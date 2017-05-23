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Рентгеноскопія

CombiDiagnost R90

Кросфункціональна система цифрової рентгенографії

Ця рентгеноскопічна система з дистанційним керуванням у поєднанні з цифровою рентгенографією високого класу розроблена для стабільної, чудової якості зображення та великих приміщень для економічної роботи.

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Особливості
Підтримує впевненість у точності діагностики
Підтримує впевненість у точності діагностики

Підтримує впевненість у точності діагностики

Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.

Підтримує впевненість у точності діагностики

Підтримує впевненість у точності діагностики
Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.

Підтримує впевненість у точності діагностики

Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Click here for more information
Підтримує впевненість у точності діагностики
Підтримує впевненість у точності діагностики

Підтримує впевненість у точності діагностики

Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Детектори, які забезпечують результат
Детектори, які забезпечують результат

Детектори, які забезпечують результат

Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.

Детектори, які забезпечують результат

Детектори, які забезпечують результат
Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.

Детектори, які забезпечують результат

Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Click here for more information
Детектори, які забезпечують результат
Детектори, які забезпечують результат

Детектори, які забезпечують результат

Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Розкрито приховані деталі
Розкрито приховані деталі

Розкрито приховані деталі

Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.

Розкрито приховані деталі

Розкрито приховані деталі
Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.

Розкрито приховані деталі

Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Click here for more information
Розкрито приховані деталі
Розкрито приховані деталі

Розкрито приховані деталі

Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Чудова якість зображення при низькій дозі
Чудова якість зображення при низькій дозі

Чудова якість зображення при низькій дозі

Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.

Чудова якість зображення при низькій дозі

Чудова якість зображення при низькій дозі
Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.

Чудова якість зображення при низькій дозі

Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Click here for more information
Чудова якість зображення при низькій дозі
Чудова якість зображення при низькій дозі

Чудова якість зображення при низькій дозі

Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.

Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.

Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
Click here for more information
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
Простота експлуатації
Простота експлуатації

Простота експлуатації

Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.

Простота експлуатації

Простота експлуатації
Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.

Простота експлуатації

Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
Click here for more information
Простота експлуатації
Простота експлуатації

Простота експлуатації

Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
  • Підтримує впевненість у точності діагностики
  • Детектори, які забезпечують результат
  • Розкрито приховані деталі
  • Чудова якість зображення при низькій дозі
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Підтримує впевненість у точності діагностики
Підтримує впевненість у точності діагностики

Підтримує впевненість у точності діагностики

Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.

Підтримує впевненість у точності діагностики

Підтримує впевненість у точності діагностики
Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.

Підтримує впевненість у точності діагностики

Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Click here for more information
Підтримує впевненість у точності діагностики
Підтримує впевненість у точності діагностики

Підтримує впевненість у точності діагностики

Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Детектори, які забезпечують результат
Детектори, які забезпечують результат

Детектори, які забезпечують результат

Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.

Детектори, які забезпечують результат

Детектори, які забезпечують результат
Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.

Детектори, які забезпечують результат

Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Click here for more information
Детектори, які забезпечують результат
Детектори, які забезпечують результат

Детектори, які забезпечують результат

Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Розкрито приховані деталі
Розкрито приховані деталі

Розкрито приховані деталі

Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.

Розкрито приховані деталі

Розкрито приховані деталі
Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.

Розкрито приховані деталі

Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Click here for more information
Розкрито приховані деталі
Розкрито приховані деталі

Розкрито приховані деталі

Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Чудова якість зображення при низькій дозі
Чудова якість зображення при низькій дозі

Чудова якість зображення при низькій дозі

Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.

Чудова якість зображення при низькій дозі

Чудова якість зображення при низькій дозі
Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.

Чудова якість зображення при низькій дозі

Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Click here for more information
Чудова якість зображення при низькій дозі
Чудова якість зображення при низькій дозі

Чудова якість зображення при низькій дозі

Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.

Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.

Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
Click here for more information
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес

CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
Простота експлуатації
Простота експлуатації

Простота експлуатації

Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.

Простота експлуатації

Простота експлуатації
Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.

Простота експлуатації

Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
Click here for more information
Простота експлуатації
Простота експлуатації

Простота експлуатації

Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.

Документація

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Специфікації

Трубка: SRO 33100 ROT380 (для CS)
Трубка: SRO 33100 ROT380 (для CS)
Теплоємність анода
  • 300 тис. тепл. од. (200 кДж)
Максимальна напруга
  • 150 кВ
фокусна пляма
  • 0,6 /1,2
Стельовий кронштейн
Стельовий кронштейн
Тип
  • Телескопічна стійка з чотирьох частин
Коліматор
  • Моторизований, автоматичний
Висота стелі при SID 110 см (44'')
  • 2,83 м до 3,21 м (8'8,3"–10'5,9")
Бездротовий приймач: SkyPlate Large
Бездротовий приймач: SkyPlate Large
Тип
  • Динамічний плоскопанельний детектор Csl (йодиду цезію)
Розмір детектора
  • 173 х 67 см (5′ 14" х 17")
Розмір матриці зображення
  • 2330 x 2846 пікселів
Активна зона
  • 34,48 см x 42,12 см (13,6'' x 16,6'')
Бездротовий приймач: SkyPlate Small
Бездротовий приймач: SkyPlate Small
Тип
  • Динамічний плоскопанельний детектор Csl (йодиду цезію)
Активна зона
  • 22,2 см x 28,4 см (8,7'' x 11,2'')
Розмір матриці зображення
  • 1500 x 1920 пікселів
Розмір детектора
  • 24 см x 30 см (приблизно 10'' x 12'')
Трубка: SRO 33100 ROT380
Трубка: SRO 33100 ROT380
Максимальна напруга
  • 150 кВ
фокусна пляма
  • 0,6 /1,6
Теплоємність анода
  • 300 тис. тепл. од. (200 кДж)
Трубка: SRM 0608 ROT GS 505
Трубка: SRM 0608 ROT GS 505
Теплоємність анода
  • 800 тис. тепл. од. (593 кДж)
фокусна пляма
  • 0,6 /0,8
Максимальна напруга
  • 125 кВ (110 кВ в GCF)
Динамічний плоскопанельний приймач
Динамічний плоскопанельний приймач
Режим імпульсної рентгеноскопії
  • До 20 на секунду
Розмір детектора
  • 43 см x 43 см (17"x17")
Розмір матриці зображення
  • 2874 пікселів x 2840 пікселів
Розмір пікселя
  • 148 мкм
Режим безперервної рентгеноскопії
  • До 30 кадрів на секунду
Датчик
Датчик
Потужність
  • 65 кВт, 80 кВт додатково
Методи рентгеноскопії
  • Імпульсна рентгеноскопія (PF), з імпульсним керуванням
  • Рентгеноскопія з сітковим управлінням (GCF), з імпульсним керуванням
Методи експозиції
  • Вручну: кВ-мАс або кВ-мА-с
  • Автоматичний контроль експозиції (AEC) — інтелектуальна експозиція (IQX), імпульсний контроль
  • Методи автоматичного зниження кВ
Вплив напруги трубки
  • 40 — 150 кВ
Рентгеноскопія напруги трубки
  • 40 — 125 кВ
Геометричні параметри
Геометричні параметри
Кут нахилу стола
  • -90°/+90°
Діапазон руху стійки трубки
  • 160 см (63")
Максимальна вага пацієнта
  • 284 кг (626 фунтів) без обмежень
Моторний компресор
  • 3 кг — 15 кг (6,6 фунтів — 33,1 фунтів) сила стиснення
Висота стола
  • 62 см — 142 см (24,4"-59,9")
Цифровий вертикальний стенд
Цифровий вертикальний стенд
Рухомі відхиляння
  • Додатково, від -20° до +90°
Розмір детектора
  • Детектор SkyPlate
Вертикальне переміщення
  • 30 см — 180 см (11,8" — 5'11")
Трубка: SRO 33100 ROT380 (для CS)
Трубка: SRO 33100 ROT380 (для CS)
Теплоємність анода
  • 300 тис. тепл. од. (200 кДж)
Максимальна напруга
  • 150 кВ
Стельовий кронштейн
Стельовий кронштейн
Тип
  • Телескопічна стійка з чотирьох частин
Коліматор
  • Моторизований, автоматичний
See all specifications
Трубка: SRO 33100 ROT380 (для CS)
Трубка: SRO 33100 ROT380 (для CS)
Теплоємність анода
  • 300 тис. тепл. од. (200 кДж)
Максимальна напруга
  • 150 кВ
фокусна пляма
  • 0,6 /1,2
Стельовий кронштейн
Стельовий кронштейн
Тип
  • Телескопічна стійка з чотирьох частин
Коліматор
  • Моторизований, автоматичний
Висота стелі при SID 110 см (44'')
  • 2,83 м до 3,21 м (8'8,3"–10'5,9")
Бездротовий приймач: SkyPlate Large
Бездротовий приймач: SkyPlate Large
Тип
  • Динамічний плоскопанельний детектор Csl (йодиду цезію)
Розмір детектора
  • 173 х 67 см (5′ 14" х 17")
Розмір матриці зображення
  • 2330 x 2846 пікселів
Активна зона
  • 34,48 см x 42,12 см (13,6'' x 16,6'')
Бездротовий приймач: SkyPlate Small
Бездротовий приймач: SkyPlate Small
Тип
  • Динамічний плоскопанельний детектор Csl (йодиду цезію)
Активна зона
  • 22,2 см x 28,4 см (8,7'' x 11,2'')
Розмір матриці зображення
  • 1500 x 1920 пікселів
Розмір детектора
  • 24 см x 30 см (приблизно 10'' x 12'')
Трубка: SRO 33100 ROT380
Трубка: SRO 33100 ROT380
Максимальна напруга
  • 150 кВ
фокусна пляма
  • 0,6 /1,6
Теплоємність анода
  • 300 тис. тепл. од. (200 кДж)
Трубка: SRM 0608 ROT GS 505
Трубка: SRM 0608 ROT GS 505
Теплоємність анода
  • 800 тис. тепл. од. (593 кДж)
фокусна пляма
  • 0,6 /0,8
Максимальна напруга
  • 125 кВ (110 кВ в GCF)
Динамічний плоскопанельний приймач
Динамічний плоскопанельний приймач
Режим імпульсної рентгеноскопії
  • До 20 на секунду
Розмір детектора
  • 43 см x 43 см (17"x17")
Розмір матриці зображення
  • 2874 пікселів x 2840 пікселів
Розмір пікселя
  • 148 мкм
Режим безперервної рентгеноскопії
  • До 30 кадрів на секунду
Датчик
Датчик
Потужність
  • 65 кВт, 80 кВт додатково
Методи рентгеноскопії
  • Імпульсна рентгеноскопія (PF), з імпульсним керуванням
  • Рентгеноскопія з сітковим управлінням (GCF), з імпульсним керуванням
Методи експозиції
  • Вручну: кВ-мАс або кВ-мА-с
  • Автоматичний контроль експозиції (AEC) — інтелектуальна експозиція (IQX), імпульсний контроль
  • Методи автоматичного зниження кВ
Вплив напруги трубки
  • 40 — 150 кВ
Рентгеноскопія напруги трубки
  • 40 — 125 кВ
Геометричні параметри
Геометричні параметри
Кут нахилу стола
  • -90°/+90°
Діапазон руху стійки трубки
  • 160 см (63")
Максимальна вага пацієнта
  • 284 кг (626 фунтів) без обмежень
Моторний компресор
  • 3 кг — 15 кг (6,6 фунтів — 33,1 фунтів) сила стиснення
Висота стола
  • 62 см — 142 см (24,4"-59,9")
Цифровий вертикальний стенд
Цифровий вертикальний стенд
Рухомі відхиляння
  • Додатково, від -20° до +90°
Розмір детектора
  • Детектор SkyPlate
Вертикальне переміщення
  • 30 см — 180 см (11,8" — 5'11")

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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