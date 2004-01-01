Для пацієнтів з апное сну центрального походження, комплексним апное сну та періодичним диханням, система DreamStation BiPAP autosV забезпечує оптимальну вентиляцію з мінімальним втручанням. ЇЇ клінічно перевірений алгоритм забезпечує підтримку, коли це необхідно, і працює з патернами дихання пацієнта, щоб мінімізувати прикладений тиск, підтримку тиску та дихання за допомогою механізму, щоб ваші пацієнти могли відчувати комфортний спокійний сон.
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Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Хворі зі складною апное сну часто демонструють періодичний тип дихання. Наш клінічно перевірений алгоритм сервовентиляції призначений для відповідного регулювання під час підтримки тиску для стабілізації дихання та забезпечення мінімального рівня механічного втручання.
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Хворі зі складною апное сну часто демонструють періодичний тип дихання. Наш клінічно перевірений алгоритм сервовентиляції призначений для відповідного регулювання під час підтримки тиску для стабілізації дихання та забезпечення мінімального рівня механічного втручання.
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Хворі зі складною апное сну часто демонструють періодичний тип дихання. Наш клінічно перевірений алгоритм сервовентиляції призначений для відповідного регулювання під час підтримки тиску для стабілізації дихання та забезпечення мінімального рівня механічного втручання.
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Хворі зі складною апное сну часто демонструють періодичний тип дихання. Наш клінічно перевірений алгоритм сервовентиляції призначений для відповідного регулювання під час підтримки тиску для стабілізації дихання та забезпечення мінімального рівня механічного втручання.
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
За наявності подій центрального походження важливо забезпечити достатню вентиляцію, залишаючи при цьому природні паузи в диханні. Система BiPAP autoSV з функцією автоматичної підтримки розроблена для забезпечення підтримки в разі виникнення апное центрального походження, сприяючи спонтанному диханню.
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
За наявності подій центрального походження важливо забезпечити достатню вентиляцію, залишаючи при цьому природні паузи в диханні. Система BiPAP autoSV з функцією автоматичної підтримки розроблена для забезпечення підтримки в разі виникнення апное центрального походження, сприяючи спонтанному диханню.
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
За наявності подій центрального походження важливо забезпечити достатню вентиляцію, залишаючи при цьому природні паузи в диханні. Система BiPAP autoSV з функцією автоматичної підтримки розроблена для забезпечення підтримки в разі виникнення апное центрального походження, сприяючи спонтанному диханню.
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
За наявності подій центрального походження важливо забезпечити достатню вентиляцію, залишаючи при цьому природні паузи в диханні. Система BiPAP autoSV з функцією автоматичної підтримки розроблена для забезпечення підтримки в разі виникнення апное центрального походження, сприяючи спонтанному диханню.
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Наша запатентована система DreamStation BiPAP autoSV має автоматичний алгоритм EPAP, призначений для підтримки верхніх повітряних шляхів відкритими. Цей алгоритм реагує на обструктивні події і завбачливо шукає найнижчий можливий терапевтичний тиск.
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Наша запатентована система DreamStation BiPAP autoSV має автоматичний алгоритм EPAP, призначений для підтримки верхніх повітряних шляхів відкритими. Цей алгоритм реагує на обструктивні події і завбачливо шукає найнижчий можливий терапевтичний тиск.
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Наша запатентована система DreamStation BiPAP autoSV має автоматичний алгоритм EPAP, призначений для підтримки верхніх повітряних шляхів відкритими. Цей алгоритм реагує на обструктивні події і завбачливо шукає найнижчий можливий терапевтичний тиск.
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Наша запатентована система DreamStation BiPAP autoSV має автоматичний алгоритм EPAP, призначений для підтримки верхніх повітряних шляхів відкритими. Цей алгоритм реагує на обструктивні події і завбачливо шукає найнижчий можливий терапевтичний тиск.
Потужний дизайн, орієнтований на пацієнтів
Потужний дизайн, орієнтований на пацієнтів
Система DreamStation, створена для зручності використання на основі відгуків сотень пацієнтів, включає такі інтелектуальні функції, як кольоровий екран для пацієнта, і має стильний низькопрофільний дизайн.
Потужний дизайн, орієнтований на пацієнтів
Система DreamStation, створена для зручності використання на основі відгуків сотень пацієнтів, включає такі інтелектуальні функції, як кольоровий екран для пацієнта, і має стильний низькопрофільний дизайн.
Потужний дизайн, орієнтований на пацієнтів
Система DreamStation, створена для зручності використання на основі відгуків сотень пацієнтів, включає такі інтелектуальні функції, як кольоровий екран для пацієнта, і має стильний низькопрофільний дизайн.
Система DreamStation, створена для зручності використання на основі відгуків сотень пацієнтів, включає такі інтелектуальні функції, як кольоровий екран для пацієнта, і має стильний низькопрофільний дизайн.
Підтримка для тривалого використання
Підтримка для тривалого використання
Система DreamStation включає такі функції, як створення щоденного відгуку про прогрес лікування (Daily Progress Feedback) і систему самоконтролю пацієнта DreamMapper, які допомагають пацієнтам з апное уві сні розпочати терапію та залишатися мотивованими протягом тривалого періоду.
Підтримка для тривалого використання
Система DreamStation включає такі функції, як створення щоденного відгуку про прогрес лікування (Daily Progress Feedback) і систему самоконтролю пацієнта DreamMapper, які допомагають пацієнтам з апное уві сні розпочати терапію та залишатися мотивованими протягом тривалого періоду.
Підтримка для тривалого використання
Система DreamStation включає такі функції, як створення щоденного відгуку про прогрес лікування (Daily Progress Feedback) і систему самоконтролю пацієнта DreamMapper, які допомагають пацієнтам з апное уві сні розпочати терапію та залишатися мотивованими протягом тривалого періоду.
Система DreamStation включає такі функції, як створення щоденного відгуку про прогрес лікування (Daily Progress Feedback) і систему самоконтролю пацієнта DreamMapper, які допомагають пацієнтам з апное уві сні розпочати терапію та залишатися мотивованими протягом тривалого періоду.
Призначена для забезпечення ефективності
Призначена для забезпечення ефективності
Завдяки таким інструментам дистанційного виявлення та усунення несправностей, як функції перевірки робочих характеристик, і параметрам підключення, включаючи Wi-Fi®, Bluetooth® і для стільникових систем зв’язку, система DreamStation може допомогти скоротити кількість дороговартісних візитів додому та дозволить зосередити свою увагу на тому, на чому потрібно.
Призначена для забезпечення ефективності
Завдяки таким інструментам дистанційного виявлення та усунення несправностей, як функції перевірки робочих характеристик, і параметрам підключення, включаючи Wi-Fi®, Bluetooth® і для стільникових систем зв’язку, система DreamStation може допомогти скоротити кількість дороговартісних візитів додому та дозволить зосередити свою увагу на тому, на чому потрібно.
Призначена для забезпечення ефективності
Завдяки таким інструментам дистанційного виявлення та усунення несправностей, як функції перевірки робочих характеристик, і параметрам підключення, включаючи Wi-Fi®, Bluetooth® і для стільникових систем зв’язку, система DreamStation може допомогти скоротити кількість дороговартісних візитів додому та дозволить зосередити свою увагу на тому, на чому потрібно.
Завдяки таким інструментам дистанційного виявлення та усунення несправностей, як функції перевірки робочих характеристик, і параметрам підключення, включаючи Wi-Fi®, Bluetooth® і для стільникових систем зв’язку, система DreamStation може допомогти скоротити кількість дороговартісних візитів додому та дозволить зосередити свою увагу на тому, на чому потрібно.
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Хворі зі складною апное сну часто демонструють періодичний тип дихання. Наш клінічно перевірений алгоритм сервовентиляції призначений для відповідного регулювання під час підтримки тиску для стабілізації дихання та забезпечення мінімального рівня механічного втручання.
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Хворі зі складною апное сну часто демонструють періодичний тип дихання. Наш клінічно перевірений алгоритм сервовентиляції призначений для відповідного регулювання під час підтримки тиску для стабілізації дихання та забезпечення мінімального рівня механічного втручання.
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Хворі зі складною апное сну часто демонструють періодичний тип дихання. Наш клінічно перевірений алгоритм сервовентиляції призначений для відповідного регулювання під час підтримки тиску для стабілізації дихання та забезпечення мінімального рівня механічного втручання.
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Автоматична підтримка тиску для періодичного дихання
Хворі зі складною апное сну часто демонструють періодичний тип дихання. Наш клінічно перевірений алгоритм сервовентиляції призначений для відповідного регулювання під час підтримки тиску для стабілізації дихання та забезпечення мінімального рівня механічного втручання.
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
За наявності подій центрального походження важливо забезпечити достатню вентиляцію, залишаючи при цьому природні паузи в диханні. Система BiPAP autoSV з функцією автоматичної підтримки розроблена для забезпечення підтримки в разі виникнення апное центрального походження, сприяючи спонтанному диханню.
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
За наявності подій центрального походження важливо забезпечити достатню вентиляцію, залишаючи при цьому природні паузи в диханні. Система BiPAP autoSV з функцією автоматичної підтримки розроблена для забезпечення підтримки в разі виникнення апное центрального походження, сприяючи спонтанному диханню.
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
За наявності подій центрального походження важливо забезпечити достатню вентиляцію, залишаючи при цьому природні паузи в диханні. Система BiPAP autoSV з функцією автоматичної підтримки розроблена для забезпечення підтримки в разі виникнення апное центрального походження, сприяючи спонтанному диханню.
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
Автоматична підтримка для лікування подій центрального походження
За наявності подій центрального походження важливо забезпечити достатню вентиляцію, залишаючи при цьому природні паузи в диханні. Система BiPAP autoSV з функцією автоматичної підтримки розроблена для забезпечення підтримки в разі виникнення апное центрального походження, сприяючи спонтанному диханню.
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Наша запатентована система DreamStation BiPAP autoSV має автоматичний алгоритм EPAP, призначений для підтримки верхніх повітряних шляхів відкритими. Цей алгоритм реагує на обструктивні події і завбачливо шукає найнижчий можливий терапевтичний тиск.
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Наша запатентована система DreamStation BiPAP autoSV має автоматичний алгоритм EPAP, призначений для підтримки верхніх повітряних шляхів відкритими. Цей алгоритм реагує на обструктивні події і завбачливо шукає найнижчий можливий терапевтичний тиск.
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Наша запатентована система DreamStation BiPAP autoSV має автоматичний алгоритм EPAP, призначений для підтримки верхніх повітряних шляхів відкритими. Цей алгоритм реагує на обструктивні події і завбачливо шукає найнижчий можливий терапевтичний тиск.
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Система автоматичної підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах на видиху Auto EPAP для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
Наша запатентована система DreamStation BiPAP autoSV має автоматичний алгоритм EPAP, призначений для підтримки верхніх повітряних шляхів відкритими. Цей алгоритм реагує на обструктивні події і завбачливо шукає найнижчий можливий терапевтичний тиск.
Потужний дизайн, орієнтований на пацієнтів
Потужний дизайн, орієнтований на пацієнтів
Система DreamStation, створена для зручності використання на основі відгуків сотень пацієнтів, включає такі інтелектуальні функції, як кольоровий екран для пацієнта, і має стильний низькопрофільний дизайн.
Потужний дизайн, орієнтований на пацієнтів
Система DreamStation, створена для зручності використання на основі відгуків сотень пацієнтів, включає такі інтелектуальні функції, як кольоровий екран для пацієнта, і має стильний низькопрофільний дизайн.
Потужний дизайн, орієнтований на пацієнтів
Система DreamStation, створена для зручності використання на основі відгуків сотень пацієнтів, включає такі інтелектуальні функції, як кольоровий екран для пацієнта, і має стильний низькопрофільний дизайн.
Система DreamStation, створена для зручності використання на основі відгуків сотень пацієнтів, включає такі інтелектуальні функції, як кольоровий екран для пацієнта, і має стильний низькопрофільний дизайн.
Підтримка для тривалого використання
Підтримка для тривалого використання
Система DreamStation включає такі функції, як створення щоденного відгуку про прогрес лікування (Daily Progress Feedback) і систему самоконтролю пацієнта DreamMapper, які допомагають пацієнтам з апное уві сні розпочати терапію та залишатися мотивованими протягом тривалого періоду.
Підтримка для тривалого використання
Система DreamStation включає такі функції, як створення щоденного відгуку про прогрес лікування (Daily Progress Feedback) і систему самоконтролю пацієнта DreamMapper, які допомагають пацієнтам з апное уві сні розпочати терапію та залишатися мотивованими протягом тривалого періоду.
Підтримка для тривалого використання
Система DreamStation включає такі функції, як створення щоденного відгуку про прогрес лікування (Daily Progress Feedback) і систему самоконтролю пацієнта DreamMapper, які допомагають пацієнтам з апное уві сні розпочати терапію та залишатися мотивованими протягом тривалого періоду.
Система DreamStation включає такі функції, як створення щоденного відгуку про прогрес лікування (Daily Progress Feedback) і систему самоконтролю пацієнта DreamMapper, які допомагають пацієнтам з апное уві сні розпочати терапію та залишатися мотивованими протягом тривалого періоду.
Призначена для забезпечення ефективності
Призначена для забезпечення ефективності
Завдяки таким інструментам дистанційного виявлення та усунення несправностей, як функції перевірки робочих характеристик, і параметрам підключення, включаючи Wi-Fi®, Bluetooth® і для стільникових систем зв’язку, система DreamStation може допомогти скоротити кількість дороговартісних візитів додому та дозволить зосередити свою увагу на тому, на чому потрібно.
Призначена для забезпечення ефективності
Завдяки таким інструментам дистанційного виявлення та усунення несправностей, як функції перевірки робочих характеристик, і параметрам підключення, включаючи Wi-Fi®, Bluetooth® і для стільникових систем зв’язку, система DreamStation може допомогти скоротити кількість дороговартісних візитів додому та дозволить зосередити свою увагу на тому, на чому потрібно.
Призначена для забезпечення ефективності
Завдяки таким інструментам дистанційного виявлення та усунення несправностей, як функції перевірки робочих характеристик, і параметрам підключення, включаючи Wi-Fi®, Bluetooth® і для стільникових систем зв’язку, система DreamStation може допомогти скоротити кількість дороговартісних візитів додому та дозволить зосередити свою увагу на тому, на чому потрібно.
Завдяки таким інструментам дистанційного виявлення та усунення несправностей, як функції перевірки робочих характеристик, і параметрам підключення, включаючи Wi-Fi®, Bluetooth® і для стільникових систем зв’язку, система DreamStation може допомогти скоротити кількість дороговартісних візитів додому та дозволить зосередити свою увагу на тому, на чому потрібно.
* Lee-Chiong, T., et al., Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing, Philips white paper, Sept. 2015 (Лі-Чіонг, Т. та ін. Клінічне оновлення системи BiPAP autoSV для лікування розладів дихання уві сні, офіційний документ Philips, вересень 2015 р.)
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.