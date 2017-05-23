Ця рентгеноскопічна система з дистанційним керуванням у поєднанні з цифровою рентгенографією високого класу розроблена для стабільної, чудової якості зображення та великих приміщень для економічної роботи.
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Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Підтримує впевненість у точності діагностики
Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Підтримує впевненість у точності діагностики
Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Детектори, які забезпечують результат
Детектори, які забезпечують результат
Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Детектори, які забезпечують результат
Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Детектори, які забезпечують результат
Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Розкрито приховані деталі
Розкрито приховані деталі
Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Розкрито приховані деталі
Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Розкрито приховані деталі
Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Чудова якість зображення при низькій дозі
Чудова якість зображення при низькій дозі
Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Чудова якість зображення при низькій дозі
Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Чудова якість зображення при низькій дозі
Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
Простота експлуатації
Простота експлуатації
Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
Простота експлуатації
Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
Простота експлуатації
Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Підтримує впевненість у точності діагностики
Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Підтримує впевненість у точності діагностики
Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Сучасні можливості цифрової рентгенографії перетворюють вашу традиційну флюорографію на високопродуктивне рішення 2-в-1. Розроблено для підтримки впевненої діагностики з високою якістю зображення разом із чудовими функціями керування дозою, що принесе користь як пацієнтам, так і персоналу.
Детектори, які забезпечують результат
Детектори, які забезпечують результат
Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Детектори, які забезпечують результат
Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Детектори, які забезпечують результат
Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Великий і малий бездротові портативні цифрові детектори SkyPlate CombiDiagnost R90 мають малу вагу, що забезпечує зручне розташування. Вони чудово поєднуються з нашим інтелектуальним програмним забезпеченням SkyFlow для обстежень біля ліжка без сітки, і їх можна спільно використовувати між сумісними системами.
Розкрито приховані деталі
Розкрито приховані деталі
Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Розкрито приховані деталі
Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Розкрито приховані деталі
Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Програмне забезпечення Dynamic UNIQUE для обробки зображень забезпечує незмінно однакову якість клінічного зображення для всіх анатомічних областей, автоматично регулюючи баланс між переекспонованими та недоекспонованими ділянками, забезпечуючи чудову якість як для рентгенографії, так і для рентгеноскопії.
Чудова якість зображення при низькій дозі
Чудова якість зображення при низькій дозі
Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Чудова якість зображення при низькій дозі
Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Чудова якість зображення при низькій дозі
Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Якщо ви зосереджені на педіатрії, функції економії дози на CombiDiagnost R90 включають спеціальні налаштування педіатричної рентгеноскопії, рентгеноскопії з сітчастим управлінням та вимірювання дози. Низьке випромінювання без втрати якості зображення є перевагою для маленьких пацієнтів.
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
Швидкий, інтуїтивно зрозумілий робочий процес
CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
CombiDiagnost R90 використовує наш інтерфейс користувача Eleva, щоб надати всі інструменти та елементи керування, необхідні для безперебійних процедур. Цю єдину загальну платформу легко освоїти та використати, і це той самий узгоджений інтерфейс користувача, що є в нашому портфоліо виробів для рентгенографії.
Простота експлуатації
Простота експлуатації
Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
Простота експлуатації
Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
Простота експлуатації
Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
Гнучка геометрія та інтегрована технологія DR роблять CombiDiagnost R90 простим у використанні. Похилий стіл (від -90o до +90o) ідеально підходить для всіх стандартних рентгеноскопічних досліджень. Механізм трубчастої колони, що нахиляється, дозволяє виступати під кутом у будь-якому положенні столу. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран пришвидшує дослідження.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.