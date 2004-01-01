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Allura Xper FD10

Стаціонарна ангіографічна система

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Ангіографічна система Philips Allura Xper FD10 пропонує різноманітні автоматичні переміщення для позиціювання пацієнта та виняткову якість зображень для коронарної ангіографії. Отримані з її допомогою зображення допомагають лікарям приймати обґрунтовані рішення під час інтервенційних процедур на серці та судинах.

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Особливості
Технологія плоскопанельного детектора Philips
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Динамічний плоскопанельний детектор нового покоління Philips із функцією Xres підвищує контрастність зображення та одночасно зменшує рівень шумів. Його можна застосовувати для рентгеноскопії серця та циклів опромінення, а також для рентгеноскопії судин і субтракційної рентгеноскопії. Він відповідає високим вимогам ефективності для складних кардіологічних і серцево-судинних процедур.

Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень
Динамічний плоскопанельний детектор нового покоління Philips із функцією Xres підвищує контрастність зображення та одночасно зменшує рівень шумів. Його можна застосовувати для рентгеноскопії серця та циклів опромінення, а також для рентгеноскопії судин і субтракційної рентгеноскопії. Він відповідає високим вимогам ефективності для складних кардіологічних і серцево-судинних процедур.

Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Динамічний плоскопанельний детектор нового покоління Philips із функцією Xres підвищує контрастність зображення та одночасно зменшує рівень шумів. Його можна застосовувати для рентгеноскопії серця та циклів опромінення, а також для рентгеноскопії судин і субтракційної рентгеноскопії. Він відповідає високим вимогам ефективності для складних кардіологічних і серцево-судинних процедур.
Click here for more information
Технологія плоскопанельного детектора Philips
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Динамічний плоскопанельний детектор нового покоління Philips із функцією Xres підвищує контрастність зображення та одночасно зменшує рівень шумів. Його можна застосовувати для рентгеноскопії серця та циклів опромінення, а також для рентгеноскопії судин і субтракційної рентгеноскопії. Він відповідає високим вимогам ефективності для складних кардіологічних і серцево-судинних процедур.
Налаштування Xper
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

Для персоналізації рентгенологічного дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість завдань, які виконуються вручну, та підвищує ефективність. Робота з системою стає досвідом, який може допомогти впевнено та швидко ставити діагнози пацієнтам.

Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою
Для персоналізації рентгенологічного дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість завдань, які виконуються вручну, та підвищує ефективність. Робота з системою стає досвідом, який може допомогти впевнено та швидко ставити діагнози пацієнтам.

Ефективне управління дозою

Для персоналізації рентгенологічного дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість завдань, які виконуються вручну, та підвищує ефективність. Робота з системою стає досвідом, який може допомогти впевнено та швидко ставити діагнози пацієнтам.
Click here for more information
Налаштування Xper
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

Для персоналізації рентгенологічного дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість завдань, які виконуються вручну, та підвищує ефективність. Робота з системою стає досвідом, який може допомогти впевнено та швидко ставити діагнози пацієнтам.
Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Як альтернатива отриманню кількох стаціонарних зображень, Philips Allura 3D-RA створює 3D-зображення високої роздільної здатності за одну процедуру ротаційної ангіографії. І за кілька секунд ви отримуєте 3D-реконструкцію, з якою швидко стануть зрозумілими всі деталі. Ця технологія пропонує покращену візуалізацію анатомічної структури судин, допомагаючи прояснити складні просторові співвідношення між досліджуваними та розгалуженими судинами.

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Як альтернатива отриманню кількох стаціонарних зображень, Philips Allura 3D-RA створює 3D-зображення високої роздільної здатності за одну процедуру ротаційної ангіографії. І за кілька секунд ви отримуєте 3D-реконструкцію, з якою швидко стануть зрозумілими всі деталі. Ця технологія пропонує покращену візуалізацію анатомічної структури судин, допомагаючи прояснити складні просторові співвідношення між досліджуваними та розгалуженими судинами.

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Як альтернатива отриманню кількох стаціонарних зображень, Philips Allura 3D-RA створює 3D-зображення високої роздільної здатності за одну процедуру ротаційної ангіографії. І за кілька секунд ви отримуєте 3D-реконструкцію, з якою швидко стануть зрозумілими всі деталі. Ця технологія пропонує покращену візуалізацію анатомічної структури судин, допомагаючи прояснити складні просторові співвідношення між досліджуваними та розгалуженими судинами.
Click here for more information
Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Як альтернатива отриманню кількох стаціонарних зображень, Philips Allura 3D-RA створює 3D-зображення високої роздільної здатності за одну процедуру ротаційної ангіографії. І за кілька секунд ви отримуєте 3D-реконструкцію, з якою швидко стануть зрозумілими всі деталі. Ця технологія пропонує покращену візуалізацію анатомічної структури судин, допомагаючи прояснити складні просторові співвідношення між досліджуваними та розгалуженими судинами.
Інтегрований кабінет для катетерізації
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Окрім основних потреб інтеграції dicom, тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.

Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень
Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Окрім основних потреб інтеграції dicom, тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.

Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Окрім основних потреб інтеграції dicom, тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.
Click here for more information
Інтегрований кабінет для катетерізації
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Окрім основних потреб інтеграції dicom, тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.
StentBoost
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.

StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost для оптимізації візуалізації стентів
StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.

StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.
Click here for more information
StentBoost
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.
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Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.
  • Технологія плоскопанельного детектора Philips
  • Налаштування Xper
  • Allura 3D-RA
  • Інтегрований кабінет для катетерізації
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Технологія плоскопанельного детектора Philips
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Динамічний плоскопанельний детектор нового покоління Philips із функцією Xres підвищує контрастність зображення та одночасно зменшує рівень шумів. Його можна застосовувати для рентгеноскопії серця та циклів опромінення, а також для рентгеноскопії судин і субтракційної рентгеноскопії. Він відповідає високим вимогам ефективності для складних кардіологічних і серцево-судинних процедур.

Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень
Динамічний плоскопанельний детектор нового покоління Philips із функцією Xres підвищує контрастність зображення та одночасно зменшує рівень шумів. Його можна застосовувати для рентгеноскопії серця та циклів опромінення, а також для рентгеноскопії судин і субтракційної рентгеноскопії. Він відповідає високим вимогам ефективності для складних кардіологічних і серцево-судинних процедур.

Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Динамічний плоскопанельний детектор нового покоління Philips із функцією Xres підвищує контрастність зображення та одночасно зменшує рівень шумів. Його можна застосовувати для рентгеноскопії серця та циклів опромінення, а також для рентгеноскопії судин і субтракційної рентгеноскопії. Він відповідає високим вимогам ефективності для складних кардіологічних і серцево-судинних процедур.
Click here for more information
Технологія плоскопанельного детектора Philips
Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Технологія плоскопанельного детектора Philips забезпечує виняткову якість зображень

Динамічний плоскопанельний детектор нового покоління Philips із функцією Xres підвищує контрастність зображення та одночасно зменшує рівень шумів. Його можна застосовувати для рентгеноскопії серця та циклів опромінення, а також для рентгеноскопії судин і субтракційної рентгеноскопії. Він відповідає високим вимогам ефективності для складних кардіологічних і серцево-судинних процедур.
Налаштування Xper
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

Для персоналізації рентгенологічного дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість завдань, які виконуються вручну, та підвищує ефективність. Робота з системою стає досвідом, який може допомогти впевнено та швидко ставити діагнози пацієнтам.

Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою
Для персоналізації рентгенологічного дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість завдань, які виконуються вручну, та підвищує ефективність. Робота з системою стає досвідом, який може допомогти впевнено та швидко ставити діагнози пацієнтам.

Ефективне управління дозою

Для персоналізації рентгенологічного дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість завдань, які виконуються вручну, та підвищує ефективність. Робота з системою стає досвідом, який може допомогти впевнено та швидко ставити діагнози пацієнтам.
Click here for more information
Налаштування Xper
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

Для персоналізації рентгенологічного дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість завдань, які виконуються вручну, та підвищує ефективність. Робота з системою стає досвідом, який може допомогти впевнено та швидко ставити діагнози пацієнтам.
Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Як альтернатива отриманню кількох стаціонарних зображень, Philips Allura 3D-RA створює 3D-зображення високої роздільної здатності за одну процедуру ротаційної ангіографії. І за кілька секунд ви отримуєте 3D-реконструкцію, з якою швидко стануть зрозумілими всі деталі. Ця технологія пропонує покращену візуалізацію анатомічної структури судин, допомагаючи прояснити складні просторові співвідношення між досліджуваними та розгалуженими судинами.

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Як альтернатива отриманню кількох стаціонарних зображень, Philips Allura 3D-RA створює 3D-зображення високої роздільної здатності за одну процедуру ротаційної ангіографії. І за кілька секунд ви отримуєте 3D-реконструкцію, з якою швидко стануть зрозумілими всі деталі. Ця технологія пропонує покращену візуалізацію анатомічної структури судин, допомагаючи прояснити складні просторові співвідношення між досліджуваними та розгалуженими судинами.

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Як альтернатива отриманню кількох стаціонарних зображень, Philips Allura 3D-RA створює 3D-зображення високої роздільної здатності за одну процедуру ротаційної ангіографії. І за кілька секунд ви отримуєте 3D-реконструкцію, з якою швидко стануть зрозумілими всі деталі. Ця технологія пропонує покращену візуалізацію анатомічної структури судин, допомагаючи прояснити складні просторові співвідношення між досліджуваними та розгалуженими судинами.
Click here for more information
Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Як альтернатива отриманню кількох стаціонарних зображень, Philips Allura 3D-RA створює 3D-зображення високої роздільної здатності за одну процедуру ротаційної ангіографії. І за кілька секунд ви отримуєте 3D-реконструкцію, з якою швидко стануть зрозумілими всі деталі. Ця технологія пропонує покращену візуалізацію анатомічної структури судин, допомагаючи прояснити складні просторові співвідношення між досліджуваними та розгалуженими судинами.
Інтегрований кабінет для катетерізації
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Окрім основних потреб інтеграції dicom, тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.

Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень
Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Окрім основних потреб інтеграції dicom, тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.

Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Окрім основних потреб інтеграції dicom, тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.
Click here for more information
Інтегрований кабінет для катетерізації
Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Інтеграція багатомодальної технології Xper розширює концепцію рентгенологічних досліджень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Окрім основних потреб інтеграції dicom, тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.
StentBoost
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.

StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost для оптимізації візуалізації стентів
StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.

StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.
Click here for more information
StentBoost
StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost для оптимізації візуалізації стентів

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Click here for more information
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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