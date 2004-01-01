Конфігурація Ingenuity Flex від Philips³², створена на перевіреній платформі Ingenuity CT, допомагає із надзвичайною гнучкістю забезпечити відмінний догляд для пацієнтів. З нею ви отримаєте зображення високої якості при низькій дозі опромінення, а також гнучкість робочих процесів і інвестицій.
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Зображення відмінної якості для відмінного догляду
Зображення відмінної якості для відмінного догляду
Зображення відмінної якості для відмінного догляду
SmartPath для майбутньої модернізації
SmartPath для майбутньої модернізації
SmartPath для майбутньої модернізації
Унікальний підхід до управління результатами
Унікальний підхід до управління результатами
Унікальний підхід до управління результатами
Зображення відмінної якості для відмінного догляду
Зображення відмінної якості для відмінного догляду
Зображення відмінної якості для відмінного догляду
SmartPath для майбутньої модернізації
SmartPath для майбутньої модернізації
SmartPath для майбутньої модернізації
Унікальний підхід до управління результатами
Унікальний підхід до управління результатами
Унікальний підхід до управління результатами
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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