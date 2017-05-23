Концентратор кисню SimplyGo забезпечує безперервний потік і доставку імпульсної дози в пристрій вагою 10 фунтів. Надійний контроль потреб пацієнтів у лікуванні та способі життя ви можете забезпечити тепер за допомогою лише одного концентратора кисню. Спростіть процес лікування пацієнтів і ведення бізнесу за допомогою концентратора SimplyGo.
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Дайте нам знати, як ми можемо допомогти
|Концентрації кисню
|
|Параметри безперервного потоку
|
|Розмір болюсу в імпульсному режимі
|
|Рівень шуму
|
|Розмір
|
|Вага з батареєю
|
|Тривалість роботи акумуляторної батареї SimplyGo
|
|Робоча температура
|
|Фільтрація
|
|Температура зберігання (лише для пристроїв)
|
|Висота над рівнем моря
|
|Живлення постійного струму — вхідне
|
|Живлення постійного струму — вихідне
|
|Живлення змінного струму — вхідне
|
|Живлення змінного струму — вихідне
|
|Споживання енергії
|
|Типи сигналів тривоги
|
|Літій-іонна батарея
|
|Концентрації кисню
|
|Параметри безперервного потоку
|
|Концентрації кисню
|
|Параметри безперервного потоку
|
|Розмір болюсу в імпульсному режимі
|
|Рівень шуму
|
|Розмір
|
|Вага з батареєю
|
|Тривалість роботи акумуляторної батареї SimplyGo
|
|Робоча температура
|
|Фільтрація
|
|Температура зберігання (лише для пристроїв)
|
|Висота над рівнем моря
|
|Живлення постійного струму — вхідне
|
|Живлення постійного струму — вихідне
|
|Живлення змінного струму — вхідне
|
|Живлення змінного струму — вихідне
|
|Споживання енергії
|
|Типи сигналів тривоги
|
|Літій-іонна батарея
|
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