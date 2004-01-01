Комп’ютерний томограф Philips CT 6000 iCT покращує догляд, який отримують пацієнти, завдяки комплексним можливостям і вдосконаленим інструментам для високоякісної візуалізації серцево-судинної системи з низьким променевим навантаженням, підвищуючи точність діагностики та допомагаючи збільшити окупність ваших інвестицій.
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Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
iPatient
Швидке виконання високотехнологічних процедур щодня
Philips iPatient — передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему, та враховувати завдання, що виникнуть у майбутньому. З її допомогою можна зосередитись на плануванні результатів, а не на процесі сканування. Крім того, система пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість функціонування
Швидке виконання високотехнологічних процедур щодня
Philips iPatient — передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему, та враховувати завдання, що виникнуть у майбутньому. З її допомогою можна зосередитись на плануванні результатів, а не на процесі сканування. Крім того, система пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість функціонування
Швидке виконання високотехнологічних процедур щодня
Philips iPatient — передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему, та враховувати завдання, що виникнуть у майбутньому. З її допомогою можна зосередитись на плануванні результатів, а не на процесі сканування. Крім того, система пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість функціонування
NanoPanel 3D
Зменшення рівня шуму та низьке променеве навантаження
У детекторі NanoPanel Elite використовується технологія прямої інтеграції для зменшення шумів у зображеннях під час зниження променевого навантаження. Його компактність та можливості інтеграції допомагають отримувати сигнал високої точності без перешкод, що веде до покращення якості зображення. Крім того, детектор дозволяє масштабувати охоплення осі Z до 8 см.
Зменшення рівня шуму та низьке променеве навантаження
У детекторі NanoPanel Elite використовується технологія прямої інтеграції для зменшення шумів у зображеннях під час зниження променевого навантаження. Його компактність та можливості інтеграції допомагають отримувати сигнал високої точності без перешкод, що веде до покращення якості зображення. Крім того, детектор дозволяє масштабувати охоплення осі Z до 8 см.
Зменшення рівня шуму та низьке променеве навантаження
У детекторі NanoPanel Elite використовується технологія прямої інтеграції для зменшення шумів у зображеннях під час зниження променевого навантаження. Його компактність та можливості інтеграції допомагають отримувати сигнал високої точності без перешкод, що веде до покращення якості зображення. Крім того, детектор дозволяє масштабувати охоплення осі Z до 8 см.
IntelliSpace Portal
Швидкий початок інтерпретації
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко й ефективно за допомогою новітньої технології єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Його можна використовувати в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в будь-якому підрозділі вашого підприємства.
Швидкий початок інтерпретації
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко й ефективно за допомогою новітньої технології єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Його можна використовувати в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в будь-якому підрозділі вашого підприємства.
Швидкий початок інтерпретації
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко й ефективно за допомогою новітньої технології єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Його можна використовувати в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в будь-якому підрозділі вашого підприємства.
Можливість модернізації сімейства томографів iCT
Перспективна платформа
Ми усвідомлюємо важливість роботи над підвищенням якості та ефективності у повсякденних справах та вважаємо, що кожен медичний підрозділ по-своєму унікальний. Саме тому томографи iCT оснащені висококласною програмою, яку можна адаптувати до потреб конкретної клініки.
Перспективна платформа
Ми усвідомлюємо важливість роботи над підвищенням якості та ефективності у повсякденних справах та вважаємо, що кожен медичний підрозділ по-своєму унікальний. Саме тому томографи iCT оснащені висококласною програмою, яку можна адаптувати до потреб конкретної клініки.
Перспективна платформа
Ми усвідомлюємо важливість роботи над підвищенням якості та ефективності у повсякденних справах та вважаємо, що кожен медичний підрозділ по-своєму унікальний. Саме тому томографи iCT оснащені висококласною програмою, яку можна адаптувати до потреб конкретної клініки.
Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
Вища якість зображень за нижчого променевого навантаження
Технологія Philips IMR дозволяє одночасно знизити променеве навантаження на 60–80 %, покращити низькоконтрастну роздільну здатність на 43–80% і знизити шум на 70–83%.* Технологія IMR дає впевненість у правильності показників завдяки покращеній візуалізації дрібних деталей.
iPatient
Швидке виконання високотехнологічних процедур щодня
Philips iPatient — передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему, та враховувати завдання, що виникнуть у майбутньому. З її допомогою можна зосередитись на плануванні результатів, а не на процесі сканування. Крім того, система пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість функціонування
Швидке виконання високотехнологічних процедур щодня
Philips iPatient — передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему, та враховувати завдання, що виникнуть у майбутньому. З її допомогою можна зосередитись на плануванні результатів, а не на процесі сканування. Крім того, система пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість функціонування
Швидке виконання високотехнологічних процедур щодня
Philips iPatient — передова платформа, яка допомагає контролювати КТ-систему, та враховувати завдання, що виникнуть у майбутньому. З її допомогою можна зосередитись на плануванні результатів, а не на процесі сканування. Крім того, система пропонує цілодобову стабільність роботи та впевненість функціонування
NanoPanel 3D
Зменшення рівня шуму та низьке променеве навантаження
У детекторі NanoPanel Elite використовується технологія прямої інтеграції для зменшення шумів у зображеннях під час зниження променевого навантаження. Його компактність та можливості інтеграції допомагають отримувати сигнал високої точності без перешкод, що веде до покращення якості зображення. Крім того, детектор дозволяє масштабувати охоплення осі Z до 8 см.
Зменшення рівня шуму та низьке променеве навантаження
У детекторі NanoPanel Elite використовується технологія прямої інтеграції для зменшення шумів у зображеннях під час зниження променевого навантаження. Його компактність та можливості інтеграції допомагають отримувати сигнал високої точності без перешкод, що веде до покращення якості зображення. Крім того, детектор дозволяє масштабувати охоплення осі Z до 8 см.
Зменшення рівня шуму та низьке променеве навантаження
У детекторі NanoPanel Elite використовується технологія прямої інтеграції для зменшення шумів у зображеннях під час зниження променевого навантаження. Його компактність та можливості інтеграції допомагають отримувати сигнал високої точності без перешкод, що веде до покращення якості зображення. Крім того, детектор дозволяє масштабувати охоплення осі Z до 8 см.
IntelliSpace Portal
Швидкий початок інтерпретації
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко й ефективно за допомогою новітньої технології єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Його можна використовувати в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в будь-якому підрозділі вашого підприємства.
Швидкий початок інтерпретації
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко й ефективно за допомогою новітньої технології єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Його можна використовувати в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в будь-якому підрозділі вашого підприємства.
Швидкий початок інтерпретації
Отримуйте доступ, переглядайте, аналізуйте, діагностуйте та демонструйте зображення швидко й ефективно за допомогою новітньої технології єдиного удосконаленого рішення для візуалізації. Його можна використовувати в різних клінічних спеціальностях, у різних модальностях і в будь-якому підрозділі вашого підприємства.
Можливість модернізації сімейства томографів iCT
Перспективна платформа
Ми усвідомлюємо важливість роботи над підвищенням якості та ефективності у повсякденних справах та вважаємо, що кожен медичний підрозділ по-своєму унікальний. Саме тому томографи iCT оснащені висококласною програмою, яку можна адаптувати до потреб конкретної клініки.
Перспективна платформа
Ми усвідомлюємо важливість роботи над підвищенням якості та ефективності у повсякденних справах та вважаємо, що кожен медичний підрозділ по-своєму унікальний. Саме тому томографи iCT оснащені висококласною програмою, яку можна адаптувати до потреб конкретної клініки.
Перспективна платформа
Ми усвідомлюємо важливість роботи над підвищенням якості та ефективності у повсякденних справах та вважаємо, що кожен медичний підрозділ по-своєму унікальний. Саме тому томографи iCT оснащені висококласною програмою, яку можна адаптувати до потреб конкретної клініки.
* У клінічній практиці застосування технології IMR може знизити променеве навантаження на пацієнта під час КТ, проте результат залежить від клінічного завдання, статури пацієнта, анатомічної структури та методів роботи. Щоб визначити необхідну дозу для отримання зображень діагностичної якості за певного клінічного завдання, необхідно проконсультуватися з рентгенологом та дозиметристом. Низькоконтрастна роздільна здатність та рівень шуму оцінювали за допомогою референтного протоколу для досліджень тіла шляхом порівняння алгоритмів IMR та FBP; вимірювання проводили з використанням зрізів завтовшки 0,8 мм; для випробування використовували фантом MITA контролю якості КТ-зображень (CCT183, The Phantom Laboratory), а результати оцінювали спостерігачі.
Цей продукт наразі доступний не в усіх країнах.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.