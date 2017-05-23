Концентрації кисню Від 86 до 97 % за всіх налаштувань %

Параметри безперервного потоку 0,5/1/1,5/2 л/хв.

Розмір болюсу в імпульсному режимі 1 = 12 мл / 1,5 = 18 мл / 2 = 24 мл / 2,5 = 30 мл / 3 = 36 мл / 3,5 = 42 мл / 4 = 48 мл / 4,5 = 54 мл / 5 = 60 мл / 5,5 = 66 мл / 6 = 72 мл

Рівень шуму ≤43 дБ за імпульсного налаштування 2 дБ

Розмір 29,2 см x 25,4 см x 15,2 см (11,5 x 10 x 6 дюймів)

Вага з батареєю 4,5 (10) кг (фунтів)

Тривалість роботи акумуляторної батареї SimplyGo 3,0 (налаштування імпульсної дози 2*) і 0,9 (безперервний потік 2 л/хв) годин(-и)

Робоча температура Від 5 °C до 40 °C від (41 °F до 104 °F)

Фільтрація Внутрішній бактеріальний фільтр

Температура зберігання (лише для пристроїв) Від –20 °C до +60 °C (від –4 до +140 °F)

Висота над рівнем моря До 3048 м / 10 000 футів

Живлення постійного струму — вхідне Від 11,5 до 16 В постійного струму та 18 А макс.

Живлення постійного струму — вихідне 19 В постійного струму та 7,9 A макс.

Живлення змінного струму — вхідне Від 100 до 240 В змінного струму / від 50 до 60 Гц / 1,7 A макс.

Живлення змінного струму — вихідне 19 В постійного струму та 7,9 A макс.

Споживання енергії 150 — під час зарядження / 120 — коли не заряджається Вт

Типи сигналів тривоги Низька ступінь чистоти кисню / Відсутність дихання / Висока частота дихання / Відсутність потоку / Низький заряд батареї / Розряджена батарея / Непридатна батарея / Технічна несправність системи