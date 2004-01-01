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КТ-сканери

Ingenuity Flex³²

Комп’ютерний томограф

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Конфігурація Ingenuity Flex від Philips³², створена на перевіреній платформі Ingenuity CT, допомагає із надзвичайною гнучкістю забезпечити відмінний догляд для пацієнтів. З нею ви отримаєте зображення високої якості при низькій дозі опромінення, а також гнучкість робочих процесів і інвестицій.

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Особливості
iDose⁴ Premium Package

Зображення відмінної якості для відмінного догляду

Ingenuity Flex³² пропонує переваги реконструкції тонкозрізових зображень (32 зрізи) з високою роздільною здатністю з оптимізацією візуалізації вздовж осі Z і коротким часом отримання зображення (охоплення 24 мм). Завдяки персоналізованій якості зображень, обумовленій потребами пацієнта, з низьким променевим навантаженням, Ingenuity Flex³² продовжує змінювати концепцію низькодозової КТ.

Зображення відмінної якості для відмінного догляду

Ingenuity Flex³² пропонує переваги реконструкції тонкозрізових зображень (32 зрізи) з високою роздільною здатністю з оптимізацією візуалізації вздовж осі Z і коротким часом отримання зображення (охоплення 24 мм). Завдяки персоналізованій якості зображень, обумовленій потребами пацієнта, з низьким променевим навантаженням, Ingenuity Flex³² продовжує змінювати концепцію низькодозової КТ.

Зображення відмінної якості для відмінного догляду

Ingenuity Flex³² пропонує переваги реконструкції тонкозрізових зображень (32 зрізи) з високою роздільною здатністю з оптимізацією візуалізації вздовж осі Z і коротким часом отримання зображення (охоплення 24 мм). Завдяки персоналізованій якості зображень, обумовленій потребами пацієнта, з низьким променевим навантаженням, Ingenuity Flex³² продовжує змінювати концепцію низькодозової КТ.
Комплекс клінічних можливостей

SmartPath для майбутньої модернізації

Скористайтеся можливістю збільшити окупність інвестицій завдяки можливостям модернізації в майбутньому. Зі SmartPath ви отримаєте легкий доступ до рішень та інновацій для повноцінної роботи вашої системи КТ. Це збільшить ваш клінічний і експлуатаційний потенціал і дозволить досягти цілей вашої організації.

SmartPath для майбутньої модернізації

Скористайтеся можливістю збільшити окупність інвестицій завдяки можливостям модернізації в майбутньому. Зі SmartPath ви отримаєте легкий доступ до рішень та інновацій для повноцінної роботи вашої системи КТ. Це збільшить ваш клінічний і експлуатаційний потенціал і дозволить досягти цілей вашої організації.

SmartPath для майбутньої модернізації

Скористайтеся можливістю збільшити окупність інвестицій завдяки можливостям модернізації в майбутньому. Зі SmartPath ви отримаєте легкий доступ до рішень та інновацій для повноцінної роботи вашої системи КТ. Це збільшить ваш клінічний і експлуатаційний потенціал і дозволить досягти цілей вашої організації.
Збір і вибірка даних Ingenuity (DAS)

Унікальний підхід до управління результатами

iDose⁴, алгоритм ітераційної реконструкції четвертого покоління від Philips, покращує якість зображень завдяки придушенню артефактів та підвищенню просторової роздільної здатності при низькому променевому навантаженні. Технологія O-MAR пригнічує артефакти, які викликають великі ортопедичні імплантати.

Унікальний підхід до управління результатами

iDose⁴, алгоритм ітераційної реконструкції четвертого покоління від Philips, покращує якість зображень завдяки придушенню артефактів та підвищенню просторової роздільної здатності при низькому променевому навантаженні. Технологія O-MAR пригнічує артефакти, які викликають великі ортопедичні імплантати.

Унікальний підхід до управління результатами

iDose⁴, алгоритм ітераційної реконструкції четвертого покоління від Philips, покращує якість зображень завдяки придушенню артефактів та підвищенню просторової роздільної здатності при низькому променевому навантаженні. Технологія O-MAR пригнічує артефакти, які викликають великі ортопедичні імплантати.
  • iDose⁴ Premium Package
  • Комплекс клінічних можливостей
  • Збір і вибірка даних Ingenuity (DAS)
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iDose⁴ Premium Package

Зображення відмінної якості для відмінного догляду

Ingenuity Flex³² пропонує переваги реконструкції тонкозрізових зображень (32 зрізи) з високою роздільною здатністю з оптимізацією візуалізації вздовж осі Z і коротким часом отримання зображення (охоплення 24 мм). Завдяки персоналізованій якості зображень, обумовленій потребами пацієнта, з низьким променевим навантаженням, Ingenuity Flex³² продовжує змінювати концепцію низькодозової КТ.

Зображення відмінної якості для відмінного догляду

Ingenuity Flex³² пропонує переваги реконструкції тонкозрізових зображень (32 зрізи) з високою роздільною здатністю з оптимізацією візуалізації вздовж осі Z і коротким часом отримання зображення (охоплення 24 мм). Завдяки персоналізованій якості зображень, обумовленій потребами пацієнта, з низьким променевим навантаженням, Ingenuity Flex³² продовжує змінювати концепцію низькодозової КТ.

Зображення відмінної якості для відмінного догляду

Ingenuity Flex³² пропонує переваги реконструкції тонкозрізових зображень (32 зрізи) з високою роздільною здатністю з оптимізацією візуалізації вздовж осі Z і коротким часом отримання зображення (охоплення 24 мм). Завдяки персоналізованій якості зображень, обумовленій потребами пацієнта, з низьким променевим навантаженням, Ingenuity Flex³² продовжує змінювати концепцію низькодозової КТ.
Комплекс клінічних можливостей

SmartPath для майбутньої модернізації

Скористайтеся можливістю збільшити окупність інвестицій завдяки можливостям модернізації в майбутньому. Зі SmartPath ви отримаєте легкий доступ до рішень та інновацій для повноцінної роботи вашої системи КТ. Це збільшить ваш клінічний і експлуатаційний потенціал і дозволить досягти цілей вашої організації.

SmartPath для майбутньої модернізації

Скористайтеся можливістю збільшити окупність інвестицій завдяки можливостям модернізації в майбутньому. Зі SmartPath ви отримаєте легкий доступ до рішень та інновацій для повноцінної роботи вашої системи КТ. Це збільшить ваш клінічний і експлуатаційний потенціал і дозволить досягти цілей вашої організації.

SmartPath для майбутньої модернізації

Скористайтеся можливістю збільшити окупність інвестицій завдяки можливостям модернізації в майбутньому. Зі SmartPath ви отримаєте легкий доступ до рішень та інновацій для повноцінної роботи вашої системи КТ. Це збільшить ваш клінічний і експлуатаційний потенціал і дозволить досягти цілей вашої організації.
Збір і вибірка даних Ingenuity (DAS)

Унікальний підхід до управління результатами

iDose⁴, алгоритм ітераційної реконструкції четвертого покоління від Philips, покращує якість зображень завдяки придушенню артефактів та підвищенню просторової роздільної здатності при низькому променевому навантаженні. Технологія O-MAR пригнічує артефакти, які викликають великі ортопедичні імплантати.

Унікальний підхід до управління результатами

iDose⁴, алгоритм ітераційної реконструкції четвертого покоління від Philips, покращує якість зображень завдяки придушенню артефактів та підвищенню просторової роздільної здатності при низькому променевому навантаженні. Технологія O-MAR пригнічує артефакти, які викликають великі ортопедичні імплантати.

Унікальний підхід до управління результатами

iDose⁴, алгоритм ітераційної реконструкції четвертого покоління від Philips, покращує якість зображень завдяки придушенню артефактів та підвищенню просторової роздільної здатності при низькому променевому навантаженні. Технологія O-MAR пригнічує артефакти, які викликають великі ортопедичні імплантати.
  • * Покращена якість зображення визначається покращенням просторової роздільної здатності та/або зменшенням рівня шумів, виміряного під час досліджень із фантомом.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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