Мобільна рентгеноскопічна система BV Pulsera забезпечує високу якість зображень та необхідну потужність: під час процедури зі встановлення звичайних і бівентрикулярних кардіостимуляторів до операції з шунтування та лікування аневризми черевної аорти. Система допомагає дослідити складну судинну систему й щільні анатомічні структури навіть у пацієнтів із ожирінням.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
Мобільна рентгеноскопічна система BV Pulsera забезпечує безперервну візуалізацію під час виконання тривалих інтервенційних процедур або відкритих операцій, а також додаткове збільшення потужності для роботи зі складними пацієнтами і щільними анатомічними структурами за допомогою технології Ortho Plus і автоматичного режиму глибокого проникнення. Можливість комплектації системи підсилювачем зображення 9 або 12 дюймів задовольнить різноманітні клінічні вимоги.
Додаткова потужність до ваших послуг
Мобільна рентгеноскопічна система BV Pulsera забезпечує безперервну візуалізацію під час виконання тривалих інтервенційних процедур або відкритих операцій, а також додаткове збільшення потужності для роботи зі складними пацієнтами і щільними анатомічними структурами за допомогою технології Ortho Plus і автоматичного режиму глибокого проникнення. Можливість комплектації системи підсилювачем зображення 9 або 12 дюймів задовольнить різноманітні клінічні вимоги.
Додаткова потужність до ваших послуг
Мобільна рентгеноскопічна система BV Pulsera забезпечує безперервну візуалізацію під час виконання тривалих інтервенційних процедур або відкритих операцій, а також додаткове збільшення потужності для роботи зі складними пацієнтами і щільними анатомічними структурами за допомогою технології Ortho Plus і автоматичного режиму глибокого проникнення. Можливість комплектації системи підсилювачем зображення 9 або 12 дюймів задовольнить різноманітні клінічні вимоги.
Мобільна рентгеноскопічна система BV Pulsera забезпечує безперервну візуалізацію під час виконання тривалих інтервенційних процедур або відкритих операцій, а також додаткове збільшення потужності для роботи зі складними пацієнтами і щільними анатомічними структурами за допомогою технології Ortho Plus і автоматичного режиму глибокого проникнення. Можливість комплектації системи підсилювачем зображення 9 або 12 дюймів задовольнить різноманітні клінічні вимоги.
Поворот задніх коліс
Візуалізація щільних анатомічних структур і проєкцій з найбільшими кутами
Використовуючи звичайні мобільні рентгеноскопічні системи, може бути важко визначити місце та орієнтацію переломи кісток таза у пацієнтів із ожирінням. Функція Ortho Plus збільшує потужність рентгенівського випромінювання для покращення візуалізації щільних анатомічних структур. Рентгеноскопія високої роздільної здатності також забезпечує повний контраст для проєкцій з найбільшими кутами, наприклад бічні дослідження стегна.
Візуалізація щільних анатомічних структур і проєкцій з найбільшими кутами
Використовуючи звичайні мобільні рентгеноскопічні системи, може бути важко визначити місце та орієнтацію переломи кісток таза у пацієнтів із ожирінням. Функція Ortho Plus збільшує потужність рентгенівського випромінювання для покращення візуалізації щільних анатомічних структур. Рентгеноскопія високої роздільної здатності також забезпечує повний контраст для проєкцій з найбільшими кутами, наприклад бічні дослідження стегна.
Візуалізація щільних анатомічних структур і проєкцій з найбільшими кутами
Використовуючи звичайні мобільні рентгеноскопічні системи, може бути важко визначити місце та орієнтацію переломи кісток таза у пацієнтів із ожирінням. Функція Ortho Plus збільшує потужність рентгенівського випромінювання для покращення візуалізації щільних анатомічних структур. Рентгеноскопія високої роздільної здатності також забезпечує повний контраст для проєкцій з найбільшими кутами, наприклад бічні дослідження стегна.
Візуалізація щільних анатомічних структур і проєкцій з найбільшими кутами
Використовуючи звичайні мобільні рентгеноскопічні системи, може бути важко визначити місце та орієнтацію переломи кісток таза у пацієнтів із ожирінням. Функція Ortho Plus збільшує потужність рентгенівського випромінювання для покращення візуалізації щільних анатомічних структур. Рентгеноскопія високої роздільної здатності також забезпечує повний контраст для проєкцій з найбільшими кутами, наприклад бічні дослідження стегна.
Спрощення судинних процедур
Спрощення судинних процедур
Для покращення візуалізації під час складних судинних процедур ми пропонуємо широкий асортимент опцій із різною рентгеноскопічною та експозиційною частотою кадрів, а також додаткові режими отримання зображень, наприклад CO₂. Концепція одного користувача дозволяє лікарям за допомогою педального перемикача й пульта дистанційного керування управляти різними функціями візуалізації, не відходячи від столу: Subtraction (Субтракція), Trace (Відстеження), Roadmap (Картування) або Masking (Маскування).
Спрощення судинних процедур
Для покращення візуалізації під час складних судинних процедур ми пропонуємо широкий асортимент опцій із різною рентгеноскопічною та експозиційною частотою кадрів, а також додаткові режими отримання зображень, наприклад CO₂. Концепція одного користувача дозволяє лікарям за допомогою педального перемикача й пульта дистанційного керування управляти різними функціями візуалізації, не відходячи від столу: Subtraction (Субтракція), Trace (Відстеження), Roadmap (Картування) або Masking (Маскування).
Спрощення судинних процедур
Для покращення візуалізації під час складних судинних процедур ми пропонуємо широкий асортимент опцій із різною рентгеноскопічною та експозиційною частотою кадрів, а також додаткові режими отримання зображень, наприклад CO₂. Концепція одного користувача дозволяє лікарям за допомогою педального перемикача й пульта дистанційного керування управляти різними функціями візуалізації, не відходячи від столу: Subtraction (Субтракція), Trace (Відстеження), Roadmap (Картування) або Masking (Маскування).
Для покращення візуалізації під час складних судинних процедур ми пропонуємо широкий асортимент опцій із різною рентгеноскопічною та експозиційною частотою кадрів, а також додаткові режими отримання зображень, наприклад CO₂. Концепція одного користувача дозволяє лікарям за допомогою педального перемикача й пульта дистанційного керування управляти різними функціями візуалізації, не відходячи від столу: Subtraction (Субтракція), Trace (Відстеження), Roadmap (Картування) або Masking (Маскування).
Технологія анода, що обертається
Виняткова контрастність і чіткість знімків під час кардіологічного дослідження
Режим імпульсної експозиції забезпечує чудову контрастність зображень, пригнічує артефакти руху під час кардіологічних досліджень та дозволяє отримувати високоякісні знімки. Це допомагає лікарю приймати впевнені рішення щодо ряду процедур, таких як імплантація звичайного або бівентрикулярного кардіостимулятора та шунтування.
Виняткова контрастність і чіткість знімків під час кардіологічного дослідження
Режим імпульсної експозиції забезпечує чудову контрастність зображень, пригнічує артефакти руху під час кардіологічних досліджень та дозволяє отримувати високоякісні знімки. Це допомагає лікарю приймати впевнені рішення щодо ряду процедур, таких як імплантація звичайного або бівентрикулярного кардіостимулятора та шунтування.
Виняткова контрастність і чіткість знімків під час кардіологічного дослідження
Режим імпульсної експозиції забезпечує чудову контрастність зображень, пригнічує артефакти руху під час кардіологічних досліджень та дозволяє отримувати високоякісні знімки. Це допомагає лікарю приймати впевнені рішення щодо ряду процедур, таких як імплантація звичайного або бівентрикулярного кардіостимулятора та шунтування.
Виняткова контрастність і чіткість знімків під час кардіологічного дослідження
Режим імпульсної експозиції забезпечує чудову контрастність зображень, пригнічує артефакти руху під час кардіологічних досліджень та дозволяє отримувати високоякісні знімки. Це допомагає лікарю приймати впевнені рішення щодо ряду процедур, таких як імплантація звичайного або бівентрикулярного кардіостимулятора та шунтування.
Параметри APF
Заощадження часу та зниження дози рентгенівського випромінювання завдяки програмі BodySmart
Для швидкої й акуратної роботи Philips пропонує унікальну програму BodySmart, яка з першого разу забезпечує правильну візуалізацію та ефективність дози. Завдяки точному пристосуванню поля огляду до ділянки дослідження програма дозволяє отримувати зображення з незмінно чудовою контрастністю, що дає можливість додаткового управління дозою рентгенівського випромінювання.
Заощадження часу та зниження дози рентгенівського випромінювання завдяки програмі BodySmart
Для швидкої й акуратної роботи Philips пропонує унікальну програму BodySmart, яка з першого разу забезпечує правильну візуалізацію та ефективність дози. Завдяки точному пристосуванню поля огляду до ділянки дослідження програма дозволяє отримувати зображення з незмінно чудовою контрастністю, що дає можливість додаткового управління дозою рентгенівського випромінювання.
Заощадження часу та зниження дози рентгенівського випромінювання завдяки програмі BodySmart
Для швидкої й акуратної роботи Philips пропонує унікальну програму BodySmart, яка з першого разу забезпечує правильну візуалізацію та ефективність дози. Завдяки точному пристосуванню поля огляду до ділянки дослідження програма дозволяє отримувати зображення з незмінно чудовою контрастністю, що дає можливість додаткового управління дозою рентгенівського випромінювання.
Заощадження часу та зниження дози рентгенівського випромінювання завдяки програмі BodySmart
Для швидкої й акуратної роботи Philips пропонує унікальну програму BodySmart, яка з першого разу забезпечує правильну візуалізацію та ефективність дози. Завдяки точному пристосуванню поля огляду до ділянки дослідження програма дозволяє отримувати зображення з незмінно чудовою контрастністю, що дає можливість додаткового управління дозою рентгенівського випромінювання.
Ергономічний перегляд зображень
Ергономічний перегляд зображень
Щоб кожен член бригади отримав можливість ергономічного перегляду, поблизу операційного столу можна розмістити мобільну візуалізаційну станцію. Для досягнення зручного положення для перегляду можна відрегулювати висоту та кути нахилу моніторів . Гладкі елементи управління в герметичному корпусі спрощують процес очищення.
Ергономічний перегляд зображень
Щоб кожен член бригади отримав можливість ергономічного перегляду, поблизу операційного столу можна розмістити мобільну візуалізаційну станцію. Для досягнення зручного положення для перегляду можна відрегулювати висоту та кути нахилу моніторів . Гладкі елементи управління в герметичному корпусі спрощують процес очищення.
Ергономічний перегляд зображень
Щоб кожен член бригади отримав можливість ергономічного перегляду, поблизу операційного столу можна розмістити мобільну візуалізаційну станцію. Для досягнення зручного положення для перегляду можна відрегулювати висоту та кути нахилу моніторів . Гладкі елементи управління в герметичному корпусі спрощують процес очищення.
Щоб кожен член бригади отримав можливість ергономічного перегляду, поблизу операційного столу можна розмістити мобільну візуалізаційну станцію. Для досягнення зручного положення для перегляду можна відрегулювати висоту та кути нахилу моніторів . Гладкі елементи управління в герметичному корпусі спрощують процес очищення.
DoseWise: управління дозою
DoseWise: ефективне управління дозою
BV Pulsera має переваги передової рентгенівської технології з комплексними функціями управління дозою. Philips стала першою компанією, яка випустила на ринок мобільну C-дугу, і вже більше 50 років розробляє хірургічні мобільні системи C-дуги. Результатом цієї роботи є повний набір функцій управління дозою випромінювання, які дозволяють знижувати дозу рентгенівського випромінювання для тривалих хірургічних процедур, забезпечуючи зображення виняткової якості.
DoseWise: ефективне управління дозою
BV Pulsera має переваги передової рентгенівської технології з комплексними функціями управління дозою. Philips стала першою компанією, яка випустила на ринок мобільну C-дугу, і вже більше 50 років розробляє хірургічні мобільні системи C-дуги. Результатом цієї роботи є повний набір функцій управління дозою випромінювання, які дозволяють знижувати дозу рентгенівського випромінювання для тривалих хірургічних процедур, забезпечуючи зображення виняткової якості.
DoseWise: ефективне управління дозою
BV Pulsera має переваги передової рентгенівської технології з комплексними функціями управління дозою. Philips стала першою компанією, яка випустила на ринок мобільну C-дугу, і вже більше 50 років розробляє хірургічні мобільні системи C-дуги. Результатом цієї роботи є повний набір функцій управління дозою випромінювання, які дозволяють знижувати дозу рентгенівського випромінювання для тривалих хірургічних процедур, забезпечуючи зображення виняткової якості.
BV Pulsera має переваги передової рентгенівської технології з комплексними функціями управління дозою. Philips стала першою компанією, яка випустила на ринок мобільну C-дугу, і вже більше 50 років розробляє хірургічні мобільні системи C-дуги. Результатом цієї роботи є повний набір функцій управління дозою випромінювання, які дозволяють знижувати дозу рентгенівського випромінювання для тривалих хірургічних процедур, забезпечуючи зображення виняткової якості.
Оптимізація перегляду для операторів
Оптимізація перегляду для операторів
Монітор із діагоналлю 12″ на підставці дозволяє оператору переглядати клінічне зображення таким чином, щоб він міг бачити положення C-дуги відносно досліджуваної анатомічної структури. Для зручності монітор можна нахиляти та повертати. Це гарантує, що оператор завжди бачить зображення і за необхідності може швидко й легко змінити положення C-дуги.
Оптимізація перегляду для операторів
Монітор із діагоналлю 12″ на підставці дозволяє оператору переглядати клінічне зображення таким чином, щоб він міг бачити положення C-дуги відносно досліджуваної анатомічної структури. Для зручності монітор можна нахиляти та повертати. Це гарантує, що оператор завжди бачить зображення і за необхідності може швидко й легко змінити положення C-дуги.
Оптимізація перегляду для операторів
Монітор із діагоналлю 12″ на підставці дозволяє оператору переглядати клінічне зображення таким чином, щоб він міг бачити положення C-дуги відносно досліджуваної анатомічної структури. Для зручності монітор можна нахиляти та повертати. Це гарантує, що оператор завжди бачить зображення і за необхідності може швидко й легко змінити положення C-дуги.
Монітор із діагоналлю 12″ на підставці дозволяє оператору переглядати клінічне зображення таким чином, щоб він міг бачити положення C-дуги відносно досліджуваної анатомічної структури. Для зручності монітор можна нахиляти та повертати. Це гарантує, що оператор завжди бачить зображення і за необхідності може швидко й легко змінити положення C-дуги.
Розширені функції управління дозою випромінювання
Функції управління дозою випромінювання
Унікальні фільтри пучка Philips, зокрема додатковий мідний фільтр товщиною 0,1 мм й алюмінієвий фільтр товщиною 1 мм, підвищують якість пучка рентгенівського випромінювання та зменшують шкірну дозу на 40%.¹Імпульсна рентгеноскопія покращує зображення щільних та складних анатомічних структур, що допомагає додатково управляти дозою. Режими низькодозової рентгеноскопії дозволяють застосовувати ½ і ¼ дози під час безперервної рентгеноскопії, забезпечуючи виняткову якість статичних зображень.
Функції управління дозою випромінювання
Унікальні фільтри пучка Philips, зокрема додатковий мідний фільтр товщиною 0,1 мм й алюмінієвий фільтр товщиною 1 мм, підвищують якість пучка рентгенівського випромінювання та зменшують шкірну дозу на 40%.¹Імпульсна рентгеноскопія покращує зображення щільних та складних анатомічних структур, що допомагає додатково управляти дозою. Режими низькодозової рентгеноскопії дозволяють застосовувати ½ і ¼ дози під час безперервної рентгеноскопії, забезпечуючи виняткову якість статичних зображень.
Функції управління дозою випромінювання
Унікальні фільтри пучка Philips, зокрема додатковий мідний фільтр товщиною 0,1 мм й алюмінієвий фільтр товщиною 1 мм, підвищують якість пучка рентгенівського випромінювання та зменшують шкірну дозу на 40%.¹Імпульсна рентгеноскопія покращує зображення щільних та складних анатомічних структур, що допомагає додатково управляти дозою. Режими низькодозової рентгеноскопії дозволяють застосовувати ½ і ¼ дози під час безперервної рентгеноскопії, забезпечуючи виняткову якість статичних зображень.
Унікальні фільтри пучка Philips, зокрема додатковий мідний фільтр товщиною 0,1 мм й алюмінієвий фільтр товщиною 1 мм, підвищують якість пучка рентгенівського випромінювання та зменшують шкірну дозу на 40%.¹Імпульсна рентгеноскопія покращує зображення щільних та складних анатомічних структур, що допомагає додатково управляти дозою. Режими низькодозової рентгеноскопії дозволяють застосовувати ½ і ¼ дози під час безперервної рентгеноскопії, забезпечуючи виняткову якість статичних зображень.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Залишатися на вершині сучасного складного та постійно мінливого середовища охорони здоров'я є досить складним завданням. Останнє, про що потрібно потурбуватися — це безперебійність роботи систем догляду. У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх початку та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшої кількості людей за меншу ціну. Разом ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Залишатися на вершині сучасного складного та постійно мінливого середовища охорони здоров'я є досить складним завданням. Останнє, про що потрібно потурбуватися — це безперебійність роботи систем догляду. У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх початку та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшої кількості людей за меншу ціну. Разом ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Залишатися на вершині сучасного складного та постійно мінливого середовища охорони здоров'я є досить складним завданням. Останнє, про що потрібно потурбуватися — це безперебійність роботи систем догляду. У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх початку та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшої кількості людей за меншу ціну. Разом ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Залишатися на вершині сучасного складного та постійно мінливого середовища охорони здоров'я є досить складним завданням. Останнє, про що потрібно потурбуватися — це безперебійність роботи систем догляду. У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх початку та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшої кількості людей за меншу ціну. Разом ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Мобільна рентгеноскопічна система BV Pulsera забезпечує безперервну візуалізацію під час виконання тривалих інтервенційних процедур або відкритих операцій, а також додаткове збільшення потужності для роботи зі складними пацієнтами і щільними анатомічними структурами за допомогою технології Ortho Plus і автоматичного режиму глибокого проникнення. Можливість комплектації системи підсилювачем зображення 9 або 12 дюймів задовольнить різноманітні клінічні вимоги.
Додаткова потужність до ваших послуг
Мобільна рентгеноскопічна система BV Pulsera забезпечує безперервну візуалізацію під час виконання тривалих інтервенційних процедур або відкритих операцій, а також додаткове збільшення потужності для роботи зі складними пацієнтами і щільними анатомічними структурами за допомогою технології Ortho Plus і автоматичного режиму глибокого проникнення. Можливість комплектації системи підсилювачем зображення 9 або 12 дюймів задовольнить різноманітні клінічні вимоги.
Додаткова потужність до ваших послуг
Мобільна рентгеноскопічна система BV Pulsera забезпечує безперервну візуалізацію під час виконання тривалих інтервенційних процедур або відкритих операцій, а також додаткове збільшення потужності для роботи зі складними пацієнтами і щільними анатомічними структурами за допомогою технології Ortho Plus і автоматичного режиму глибокого проникнення. Можливість комплектації системи підсилювачем зображення 9 або 12 дюймів задовольнить різноманітні клінічні вимоги.
Мобільна рентгеноскопічна система BV Pulsera забезпечує безперервну візуалізацію під час виконання тривалих інтервенційних процедур або відкритих операцій, а також додаткове збільшення потужності для роботи зі складними пацієнтами і щільними анатомічними структурами за допомогою технології Ortho Plus і автоматичного режиму глибокого проникнення. Можливість комплектації системи підсилювачем зображення 9 або 12 дюймів задовольнить різноманітні клінічні вимоги.
Поворот задніх коліс
Візуалізація щільних анатомічних структур і проєкцій з найбільшими кутами
Використовуючи звичайні мобільні рентгеноскопічні системи, може бути важко визначити місце та орієнтацію переломи кісток таза у пацієнтів із ожирінням. Функція Ortho Plus збільшує потужність рентгенівського випромінювання для покращення візуалізації щільних анатомічних структур. Рентгеноскопія високої роздільної здатності також забезпечує повний контраст для проєкцій з найбільшими кутами, наприклад бічні дослідження стегна.
Візуалізація щільних анатомічних структур і проєкцій з найбільшими кутами
Використовуючи звичайні мобільні рентгеноскопічні системи, може бути важко визначити місце та орієнтацію переломи кісток таза у пацієнтів із ожирінням. Функція Ortho Plus збільшує потужність рентгенівського випромінювання для покращення візуалізації щільних анатомічних структур. Рентгеноскопія високої роздільної здатності також забезпечує повний контраст для проєкцій з найбільшими кутами, наприклад бічні дослідження стегна.
Візуалізація щільних анатомічних структур і проєкцій з найбільшими кутами
Використовуючи звичайні мобільні рентгеноскопічні системи, може бути важко визначити місце та орієнтацію переломи кісток таза у пацієнтів із ожирінням. Функція Ortho Plus збільшує потужність рентгенівського випромінювання для покращення візуалізації щільних анатомічних структур. Рентгеноскопія високої роздільної здатності також забезпечує повний контраст для проєкцій з найбільшими кутами, наприклад бічні дослідження стегна.
Візуалізація щільних анатомічних структур і проєкцій з найбільшими кутами
Використовуючи звичайні мобільні рентгеноскопічні системи, може бути важко визначити місце та орієнтацію переломи кісток таза у пацієнтів із ожирінням. Функція Ortho Plus збільшує потужність рентгенівського випромінювання для покращення візуалізації щільних анатомічних структур. Рентгеноскопія високої роздільної здатності також забезпечує повний контраст для проєкцій з найбільшими кутами, наприклад бічні дослідження стегна.
Спрощення судинних процедур
Спрощення судинних процедур
Для покращення візуалізації під час складних судинних процедур ми пропонуємо широкий асортимент опцій із різною рентгеноскопічною та експозиційною частотою кадрів, а також додаткові режими отримання зображень, наприклад CO₂. Концепція одного користувача дозволяє лікарям за допомогою педального перемикача й пульта дистанційного керування управляти різними функціями візуалізації, не відходячи від столу: Subtraction (Субтракція), Trace (Відстеження), Roadmap (Картування) або Masking (Маскування).
Спрощення судинних процедур
Для покращення візуалізації під час складних судинних процедур ми пропонуємо широкий асортимент опцій із різною рентгеноскопічною та експозиційною частотою кадрів, а також додаткові режими отримання зображень, наприклад CO₂. Концепція одного користувача дозволяє лікарям за допомогою педального перемикача й пульта дистанційного керування управляти різними функціями візуалізації, не відходячи від столу: Subtraction (Субтракція), Trace (Відстеження), Roadmap (Картування) або Masking (Маскування).
Спрощення судинних процедур
Для покращення візуалізації під час складних судинних процедур ми пропонуємо широкий асортимент опцій із різною рентгеноскопічною та експозиційною частотою кадрів, а також додаткові режими отримання зображень, наприклад CO₂. Концепція одного користувача дозволяє лікарям за допомогою педального перемикача й пульта дистанційного керування управляти різними функціями візуалізації, не відходячи від столу: Subtraction (Субтракція), Trace (Відстеження), Roadmap (Картування) або Masking (Маскування).
Для покращення візуалізації під час складних судинних процедур ми пропонуємо широкий асортимент опцій із різною рентгеноскопічною та експозиційною частотою кадрів, а також додаткові режими отримання зображень, наприклад CO₂. Концепція одного користувача дозволяє лікарям за допомогою педального перемикача й пульта дистанційного керування управляти різними функціями візуалізації, не відходячи від столу: Subtraction (Субтракція), Trace (Відстеження), Roadmap (Картування) або Masking (Маскування).
Технологія анода, що обертається
Виняткова контрастність і чіткість знімків під час кардіологічного дослідження
Режим імпульсної експозиції забезпечує чудову контрастність зображень, пригнічує артефакти руху під час кардіологічних досліджень та дозволяє отримувати високоякісні знімки. Це допомагає лікарю приймати впевнені рішення щодо ряду процедур, таких як імплантація звичайного або бівентрикулярного кардіостимулятора та шунтування.
Виняткова контрастність і чіткість знімків під час кардіологічного дослідження
Режим імпульсної експозиції забезпечує чудову контрастність зображень, пригнічує артефакти руху під час кардіологічних досліджень та дозволяє отримувати високоякісні знімки. Це допомагає лікарю приймати впевнені рішення щодо ряду процедур, таких як імплантація звичайного або бівентрикулярного кардіостимулятора та шунтування.
Виняткова контрастність і чіткість знімків під час кардіологічного дослідження
Режим імпульсної експозиції забезпечує чудову контрастність зображень, пригнічує артефакти руху під час кардіологічних досліджень та дозволяє отримувати високоякісні знімки. Це допомагає лікарю приймати впевнені рішення щодо ряду процедур, таких як імплантація звичайного або бівентрикулярного кардіостимулятора та шунтування.
Виняткова контрастність і чіткість знімків під час кардіологічного дослідження
Режим імпульсної експозиції забезпечує чудову контрастність зображень, пригнічує артефакти руху під час кардіологічних досліджень та дозволяє отримувати високоякісні знімки. Це допомагає лікарю приймати впевнені рішення щодо ряду процедур, таких як імплантація звичайного або бівентрикулярного кардіостимулятора та шунтування.
Параметри APF
Заощадження часу та зниження дози рентгенівського випромінювання завдяки програмі BodySmart
Для швидкої й акуратної роботи Philips пропонує унікальну програму BodySmart, яка з першого разу забезпечує правильну візуалізацію та ефективність дози. Завдяки точному пристосуванню поля огляду до ділянки дослідження програма дозволяє отримувати зображення з незмінно чудовою контрастністю, що дає можливість додаткового управління дозою рентгенівського випромінювання.
Заощадження часу та зниження дози рентгенівського випромінювання завдяки програмі BodySmart
Для швидкої й акуратної роботи Philips пропонує унікальну програму BodySmart, яка з першого разу забезпечує правильну візуалізацію та ефективність дози. Завдяки точному пристосуванню поля огляду до ділянки дослідження програма дозволяє отримувати зображення з незмінно чудовою контрастністю, що дає можливість додаткового управління дозою рентгенівського випромінювання.
Заощадження часу та зниження дози рентгенівського випромінювання завдяки програмі BodySmart
Для швидкої й акуратної роботи Philips пропонує унікальну програму BodySmart, яка з першого разу забезпечує правильну візуалізацію та ефективність дози. Завдяки точному пристосуванню поля огляду до ділянки дослідження програма дозволяє отримувати зображення з незмінно чудовою контрастністю, що дає можливість додаткового управління дозою рентгенівського випромінювання.
Заощадження часу та зниження дози рентгенівського випромінювання завдяки програмі BodySmart
Для швидкої й акуратної роботи Philips пропонує унікальну програму BodySmart, яка з першого разу забезпечує правильну візуалізацію та ефективність дози. Завдяки точному пристосуванню поля огляду до ділянки дослідження програма дозволяє отримувати зображення з незмінно чудовою контрастністю, що дає можливість додаткового управління дозою рентгенівського випромінювання.
Ергономічний перегляд зображень
Ергономічний перегляд зображень
Щоб кожен член бригади отримав можливість ергономічного перегляду, поблизу операційного столу можна розмістити мобільну візуалізаційну станцію. Для досягнення зручного положення для перегляду можна відрегулювати висоту та кути нахилу моніторів . Гладкі елементи управління в герметичному корпусі спрощують процес очищення.
Ергономічний перегляд зображень
Щоб кожен член бригади отримав можливість ергономічного перегляду, поблизу операційного столу можна розмістити мобільну візуалізаційну станцію. Для досягнення зручного положення для перегляду можна відрегулювати висоту та кути нахилу моніторів . Гладкі елементи управління в герметичному корпусі спрощують процес очищення.
Ергономічний перегляд зображень
Щоб кожен член бригади отримав можливість ергономічного перегляду, поблизу операційного столу можна розмістити мобільну візуалізаційну станцію. Для досягнення зручного положення для перегляду можна відрегулювати висоту та кути нахилу моніторів . Гладкі елементи управління в герметичному корпусі спрощують процес очищення.
Щоб кожен член бригади отримав можливість ергономічного перегляду, поблизу операційного столу можна розмістити мобільну візуалізаційну станцію. Для досягнення зручного положення для перегляду можна відрегулювати висоту та кути нахилу моніторів . Гладкі елементи управління в герметичному корпусі спрощують процес очищення.
DoseWise: управління дозою
DoseWise: ефективне управління дозою
BV Pulsera має переваги передової рентгенівської технології з комплексними функціями управління дозою. Philips стала першою компанією, яка випустила на ринок мобільну C-дугу, і вже більше 50 років розробляє хірургічні мобільні системи C-дуги. Результатом цієї роботи є повний набір функцій управління дозою випромінювання, які дозволяють знижувати дозу рентгенівського випромінювання для тривалих хірургічних процедур, забезпечуючи зображення виняткової якості.
DoseWise: ефективне управління дозою
BV Pulsera має переваги передової рентгенівської технології з комплексними функціями управління дозою. Philips стала першою компанією, яка випустила на ринок мобільну C-дугу, і вже більше 50 років розробляє хірургічні мобільні системи C-дуги. Результатом цієї роботи є повний набір функцій управління дозою випромінювання, які дозволяють знижувати дозу рентгенівського випромінювання для тривалих хірургічних процедур, забезпечуючи зображення виняткової якості.
DoseWise: ефективне управління дозою
BV Pulsera має переваги передової рентгенівської технології з комплексними функціями управління дозою. Philips стала першою компанією, яка випустила на ринок мобільну C-дугу, і вже більше 50 років розробляє хірургічні мобільні системи C-дуги. Результатом цієї роботи є повний набір функцій управління дозою випромінювання, які дозволяють знижувати дозу рентгенівського випромінювання для тривалих хірургічних процедур, забезпечуючи зображення виняткової якості.
BV Pulsera має переваги передової рентгенівської технології з комплексними функціями управління дозою. Philips стала першою компанією, яка випустила на ринок мобільну C-дугу, і вже більше 50 років розробляє хірургічні мобільні системи C-дуги. Результатом цієї роботи є повний набір функцій управління дозою випромінювання, які дозволяють знижувати дозу рентгенівського випромінювання для тривалих хірургічних процедур, забезпечуючи зображення виняткової якості.
Оптимізація перегляду для операторів
Оптимізація перегляду для операторів
Монітор із діагоналлю 12″ на підставці дозволяє оператору переглядати клінічне зображення таким чином, щоб він міг бачити положення C-дуги відносно досліджуваної анатомічної структури. Для зручності монітор можна нахиляти та повертати. Це гарантує, що оператор завжди бачить зображення і за необхідності може швидко й легко змінити положення C-дуги.
Оптимізація перегляду для операторів
Монітор із діагоналлю 12″ на підставці дозволяє оператору переглядати клінічне зображення таким чином, щоб він міг бачити положення C-дуги відносно досліджуваної анатомічної структури. Для зручності монітор можна нахиляти та повертати. Це гарантує, що оператор завжди бачить зображення і за необхідності може швидко й легко змінити положення C-дуги.
Оптимізація перегляду для операторів
Монітор із діагоналлю 12″ на підставці дозволяє оператору переглядати клінічне зображення таким чином, щоб він міг бачити положення C-дуги відносно досліджуваної анатомічної структури. Для зручності монітор можна нахиляти та повертати. Це гарантує, що оператор завжди бачить зображення і за необхідності може швидко й легко змінити положення C-дуги.
Монітор із діагоналлю 12″ на підставці дозволяє оператору переглядати клінічне зображення таким чином, щоб він міг бачити положення C-дуги відносно досліджуваної анатомічної структури. Для зручності монітор можна нахиляти та повертати. Це гарантує, що оператор завжди бачить зображення і за необхідності може швидко й легко змінити положення C-дуги.
Розширені функції управління дозою випромінювання
Функції управління дозою випромінювання
Унікальні фільтри пучка Philips, зокрема додатковий мідний фільтр товщиною 0,1 мм й алюмінієвий фільтр товщиною 1 мм, підвищують якість пучка рентгенівського випромінювання та зменшують шкірну дозу на 40%.¹Імпульсна рентгеноскопія покращує зображення щільних та складних анатомічних структур, що допомагає додатково управляти дозою. Режими низькодозової рентгеноскопії дозволяють застосовувати ½ і ¼ дози під час безперервної рентгеноскопії, забезпечуючи виняткову якість статичних зображень.
Функції управління дозою випромінювання
Унікальні фільтри пучка Philips, зокрема додатковий мідний фільтр товщиною 0,1 мм й алюмінієвий фільтр товщиною 1 мм, підвищують якість пучка рентгенівського випромінювання та зменшують шкірну дозу на 40%.¹Імпульсна рентгеноскопія покращує зображення щільних та складних анатомічних структур, що допомагає додатково управляти дозою. Режими низькодозової рентгеноскопії дозволяють застосовувати ½ і ¼ дози під час безперервної рентгеноскопії, забезпечуючи виняткову якість статичних зображень.
Функції управління дозою випромінювання
Унікальні фільтри пучка Philips, зокрема додатковий мідний фільтр товщиною 0,1 мм й алюмінієвий фільтр товщиною 1 мм, підвищують якість пучка рентгенівського випромінювання та зменшують шкірну дозу на 40%.¹Імпульсна рентгеноскопія покращує зображення щільних та складних анатомічних структур, що допомагає додатково управляти дозою. Режими низькодозової рентгеноскопії дозволяють застосовувати ½ і ¼ дози під час безперервної рентгеноскопії, забезпечуючи виняткову якість статичних зображень.
Унікальні фільтри пучка Philips, зокрема додатковий мідний фільтр товщиною 0,1 мм й алюмінієвий фільтр товщиною 1 мм, підвищують якість пучка рентгенівського випромінювання та зменшують шкірну дозу на 40%.¹Імпульсна рентгеноскопія покращує зображення щільних та складних анатомічних структур, що допомагає додатково управляти дозою. Режими низькодозової рентгеноскопії дозволяють застосовувати ½ і ¼ дози під час безперервної рентгеноскопії, забезпечуючи виняткову якість статичних зображень.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Залишатися на вершині сучасного складного та постійно мінливого середовища охорони здоров'я є досить складним завданням. Останнє, про що потрібно потурбуватися — це безперебійність роботи систем догляду. У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх початку та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшої кількості людей за меншу ціну. Разом ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Залишатися на вершині сучасного складного та постійно мінливого середовища охорони здоров'я є досить складним завданням. Останнє, про що потрібно потурбуватися — це безперебійність роботи систем догляду. У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх початку та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшої кількості людей за меншу ціну. Разом ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Залишатися на вершині сучасного складного та постійно мінливого середовища охорони здоров'я є досить складним завданням. Останнє, про що потрібно потурбуватися — це безперебійність роботи систем догляду. У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх початку та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшої кількості людей за меншу ціну. Разом ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Залишатися на вершині сучасного складного та постійно мінливого середовища охорони здоров'я є досить складним завданням. Останнє, про що потрібно потурбуватися — це безперебійність роботи систем догляду. У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх початку та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшої кількості людей за меншу ціну. Разом ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Моноблок, високочастотний генератор з мікропроцесорним управлінням,80 кГц
Рентгенівська трубка
Трубка з анодом, що обертається з активною системою регулювання нагрівання
Номінальна потужність
15 кВт: 120 кВ, 125 мА
Ланцюг візуалізації
Ланцюг візуалізації
Підсилювач зображення
Потрійний режим, 9″ HRC / Потрійний режим 12″
Тип телекамери
CCD, висока роздільна здатність 1К²
Постійна фільтрація пучка випромінювання
0,1 мм Cu + 3 мм Al
Номінальні формати II
31, 23, і 17 cм (12”, 9”, і 7”) 23, 17, і 13 см (9”, 7”, і 5”)
Обробка зображень
16 біт з функцією виявлення руху
Опції
Опції
Ручний пульт дистанційного керування
Дозволяє керувати основними функціями обробки зображень
Монітор стенду
РК-монітор із діагоналлю 12″ на C-дузі надає оператору можливість візуального контролю за процедурою
Сенсорний екран
Доступний для мобільної візуалізаційної станції
ViewForum
Багатомодальна робоча станція
Подовження судин
Режим субстракційної рентгеноскопії, режими Trace, View Trace, Roadmap, Remask, Smart Mask, Landmarking, real-time Pixel Shift і CO²
Підключення
Підключення
Вихід аналогового відеосигналу
Лівий монітор з 1 роз’ємом BNC
Вхід відеосигналу
Вхід S-Video
Вихід цифрового відеосигналу (не входить до базового комплекту)
2 роз’єми DVI лівого та правого моніторів
USB-пристрій зберігання даних
Формат bmp
Розширений пакет DICOM/IHE (не входить до базового комплекту)
Modality Worklist Management (Управління робочим списком засобів), Modality Performed Procedure Step Storage Commit (Підтвердження збереження в архіві зображення виконаного етапу процедури), Full compliance to the IHE Scheduled Workflow Integration profile (Повна відповідність профілю Плану інтеграції робочих процесів IHE) як Acquisition Modality Actor (Актор засобів отримання знімків), підтримує структуровані звіти про дозу DICOM, Query/Retrieve (Запит/Отримання) (з опцією ViewForum)
Геометричні параметри
Геометричні параметри
Глибина C-дуги
61 см (24,0″)
Кутове положення
від +90° до -25°
Вільний простір C-дуги
77 см (30,3″)
Відстань від випромінювача до зображення
98 см (38,7″)
Обертання
± 180°, з обмежувачем ходу на ± 135°
Розширена ангуляція (не входить до базового комплекту)
від +90° до -45° для більшої гнучкості проєкції
Найменше поперечне робоче положення
102 см (40,0”)
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Генератор рентгенівського проміння
Моноблок, високочастотний генератор з мікропроцесорним управлінням,80 кГц
Рентгенівська трубка
Трубка з анодом, що обертається з активною системою регулювання нагрівання
Моноблок, високочастотний генератор з мікропроцесорним управлінням,80 кГц
Рентгенівська трубка
Трубка з анодом, що обертається з активною системою регулювання нагрівання
Номінальна потужність
15 кВт: 120 кВ, 125 мА
Ланцюг візуалізації
Ланцюг візуалізації
Підсилювач зображення
Потрійний режим, 9″ HRC / Потрійний режим 12″
Тип телекамери
CCD, висока роздільна здатність 1К²
Постійна фільтрація пучка випромінювання
0,1 мм Cu + 3 мм Al
Номінальні формати II
31, 23, і 17 cм (12”, 9”, і 7”) 23, 17, і 13 см (9”, 7”, і 5”)
Обробка зображень
16 біт з функцією виявлення руху
Опції
Опції
Ручний пульт дистанційного керування
Дозволяє керувати основними функціями обробки зображень
Монітор стенду
РК-монітор із діагоналлю 12″ на C-дузі надає оператору можливість візуального контролю за процедурою
Сенсорний екран
Доступний для мобільної візуалізаційної станції
ViewForum
Багатомодальна робоча станція
Подовження судин
Режим субстракційної рентгеноскопії, режими Trace, View Trace, Roadmap, Remask, Smart Mask, Landmarking, real-time Pixel Shift і CO²
Підключення
Підключення
Вихід аналогового відеосигналу
Лівий монітор з 1 роз’ємом BNC
Вхід відеосигналу
Вхід S-Video
Вихід цифрового відеосигналу (не входить до базового комплекту)
2 роз’єми DVI лівого та правого моніторів
USB-пристрій зберігання даних
Формат bmp
Розширений пакет DICOM/IHE (не входить до базового комплекту)
Modality Worklist Management (Управління робочим списком засобів), Modality Performed Procedure Step Storage Commit (Підтвердження збереження в архіві зображення виконаного етапу процедури), Full compliance to the IHE Scheduled Workflow Integration profile (Повна відповідність профілю Плану інтеграції робочих процесів IHE) як Acquisition Modality Actor (Актор засобів отримання знімків), підтримує структуровані звіти про дозу DICOM, Query/Retrieve (Запит/Отримання) (з опцією ViewForum)
Геометричні параметри
Геометричні параметри
Глибина C-дуги
61 см (24,0″)
Кутове положення
від +90° до -25°
Вільний простір C-дуги
77 см (30,3″)
Відстань від випромінювача до зображення
98 см (38,7″)
Обертання
± 180°, з обмежувачем ходу на ± 135°
Розширена ангуляція (не входить до базового комплекту)
від +90° до -45° для більшої гнучкості проєкції
Найменше поперечне робоче положення
102 см (40,0”)
¹ У порівнянні зі звичайним алюмінієвим фільтром товщиною 3 мм, згідно зі стандартом IEC 60601-2-43, 2010.
² Може бути недоступно для всіх країн.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.