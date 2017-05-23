Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.