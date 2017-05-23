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Кисень

SimplyGo

Портативний концентратор кисню

Знайти подібні вироби

Концентратор кисню SimplyGo забезпечує безперервний потік і доставку імпульсної дози в пристрій вагою 10 фунтів. Надійний контроль потреб пацієнтів у лікуванні та способі життя ви можете забезпечити тепер за допомогою лише одного концентратора кисню. Спростіть процес лікування пацієнтів і ведення бізнесу за допомогою концентратора SimplyGo.

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Особливості
Новий різновид концентратора кисню

Новий різновид концентратора кисню для безперервної та імпульсної доставки кисню

SimplyGo — це єдиний концентратор кисню, який забезпечує безперервний потік і доставку імпульсної дози в пристрій вагою 10 фунтів.

Новий різновид концентратора кисню для безперервної та імпульсної доставки кисню

SimplyGo — це єдиний концентратор кисню, який забезпечує безперервний потік і доставку імпульсної дози в пристрій вагою 10 фунтів.

Новий різновид концентратора кисню для безперервної та імпульсної доставки кисню

SimplyGo — це єдиний концентратор кисню, який забезпечує безперервний потік і доставку імпульсної дози в пристрій вагою 10 фунтів.
Компресор із тривалим терміном служби

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду
Гарантійні та сервісні програми

Гарантійні та сервісні програми, що відповідають вашим бізнес потребам

Гарантійні та сервісні програми для SimpleGo надають повну гнучкість. Використовуючи концентратор SimpleGo можна обрати дво-, три- або п’ятирічну гарантію. Хоча деякі концентратори потрібно повертати виробнику для обслуговування, ваші технічні спеціалісти можуть виконувати таке обслуговування прямо у вашому магазині, якщо ви цього забажаєте.

Гарантійні та сервісні програми, що відповідають вашим бізнес потребам

Гарантійні та сервісні програми для SimpleGo надають повну гнучкість. Використовуючи концентратор SimpleGo можна обрати дво-, три- або п’ятирічну гарантію. Хоча деякі концентратори потрібно повертати виробнику для обслуговування, ваші технічні спеціалісти можуть виконувати таке обслуговування прямо у вашому магазині, якщо ви цього забажаєте.

Гарантійні та сервісні програми, що відповідають вашим бізнес потребам

Гарантійні та сервісні програми для SimpleGo надають повну гнучкість. Використовуючи концентратор SimpleGo можна обрати дво-, три- або п’ятирічну гарантію. Хоча деякі концентратори потрібно повертати виробнику для обслуговування, ваші технічні спеціалісти можуть виконувати таке обслуговування прямо у вашому магазині, якщо ви цього забажаєте.
Великий вихід кисню

Великий вихід кисню для всіх потреб пацієнта

Концентратор кисню SimplyGo забезпечує вдвічі більший вихід кисню серед усіх концентраторів вагою 10 фунтів або менше. Це означає, що SimplyGo зможе задовольнити портативні потреби ваших пацієнтів щодо кисню і сьогодні і завтра.

Великий вихід кисню для всіх потреб пацієнта

Концентратор кисню SimplyGo забезпечує вдвічі більший вихід кисню серед усіх концентраторів вагою 10 фунтів або менше. Це означає, що SimplyGo зможе задовольнити портативні потреби ваших пацієнтів щодо кисню і сьогодні і завтра.

Великий вихід кисню для всіх потреб пацієнта

Концентратор кисню SimplyGo забезпечує вдвічі більший вихід кисню серед усіх концентраторів вагою 10 фунтів або менше. Це означає, що SimplyGo зможе задовольнити портативні потреби ваших пацієнтів щодо кисню і сьогодні і завтра.
Висока ударостійкість конструкції

Ударостійка конструкція дозволяє встановити нові стандарти міцності

Завдяки компресору з тривалим терміном служби, високоякісним деталям, ударостійкій конструкції та збільшеним колесам візка, концентратор кисню SimplyGo дозволяє встановити нові стандарти міцності. Під час розробки цей пристрій пройшов ретельне тестування та піддавався впливу екстремальних умов, включаючи удари, вібрацію та температуру, щоб надалі забезпечити надійну щоденну роботу приладу.

Ударостійка конструкція дозволяє встановити нові стандарти міцності

Завдяки компресору з тривалим терміном служби, високоякісним деталям, ударостійкій конструкції та збільшеним колесам візка, концентратор кисню SimplyGo дозволяє встановити нові стандарти міцності. Під час розробки цей пристрій пройшов ретельне тестування та піддавався впливу екстремальних умов, включаючи удари, вібрацію та температуру, щоб надалі забезпечити надійну щоденну роботу приладу.

Ударостійка конструкція дозволяє встановити нові стандарти міцності

Завдяки компресору з тривалим терміном служби, високоякісним деталям, ударостійкій конструкції та збільшеним колесам візка, концентратор кисню SimplyGo дозволяє встановити нові стандарти міцності. Під час розробки цей пристрій пройшов ретельне тестування та піддавався впливу екстремальних умов, включаючи удари, вібрацію та температуру, щоб надалі забезпечити надійну щоденну роботу приладу.
Взаємодіє з насосом EverFlo

Взаємодіє з насосом EverFlo для створення комплексного рішення для подачі кисню

Коли насос EverFlo взаємодіє із SimplyGo — нашим легким стаціонарним концентратором кисню, який не потребує обслуговування, можна створити систему генерації кисню, яка задовольнить потреби майже всіх пацієнтів, одночасно допомагаючи зменшити витрати на кисневу терапію.

Взаємодіє з насосом EverFlo для створення комплексного рішення для подачі кисню

Коли насос EverFlo взаємодіє із SimplyGo — нашим легким стаціонарним концентратором кисню, який не потребує обслуговування, можна створити систему генерації кисню, яка задовольнить потреби майже всіх пацієнтів, одночасно допомагаючи зменшити витрати на кисневу терапію.

Взаємодіє з насосом EverFlo для створення комплексного рішення для подачі кисню

Коли насос EverFlo взаємодіє із SimplyGo — нашим легким стаціонарним концентратором кисню, який не потребує обслуговування, можна створити систему генерації кисню, яка задовольнить потреби майже всіх пацієнтів, одночасно допомагаючи зменшити витрати на кисневу терапію.
Інтуїтивно зрозуміла панель керування

Інтуїтивно зрозуміла панель керування, яку легко використовувати

Покращена панель керування SimplyGo зручна та проста у використанні. Ви можете виконувати всі операції з пристроєм на одному місці.

Інтуїтивно зрозуміла панель керування, яку легко використовувати

Покращена панель керування SimplyGo зручна та проста у використанні. Ви можете виконувати всі операції з пристроєм на одному місці.

Інтуїтивно зрозуміла панель керування, яку легко використовувати

Покращена панель керування SimplyGo зручна та проста у використанні. Ви можете виконувати всі операції з пристроєм на одному місці.
Збільшені колеса візка

Збільшені колеса візка для плавного руху

Зручний складаний візок SimplyGo оснащений шестидюймовими великими колесами для більш плавного руху. Регульована ручка візка дозволяє користувачам прикріпити футляр для аксесуарів і за бажанням додаткову сумку для зволожувача.

Збільшені колеса візка для плавного руху

Зручний складаний візок SimplyGo оснащений шестидюймовими великими колесами для більш плавного руху. Регульована ручка візка дозволяє користувачам прикріпити футляр для аксесуарів і за бажанням додаткову сумку для зволожувача.

Збільшені колеса візка для плавного руху

Зручний складаний візок SimplyGo оснащений шестидюймовими великими колесами для більш плавного руху. Регульована ручка візка дозволяє користувачам прикріпити футляр для аксесуарів і за бажанням додаткову сумку для зволожувача.
Футляр для транспортування

Футляр для зручності транспортування

Привабливий багатоцільовий футляр для концентратору SimplyGo дозволяє користувачам носити його через плече або закріпити на мобільному візку. Додаткова батарея, канюля або інші аксесуари поміщаються в сумці із застібкою «блискавка».

Футляр для зручності транспортування

Привабливий багатоцільовий футляр для концентратору SimplyGo дозволяє користувачам носити його через плече або закріпити на мобільному візку. Додаткова батарея, канюля або інші аксесуари поміщаються в сумці із застібкою «блискавка».

Футляр для зручності транспортування

Привабливий багатоцільовий футляр для концентратору SimplyGo дозволяє користувачам носити його через плече або закріпити на мобільному візку. Додаткова батарея, канюля або інші аксесуари поміщаються в сумці із застібкою «блискавка».
Поставляється з усім необхідним

Поставляється з усім необхідним, щоб пацієнти одразу почали його використовувати

Базовий набір включає портативний кисневий концентратор SimplyGo, футляр для транспортування, мобільний візок, одну перезаряджувану літій-іонну акумуляторну батарею, шнури живлення постійного та змінного струму, футляр для аксесуарів та посібник користувача.

Поставляється з усім необхідним, щоб пацієнти одразу почали його використовувати

Базовий набір включає портативний кисневий концентратор SimplyGo, футляр для транспортування, мобільний візок, одну перезаряджувану літій-іонну акумуляторну батарею, шнури живлення постійного та змінного струму, футляр для аксесуарів та посібник користувача.

Поставляється з усім необхідним, щоб пацієнти одразу почали його використовувати

Базовий набір включає портативний кисневий концентратор SimplyGo, футляр для транспортування, мобільний візок, одну перезаряджувану літій-іонну акумуляторну батарею, шнури живлення постійного та змінного струму, футляр для аксесуарів та посібник користувача.
Змінні батареї

Змінні батареї забезпечують успішну роботу пристрою

Доступ до акумуляторної батареї завжди відкритий. Одним із ключових переваг портативності SimplyGo є його легка й компактна акумуляторна батарея. Вона легко доступна та може бути швидко змінена пацієнтом. Немає незручних зовнішніх батарейних ременів, роз’ємів або внутрішніх батарей, які важко обслуговувати. Пацієнтам потрібно більше часу? Просто візьміть із собою більше батарейок.

Змінні батареї забезпечують успішну роботу пристрою

Доступ до акумуляторної батареї завжди відкритий. Одним із ключових переваг портативності SimplyGo є його легка й компактна акумуляторна батарея. Вона легко доступна та може бути швидко змінена пацієнтом. Немає незручних зовнішніх батарейних ременів, роз’ємів або внутрішніх батарей, які важко обслуговувати. Пацієнтам потрібно більше часу? Просто візьміть із собою більше батарейок.

Змінні батареї забезпечують успішну роботу пристрою

Доступ до акумуляторної батареї завжди відкритий. Одним із ключових переваг портативності SimplyGo є його легка й компактна акумуляторна батарея. Вона легко доступна та може бути швидко змінена пацієнтом. Немає незручних зовнішніх батарейних ременів, роз’ємів або внутрішніх батарей, які важко обслуговувати. Пацієнтам потрібно більше часу? Просто візьміть із собою більше батарейок.
Операційні сигнали тривоги

Операційні сигнали тривоги інформують вас про важливі події

Концентратор кисню SimpleGo має кілька операційних сигналів тривоги, які дозволяють стежити за ефективністю його роботи.

Операційні сигнали тривоги інформують вас про важливі події

Концентратор кисню SimpleGo має кілька операційних сигналів тривоги, які дозволяють стежити за ефективністю його роботи.

Операційні сигнали тривоги інформують вас про важливі події

Концентратор кисню SimpleGo має кілька операційних сигналів тривоги, які дозволяють стежити за ефективністю його роботи.
  • Новий різновид концентратора кисню
  • Компресор із тривалим терміном служби
  • Гарантійні та сервісні програми
  • Великий вихід кисню
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Новий різновид концентратора кисню

Новий різновид концентратора кисню для безперервної та імпульсної доставки кисню

SimplyGo — це єдиний концентратор кисню, який забезпечує безперервний потік і доставку імпульсної дози в пристрій вагою 10 фунтів.

Новий різновид концентратора кисню для безперервної та імпульсної доставки кисню

SimplyGo — це єдиний концентратор кисню, який забезпечує безперервний потік і доставку імпульсної дози в пристрій вагою 10 фунтів.

Новий різновид концентратора кисню для безперервної та імпульсної доставки кисню

SimplyGo — це єдиний концентратор кисню, який забезпечує безперервний потік і доставку імпульсної дози в пристрій вагою 10 фунтів.
Компресор із тривалим терміном служби

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду

Компресор із тривалим терміном служби для забезпечення тривалого догляду
Гарантійні та сервісні програми

Гарантійні та сервісні програми, що відповідають вашим бізнес потребам

Гарантійні та сервісні програми для SimpleGo надають повну гнучкість. Використовуючи концентратор SimpleGo можна обрати дво-, три- або п’ятирічну гарантію. Хоча деякі концентратори потрібно повертати виробнику для обслуговування, ваші технічні спеціалісти можуть виконувати таке обслуговування прямо у вашому магазині, якщо ви цього забажаєте.

Гарантійні та сервісні програми, що відповідають вашим бізнес потребам

Гарантійні та сервісні програми для SimpleGo надають повну гнучкість. Використовуючи концентратор SimpleGo можна обрати дво-, три- або п’ятирічну гарантію. Хоча деякі концентратори потрібно повертати виробнику для обслуговування, ваші технічні спеціалісти можуть виконувати таке обслуговування прямо у вашому магазині, якщо ви цього забажаєте.

Гарантійні та сервісні програми, що відповідають вашим бізнес потребам

Гарантійні та сервісні програми для SimpleGo надають повну гнучкість. Використовуючи концентратор SimpleGo можна обрати дво-, три- або п’ятирічну гарантію. Хоча деякі концентратори потрібно повертати виробнику для обслуговування, ваші технічні спеціалісти можуть виконувати таке обслуговування прямо у вашому магазині, якщо ви цього забажаєте.
Великий вихід кисню

Великий вихід кисню для всіх потреб пацієнта

Концентратор кисню SimplyGo забезпечує вдвічі більший вихід кисню серед усіх концентраторів вагою 10 фунтів або менше. Це означає, що SimplyGo зможе задовольнити портативні потреби ваших пацієнтів щодо кисню і сьогодні і завтра.

Великий вихід кисню для всіх потреб пацієнта

Концентратор кисню SimplyGo забезпечує вдвічі більший вихід кисню серед усіх концентраторів вагою 10 фунтів або менше. Це означає, що SimplyGo зможе задовольнити портативні потреби ваших пацієнтів щодо кисню і сьогодні і завтра.

Великий вихід кисню для всіх потреб пацієнта

Концентратор кисню SimplyGo забезпечує вдвічі більший вихід кисню серед усіх концентраторів вагою 10 фунтів або менше. Це означає, що SimplyGo зможе задовольнити портативні потреби ваших пацієнтів щодо кисню і сьогодні і завтра.
Висока ударостійкість конструкції

Ударостійка конструкція дозволяє встановити нові стандарти міцності

Завдяки компресору з тривалим терміном служби, високоякісним деталям, ударостійкій конструкції та збільшеним колесам візка, концентратор кисню SimplyGo дозволяє встановити нові стандарти міцності. Під час розробки цей пристрій пройшов ретельне тестування та піддавався впливу екстремальних умов, включаючи удари, вібрацію та температуру, щоб надалі забезпечити надійну щоденну роботу приладу.

Ударостійка конструкція дозволяє встановити нові стандарти міцності

Завдяки компресору з тривалим терміном служби, високоякісним деталям, ударостійкій конструкції та збільшеним колесам візка, концентратор кисню SimplyGo дозволяє встановити нові стандарти міцності. Під час розробки цей пристрій пройшов ретельне тестування та піддавався впливу екстремальних умов, включаючи удари, вібрацію та температуру, щоб надалі забезпечити надійну щоденну роботу приладу.

Ударостійка конструкція дозволяє встановити нові стандарти міцності

Завдяки компресору з тривалим терміном служби, високоякісним деталям, ударостійкій конструкції та збільшеним колесам візка, концентратор кисню SimplyGo дозволяє встановити нові стандарти міцності. Під час розробки цей пристрій пройшов ретельне тестування та піддавався впливу екстремальних умов, включаючи удари, вібрацію та температуру, щоб надалі забезпечити надійну щоденну роботу приладу.
Взаємодіє з насосом EverFlo

Взаємодіє з насосом EverFlo для створення комплексного рішення для подачі кисню

Коли насос EverFlo взаємодіє із SimplyGo — нашим легким стаціонарним концентратором кисню, який не потребує обслуговування, можна створити систему генерації кисню, яка задовольнить потреби майже всіх пацієнтів, одночасно допомагаючи зменшити витрати на кисневу терапію.

Взаємодіє з насосом EverFlo для створення комплексного рішення для подачі кисню

Коли насос EverFlo взаємодіє із SimplyGo — нашим легким стаціонарним концентратором кисню, який не потребує обслуговування, можна створити систему генерації кисню, яка задовольнить потреби майже всіх пацієнтів, одночасно допомагаючи зменшити витрати на кисневу терапію.

Взаємодіє з насосом EverFlo для створення комплексного рішення для подачі кисню

Коли насос EverFlo взаємодіє із SimplyGo — нашим легким стаціонарним концентратором кисню, який не потребує обслуговування, можна створити систему генерації кисню, яка задовольнить потреби майже всіх пацієнтів, одночасно допомагаючи зменшити витрати на кисневу терапію.
Інтуїтивно зрозуміла панель керування

Інтуїтивно зрозуміла панель керування, яку легко використовувати

Покращена панель керування SimplyGo зручна та проста у використанні. Ви можете виконувати всі операції з пристроєм на одному місці.

Інтуїтивно зрозуміла панель керування, яку легко використовувати

Покращена панель керування SimplyGo зручна та проста у використанні. Ви можете виконувати всі операції з пристроєм на одному місці.

Інтуїтивно зрозуміла панель керування, яку легко використовувати

Покращена панель керування SimplyGo зручна та проста у використанні. Ви можете виконувати всі операції з пристроєм на одному місці.
Збільшені колеса візка

Збільшені колеса візка для плавного руху

Зручний складаний візок SimplyGo оснащений шестидюймовими великими колесами для більш плавного руху. Регульована ручка візка дозволяє користувачам прикріпити футляр для аксесуарів і за бажанням додаткову сумку для зволожувача.

Збільшені колеса візка для плавного руху

Зручний складаний візок SimplyGo оснащений шестидюймовими великими колесами для більш плавного руху. Регульована ручка візка дозволяє користувачам прикріпити футляр для аксесуарів і за бажанням додаткову сумку для зволожувача.

Збільшені колеса візка для плавного руху

Зручний складаний візок SimplyGo оснащений шестидюймовими великими колесами для більш плавного руху. Регульована ручка візка дозволяє користувачам прикріпити футляр для аксесуарів і за бажанням додаткову сумку для зволожувача.
Футляр для транспортування

Футляр для зручності транспортування

Привабливий багатоцільовий футляр для концентратору SimplyGo дозволяє користувачам носити його через плече або закріпити на мобільному візку. Додаткова батарея, канюля або інші аксесуари поміщаються в сумці із застібкою «блискавка».

Футляр для зручності транспортування

Привабливий багатоцільовий футляр для концентратору SimplyGo дозволяє користувачам носити його через плече або закріпити на мобільному візку. Додаткова батарея, канюля або інші аксесуари поміщаються в сумці із застібкою «блискавка».

Футляр для зручності транспортування

Привабливий багатоцільовий футляр для концентратору SimplyGo дозволяє користувачам носити його через плече або закріпити на мобільному візку. Додаткова батарея, канюля або інші аксесуари поміщаються в сумці із застібкою «блискавка».
Поставляється з усім необхідним

Поставляється з усім необхідним, щоб пацієнти одразу почали його використовувати

Базовий набір включає портативний кисневий концентратор SimplyGo, футляр для транспортування, мобільний візок, одну перезаряджувану літій-іонну акумуляторну батарею, шнури живлення постійного та змінного струму, футляр для аксесуарів та посібник користувача.

Поставляється з усім необхідним, щоб пацієнти одразу почали його використовувати

Базовий набір включає портативний кисневий концентратор SimplyGo, футляр для транспортування, мобільний візок, одну перезаряджувану літій-іонну акумуляторну батарею, шнури живлення постійного та змінного струму, футляр для аксесуарів та посібник користувача.

Поставляється з усім необхідним, щоб пацієнти одразу почали його використовувати

Базовий набір включає портативний кисневий концентратор SimplyGo, футляр для транспортування, мобільний візок, одну перезаряджувану літій-іонну акумуляторну батарею, шнури живлення постійного та змінного струму, футляр для аксесуарів та посібник користувача.
Змінні батареї

Змінні батареї забезпечують успішну роботу пристрою

Доступ до акумуляторної батареї завжди відкритий. Одним із ключових переваг портативності SimplyGo є його легка й компактна акумуляторна батарея. Вона легко доступна та може бути швидко змінена пацієнтом. Немає незручних зовнішніх батарейних ременів, роз’ємів або внутрішніх батарей, які важко обслуговувати. Пацієнтам потрібно більше часу? Просто візьміть із собою більше батарейок.

Змінні батареї забезпечують успішну роботу пристрою

Доступ до акумуляторної батареї завжди відкритий. Одним із ключових переваг портативності SimplyGo є його легка й компактна акумуляторна батарея. Вона легко доступна та може бути швидко змінена пацієнтом. Немає незручних зовнішніх батарейних ременів, роз’ємів або внутрішніх батарей, які важко обслуговувати. Пацієнтам потрібно більше часу? Просто візьміть із собою більше батарейок.

Змінні батареї забезпечують успішну роботу пристрою

Доступ до акумуляторної батареї завжди відкритий. Одним із ключових переваг портативності SimplyGo є його легка й компактна акумуляторна батарея. Вона легко доступна та може бути швидко змінена пацієнтом. Немає незручних зовнішніх батарейних ременів, роз’ємів або внутрішніх батарей, які важко обслуговувати. Пацієнтам потрібно більше часу? Просто візьміть із собою більше батарейок.
Операційні сигнали тривоги

Операційні сигнали тривоги інформують вас про важливі події

Концентратор кисню SimpleGo має кілька операційних сигналів тривоги, які дозволяють стежити за ефективністю його роботи.

Операційні сигнали тривоги інформують вас про важливі події

Концентратор кисню SimpleGo має кілька операційних сигналів тривоги, які дозволяють стежити за ефективністю його роботи.

Операційні сигнали тривоги інформують вас про важливі події

Концентратор кисню SimpleGo має кілька операційних сигналів тривоги, які дозволяють стежити за ефективністю його роботи.

Документація

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Специфікації

Загальна система
Загальна система
Концентрації кисню
  • Від 86 до 97 % за всіх налаштувань %
Параметри безперервного потоку
  • 0,5/1/1,5/2 л/хв.
Розмір болюсу в імпульсному режимі
  • 1 = 12 мл / 1,5 = 18 мл / 2 = 24 мл / 2,5 = 30 мл / 3 = 36 мл / 3,5 = 42 мл / 4 = 48 мл / 4,5 = 54 мл / 5 = 60 мл / 5,5 = 66 мл / 6 = 72 мл
Рівень шуму
  • ≤43 дБ за імпульсного налаштування 2 дБ
Розмір
  • 29,2 см x 25,4 см x 15,2 см (11,5 x 10 x 6 дюймів)
Вага з батареєю
  • 4,5 (10) кг (фунтів)
Тривалість роботи акумуляторної батареї SimplyGo
  • 3,0 (налаштування імпульсної дози 2*) і 0,9 (безперервний потік 2 л/хв) годин(-и)
Робоча температура
  • Від 5 °C до 40 °C від (41 °F до 104 °F)
Фільтрація
  • Внутрішній бактеріальний фільтр
Температура зберігання (лише для пристроїв)
  • Від –20 °C до +60 °C (від –4 до +140 °F)
Висота над рівнем моря
  • До 3048 м / 10 000 футів
Живлення постійного струму — вхідне
  • Від 11,5 до 16 В постійного струму та 18 А макс.
Живлення постійного струму — вихідне
  • 19 В постійного струму та 7,9 A макс.
Живлення змінного струму — вхідне
  • Від 100 до 240 В змінного струму / від 50 до 60 Гц / 1,7 A макс.
Живлення змінного струму — вихідне
  • 19 В постійного струму та 7,9 A макс.
Споживання енергії
  • 150 — під час зарядження / 120 — коли не заряджається Вт
Типи сигналів тривоги
  • Низька ступінь чистоти кисню / Відсутність дихання / Висока частота дихання / Відсутність потоку / Низький заряд батареї / Розряджена батарея / Непридатна батарея / Технічна несправність системи
Літій-іонна батарея
  • 14,4 В, 6600 мАг (літій-іонний), 0,7 кг (1,5 фунта), час заряджання становить приблизно 2–3 години на повністю розряджену акумуляторну батарею
Загальна система
Загальна система
Концентрації кисню
  • Від 86 до 97 % за всіх налаштувань %
Параметри безперервного потоку
  • 0,5/1/1,5/2 л/хв.
See all specifications
Загальна система
Загальна система
Концентрації кисню
  • Від 86 до 97 % за всіх налаштувань %
Параметри безперервного потоку
  • 0,5/1/1,5/2 л/хв.
Розмір болюсу в імпульсному режимі
  • 1 = 12 мл / 1,5 = 18 мл / 2 = 24 мл / 2,5 = 30 мл / 3 = 36 мл / 3,5 = 42 мл / 4 = 48 мл / 4,5 = 54 мл / 5 = 60 мл / 5,5 = 66 мл / 6 = 72 мл
Рівень шуму
  • ≤43 дБ за імпульсного налаштування 2 дБ
Розмір
  • 29,2 см x 25,4 см x 15,2 см (11,5 x 10 x 6 дюймів)
Вага з батареєю
  • 4,5 (10) кг (фунтів)
Тривалість роботи акумуляторної батареї SimplyGo
  • 3,0 (налаштування імпульсної дози 2*) і 0,9 (безперервний потік 2 л/хв) годин(-и)
Робоча температура
  • Від 5 °C до 40 °C від (41 °F до 104 °F)
Фільтрація
  • Внутрішній бактеріальний фільтр
Температура зберігання (лише для пристроїв)
  • Від –20 °C до +60 °C (від –4 до +140 °F)
Висота над рівнем моря
  • До 3048 м / 10 000 футів
Живлення постійного струму — вхідне
  • Від 11,5 до 16 В постійного струму та 18 А макс.
Живлення постійного струму — вихідне
  • 19 В постійного струму та 7,9 A макс.
Живлення змінного струму — вхідне
  • Від 100 до 240 В змінного струму / від 50 до 60 Гц / 1,7 A макс.
Живлення змінного струму — вихідне
  • 19 В постійного струму та 7,9 A макс.
Споживання енергії
  • 150 — під час зарядження / 120 — коли не заряджається Вт
Типи сигналів тривоги
  • Низька ступінь чистоти кисню / Відсутність дихання / Висока частота дихання / Відсутність потоку / Низький заряд батареї / Розряджена батарея / Непридатна батарея / Технічна несправність системи
Літій-іонна батарея
  • 14,4 В, 6600 мАг (літій-іонний), 0,7 кг (1,5 фунта), час заряджання становить приблизно 2–3 години на повністю розряджену акумуляторну батарею
  • З розрахунку 20 ударів/хв. Фактичні результати тривалості можуть відрізнятися.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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