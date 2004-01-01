Philips CT 5000 Ingenuity від початку до кінця відрізнялася ефективністю, а тепер нові вдосконалення ще більше сприяють наданню вам контролю завдяки перевіреній узгодженості та продуктивності для чудового догляду за пацієнтами.
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Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
iPatient
Узгодженість результатів кожного сканування
Philips iPatient —передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему та враховувати майбутні завдання. З її допомогою можна зосередитись на результатах, а не на процесі сканування. Крім того, вона пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість у функціонуванні систем.
Узгодженість результатів кожного сканування
Philips iPatient —передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему та враховувати майбутні завдання. З її допомогою можна зосередитись на результатах, а не на процесі сканування. Крім того, вона пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість у функціонуванні систем.
Узгодженість результатів кожного сканування
Philips iPatient —передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему та враховувати майбутні завдання. З її допомогою можна зосередитись на результатах, а не на процесі сканування. Крім того, вона пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість у функціонуванні систем.
Можливість модернізації сімейства Ingenuity
Сімейство, варте довіри
Сімейство Philips Ingenuity надає вам переваги сканування з високою роздільною здатністю та низькими дозами з розширеною інтеграцією та співпрацею, доглядом за пацієнтами та економічною цінністю в сімействі виробів, яке має можливість модернізації, розроблене для зростання разом із вами.
Сімейство, варте довіри
Сімейство Philips Ingenuity надає вам переваги сканування з високою роздільною здатністю та низькими дозами з розширеною інтеграцією та співпрацею, доглядом за пацієнтами та економічною цінністю в сімействі виробів, яке має можливість модернізації, розроблене для зростання разом із вами.
Сімейство, варте довіри
Сімейство Philips Ingenuity надає вам переваги сканування з високою роздільною здатністю та низькими дозами з розширеною інтеграцією та співпрацею, доглядом за пацієнтами та економічною цінністю в сімействі виробів, яке має можливість модернізації, розроблене для зростання разом із вами.
IntelliSpace Portal
Почніть зчитування даних раніше за допомогою засобу для попередньої обробки IntelliSpace Portal
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко, ефективно та спільно за допомогою новітніх технологій, єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Воно працює в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в усіх підрозділах вашого підприємства.
Почніть зчитування даних раніше за допомогою засобу для попередньої обробки IntelliSpace Portal
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко, ефективно та спільно за допомогою новітніх технологій, єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Воно працює в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в усіх підрозділах вашого підприємства.
Почніть зчитування даних раніше за допомогою засобу для попередньої обробки IntelliSpace Portal
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко, ефективно та спільно за допомогою новітніх технологій, єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Воно працює в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в усіх підрозділах вашого підприємства.
Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
iPatient
Узгодженість результатів кожного сканування
Philips iPatient —передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему та враховувати майбутні завдання. З її допомогою можна зосередитись на результатах, а не на процесі сканування. Крім того, вона пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість у функціонуванні систем.
Узгодженість результатів кожного сканування
Philips iPatient —передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему та враховувати майбутні завдання. З її допомогою можна зосередитись на результатах, а не на процесі сканування. Крім того, вона пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість у функціонуванні систем.
Узгодженість результатів кожного сканування
Philips iPatient —передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему та враховувати майбутні завдання. З її допомогою можна зосередитись на результатах, а не на процесі сканування. Крім того, вона пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість у функціонуванні систем.
Можливість модернізації сімейства Ingenuity
Сімейство, варте довіри
Сімейство Philips Ingenuity надає вам переваги сканування з високою роздільною здатністю та низькими дозами з розширеною інтеграцією та співпрацею, доглядом за пацієнтами та економічною цінністю в сімействі виробів, яке має можливість модернізації, розроблене для зростання разом із вами.
Сімейство, варте довіри
Сімейство Philips Ingenuity надає вам переваги сканування з високою роздільною здатністю та низькими дозами з розширеною інтеграцією та співпрацею, доглядом за пацієнтами та економічною цінністю в сімействі виробів, яке має можливість модернізації, розроблене для зростання разом із вами.
Сімейство, варте довіри
Сімейство Philips Ingenuity надає вам переваги сканування з високою роздільною здатністю та низькими дозами з розширеною інтеграцією та співпрацею, доглядом за пацієнтами та економічною цінністю в сімействі виробів, яке має можливість модернізації, розроблене для зростання разом із вами.
IntelliSpace Portal
Почніть зчитування даних раніше за допомогою засобу для попередньої обробки IntelliSpace Portal
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко, ефективно та спільно за допомогою новітніх технологій, єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Воно працює в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в усіх підрозділах вашого підприємства.
Почніть зчитування даних раніше за допомогою засобу для попередньої обробки IntelliSpace Portal
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко, ефективно та спільно за допомогою новітніх технологій, єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Воно працює в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в усіх підрозділах вашого підприємства.
Почніть зчитування даних раніше за допомогою засобу для попередньої обробки IntelliSpace Portal
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко, ефективно та спільно за допомогою новітніх технологій, єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Воно працює в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в усіх підрозділах вашого підприємства.
* У клінічній практиці застосування технології IMR може знизити променеве навантаження на пацієнта під час КТ, проте результат залежить від клінічного завдання, статури пацієнта, анатомічної структури та методів дослідження. Щоб визначити необхідну дозу для отримання зображень діагностичної якості за певного клінічного завдання, необхідно проконсультуватися з рентгенологом та дозиметристом. Нижчий рівень шумів, покращена просторова роздільна здатність та рівень шуму оцінювали за допомогою референтного протоколу для досліджень тіла шляхом порівняння алгоритмів IMR та FBP. Вимірювання проводили з використанням зрізів завтовшки 0,8 мм; для випробування використовували фантом MITA контролю якості КТ-зображень (CCT183, The Phantom Laboratory), а результати оцінювали спостерігачі. Неопубліковані дані.
Цей продукт наразі доступний не в усіх країнах.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.