Технології преміум-класу забезпечують новий рівень якості зображення для компактних ультразвукових діагностичних систем, тому продуктивність не приноситься в жертву портативності. Розроблено для критичних вимог до вивчення та високої продуктивності системи скрізь, де вам це потрібно.
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Надзвичайна ефективність вбудована в систему CX50, що робить портативні ультразвукові дослідження легшими, ніж будь-коли. Philips переніс клінічно перевірені технології преміум-класу на високомобільну платформу. Система адаптується до вашого робочого процесу за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів, розроблених відповідно до ваших потреб, незалежно від того, перебуваєте ви у відділенні інтенсивної терапії, біля ліжка чи у віддаленому місці. Результат — ехографія на ходу, простота у використанні, виняткова якість зображення та складний аналіз.
Діагностична досконалість
Надзвичайна ефективність вбудована в систему CX50, що робить портативні ультразвукові дослідження легшими, ніж будь-коли. Philips переніс клінічно перевірені технології преміум-класу на високомобільну платформу. Система адаптується до вашого робочого процесу за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів, розроблених відповідно до ваших потреб, незалежно від того, перебуваєте ви у відділенні інтенсивної терапії, біля ліжка чи у віддаленому місці. Результат — ехографія на ходу, простота у використанні, виняткова якість зображення та складний аналіз.
Діагностична досконалість
Надзвичайна ефективність вбудована в систему CX50, що робить портативні ультразвукові дослідження легшими, ніж будь-коли. Philips переніс клінічно перевірені технології преміум-класу на високомобільну платформу. Система адаптується до вашого робочого процесу за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів, розроблених відповідно до ваших потреб, незалежно від того, перебуваєте ви у відділенні інтенсивної терапії, біля ліжка чи у віддаленому місці. Результат — ехографія на ходу, простота у використанні, виняткова якість зображення та складний аналіз.
Надзвичайна ефективність вбудована в систему CX50, що робить портативні ультразвукові дослідження легшими, ніж будь-коли. Philips переніс клінічно перевірені технології преміум-класу на високомобільну платформу. Система адаптується до вашого робочого процесу за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів, розроблених відповідно до ваших потреб, незалежно від того, перебуваєте ви у відділенні інтенсивної терапії, біля ліжка чи у віддаленому місці. Результат — ехографія на ходу, простота у використанні, виняткова якість зображення та складний аналіз.
Програмне забезпечення кількісної оцінки QLAB
Програмне забезпечення для кількісної оцінки QLAB для розширення діагностичної інформації
CX50 пропонує можливості оцінки та аналізу за допомогою Q-Apps від QLAB: Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Кількісний аналіз рухів серця на основі відстеження спекл-шуму), Mitral Valve Quantification (MVN) (Кількісна оцінка мітрального клапана), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оцінка товщини комплексу інтима-медіа), Region of interest (ROI) (Кількісний аналіз області інтересу)
Програмне забезпечення для кількісної оцінки QLAB для розширення діагностичної інформації
CX50 пропонує можливості оцінки та аналізу за допомогою Q-Apps від QLAB: Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Кількісний аналіз рухів серця на основі відстеження спекл-шуму), Mitral Valve Quantification (MVN) (Кількісна оцінка мітрального клапана), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оцінка товщини комплексу інтима-медіа), Region of interest (ROI) (Кількісний аналіз області інтересу)
Програмне забезпечення для кількісної оцінки QLAB для розширення діагностичної інформації
CX50 пропонує можливості оцінки та аналізу за допомогою Q-Apps від QLAB: Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Кількісний аналіз рухів серця на основі відстеження спекл-шуму), Mitral Valve Quantification (MVN) (Кількісна оцінка мітрального клапана), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оцінка товщини комплексу інтима-медіа), Region of interest (ROI) (Кількісний аналіз області інтересу)
Програмне забезпечення для кількісної оцінки QLAB для розширення діагностичної інформації
CX50 пропонує можливості оцінки та аналізу за допомогою Q-Apps від QLAB: Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Кількісний аналіз рухів серця на основі відстеження спекл-шуму), Mitral Valve Quantification (MVN) (Кількісна оцінка мітрального клапана), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оцінка товщини комплексу інтима-медіа), Region of interest (ROI) (Кількісний аналіз області інтересу)
Бездротовий і дротовий DICOM
Бездротовий і дротовий DICOM для підключення в будь-якому середовищі
Система CX50 оснащена монітором високої роздільної здатності для чудового перегляду в найскладніших портативних середовищах, а швидкий запуск системи дозволяє швидко почати дослідження. Бездротовий і дротовий DICOM забезпечують гнучкість підключення до PACS. Ви також можете експортувати свої дані на DVD та USB-носії за допомогою вбудованого засобу перегляду DICOM.
Бездротовий і дротовий DICOM для підключення в будь-якому середовищі
Система CX50 оснащена монітором високої роздільної здатності для чудового перегляду в найскладніших портативних середовищах, а швидкий запуск системи дозволяє швидко почати дослідження. Бездротовий і дротовий DICOM забезпечують гнучкість підключення до PACS. Ви також можете експортувати свої дані на DVD та USB-носії за допомогою вбудованого засобу перегляду DICOM.
Бездротовий і дротовий DICOM для підключення в будь-якому середовищі
Система CX50 оснащена монітором високої роздільної здатності для чудового перегляду в найскладніших портативних середовищах, а швидкий запуск системи дозволяє швидко почати дослідження. Бездротовий і дротовий DICOM забезпечують гнучкість підключення до PACS. Ви також можете експортувати свої дані на DVD та USB-носії за допомогою вбудованого засобу перегляду DICOM.
Бездротовий і дротовий DICOM для підключення в будь-якому середовищі
Система CX50 оснащена монітором високої роздільної здатності для чудового перегляду в найскладніших портативних середовищах, а швидкий запуск системи дозволяє швидко почати дослідження. Бездротовий і дротовий DICOM забезпечують гнучкість підключення до PACS. Ви також можете експортувати свої дані на DVD та USB-носії за допомогою вбудованого засобу перегляду DICOM.
Портативна ультразвукова діагностична система
Портативна ультразвукова діагностична система доступна там, де потрібні екстрені дії
Отримання чітких діагностичних даних з допомогою портативних систем ускладнюється низкою чинників. Тепер ви можете формувати зображення необхідної якості та впевнено ставити діагноз там, де це необхідно. Візьміть систему CX50 до своїх пацієнтів — в хірургічне відділення, відділення реанімації або інтенсивної терапії, в клініку-філію, на місце проведення виїзних скринінгових досліджень, в операційну та відділення невідкладної допомоги або в ВРІТ новонароджених та дитячі ВРІТ. Завдяки якості зображень система CX50 є ідеальним вибором для тяжко хворих пацієнтів, де обмежений простір і обладнання ускладнюють доступ до пацієнта і там, де потрібні швидкі дії.
Портативна ультразвукова діагностична система доступна там, де потрібні екстрені дії
Отримання чітких діагностичних даних з допомогою портативних систем ускладнюється низкою чинників. Тепер ви можете формувати зображення необхідної якості та впевнено ставити діагноз там, де це необхідно. Візьміть систему CX50 до своїх пацієнтів — в хірургічне відділення, відділення реанімації або інтенсивної терапії, в клініку-філію, на місце проведення виїзних скринінгових досліджень, в операційну та відділення невідкладної допомоги або в ВРІТ новонароджених та дитячі ВРІТ. Завдяки якості зображень система CX50 є ідеальним вибором для тяжко хворих пацієнтів, де обмежений простір і обладнання ускладнюють доступ до пацієнта і там, де потрібні швидкі дії.
Портативна ультразвукова діагностична система доступна там, де потрібні екстрені дії
Отримання чітких діагностичних даних з допомогою портативних систем ускладнюється низкою чинників. Тепер ви можете формувати зображення необхідної якості та впевнено ставити діагноз там, де це необхідно. Візьміть систему CX50 до своїх пацієнтів — в хірургічне відділення, відділення реанімації або інтенсивної терапії, в клініку-філію, на місце проведення виїзних скринінгових досліджень, в операційну та відділення невідкладної допомоги або в ВРІТ новонароджених та дитячі ВРІТ. Завдяки якості зображень система CX50 є ідеальним вибором для тяжко хворих пацієнтів, де обмежений простір і обладнання ускладнюють доступ до пацієнта і там, де потрібні швидкі дії.
Портативна ультразвукова діагностична система доступна там, де потрібні екстрені дії
Отримання чітких діагностичних даних з допомогою портативних систем ускладнюється низкою чинників. Тепер ви можете формувати зображення необхідної якості та впевнено ставити діагноз там, де це необхідно. Візьміть систему CX50 до своїх пацієнтів — в хірургічне відділення, відділення реанімації або інтенсивної терапії, в клініку-філію, на місце проведення виїзних скринінгових досліджень, в операційну та відділення невідкладної допомоги або в ВРІТ новонароджених та дитячі ВРІТ. Завдяки якості зображень система CX50 є ідеальним вибором для тяжко хворих пацієнтів, де обмежений простір і обладнання ускладнюють доступ до пацієнта і там, де потрібні швидкі дії.
Цифрове широкосмугове формування променя
Ультразвукові діагностичні системи преміум-класу для інтервенційної кардіології
Як визнаний лідер у галузі ехокардіографії, Philips постійно розвиває науку за допомогою інновацій та проривних технологій, які розширюють застосування ультразвуку в нових клінічних сферах. Тепер висококласна ефективність доступна в портативній системі, розробленій для кабінету для катетерізації та гібридної операційної.
Ультразвукові діагностичні системи преміум-класу для інтервенційної кардіології
Як визнаний лідер у галузі ехокардіографії, Philips постійно розвиває науку за допомогою інновацій та проривних технологій, які розширюють застосування ультразвуку в нових клінічних сферах. Тепер висококласна ефективність доступна в портативній системі, розробленій для кабінету для катетерізації та гібридної операційної.
Ультразвукові діагностичні системи преміум-класу для інтервенційної кардіології
Як визнаний лідер у галузі ехокардіографії, Philips постійно розвиває науку за допомогою інновацій та проривних технологій, які розширюють застосування ультразвуку в нових клінічних сферах. Тепер висококласна ефективність доступна в портативній системі, розробленій для кабінету для катетерізації та гібридної операційної.
Ультразвукові діагностичні системи преміум-класу для інтервенційної кардіології
Як визнаний лідер у галузі ехокардіографії, Philips постійно розвиває науку за допомогою інновацій та проривних технологій, які розширюють застосування ультразвуку в нових клінічних сферах. Тепер висококласна ефективність доступна в портативній системі, розробленій для кабінету для катетерізації та гібридної операційної.
Конфігурація візка
Конфігурація візка для зручності транспортування
Маневрений візок дозволяє легко переміщати систему CX50 лікарнею. Ультразвуковий діагностичний апарат та візок ергономічно об'єднані в єдиний компактний та легкий модуль, висоту якого можна регулювати. Його можна повертати та блокувати і, таким чином, швидко встановлювати в будь-якому місці, де потрібна висококласна ультразвукова візуалізація. Це зручно при дослідженні пацієнтів при нестачі вільного місця, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії та реанімації дорослих, а також біля ліжка хворого.
Конфігурація візка для зручності транспортування
Маневрений візок дозволяє легко переміщати систему CX50 лікарнею. Ультразвуковий діагностичний апарат та візок ергономічно об'єднані в єдиний компактний та легкий модуль, висоту якого можна регулювати. Його можна повертати та блокувати і, таким чином, швидко встановлювати в будь-якому місці, де потрібна висококласна ультразвукова візуалізація. Це зручно при дослідженні пацієнтів при нестачі вільного місця, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії та реанімації дорослих, а також біля ліжка хворого.
Конфігурація візка для зручності транспортування
Маневрений візок дозволяє легко переміщати систему CX50 лікарнею. Ультразвуковий діагностичний апарат та візок ергономічно об'єднані в єдиний компактний та легкий модуль, висоту якого можна регулювати. Його можна повертати та блокувати і, таким чином, швидко встановлювати в будь-якому місці, де потрібна висококласна ультразвукова візуалізація. Це зручно при дослідженні пацієнтів при нестачі вільного місця, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії та реанімації дорослих, а також біля ліжка хворого.
Маневрений візок дозволяє легко переміщати систему CX50 лікарнею. Ультразвуковий діагностичний апарат та візок ергономічно об'єднані в єдиний компактний та легкий модуль, висоту якого можна регулювати. Його можна повертати та блокувати і, таким чином, швидко встановлювати в будь-якому місці, де потрібна висококласна ультразвукова візуалізація. Це зручно при дослідженні пацієнтів при нестачі вільного місця, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії та реанімації дорослих, а також біля ліжка хворого.
Вбудована ручка
Вбудована ручка для транспортування CX50 всюди
Для ситуацій, коли потрібна максимальна портативність, CX50 — це повнофункціональна ультразвукова діагностична система розміром з ноутбук із вбудованою ручкою для зручності перенесення. Тепер ви можете маневрувати з новим рівнем корисності та досягати високої продуктивності там, де потрібна швидка відповідь.
Вбудована ручка для транспортування CX50 всюди
Для ситуацій, коли потрібна максимальна портативність, CX50 — це повнофункціональна ультразвукова діагностична система розміром з ноутбук із вбудованою ручкою для зручності перенесення. Тепер ви можете маневрувати з новим рівнем корисності та досягати високої продуктивності там, де потрібна швидка відповідь.
Вбудована ручка для транспортування CX50 всюди
Для ситуацій, коли потрібна максимальна портативність, CX50 — це повнофункціональна ультразвукова діагностична система розміром з ноутбук із вбудованою ручкою для зручності перенесення. Тепер ви можете маневрувати з новим рівнем корисності та досягати високої продуктивності там, де потрібна швидка відповідь.
Для ситуацій, коли потрібна максимальна портативність, CX50 — це повнофункціональна ультразвукова діагностична система розміром з ноутбук із вбудованою ручкою для зручності перенесення. Тепер ви можете маневрувати з новим рівнем корисності та досягати високої продуктивності там, де потрібна швидка відповідь.
XRES
Висококласна ефективність для кожного пацієнта
Турбота про ваших маленьких пацієнтів. Догляд за пацієнтами у відділеннях інтенсивної терапії та інтенсивної терапії для новонароджених пов’язаний з багатьма проблемами, але доступ до високоякісної ультразвукової діагностичної системи не є однією з них. Ви можете легко маневрувати компактною системою CX50 навколо ліжка, ліжечка або кувезу, не заважаючи допоміжному обладнанню.
Висококласна ефективність для кожного пацієнта
Турбота про ваших маленьких пацієнтів. Догляд за пацієнтами у відділеннях інтенсивної терапії та інтенсивної терапії для новонароджених пов’язаний з багатьма проблемами, але доступ до високоякісної ультразвукової діагностичної системи не є однією з них. Ви можете легко маневрувати компактною системою CX50 навколо ліжка, ліжечка або кувезу, не заважаючи допоміжному обладнанню.
Висококласна ефективність для кожного пацієнта
Турбота про ваших маленьких пацієнтів. Догляд за пацієнтами у відділеннях інтенсивної терапії та інтенсивної терапії для новонароджених пов’язаний з багатьма проблемами, але доступ до високоякісної ультразвукової діагностичної системи не є однією з них. Ви можете легко маневрувати компактною системою CX50 навколо ліжка, ліжечка або кувезу, не заважаючи допоміжному обладнанню.
Надзвичайна ефективність вбудована в систему CX50, що робить портативні ультразвукові дослідження легшими, ніж будь-коли. Philips переніс клінічно перевірені технології преміум-класу на високомобільну платформу. Система адаптується до вашого робочого процесу за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів, розроблених відповідно до ваших потреб, незалежно від того, перебуваєте ви у відділенні інтенсивної терапії, біля ліжка чи у віддаленому місці. Результат — ехографія на ходу, простота у використанні, виняткова якість зображення та складний аналіз.
Діагностична досконалість
Надзвичайна ефективність вбудована в систему CX50, що робить портативні ультразвукові дослідження легшими, ніж будь-коли. Philips переніс клінічно перевірені технології преміум-класу на високомобільну платформу. Система адаптується до вашого робочого процесу за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів, розроблених відповідно до ваших потреб, незалежно від того, перебуваєте ви у відділенні інтенсивної терапії, біля ліжка чи у віддаленому місці. Результат — ехографія на ходу, простота у використанні, виняткова якість зображення та складний аналіз.
Діагностична досконалість
Надзвичайна ефективність вбудована в систему CX50, що робить портативні ультразвукові дослідження легшими, ніж будь-коли. Philips переніс клінічно перевірені технології преміум-класу на високомобільну платформу. Система адаптується до вашого робочого процесу за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів, розроблених відповідно до ваших потреб, незалежно від того, перебуваєте ви у відділенні інтенсивної терапії, біля ліжка чи у віддаленому місці. Результат — ехографія на ходу, простота у використанні, виняткова якість зображення та складний аналіз.
Надзвичайна ефективність вбудована в систему CX50, що робить портативні ультразвукові дослідження легшими, ніж будь-коли. Philips переніс клінічно перевірені технології преміум-класу на високомобільну платформу. Система адаптується до вашого робочого процесу за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів, розроблених відповідно до ваших потреб, незалежно від того, перебуваєте ви у відділенні інтенсивної терапії, біля ліжка чи у віддаленому місці. Результат — ехографія на ходу, простота у використанні, виняткова якість зображення та складний аналіз.
Програмне забезпечення кількісної оцінки QLAB
Програмне забезпечення для кількісної оцінки QLAB для розширення діагностичної інформації
CX50 пропонує можливості оцінки та аналізу за допомогою Q-Apps від QLAB: Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Кількісний аналіз рухів серця на основі відстеження спекл-шуму), Mitral Valve Quantification (MVN) (Кількісна оцінка мітрального клапана), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оцінка товщини комплексу інтима-медіа), Region of interest (ROI) (Кількісний аналіз області інтересу)
Програмне забезпечення для кількісної оцінки QLAB для розширення діагностичної інформації
CX50 пропонує можливості оцінки та аналізу за допомогою Q-Apps від QLAB: Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Кількісний аналіз рухів серця на основі відстеження спекл-шуму), Mitral Valve Quantification (MVN) (Кількісна оцінка мітрального клапана), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оцінка товщини комплексу інтима-медіа), Region of interest (ROI) (Кількісний аналіз області інтересу)
Програмне забезпечення для кількісної оцінки QLAB для розширення діагностичної інформації
CX50 пропонує можливості оцінки та аналізу за допомогою Q-Apps від QLAB: Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Кількісний аналіз рухів серця на основі відстеження спекл-шуму), Mitral Valve Quantification (MVN) (Кількісна оцінка мітрального клапана), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оцінка товщини комплексу інтима-медіа), Region of interest (ROI) (Кількісний аналіз області інтересу)
Програмне забезпечення для кількісної оцінки QLAB для розширення діагностичної інформації
CX50 пропонує можливості оцінки та аналізу за допомогою Q-Apps від QLAB: Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Кількісний аналіз рухів серця на основі відстеження спекл-шуму), Mitral Valve Quantification (MVN) (Кількісна оцінка мітрального клапана), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оцінка товщини комплексу інтима-медіа), Region of interest (ROI) (Кількісний аналіз області інтересу)
Бездротовий і дротовий DICOM
Бездротовий і дротовий DICOM для підключення в будь-якому середовищі
Система CX50 оснащена монітором високої роздільної здатності для чудового перегляду в найскладніших портативних середовищах, а швидкий запуск системи дозволяє швидко почати дослідження. Бездротовий і дротовий DICOM забезпечують гнучкість підключення до PACS. Ви також можете експортувати свої дані на DVD та USB-носії за допомогою вбудованого засобу перегляду DICOM.
Бездротовий і дротовий DICOM для підключення в будь-якому середовищі
Система CX50 оснащена монітором високої роздільної здатності для чудового перегляду в найскладніших портативних середовищах, а швидкий запуск системи дозволяє швидко почати дослідження. Бездротовий і дротовий DICOM забезпечують гнучкість підключення до PACS. Ви також можете експортувати свої дані на DVD та USB-носії за допомогою вбудованого засобу перегляду DICOM.
Бездротовий і дротовий DICOM для підключення в будь-якому середовищі
Система CX50 оснащена монітором високої роздільної здатності для чудового перегляду в найскладніших портативних середовищах, а швидкий запуск системи дозволяє швидко почати дослідження. Бездротовий і дротовий DICOM забезпечують гнучкість підключення до PACS. Ви також можете експортувати свої дані на DVD та USB-носії за допомогою вбудованого засобу перегляду DICOM.
Бездротовий і дротовий DICOM для підключення в будь-якому середовищі
Система CX50 оснащена монітором високої роздільної здатності для чудового перегляду в найскладніших портативних середовищах, а швидкий запуск системи дозволяє швидко почати дослідження. Бездротовий і дротовий DICOM забезпечують гнучкість підключення до PACS. Ви також можете експортувати свої дані на DVD та USB-носії за допомогою вбудованого засобу перегляду DICOM.
Портативна ультразвукова діагностична система
Портативна ультразвукова діагностична система доступна там, де потрібні екстрені дії
Отримання чітких діагностичних даних з допомогою портативних систем ускладнюється низкою чинників. Тепер ви можете формувати зображення необхідної якості та впевнено ставити діагноз там, де це необхідно. Візьміть систему CX50 до своїх пацієнтів — в хірургічне відділення, відділення реанімації або інтенсивної терапії, в клініку-філію, на місце проведення виїзних скринінгових досліджень, в операційну та відділення невідкладної допомоги або в ВРІТ новонароджених та дитячі ВРІТ. Завдяки якості зображень система CX50 є ідеальним вибором для тяжко хворих пацієнтів, де обмежений простір і обладнання ускладнюють доступ до пацієнта і там, де потрібні швидкі дії.
Портативна ультразвукова діагностична система доступна там, де потрібні екстрені дії
Отримання чітких діагностичних даних з допомогою портативних систем ускладнюється низкою чинників. Тепер ви можете формувати зображення необхідної якості та впевнено ставити діагноз там, де це необхідно. Візьміть систему CX50 до своїх пацієнтів — в хірургічне відділення, відділення реанімації або інтенсивної терапії, в клініку-філію, на місце проведення виїзних скринінгових досліджень, в операційну та відділення невідкладної допомоги або в ВРІТ новонароджених та дитячі ВРІТ. Завдяки якості зображень система CX50 є ідеальним вибором для тяжко хворих пацієнтів, де обмежений простір і обладнання ускладнюють доступ до пацієнта і там, де потрібні швидкі дії.
Портативна ультразвукова діагностична система доступна там, де потрібні екстрені дії
Отримання чітких діагностичних даних з допомогою портативних систем ускладнюється низкою чинників. Тепер ви можете формувати зображення необхідної якості та впевнено ставити діагноз там, де це необхідно. Візьміть систему CX50 до своїх пацієнтів — в хірургічне відділення, відділення реанімації або інтенсивної терапії, в клініку-філію, на місце проведення виїзних скринінгових досліджень, в операційну та відділення невідкладної допомоги або в ВРІТ новонароджених та дитячі ВРІТ. Завдяки якості зображень система CX50 є ідеальним вибором для тяжко хворих пацієнтів, де обмежений простір і обладнання ускладнюють доступ до пацієнта і там, де потрібні швидкі дії.
Портативна ультразвукова діагностична система доступна там, де потрібні екстрені дії
Отримання чітких діагностичних даних з допомогою портативних систем ускладнюється низкою чинників. Тепер ви можете формувати зображення необхідної якості та впевнено ставити діагноз там, де це необхідно. Візьміть систему CX50 до своїх пацієнтів — в хірургічне відділення, відділення реанімації або інтенсивної терапії, в клініку-філію, на місце проведення виїзних скринінгових досліджень, в операційну та відділення невідкладної допомоги або в ВРІТ новонароджених та дитячі ВРІТ. Завдяки якості зображень система CX50 є ідеальним вибором для тяжко хворих пацієнтів, де обмежений простір і обладнання ускладнюють доступ до пацієнта і там, де потрібні швидкі дії.
Цифрове широкосмугове формування променя
Ультразвукові діагностичні системи преміум-класу для інтервенційної кардіології
Як визнаний лідер у галузі ехокардіографії, Philips постійно розвиває науку за допомогою інновацій та проривних технологій, які розширюють застосування ультразвуку в нових клінічних сферах. Тепер висококласна ефективність доступна в портативній системі, розробленій для кабінету для катетерізації та гібридної операційної.
Ультразвукові діагностичні системи преміум-класу для інтервенційної кардіології
Як визнаний лідер у галузі ехокардіографії, Philips постійно розвиває науку за допомогою інновацій та проривних технологій, які розширюють застосування ультразвуку в нових клінічних сферах. Тепер висококласна ефективність доступна в портативній системі, розробленій для кабінету для катетерізації та гібридної операційної.
Ультразвукові діагностичні системи преміум-класу для інтервенційної кардіології
Як визнаний лідер у галузі ехокардіографії, Philips постійно розвиває науку за допомогою інновацій та проривних технологій, які розширюють застосування ультразвуку в нових клінічних сферах. Тепер висококласна ефективність доступна в портативній системі, розробленій для кабінету для катетерізації та гібридної операційної.
Ультразвукові діагностичні системи преміум-класу для інтервенційної кардіології
Як визнаний лідер у галузі ехокардіографії, Philips постійно розвиває науку за допомогою інновацій та проривних технологій, які розширюють застосування ультразвуку в нових клінічних сферах. Тепер висококласна ефективність доступна в портативній системі, розробленій для кабінету для катетерізації та гібридної операційної.
Конфігурація візка
Конфігурація візка для зручності транспортування
Маневрений візок дозволяє легко переміщати систему CX50 лікарнею. Ультразвуковий діагностичний апарат та візок ергономічно об'єднані в єдиний компактний та легкий модуль, висоту якого можна регулювати. Його можна повертати та блокувати і, таким чином, швидко встановлювати в будь-якому місці, де потрібна висококласна ультразвукова візуалізація. Це зручно при дослідженні пацієнтів при нестачі вільного місця, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії та реанімації дорослих, а також біля ліжка хворого.
Конфігурація візка для зручності транспортування
Маневрений візок дозволяє легко переміщати систему CX50 лікарнею. Ультразвуковий діагностичний апарат та візок ергономічно об'єднані в єдиний компактний та легкий модуль, висоту якого можна регулювати. Його можна повертати та блокувати і, таким чином, швидко встановлювати в будь-якому місці, де потрібна висококласна ультразвукова візуалізація. Це зручно при дослідженні пацієнтів при нестачі вільного місця, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії та реанімації дорослих, а також біля ліжка хворого.
Конфігурація візка для зручності транспортування
Маневрений візок дозволяє легко переміщати систему CX50 лікарнею. Ультразвуковий діагностичний апарат та візок ергономічно об'єднані в єдиний компактний та легкий модуль, висоту якого можна регулювати. Його можна повертати та блокувати і, таким чином, швидко встановлювати в будь-якому місці, де потрібна висококласна ультразвукова візуалізація. Це зручно при дослідженні пацієнтів при нестачі вільного місця, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії та реанімації дорослих, а також біля ліжка хворого.
Маневрений візок дозволяє легко переміщати систему CX50 лікарнею. Ультразвуковий діагностичний апарат та візок ергономічно об'єднані в єдиний компактний та легкий модуль, висоту якого можна регулювати. Його можна повертати та блокувати і, таким чином, швидко встановлювати в будь-якому місці, де потрібна висококласна ультразвукова візуалізація. Це зручно при дослідженні пацієнтів при нестачі вільного місця, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії та реанімації дорослих, а також біля ліжка хворого.
Вбудована ручка
Вбудована ручка для транспортування CX50 всюди
Для ситуацій, коли потрібна максимальна портативність, CX50 — це повнофункціональна ультразвукова діагностична система розміром з ноутбук із вбудованою ручкою для зручності перенесення. Тепер ви можете маневрувати з новим рівнем корисності та досягати високої продуктивності там, де потрібна швидка відповідь.
Вбудована ручка для транспортування CX50 всюди
Для ситуацій, коли потрібна максимальна портативність, CX50 — це повнофункціональна ультразвукова діагностична система розміром з ноутбук із вбудованою ручкою для зручності перенесення. Тепер ви можете маневрувати з новим рівнем корисності та досягати високої продуктивності там, де потрібна швидка відповідь.
Вбудована ручка для транспортування CX50 всюди
Для ситуацій, коли потрібна максимальна портативність, CX50 — це повнофункціональна ультразвукова діагностична система розміром з ноутбук із вбудованою ручкою для зручності перенесення. Тепер ви можете маневрувати з новим рівнем корисності та досягати високої продуктивності там, де потрібна швидка відповідь.
Для ситуацій, коли потрібна максимальна портативність, CX50 — це повнофункціональна ультразвукова діагностична система розміром з ноутбук із вбудованою ручкою для зручності перенесення. Тепер ви можете маневрувати з новим рівнем корисності та досягати високої продуктивності там, де потрібна швидка відповідь.
XRES
Висококласна ефективність для кожного пацієнта
Турбота про ваших маленьких пацієнтів. Догляд за пацієнтами у відділеннях інтенсивної терапії та інтенсивної терапії для новонароджених пов’язаний з багатьма проблемами, але доступ до високоякісної ультразвукової діагностичної системи не є однією з них. Ви можете легко маневрувати компактною системою CX50 навколо ліжка, ліжечка або кувезу, не заважаючи допоміжному обладнанню.
Висококласна ефективність для кожного пацієнта
Турбота про ваших маленьких пацієнтів. Догляд за пацієнтами у відділеннях інтенсивної терапії та інтенсивної терапії для новонароджених пов’язаний з багатьма проблемами, але доступ до високоякісної ультразвукової діагностичної системи не є однією з них. Ви можете легко маневрувати компактною системою CX50 навколо ліжка, ліжечка або кувезу, не заважаючи допоміжному обладнанню.
Висококласна ефективність для кожного пацієнта
Турбота про ваших маленьких пацієнтів. Догляд за пацієнтами у відділеннях інтенсивної терапії та інтенсивної терапії для новонароджених пов’язаний з багатьма проблемами, але доступ до високоякісної ультразвукової діагностичної системи не є однією з них. Ви можете легко маневрувати компактною системою CX50 навколо ліжка, ліжечка або кувезу, не заважаючи допоміжному обладнанню.
Виріб може бути доступний не в усіх регіонах. Для перевірки наявності асортименту товарів на вашому ринку зверніться до місцевого представника компанії Philips.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.