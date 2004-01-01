Апарат штучної вентиляції легенів Philips Trilogy наступного покоління забезпечує визнану ефективність неінвазивної (NIV) і інвазивної (IV) вентиляції легень та розроблений для підтримки пацієнтів в умовах догляду, що змінюються.
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Завдяки розширеній взаємофункціональності апарат Trilogy Evo включає функції для лікування пацієнтів із хронічними хворобами та у важкому стані за допомогою різноманітних налаштувань, наприклад в умовах догляду за пацієнтами з підгострими або хронічними станами, удома в пацієнта або під час його діяльності. Він розроблений спеціально з урахуванням довговічності, щоб захистити його від пошкоджень під час транспортування в медичному транспорті.
Для використання в умовах, що змінюються
Завдяки розширеній взаємофункціональності апарат Trilogy Evo включає функції для лікування пацієнтів із хронічними хворобами та у важкому стані за допомогою різноманітних налаштувань, наприклад в умовах догляду за пацієнтами з підгострими або хронічними станами, удома в пацієнта або під час його діяльності. Він розроблений спеціально з урахуванням довговічності, щоб захистити його від пошкоджень під час транспортування в медичному транспорті.
Для використання в умовах, що змінюються
Завдяки розширеній взаємофункціональності апарат Trilogy Evo включає функції для лікування пацієнтів із хронічними хворобами та у важкому стані за допомогою різноманітних налаштувань, наприклад в умовах догляду за пацієнтами з підгострими або хронічними станами, удома в пацієнта або під час його діяльності. Він розроблений спеціально з урахуванням довговічності, щоб захистити його від пошкоджень під час транспортування в медичному транспорті.
Завдяки розширеній взаємофункціональності апарат Trilogy Evo включає функції для лікування пацієнтів із хронічними хворобами та у важкому стані за допомогою різноманітних налаштувань, наприклад в умовах догляду за пацієнтами з підгострими або хронічними станами, удома в пацієнта або під час його діяльності. Він розроблений спеціально з урахуванням довговічності, щоб захистити його від пошкоджень під час транспортування в медичному транспорті.
Портативність для більшої свободи
Тривалий строк служби акумуляторної батареї
Робота апаратів ШВЛ у пацієнтів, що перебувають на штучній вентиляції легень, забезпечується внутрішніми та знімними акумуляторними батареями, термін служби яких тепер становить 15 годин. У порівнянні з шестигодинною акумуляторною батареєю у апарата Trilogy 100, яка забезпечує живлення протягом 6 годин, апарат Trilogy Evo надає пацієнтам новий рівень свободи та мобільності. Його можна встановити на підставку або інвалідний візок, з можливістю кріплення зручної сумки для транспортування.
Тривалий строк служби акумуляторної батареї
Робота апаратів ШВЛ у пацієнтів, що перебувають на штучній вентиляції легень, забезпечується внутрішніми та знімними акумуляторними батареями, термін служби яких тепер становить 15 годин. У порівнянні з шестигодинною акумуляторною батареєю у апарата Trilogy 100, яка забезпечує живлення протягом 6 годин, апарат Trilogy Evo надає пацієнтам новий рівень свободи та мобільності. Його можна встановити на підставку або інвалідний візок, з можливістю кріплення зручної сумки для транспортування.
Тривалий строк служби акумуляторної батареї
Робота апаратів ШВЛ у пацієнтів, що перебувають на штучній вентиляції легень, забезпечується внутрішніми та знімними акумуляторними батареями, термін служби яких тепер становить 15 годин. У порівнянні з шестигодинною акумуляторною батареєю у апарата Trilogy 100, яка забезпечує живлення протягом 6 годин, апарат Trilogy Evo надає пацієнтам новий рівень свободи та мобільності. Його можна встановити на підставку або інвалідний візок, з можливістю кріплення зручної сумки для транспортування.
Робота апаратів ШВЛ у пацієнтів, що перебувають на штучній вентиляції легень, забезпечується внутрішніми та знімними акумуляторними батареями, термін служби яких тепер становить 15 годин. У порівнянні з шестигодинною акумуляторною батареєю у апарата Trilogy 100, яка забезпечує живлення протягом 6 годин, апарат Trilogy Evo надає пацієнтам новий рівень свободи та мобільності. Його можна встановити на підставку або інвалідний візок, з можливістю кріплення зручної сумки для транспортування.
Можливість регулювати параметри лікування
Задовольняйте потреби пацієнтів, що змінюються
Апарат Trilogy Evo забезпечує неінвазивну та інвазивну вентиляцію легень із додатковою чутливістю для широкого кола дорослих та педіатричних пацієнтів. Режими контролю об’єму та тиску, AVAPS-AE, SpO2 і EtCO2, а також сигналізації для кожного параметра дозволяють надавати належний догляд. Гнучкість контурів дозволяє використовувати апарат ШВЛ для широкого кола пацієнтів.
Задовольняйте потреби пацієнтів, що змінюються
Апарат Trilogy Evo забезпечує неінвазивну та інвазивну вентиляцію легень із додатковою чутливістю для широкого кола дорослих та педіатричних пацієнтів. Режими контролю об’єму та тиску, AVAPS-AE, SpO2 і EtCO2, а також сигналізації для кожного параметра дозволяють надавати належний догляд. Гнучкість контурів дозволяє використовувати апарат ШВЛ для широкого кола пацієнтів.
Задовольняйте потреби пацієнтів, що змінюються
Апарат Trilogy Evo забезпечує неінвазивну та інвазивну вентиляцію легень із додатковою чутливістю для широкого кола дорослих та педіатричних пацієнтів. Режими контролю об’єму та тиску, AVAPS-AE, SpO2 і EtCO2, а також сигналізації для кожного параметра дозволяють надавати належний догляд. Гнучкість контурів дозволяє використовувати апарат ШВЛ для широкого кола пацієнтів.
Апарат Trilogy Evo забезпечує неінвазивну та інвазивну вентиляцію легень із додатковою чутливістю для широкого кола дорослих та педіатричних пацієнтів. Режими контролю об’єму та тиску, AVAPS-AE, SpO2 і EtCO2, а також сигналізації для кожного параметра дозволяють надавати належний догляд. Гнучкість контурів дозволяє використовувати апарат ШВЛ для широкого кола пацієнтів.
Постійний зв’язок із лікарем
Легкий доступ до даних
Дані про пацієнта та пристрій надсилаються по Bluetooth з апарату ШВЛ Trilogy Evo через хмарний інструмент Care Orchestrator. Це рішення розроблено для об’єднання технологій, ресурсів, людей та інформації, необхідних для лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів. За допомогою Care Orchestrator можна створювати власні правила підтримки здоров’я на основі ваших передових практик і перевірених процесів. Також можна завантажити дані в місці надання допомоги пацієнту через USB-накопичувач.
Легкий доступ до даних
Дані про пацієнта та пристрій надсилаються по Bluetooth з апарату ШВЛ Trilogy Evo через хмарний інструмент Care Orchestrator. Це рішення розроблено для об’єднання технологій, ресурсів, людей та інформації, необхідних для лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів. За допомогою Care Orchestrator можна створювати власні правила підтримки здоров’я на основі ваших передових практик і перевірених процесів. Також можна завантажити дані в місці надання допомоги пацієнту через USB-накопичувач.
Легкий доступ до даних
Дані про пацієнта та пристрій надсилаються по Bluetooth з апарату ШВЛ Trilogy Evo через хмарний інструмент Care Orchestrator. Це рішення розроблено для об’єднання технологій, ресурсів, людей та інформації, необхідних для лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів. За допомогою Care Orchestrator можна створювати власні правила підтримки здоров’я на основі ваших передових практик і перевірених процесів. Також можна завантажити дані в місці надання допомоги пацієнту через USB-накопичувач.
Дані про пацієнта та пристрій надсилаються по Bluetooth з апарату ШВЛ Trilogy Evo через хмарний інструмент Care Orchestrator. Це рішення розроблено для об’єднання технологій, ресурсів, людей та інформації, необхідних для лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів. За допомогою Care Orchestrator можна створювати власні правила підтримки здоров’я на основі ваших передових практик і перевірених процесів. Також можна завантажити дані в місці надання допомоги пацієнту через USB-накопичувач.
Простота
Інтуїтивно зрозуміле навігаційне меню
Апарат ШВЛ Trilogy Evo розроблено для зручної навігації та швидкого налаштування призначень лікаря. Нові функції можуть полегшити повсякденне використання для опікунів і пацієнтів, у тому числі 8-дюймовий сенсорний екран, де все зручно відображається для легкого налаштування та зміни параметрів. У ньому передбачені такі нові функції, як-от екранна довідка та вказівки щодо спрацювання сигналів тривоги, а також зручні універсальні назви для більшості режимів вентиляції.
Інтуїтивно зрозуміле навігаційне меню
Апарат ШВЛ Trilogy Evo розроблено для зручної навігації та швидкого налаштування призначень лікаря. Нові функції можуть полегшити повсякденне використання для опікунів і пацієнтів, у тому числі 8-дюймовий сенсорний екран, де все зручно відображається для легкого налаштування та зміни параметрів. У ньому передбачені такі нові функції, як-от екранна довідка та вказівки щодо спрацювання сигналів тривоги, а також зручні універсальні назви для більшості режимів вентиляції.
Інтуїтивно зрозуміле навігаційне меню
Апарат ШВЛ Trilogy Evo розроблено для зручної навігації та швидкого налаштування призначень лікаря. Нові функції можуть полегшити повсякденне використання для опікунів і пацієнтів, у тому числі 8-дюймовий сенсорний екран, де все зручно відображається для легкого налаштування та зміни параметрів. У ньому передбачені такі нові функції, як-от екранна довідка та вказівки щодо спрацювання сигналів тривоги, а також зручні універсальні назви для більшості режимів вентиляції.
Апарат ШВЛ Trilogy Evo розроблено для зручної навігації та швидкого налаштування призначень лікаря. Нові функції можуть полегшити повсякденне використання для опікунів і пацієнтів, у тому числі 8-дюймовий сенсорний екран, де все зручно відображається для легкого налаштування та зміни параметрів. У ньому передбачені такі нові функції, як-от екранна довідка та вказівки щодо спрацювання сигналів тривоги, а також зручні універсальні назви для більшості режимів вентиляції.
Новітня технологія
Надійність завдяки отриманню з перевіреного джерела
Найновіший пристрій Trilogy став зручним для користувача без впливу на нові функції з використанням інноваційних технологій для сімейства пристроїв Trilogy. Режими контролю SpO2, EtCO2 і новітні можливості контролю дихальної механіки розроблені таким чином, щоб допомогти оптимізувати спосіб лікування пацієнта.
Надійність завдяки отриманню з перевіреного джерела
Найновіший пристрій Trilogy став зручним для користувача без впливу на нові функції з використанням інноваційних технологій для сімейства пристроїв Trilogy. Режими контролю SpO2, EtCO2 і новітні можливості контролю дихальної механіки розроблені таким чином, щоб допомогти оптимізувати спосіб лікування пацієнта.
Надійність завдяки отриманню з перевіреного джерела
Найновіший пристрій Trilogy став зручним для користувача без впливу на нові функції з використанням інноваційних технологій для сімейства пристроїв Trilogy. Режими контролю SpO2, EtCO2 і новітні можливості контролю дихальної механіки розроблені таким чином, щоб допомогти оптимізувати спосіб лікування пацієнта.
Надійність завдяки отриманню з перевіреного джерела
Найновіший пристрій Trilogy став зручним для користувача без впливу на нові функції з використанням інноваційних технологій для сімейства пристроїв Trilogy. Режими контролю SpO2, EtCO2 і новітні можливості контролю дихальної механіки розроблені таким чином, щоб допомогти оптимізувати спосіб лікування пацієнта.
Індивідуальна вентиляція
Пристосування з кожним подихом
Визнані інноваційні технології використовуються для задоволення різноманітних потреб при дихальній недостатності. Функція підтримки тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) дозволяє автоматично регулювати рівень підтримки вентиляції для досягнення бажаного дихального об’єму, тоді як функція автоматичної підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах на видиху (Auto EPAP) завчасно налаштовується на найнижчий ефективний тиск для контролю верхніх дихальних шляхів. Функція автоматичної підтримки виконує затримку вдиху через апарат, доки пацієнт не видихне, щоб забезпечити максимальний комфорт.
Пристосування з кожним подихом
Визнані інноваційні технології використовуються для задоволення різноманітних потреб при дихальній недостатності. Функція підтримки тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) дозволяє автоматично регулювати рівень підтримки вентиляції для досягнення бажаного дихального об’єму, тоді як функція автоматичної підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах на видиху (Auto EPAP) завчасно налаштовується на найнижчий ефективний тиск для контролю верхніх дихальних шляхів. Функція автоматичної підтримки виконує затримку вдиху через апарат, доки пацієнт не видихне, щоб забезпечити максимальний комфорт.
Пристосування з кожним подихом
Визнані інноваційні технології використовуються для задоволення різноманітних потреб при дихальній недостатності. Функція підтримки тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) дозволяє автоматично регулювати рівень підтримки вентиляції для досягнення бажаного дихального об’єму, тоді як функція автоматичної підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах на видиху (Auto EPAP) завчасно налаштовується на найнижчий ефективний тиск для контролю верхніх дихальних шляхів. Функція автоматичної підтримки виконує затримку вдиху через апарат, доки пацієнт не видихне, щоб забезпечити максимальний комфорт.
Визнані інноваційні технології використовуються для задоволення різноманітних потреб при дихальній недостатності. Функція підтримки тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) дозволяє автоматично регулювати рівень підтримки вентиляції для досягнення бажаного дихального об’єму, тоді як функція автоматичної підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах на видиху (Auto EPAP) завчасно налаштовується на найнижчий ефективний тиск для контролю верхніх дихальних шляхів. Функція автоматичної підтримки виконує затримку вдиху через апарат, доки пацієнт не видихне, щоб забезпечити максимальний комфорт.
Мундштучна вентиляція
Вентиляція за потребою
Вентиляція через мундштук (мундштучна вентиляція) не потребує докладання жодних зусиль для того, щоб зробити вдих. Наш унікальний тригер kiss® визначає, коли пацієнт захоплює або виймає мундштук, щоб за потреби забезпечити вентиляцію за допомогою засобів сигналізації пацієнта.
Вентиляція за потребою
Вентиляція через мундштук (мундштучна вентиляція) не потребує докладання жодних зусиль для того, щоб зробити вдих. Наш унікальний тригер kiss® визначає, коли пацієнт захоплює або виймає мундштук, щоб за потреби забезпечити вентиляцію за допомогою засобів сигналізації пацієнта.
Вентиляція за потребою
Вентиляція через мундштук (мундштучна вентиляція) не потребує докладання жодних зусиль для того, щоб зробити вдих. Наш унікальний тригер kiss® визначає, коли пацієнт захоплює або виймає мундштук, щоб за потреби забезпечити вентиляцію за допомогою засобів сигналізації пацієнта.
Вентиляція через мундштук (мундштучна вентиляція) не потребує докладання жодних зусиль для того, щоб зробити вдих. Наш унікальний тригер kiss® визначає, коли пацієнт захоплює або виймає мундштук, щоб за потреби забезпечити вентиляцію за допомогою засобів сигналізації пацієнта.
Цифровий алгоритм Auto-Trak
Чутливість, коли це найбільше потрібно
Функція цифрового запуску Auto-Trak використовує алгоритм автоматичного запуску процесу дихання та циклічних змін, який підлаштовується під природні патерни дихання пацієнта. Вона забезпечує синхронізацію пацієнта з апаратом ШВЛ і комфорт без ручних налаштувань.
Чутливість, коли це найбільше потрібно
Функція цифрового запуску Auto-Trak використовує алгоритм автоматичного запуску процесу дихання та циклічних змін, який підлаштовується під природні патерни дихання пацієнта. Вона забезпечує синхронізацію пацієнта з апаратом ШВЛ і комфорт без ручних налаштувань.
Чутливість, коли це найбільше потрібно
Функція цифрового запуску Auto-Trak використовує алгоритм автоматичного запуску процесу дихання та циклічних змін, який підлаштовується під природні патерни дихання пацієнта. Вона забезпечує синхронізацію пацієнта з апаратом ШВЛ і комфорт без ручних налаштувань.
Функція цифрового запуску Auto-Trak використовує алгоритм автоматичного запуску процесу дихання та циклічних змін, який підлаштовується під природні патерни дихання пацієнта. Вона забезпечує синхронізацію пацієнта з апаратом ШВЛ і комфорт без ручних налаштувань.
Технічне та сервісне обслуговування
Низька вартість
Підтримка, сервісне та технічне обслуговування апарату Trilogy Evo включає цілодобову клінічну підтримку, освітні навчальні ресурси як для вас, так і для ваших пацієнтів, а також розширені гарантії та плани обслуговування. Апарат Trilogy Evo потребує профілактичного обслуговування кожні чотири роки та незначної кількості обладнання для його калібрування.
Низька вартість
Підтримка, сервісне та технічне обслуговування апарату Trilogy Evo включає цілодобову клінічну підтримку, освітні навчальні ресурси як для вас, так і для ваших пацієнтів, а також розширені гарантії та плани обслуговування. Апарат Trilogy Evo потребує профілактичного обслуговування кожні чотири роки та незначної кількості обладнання для його калібрування.
Низька вартість
Підтримка, сервісне та технічне обслуговування апарату Trilogy Evo включає цілодобову клінічну підтримку, освітні навчальні ресурси як для вас, так і для ваших пацієнтів, а також розширені гарантії та плани обслуговування. Апарат Trilogy Evo потребує профілактичного обслуговування кожні чотири роки та незначної кількості обладнання для його калібрування.
Підтримка, сервісне та технічне обслуговування апарату Trilogy Evo включає цілодобову клінічну підтримку, освітні навчальні ресурси як для вас, так і для ваших пацієнтів, а також розширені гарантії та плани обслуговування. Апарат Trilogy Evo потребує профілактичного обслуговування кожні чотири роки та незначної кількості обладнання для його калібрування.
Завдяки розширеній взаємофункціональності апарат Trilogy Evo включає функції для лікування пацієнтів із хронічними хворобами та у важкому стані за допомогою різноманітних налаштувань, наприклад в умовах догляду за пацієнтами з підгострими або хронічними станами, удома в пацієнта або під час його діяльності. Він розроблений спеціально з урахуванням довговічності, щоб захистити його від пошкоджень під час транспортування в медичному транспорті.
Для використання в умовах, що змінюються
Завдяки розширеній взаємофункціональності апарат Trilogy Evo включає функції для лікування пацієнтів із хронічними хворобами та у важкому стані за допомогою різноманітних налаштувань, наприклад в умовах догляду за пацієнтами з підгострими або хронічними станами, удома в пацієнта або під час його діяльності. Він розроблений спеціально з урахуванням довговічності, щоб захистити його від пошкоджень під час транспортування в медичному транспорті.
Для використання в умовах, що змінюються
Завдяки розширеній взаємофункціональності апарат Trilogy Evo включає функції для лікування пацієнтів із хронічними хворобами та у важкому стані за допомогою різноманітних налаштувань, наприклад в умовах догляду за пацієнтами з підгострими або хронічними станами, удома в пацієнта або під час його діяльності. Він розроблений спеціально з урахуванням довговічності, щоб захистити його від пошкоджень під час транспортування в медичному транспорті.
Завдяки розширеній взаємофункціональності апарат Trilogy Evo включає функції для лікування пацієнтів із хронічними хворобами та у важкому стані за допомогою різноманітних налаштувань, наприклад в умовах догляду за пацієнтами з підгострими або хронічними станами, удома в пацієнта або під час його діяльності. Він розроблений спеціально з урахуванням довговічності, щоб захистити його від пошкоджень під час транспортування в медичному транспорті.
Портативність для більшої свободи
Тривалий строк служби акумуляторної батареї
Робота апаратів ШВЛ у пацієнтів, що перебувають на штучній вентиляції легень, забезпечується внутрішніми та знімними акумуляторними батареями, термін служби яких тепер становить 15 годин. У порівнянні з шестигодинною акумуляторною батареєю у апарата Trilogy 100, яка забезпечує живлення протягом 6 годин, апарат Trilogy Evo надає пацієнтам новий рівень свободи та мобільності. Його можна встановити на підставку або інвалідний візок, з можливістю кріплення зручної сумки для транспортування.
Тривалий строк служби акумуляторної батареї
Робота апаратів ШВЛ у пацієнтів, що перебувають на штучній вентиляції легень, забезпечується внутрішніми та знімними акумуляторними батареями, термін служби яких тепер становить 15 годин. У порівнянні з шестигодинною акумуляторною батареєю у апарата Trilogy 100, яка забезпечує живлення протягом 6 годин, апарат Trilogy Evo надає пацієнтам новий рівень свободи та мобільності. Його можна встановити на підставку або інвалідний візок, з можливістю кріплення зручної сумки для транспортування.
Тривалий строк служби акумуляторної батареї
Робота апаратів ШВЛ у пацієнтів, що перебувають на штучній вентиляції легень, забезпечується внутрішніми та знімними акумуляторними батареями, термін служби яких тепер становить 15 годин. У порівнянні з шестигодинною акумуляторною батареєю у апарата Trilogy 100, яка забезпечує живлення протягом 6 годин, апарат Trilogy Evo надає пацієнтам новий рівень свободи та мобільності. Його можна встановити на підставку або інвалідний візок, з можливістю кріплення зручної сумки для транспортування.
Робота апаратів ШВЛ у пацієнтів, що перебувають на штучній вентиляції легень, забезпечується внутрішніми та знімними акумуляторними батареями, термін служби яких тепер становить 15 годин. У порівнянні з шестигодинною акумуляторною батареєю у апарата Trilogy 100, яка забезпечує живлення протягом 6 годин, апарат Trilogy Evo надає пацієнтам новий рівень свободи та мобільності. Його можна встановити на підставку або інвалідний візок, з можливістю кріплення зручної сумки для транспортування.
Можливість регулювати параметри лікування
Задовольняйте потреби пацієнтів, що змінюються
Апарат Trilogy Evo забезпечує неінвазивну та інвазивну вентиляцію легень із додатковою чутливістю для широкого кола дорослих та педіатричних пацієнтів. Режими контролю об’єму та тиску, AVAPS-AE, SpO2 і EtCO2, а також сигналізації для кожного параметра дозволяють надавати належний догляд. Гнучкість контурів дозволяє використовувати апарат ШВЛ для широкого кола пацієнтів.
Задовольняйте потреби пацієнтів, що змінюються
Апарат Trilogy Evo забезпечує неінвазивну та інвазивну вентиляцію легень із додатковою чутливістю для широкого кола дорослих та педіатричних пацієнтів. Режими контролю об’єму та тиску, AVAPS-AE, SpO2 і EtCO2, а також сигналізації для кожного параметра дозволяють надавати належний догляд. Гнучкість контурів дозволяє використовувати апарат ШВЛ для широкого кола пацієнтів.
Задовольняйте потреби пацієнтів, що змінюються
Апарат Trilogy Evo забезпечує неінвазивну та інвазивну вентиляцію легень із додатковою чутливістю для широкого кола дорослих та педіатричних пацієнтів. Режими контролю об’єму та тиску, AVAPS-AE, SpO2 і EtCO2, а також сигналізації для кожного параметра дозволяють надавати належний догляд. Гнучкість контурів дозволяє використовувати апарат ШВЛ для широкого кола пацієнтів.
Апарат Trilogy Evo забезпечує неінвазивну та інвазивну вентиляцію легень із додатковою чутливістю для широкого кола дорослих та педіатричних пацієнтів. Режими контролю об’єму та тиску, AVAPS-AE, SpO2 і EtCO2, а також сигналізації для кожного параметра дозволяють надавати належний догляд. Гнучкість контурів дозволяє використовувати апарат ШВЛ для широкого кола пацієнтів.
Постійний зв’язок із лікарем
Легкий доступ до даних
Дані про пацієнта та пристрій надсилаються по Bluetooth з апарату ШВЛ Trilogy Evo через хмарний інструмент Care Orchestrator. Це рішення розроблено для об’єднання технологій, ресурсів, людей та інформації, необхідних для лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів. За допомогою Care Orchestrator можна створювати власні правила підтримки здоров’я на основі ваших передових практик і перевірених процесів. Також можна завантажити дані в місці надання допомоги пацієнту через USB-накопичувач.
Легкий доступ до даних
Дані про пацієнта та пристрій надсилаються по Bluetooth з апарату ШВЛ Trilogy Evo через хмарний інструмент Care Orchestrator. Це рішення розроблено для об’єднання технологій, ресурсів, людей та інформації, необхідних для лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів. За допомогою Care Orchestrator можна створювати власні правила підтримки здоров’я на основі ваших передових практик і перевірених процесів. Також можна завантажити дані в місці надання допомоги пацієнту через USB-накопичувач.
Легкий доступ до даних
Дані про пацієнта та пристрій надсилаються по Bluetooth з апарату ШВЛ Trilogy Evo через хмарний інструмент Care Orchestrator. Це рішення розроблено для об’єднання технологій, ресурсів, людей та інформації, необхідних для лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів. За допомогою Care Orchestrator можна створювати власні правила підтримки здоров’я на основі ваших передових практик і перевірених процесів. Також можна завантажити дані в місці надання допомоги пацієнту через USB-накопичувач.
Дані про пацієнта та пристрій надсилаються по Bluetooth з апарату ШВЛ Trilogy Evo через хмарний інструмент Care Orchestrator. Це рішення розроблено для об’єднання технологій, ресурсів, людей та інформації, необхідних для лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів. За допомогою Care Orchestrator можна створювати власні правила підтримки здоров’я на основі ваших передових практик і перевірених процесів. Також можна завантажити дані в місці надання допомоги пацієнту через USB-накопичувач.
Простота
Інтуїтивно зрозуміле навігаційне меню
Апарат ШВЛ Trilogy Evo розроблено для зручної навігації та швидкого налаштування призначень лікаря. Нові функції можуть полегшити повсякденне використання для опікунів і пацієнтів, у тому числі 8-дюймовий сенсорний екран, де все зручно відображається для легкого налаштування та зміни параметрів. У ньому передбачені такі нові функції, як-от екранна довідка та вказівки щодо спрацювання сигналів тривоги, а також зручні універсальні назви для більшості режимів вентиляції.
Інтуїтивно зрозуміле навігаційне меню
Апарат ШВЛ Trilogy Evo розроблено для зручної навігації та швидкого налаштування призначень лікаря. Нові функції можуть полегшити повсякденне використання для опікунів і пацієнтів, у тому числі 8-дюймовий сенсорний екран, де все зручно відображається для легкого налаштування та зміни параметрів. У ньому передбачені такі нові функції, як-от екранна довідка та вказівки щодо спрацювання сигналів тривоги, а також зручні універсальні назви для більшості режимів вентиляції.
Інтуїтивно зрозуміле навігаційне меню
Апарат ШВЛ Trilogy Evo розроблено для зручної навігації та швидкого налаштування призначень лікаря. Нові функції можуть полегшити повсякденне використання для опікунів і пацієнтів, у тому числі 8-дюймовий сенсорний екран, де все зручно відображається для легкого налаштування та зміни параметрів. У ньому передбачені такі нові функції, як-от екранна довідка та вказівки щодо спрацювання сигналів тривоги, а також зручні універсальні назви для більшості режимів вентиляції.
Апарат ШВЛ Trilogy Evo розроблено для зручної навігації та швидкого налаштування призначень лікаря. Нові функції можуть полегшити повсякденне використання для опікунів і пацієнтів, у тому числі 8-дюймовий сенсорний екран, де все зручно відображається для легкого налаштування та зміни параметрів. У ньому передбачені такі нові функції, як-от екранна довідка та вказівки щодо спрацювання сигналів тривоги, а також зручні універсальні назви для більшості режимів вентиляції.
Новітня технологія
Надійність завдяки отриманню з перевіреного джерела
Найновіший пристрій Trilogy став зручним для користувача без впливу на нові функції з використанням інноваційних технологій для сімейства пристроїв Trilogy. Режими контролю SpO2, EtCO2 і новітні можливості контролю дихальної механіки розроблені таким чином, щоб допомогти оптимізувати спосіб лікування пацієнта.
Надійність завдяки отриманню з перевіреного джерела
Найновіший пристрій Trilogy став зручним для користувача без впливу на нові функції з використанням інноваційних технологій для сімейства пристроїв Trilogy. Режими контролю SpO2, EtCO2 і новітні можливості контролю дихальної механіки розроблені таким чином, щоб допомогти оптимізувати спосіб лікування пацієнта.
Надійність завдяки отриманню з перевіреного джерела
Найновіший пристрій Trilogy став зручним для користувача без впливу на нові функції з використанням інноваційних технологій для сімейства пристроїв Trilogy. Режими контролю SpO2, EtCO2 і новітні можливості контролю дихальної механіки розроблені таким чином, щоб допомогти оптимізувати спосіб лікування пацієнта.
Надійність завдяки отриманню з перевіреного джерела
Найновіший пристрій Trilogy став зручним для користувача без впливу на нові функції з використанням інноваційних технологій для сімейства пристроїв Trilogy. Режими контролю SpO2, EtCO2 і новітні можливості контролю дихальної механіки розроблені таким чином, щоб допомогти оптимізувати спосіб лікування пацієнта.
Індивідуальна вентиляція
Пристосування з кожним подихом
Визнані інноваційні технології використовуються для задоволення різноманітних потреб при дихальній недостатності. Функція підтримки тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) дозволяє автоматично регулювати рівень підтримки вентиляції для досягнення бажаного дихального об’єму, тоді як функція автоматичної підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах на видиху (Auto EPAP) завчасно налаштовується на найнижчий ефективний тиск для контролю верхніх дихальних шляхів. Функція автоматичної підтримки виконує затримку вдиху через апарат, доки пацієнт не видихне, щоб забезпечити максимальний комфорт.
Пристосування з кожним подихом
Визнані інноваційні технології використовуються для задоволення різноманітних потреб при дихальній недостатності. Функція підтримки тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) дозволяє автоматично регулювати рівень підтримки вентиляції для досягнення бажаного дихального об’єму, тоді як функція автоматичної підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах на видиху (Auto EPAP) завчасно налаштовується на найнижчий ефективний тиск для контролю верхніх дихальних шляхів. Функція автоматичної підтримки виконує затримку вдиху через апарат, доки пацієнт не видихне, щоб забезпечити максимальний комфорт.
Пристосування з кожним подихом
Визнані інноваційні технології використовуються для задоволення різноманітних потреб при дихальній недостатності. Функція підтримки тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) дозволяє автоматично регулювати рівень підтримки вентиляції для досягнення бажаного дихального об’єму, тоді як функція автоматичної підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах на видиху (Auto EPAP) завчасно налаштовується на найнижчий ефективний тиск для контролю верхніх дихальних шляхів. Функція автоматичної підтримки виконує затримку вдиху через апарат, доки пацієнт не видихне, щоб забезпечити максимальний комфорт.
Визнані інноваційні технології використовуються для задоволення різноманітних потреб при дихальній недостатності. Функція підтримки тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) дозволяє автоматично регулювати рівень підтримки вентиляції для досягнення бажаного дихального об’єму, тоді як функція автоматичної підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах на видиху (Auto EPAP) завчасно налаштовується на найнижчий ефективний тиск для контролю верхніх дихальних шляхів. Функція автоматичної підтримки виконує затримку вдиху через апарат, доки пацієнт не видихне, щоб забезпечити максимальний комфорт.
Мундштучна вентиляція
Вентиляція за потребою
Вентиляція через мундштук (мундштучна вентиляція) не потребує докладання жодних зусиль для того, щоб зробити вдих. Наш унікальний тригер kiss® визначає, коли пацієнт захоплює або виймає мундштук, щоб за потреби забезпечити вентиляцію за допомогою засобів сигналізації пацієнта.
Вентиляція за потребою
Вентиляція через мундштук (мундштучна вентиляція) не потребує докладання жодних зусиль для того, щоб зробити вдих. Наш унікальний тригер kiss® визначає, коли пацієнт захоплює або виймає мундштук, щоб за потреби забезпечити вентиляцію за допомогою засобів сигналізації пацієнта.
Вентиляція за потребою
Вентиляція через мундштук (мундштучна вентиляція) не потребує докладання жодних зусиль для того, щоб зробити вдих. Наш унікальний тригер kiss® визначає, коли пацієнт захоплює або виймає мундштук, щоб за потреби забезпечити вентиляцію за допомогою засобів сигналізації пацієнта.
Вентиляція через мундштук (мундштучна вентиляція) не потребує докладання жодних зусиль для того, щоб зробити вдих. Наш унікальний тригер kiss® визначає, коли пацієнт захоплює або виймає мундштук, щоб за потреби забезпечити вентиляцію за допомогою засобів сигналізації пацієнта.
Цифровий алгоритм Auto-Trak
Чутливість, коли це найбільше потрібно
Функція цифрового запуску Auto-Trak використовує алгоритм автоматичного запуску процесу дихання та циклічних змін, який підлаштовується під природні патерни дихання пацієнта. Вона забезпечує синхронізацію пацієнта з апаратом ШВЛ і комфорт без ручних налаштувань.
Чутливість, коли це найбільше потрібно
Функція цифрового запуску Auto-Trak використовує алгоритм автоматичного запуску процесу дихання та циклічних змін, який підлаштовується під природні патерни дихання пацієнта. Вона забезпечує синхронізацію пацієнта з апаратом ШВЛ і комфорт без ручних налаштувань.
Чутливість, коли це найбільше потрібно
Функція цифрового запуску Auto-Trak використовує алгоритм автоматичного запуску процесу дихання та циклічних змін, який підлаштовується під природні патерни дихання пацієнта. Вона забезпечує синхронізацію пацієнта з апаратом ШВЛ і комфорт без ручних налаштувань.
Функція цифрового запуску Auto-Trak використовує алгоритм автоматичного запуску процесу дихання та циклічних змін, який підлаштовується під природні патерни дихання пацієнта. Вона забезпечує синхронізацію пацієнта з апаратом ШВЛ і комфорт без ручних налаштувань.
Технічне та сервісне обслуговування
Низька вартість
Підтримка, сервісне та технічне обслуговування апарату Trilogy Evo включає цілодобову клінічну підтримку, освітні навчальні ресурси як для вас, так і для ваших пацієнтів, а також розширені гарантії та плани обслуговування. Апарат Trilogy Evo потребує профілактичного обслуговування кожні чотири роки та незначної кількості обладнання для його калібрування.
Низька вартість
Підтримка, сервісне та технічне обслуговування апарату Trilogy Evo включає цілодобову клінічну підтримку, освітні навчальні ресурси як для вас, так і для ваших пацієнтів, а також розширені гарантії та плани обслуговування. Апарат Trilogy Evo потребує профілактичного обслуговування кожні чотири роки та незначної кількості обладнання для його калібрування.
Низька вартість
Підтримка, сервісне та технічне обслуговування апарату Trilogy Evo включає цілодобову клінічну підтримку, освітні навчальні ресурси як для вас, так і для ваших пацієнтів, а також розширені гарантії та плани обслуговування. Апарат Trilogy Evo потребує профілактичного обслуговування кожні чотири роки та незначної кількості обладнання для його калібрування.
Підтримка, сервісне та технічне обслуговування апарату Trilogy Evo включає цілодобову клінічну підтримку, освітні навчальні ресурси як для вас, так і для ваших пацієнтів, а також розширені гарантії та плани обслуговування. Апарат Trilogy Evo потребує профілактичного обслуговування кожні чотири роки та незначної кількості обладнання для його калібрування.
Специфікації
Режими вентиляції
Режими вентиляції
Керування допоміжною вентиляцією по тиску (A/C-PC)
Допоміжний контроль (контроль тиску)
Керування допоміжною вентиляцією за об’ємом (А/С-VC)
Допоміжний контроль (контроль об’єму)
Вентиляція з позитивним постійним тиском у дихальних шляхах (CPAP)
Позитивний постійний тиск у дихальних шляхах
Вентиляція з підтримкою тиском (PSV)
Вентиляція з підтримкою тиском
Спонтанний/часовий режим (S/T)
Спонтанна / регульована за часом вентиляція
Синхронізована переміжна (періодична) примусова вентиляція з керуванням по тиску (SIMV-PC)
Мундштучна вентиляція з керуванням по тиску (MPV-PC)
Мундштучна вентиляція (контроль тиску)
Мундштучна вентиляція з керуванням за об’ємом (MPV-VC)
Мундштучна вентиляція (контроль об’єму)
Фізичні
Фізичні
Вага
5,2 кг
Розмір
16,5 см (Д) x 28,6 см (Ш) x 24,5 см (В) 6,48 дюйма (Д) x 11,25 дюйма (Ш) x 9,65 дюйма (В)
Розміри екрана
8 дюймів, 20,32 см
Кисень
Кисень
Низька швидкість потоку
від 0 до 30 л/хв; максимум 10 psi
Високий тиск
280–600 кПа (41–87 psi)
Виміряні та відображені параметри пацієнта
Виміряні та відображені параметри пацієнта
Дихальний об’єм (Vti або Vte)
0–2000 мл
Хвилинний об’єм вентиляції легень (MinVent)
0–30 л/хв
Витік
0–200 л/хв
Частота дихання (RR)
Від 0 до 90 уд/хв
Максимальна швидкість вдиху (PIF)
0–200 л/хв
Піковий тиск на вдиху (PIP)
0–90 смH2O
Середній тиск у дихальних шляхах
0–90 смH2O
Відсоток спонтанних вдихів (%Spont Trig)
Від 0 % до 100 %
Співвідношення тривалості вдиху та видиху
Від 9,9:1 до 1:9,9
Динамічна податливість (Dyn C)
1–100 мл/смH2O
Резонансний опір (Dyn R)
5–200 смH2O/л/с
Динамічний тиск плато (Dyn Pplat)
0–90 смH2O
Автоматична підтримка позитивного тиску наприкінці видиху (PEEP)
0–20 смH2O
FiO2 з датчиком FiO2
Від 21 % до 100 %
SpO2 із аксесуарами для пульсоксиметра
Від 0 % до 100 %
Частота пульсу із аксесуарами для пульсоксиметра
18–321 уд/хв
EtCO2 із CO2 аксесуаром
Від 0 до 150 мм рт. ст
Електричні
Електричні
Вхідна напруга змінного струму
100–240 В, 50/60 ГЦ, 1,7–0,6А
Вхідна напруга постійного струму
12/24В 6,5А
Внутрішні та знімні літій-іонні акумуляторні батареї
15 год номінального загального часу роботи для кожного методу згідно з IEC 80601-2-72 (по 7,5 год від кожної батареї)
Час заряджання для знімної та внутрішньої акумуляторної батареї
від 0 до 80 %: 2,5 години; від 0 до 100 %: 3,5 години
Сигнали тривоги
Сигнали тривоги
Тиск під час вдиху
Підтримка позитивного тиску наприкінці видиху (PEEP) + 1–89 смH2O
Дихальний об’єм
ВИМК., 10–2000 мл
Хвилинний об’єм вентиляції легень
ВИМК., 0,2-30 л/хв
Частота дихання
ВИМК., 1–90 уд/хв
Відключення контуру
ВИМК., 5–60 с
Інтервал апное
5–60 с
Без запуску
ВИМК.; 0,5–15 хв [ЛИШЕ у режимі мундштучної вентиляції (MPV)]
Керування
Керування
Підтримка тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) з пасивним контуром
Тільки режими PSV, S/T і A/C-PC
Дихальний об’єм
35–2000 мл: контури актив. потоку або дволін. контуру, 50–2000 мл: контури пасив. та актив. позит. тиска в дих. шляхах
Частота дихання
0–80 уд/хв
Позитивний тиск наприкінці видиху (PEEP)
0–35 смH20 для активних контурів; 3–25 смH20 для пасивних контурів
EPAP/CPAP
3–25 смH20
Позитивний тиск у дихальних шляхах на вдиху (IPAP)
3–60 смH20
Підтримка тиску / контроль тиску
0–60 смH20
Час вдиху
0,3–5,0 с
Час підвищення
Від 0 до 6
Запуск і циклічність
Вимк., система AutoTrak, чутливий, система AutoTrak і потоковий тригер
Чутливість потокового тригеру
0,5–9 л/хв
Чутливість потокового циклу
10–90 % максимального потоку
Характер потоку
Квадратний, наростання
FiO2
21–100 %
Мін./макс. час вдиху
0,3–3,0 с
Примусова вентиляція
УВІМК.-ВИМК.
* Номінальний час роботи за кожним методом згідно зі стандартами Міжнародної електротехнічної комісії (7,5 години/батарея). Час зарядки знімної акумуляторної батареї від 0 до 80 % становить 2,5 години, час зарядки внутрішньої акумуляторної батареї від 0 до 100 % становить 3,5 години.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.