DreamStation BiPAP autoSV Система сервовентиляції

Для пацієнтів з апное сну центрального походження, комплексним апное сну та періодичним диханням, система DreamStation BiPAP autosV забезпечує оптимальну вентиляцію з мінімальним втручанням. ЇЇ клінічно перевірений алгоритм забезпечує підтримку, коли це необхідно, і працює з патернами дихання пацієнта, щоб мінімізувати прикладений тиск, підтримку тиску та дихання за допомогою механізму, щоб ваші пацієнти могли відчувати комфортний спокійний сон.