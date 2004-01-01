Ефективність платформи Eleva

Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.