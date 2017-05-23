Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Залишатися на вершині сучасного складного та постійно мінливого середовища охорони здоров'я є досить складним завданням. Останнє, про що потрібно потурбуватися — це безперебійність роботи систем догляду. У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх початку та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшої кількості людей за меншу ціну. Разом ми можемо створити здоровіше майбутнє.