значно підвищує задоволеність пацієнтів. Ця перевага є привабливою як для лікарів, так і для пацієнтів.
Не потребує значного догляду

Не потребує значного догляду, тому забезпечує зниження витрат на таке обслуговування

Жодної зміни фільтра постачальником послуг із догляду на дому протягом двох років. Пацієнтам ніколи не потрібно буде змінювати фільтри.

Не потребує значного догляду, тому забезпечує зниження витрат на таке обслуговування

Жодної зміни фільтра постачальником послуг із догляду на дому протягом двох років. Пацієнтам ніколи не потрібно буде змінювати фільтри.

Не потребує значного догляду, тому забезпечує зниження витрат на таке обслуговування

Жодної зміни фільтра постачальником послуг із догляду на дому протягом двох років. Пацієнтам ніколи не потрібно буде змінювати фільтри.
Невелика вага

Легка для зручного транспортування

Система EverFlo Q важить лише 31 фунт, що зменшує витрати на доставку та зберігання, а також ризик травмування.

Легка для зручного транспортування

Система EverFlo Q важить лише 31 фунт, що зменшує витрати на доставку та зберігання, а також ризик травмування.

Легка для зручного транспортування

Система EverFlo Q важить лише 31 фунт, що зменшує витрати на доставку та зберігання, а також ризик травмування.
Споживання меншої кількості енергії

Менше споживання електроенергії робить систему EverFlo досить зручною для пацієнтів

Система споживає менше електроенергії та виробляє менше тепла.

Менше споживання електроенергії робить систему EverFlo досить зручною для пацієнтів

Система споживає менше електроенергії та виробляє менше тепла.

Менше споживання електроенергії робить систему EverFlo досить зручною для пацієнтів

Система споживає менше електроенергії та виробляє менше тепла.
Платформа для пляшок зволожувача

Платформа для пляшок зволожувача для додаткової гнучкості

Платформа розроблена таким чином, щоб підходити під усі види пляшок і має просту у використанні кришку.

Платформа для пляшок зволожувача для додаткової гнучкості

Платформа розроблена таким чином, щоб підходити під усі види пляшок і має просту у використанні кришку.

Платформа для пляшок зволожувача для додаткової гнучкості

Платформа розроблена таким чином, щоб підходити під усі види пляшок і має просту у використанні кришку.
Функція використання індикатора рівня чистоти кисню

Має індикатор рівня чистоти кисню для підвищення безпеки

Система EverFlo доступна з індикатором рівня чистоти кисню або без нього. Цей індикатор OPI (індикатор відсотка кисню) вимірює вихід кисню як показника чистоти за допомогою ультразвуку.

Має індикатор рівня чистоти кисню для підвищення безпеки

Система EverFlo доступна з індикатором рівня чистоти кисню або без нього. Цей індикатор OPI (індикатор відсотка кисню) вимірює вихід кисню як показника чистоти за допомогою ультразвуку.

Має індикатор рівня чистоти кисню для підвищення безпеки

Система EverFlo доступна з індикатором рівня чистоти кисню або без нього. Цей індикатор OPI (індикатор відсотка кисню) вимірює вихід кисню як показника чистоти за допомогою ультразвуку.
Вбудований витратомір

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки

Вбудований витратомір зменшує ризик випадкової поломки
Міцна металева канюля

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Міцна металева канюля, яку менше шансів зламати

Специфікації

Загальна система
Загальна система
Вхідна напруга
  • 120 В змінного струму +/–10 %
Розміри
  • 58,4 см (В) x 38,1 см (Ш) x 24,1 см (Д) [23 дюйми (В) x 15 дюймів (Ш) x 9,5 дюймів (Д)]
Рівень шуму
  • 40 (типова) дБ
Вхідна частота
  • 60 Гц
Рівні тривоги, які відображаються за допомогою індикатора OPI (індикатор відсотка кисню)
  • Низький рівень кисню (82 %) і дуже низький рівень кисню (70 %)
Середнє споживання електроенергії
  • 350 Вт
Концентрація кисню*
  • (За 5 л/хв) 93 % +/–3 %
Потік у літрах
  • 0,5–5 л/хв.
Вага
  • 14 кг (31 фунт)
Тиск на виході
  • 5,5 PSI
Робоча температура
  • Від 12 °C до 32 °C / від 55 °F до 90 °F
Вологість під час зберігання/транспортування
  • Від –34 °C до +71 °C (від –30 °F до +160 °F) до 95 % відносної вологості
Робоча вологість
  • До 95 %
Робоча висота
  • Від 0 до 2286 м (від 0 до 7500 футів)
Загальна система
Загальна система
Вхідна напруга
  • 120 В змінного струму +/–10 %
Розміри
  • 58,4 см (В) x 38,1 см (Ш) x 24,1 см (Д) [23 дюйми (В) x 15 дюймів (Ш) x 9,5 дюймів (Д)]
See all specifications
Загальна система
Загальна система
Вхідна напруга
  • 120 В змінного струму +/–10 %
Розміри
  • 58,4 см (В) x 38,1 см (Ш) x 24,1 см (Д) [23 дюйми (В) x 15 дюймів (Ш) x 9,5 дюймів (Д)]
Рівень шуму
  • 40 (типова) дБ
Вхідна частота
  • 60 Гц
Рівні тривоги, які відображаються за допомогою індикатора OPI (індикатор відсотка кисню)
  • Низький рівень кисню (82 %) і дуже низький рівень кисню (70 %)
Середнє споживання електроенергії
  • 350 Вт
Концентрація кисню*
  • (За 5 л/хв) 93 % +/–3 %
Потік у літрах
  • 0,5–5 л/хв.
Вага
  • 14 кг (31 фунт)
Тиск на виході
  • 5,5 PSI
Робоча температура
  • Від 12 °C до 32 °C / від 55 °F до 90 °F
Вологість під час зберігання/транспортування
  • Від –34 °C до +71 °C (від –30 °F до +160 °F) до 95 % відносної вологості
Робоча вологість
  • До 95 %
Робоча висота
  • Від 0 до 2286 м (від 0 до 7500 футів)
  • Робота пристрою, якщо значення вище або перебуває поза вказаними значеннями напруги, літрів за хвилину, температури, вологості та/або висоти, може знизити рівень концентрації кисню.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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