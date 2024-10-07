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Портфоліо ультразвукових діагностичних систем

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    5500 series Компактна ультразвукова діагностична система преміум-класу

    5500 series

    • Виняткова якість зображення, підтримка датчиків PureWave
    • Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
    • Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
    • Розширені можливості
    • Нагороди iF Design Award та Red Dot Product Design Award у 2021 році
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    5300 series Компактна ультразвукова діагностична система преміум-класу

    5300 series

    • Виняткова якість зображення
    • Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
    • Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
    • Оптимізований робочий процес
    • Нагороди iF Design Award та Red Dot Product Design Award у 2021 році
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    EPIQ Elite Новий етап у розвитку ультразвукових діагностичних систем преміум-класу

    EPIQ Elite

    • Технологія візуалізації nSIGHT — це кардинально новий підхід до ультразвукової діагностики
    • Технології PureWave і xMATRIX для передової технології ультразвукових датчиків
    • Дисплей HD MAX з діаг. 24" для неперевершеної якості ультразвукової візуалізації
    • Технологія візуалізації MicroFlow забезпечує відмінну деталізацію кровотоку
    • Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro.
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    EPIQ CVx Ультразвукова діагностична система преміум-класу для кардіологічних досліджень

    EPIQ CVx

    • Виняткова якість зображень завдяки OLED-монітору та технології реалістичного відображення світлоти TrueVue
    • Вища ефективність досліджень завдяки інтерфейсу користувача з підтримкою налаштування й вирівнювання 3D зображень у реальному часі
    • Тривимірні кількісні показники камер LV, LA та RV на основі удосконаленої автоматизації
    • Надійні та відтворювані 2D кількісні показники навантаження на LV, LA та RV за допомогою автоматизації від TOMTEC
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    Affiniti Ультразвукова діагностична система

    Affiniti 30

    • Розроблена для балансу
    • Неймовірно ефективний робочий процес
    • Висока продуктивність, яку ви помітите
    • Комфорт поєднується з компетентністю
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    Lumify Виняткова портативна ультразвукова діагностична система для Android

    Lumify

    • Ультразвукова діагностика через додаток для Android
    • Виняткова якість зображення
    • Оновлення технологій у режимі реального часу
    • Безперешкодний обмін інформацією
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    Affiniti Діагностична ультразвукова система

    Affiniti 70

    • З розумінням кожного дня
    • Збалансована робота
    • Неймовірно ефективний робочий процес
    • Висока продуктивність.
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    Affiniti Діагностична ультразвукова система

    Affiniti 50

    • Збалансована робота
    • Неймовірно ефективний робочий процес
    • Висока продуктивність, яку ви помітите
    • Комфорт поєднується з компетентністю.
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    5500CV Portable Compact Ultrasound System

    5500CV

    • Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
    • Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
    • Ресурс акумулятора – до 2 годин
    • Нагороди iF Design Award та Red Dot Product Design Award у 2021 році
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Розширення портфоліо ультразвукових діагностичних систем


Philips допоможе вам використати весь потенціал ультразвукової діагностики в широкому спектрі клінічних областей – ознайомтеся з повним портфоліо виробів, послуг і знань, орієнтованих на підвищення ефективності.

Піктограма серцево-судинної системи

Серцево-судинна система

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Піктограма загальної візуалізації

Загальна візуалізація

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Піктограма акушерства й гінекології

Акушерство й гінекологія

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Піктограма діагностики в пункті надання допомоги

Пункт надання медичної допомоги

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Піктограма відновлених систем

Відновлені системи

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Піктограма освіти й навчання

Освіта й навчання

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Піктограма обслуговування УЗД систем

Обслуговування УЗД систем

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Піктограма датчиків

Датчики

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Піктограма Philips Capital

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Піктограма запитань

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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