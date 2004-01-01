Ангіографічна система Philips Allura Xper FD10 пропонує різноманітні автоматичні переміщення для позиціювання пацієнта та виняткову якість зображень для коронарної ангіографії. Отримані з її допомогою зображення допомагають лікарям приймати обґрунтовані рішення під час інтервенційних процедур на серці та судинах.
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Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
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Відкрийте для себе нові можливості кардіологічних та судинних інтервенційних втручань із серією Azurion 7 з 12-дюймовим плоскопанельним детектором. Ця вдосконалена ангіографічна система нового покоління допомагає надавати пацієнтам якісну медичну допомогу та підвищує ефективність процедур, що виконуються завдяки інноваційним рішенням в організації робочого процесу. Вона дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.
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VesselNavigator дозволяє повторно використовувати 3D-інформацію про анатомію судини з наявних наборів даних КТА та МРА як накладення тривимірної карти на «живе» рентгенівське зображення. Завдяки чудовій візуалізації VesselNavigator надає інтуїтивно зрозумілу та безперервну 3D-карту, яка вестиме вас судинною системою протягом усієї процедури.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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