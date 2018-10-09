Портативна ультразвукова діагностична система доступна там, де потрібні екстрені дії

Отримання чітких діагностичних даних з допомогою портативних систем ускладнюється низкою чинників. Тепер ви можете формувати зображення необхідної якості та впевнено ставити діагноз там, де це необхідно. Візьміть систему CX50 до своїх пацієнтів — в хірургічне відділення, відділення реанімації або інтенсивної терапії, в клініку-філію, на місце проведення виїзних скринінгових досліджень, в операційну та відділення невідкладної допомоги або в ВРІТ новонароджених та дитячі ВРІТ. Завдяки якості зображень система CX50 є ідеальним вибором для тяжко хворих пацієнтів, де обмежений простір і обладнання ускладнюють доступ до пацієнта і там, де потрібні швидкі дії.