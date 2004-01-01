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Рентгенографія

DuraDiagnost

Цифрова рентгенографічна діагностична система

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Завдяки цифровим рентгенографічним системам, які відображають розумне поєднання функціональності та фінансової відповідальності, пацієнти отримують користь від швидкого та плавного дослідження. А завдяки перевіреній технології Philips ваш заклад отримає репутацію постачальника якісних і надійних послуг візуалізації.

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Особливості
Ефективні рішення
Ефективні рішення

Ефективні рішення

Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.

Ефективні рішення

Ефективні рішення
Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.

Ефективні рішення

Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Click here for more information
Ефективні рішення
Ефективні рішення

Ефективні рішення

Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Ефективність платформи Eleva
Ефективність платформи Eleva

Ефективність платформи Eleva

Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.

Ефективність платформи Eleva

Ефективність платформи Eleva
Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.

Ефективність платформи Eleva

Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Click here for more information
Ефективність платформи Eleva
Ефективність платформи Eleva

Ефективність платформи Eleva

Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Легкий бездротовий переносний детектор
Легкий бездротовий переносний детектор

Легкий бездротовий переносний детектор

Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.

Легкий бездротовий переносний детектор

Легкий бездротовий переносний детектор
Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.

Легкий бездротовий переносний детектор

Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Click here for more information
Легкий бездротовий переносний детектор
Легкий бездротовий переносний детектор

Легкий бездротовий переносний детектор

Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Економія часу та сил
Економія часу та сил

Економія часу та сил

Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.

Економія часу та сил

Економія часу та сил
Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.

Економія часу та сил

Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Click here for more information
Економія часу та сил
Економія часу та сил

Економія часу та сил

Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Стабільно якісні зображення
Стабільно якісні зображення

Стабільно якісні зображення

Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.

Стабільно якісні зображення

Стабільно якісні зображення
Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.

Стабільно якісні зображення

Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Click here for more information
Стабільно якісні зображення
Стабільно якісні зображення

Стабільно якісні зображення

Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Ефективний кабінет DuraDiagnost

Ефективний кабінет DuraDiagnost

Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.

Ефективний кабінет DuraDiagnost

Ефективний кабінет DuraDiagnost
Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.

Ефективний кабінет DuraDiagnost

Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Click here for more information
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Ефективний кабінет DuraDiagnost

Ефективний кабінет DuraDiagnost

Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Економний кабінет DuraDiagnost
Економний кабінет DuraDiagnost

Економний кабінет DuraDiagnost

Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.

Економний кабінет DuraDiagnost

Економний кабінет DuraDiagnost
Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.

Економний кабінет DuraDiagnost

Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
Click here for more information
Економний кабінет DuraDiagnost
Економний кабінет DuraDiagnost

Економний кабінет DuraDiagnost

Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.

У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.

У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
Click here for more information
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
  • Ефективні рішення
  • Ефективність платформи Eleva
  • Легкий бездротовий переносний детектор
  • Економія часу та сил
Посмотреть все особенности
Ефективні рішення
Ефективні рішення

Ефективні рішення

Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.

Ефективні рішення

Ефективні рішення
Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.

Ефективні рішення

Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Click here for more information
Ефективні рішення
Ефективні рішення

Ефективні рішення

Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Ефективність платформи Eleva
Ефективність платформи Eleva

Ефективність платформи Eleva

Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.

Ефективність платформи Eleva

Ефективність платформи Eleva
Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.

Ефективність платформи Eleva

Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Click here for more information
Ефективність платформи Eleva
Ефективність платформи Eleva

Ефективність платформи Eleva

Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Легкий бездротовий переносний детектор
Легкий бездротовий переносний детектор

Легкий бездротовий переносний детектор

Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.

Легкий бездротовий переносний детектор

Легкий бездротовий переносний детектор
Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.

Легкий бездротовий переносний детектор

Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Click here for more information
Легкий бездротовий переносний детектор
Легкий бездротовий переносний детектор

Легкий бездротовий переносний детектор

Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Економія часу та сил
Економія часу та сил

Економія часу та сил

Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.

Економія часу та сил

Економія часу та сил
Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.

Економія часу та сил

Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Click here for more information
Економія часу та сил
Економія часу та сил

Економія часу та сил

Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Стабільно якісні зображення
Стабільно якісні зображення

Стабільно якісні зображення

Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.

Стабільно якісні зображення

Стабільно якісні зображення
Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.

Стабільно якісні зображення

Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Click here for more information
Стабільно якісні зображення
Стабільно якісні зображення

Стабільно якісні зображення

Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Ефективний кабінет DuraDiagnost

Ефективний кабінет DuraDiagnost

Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.

Ефективний кабінет DuraDiagnost

Ефективний кабінет DuraDiagnost
Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.

Ефективний кабінет DuraDiagnost

Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Click here for more information
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Ефективний кабінет DuraDiagnost

Ефективний кабінет DuraDiagnost

Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Економний кабінет DuraDiagnost
Економний кабінет DuraDiagnost

Економний кабінет DuraDiagnost

Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.

Економний кабінет DuraDiagnost

Економний кабінет DuraDiagnost
Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.

Економний кабінет DuraDiagnost

Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
Click here for more information
Економний кабінет DuraDiagnost
Економний кабінет DuraDiagnost

Економний кабінет DuraDiagnost

Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.

У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.

У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
Click here for more information
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі

Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.

Специфікації

Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Генератор високої напруги
  • Генератор перетворювача генерує високу напругу, еквівалентну напрузі постійного струму
Напруга живлення
  • 400 В / 480 В (±10%); 50 Гц або 60 Гц, 3-фазний
Макс. опір мережі 400 В
  • 0,3 Ом 0,2 Ом
Макс. мережевий струм 400 В
  • 112 A 134 A
Номінальна потужність (IEC)
  • 50 кВт 65 кВт
Макс. напруга трубки
  • 150 кВ 150 кВ
Макс. струм трубки (при 70 кВ)
  • 630 мА 928 мА
Добуток мАс
  • 0,4–850 мАс 0,4–850 мАс
Час експозиції
  • Від 1 мс до 4 с Від 1 мс до 4 с
Датчик
  • 50 кВт 65 кВт
Коліматор
Коліматор
Тип
  • Ручний, з індикатором світлового поля
Перемикач таймера
  • 30 с
Кут діафрагми та обертання
  • ±45°
рентгенівська трубка
рентгенівська трубка
Кут анода
  • RO1750 — 13° SRO 33100 — 13°
Максимальна напруга трубки
  • RO1750 — 150 кВ SRO 33100 — 150 кВ
Теплоємність анода
  • RO1750 — 220 кДж (300 тис. тепл. од.) SRO 33100 — 220 кДж (300 тис. тепл. од.)
Теплоємність блоку
  • RO1750 — 1500 кДж (2202,4 тис. тепл. од.) SRO 33100 — 1500 кДж (2202,4 тис. тепл. од.)
Безперервна вхідна потужність анода
  • RO1750 — 200 Вт SRO 33100 — 200 Вт
Дві фокусні плями
  • RO1750 — 0,6 і 1,2 SRO 33100 — 0,6 і 1,2
Максимальна потужність з фокусною плямою 0,6
  • RO1750 — 17 кВт SRO 33100 — 33 кВт
Максимальна потужність з фокусною плямою 1,2
  • RO1750 — 50 кВт SRO 33100 — 100 кВт
Мінімальна швидкість обертання анода
  • RO1750 — 3000–3600 об./хв SRO 33100 — 9000–10800 об./хв.
Бездротовий портативний приймач
Бездротовий портативний приймач
Тип
  • Цифровий бездротовий плоскопанельний детектор
Сцинтилятор
  • Йодид цезію (CsI)
Розмір матриці зображення
  • 2 330 x 2 846 пікселів
Розмір детектора
  • 173 х 67 см (14" х 17")
Активна зона
  • 34,48 см X 42,12 см (прибл. 13,6" X 16,6")
Розмір пікселя
  • 148 мкм
Пікселі детектора
  • 6,6 мегапікселя
Аналогово-цифрове перетворення (біт)
  • 16-біт
Вага (з акумулятором)
  • 2,8 кг (6,2 фунта)
Робоча станція Eleva
Робоча станція Eleva
Жорсткий диск
  • SSD з обсягом пам’яті 480 ГБ
Оперативна пам’ять
  • 16 ГБ
Бездротовий портативний приймач 2
Бездротовий портативний приймач 2
Вага (з акумулятором)
  • 3,1 кг (6,8 фунта)
Аналогово-цифрове перетворення (біт)
  • 16-біт
Пікселі детектора
  • 5,7 мегапікселя
Розмір пікселя
  • 160 мкм
Активна зона
  • 34,5 см x 42,5 см (13,6″ x 16,7″)
Сцинтилятор
  • Йодид цезію (CsI)
Тип
  • Цифровий бездротовий плоскопанельний детектор
Розмір матриці зображення
  • 2156 x 2653 пікселів
Розмір детектора
  • 173 х 67 см (14" х 17")
Підлогова підставка для рентгенівської трубки
Підлогова підставка для рентгенівської трубки
Висота
  • 233,25 см (91,8")
Висота кабінету
  • мін. 270 см (106,3")
Максимальний рівень вертикального підйому
  • 150 см (59,0")
Мінімальний верхній рівень центрального пучка випромінювання
  • 35 см (137,8")
Максимальний верхній рівень центрального пучка випромінювання
  • 185 см (72,8")
Обертання трубки навколо вертикальної осі
  • від -180° до +90°
Обертання рентгенівської трубки
  • від -120° до +120°
Відстань від випромінювача до зображення
  • Макс. 110 см (43,3") для столу та макс. 250 см (98,4") для настінної підставки
Стаціонарний приймач
Стаціонарний приймач
Розмір пікселя
  • 148 мкм
Тип
  • Цифровий плоскопанельний детектор на основі йодиду цезію (CsI)
Розмір матриці зображення
  • 2840 x 2874 пікселів
Пікселі детектора
  • 8,2 мегапікселя
Розмір детектора
  • 173 х 67 см (17" х 17")
Вага
  • 2,1 кг
Активна зона
  • 173 х 67 см (16,5" х 16,7")
Роздільна здатність зображення
  • до 3,4 пар лін./мм
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Генератор високої напруги
  • Генератор перетворювача генерує високу напругу, еквівалентну напрузі постійного струму
Напруга живлення
  • 400 В / 480 В (±10%); 50 Гц або 60 Гц, 3-фазний
Коліматор
Коліматор
Тип
  • Ручний, з індикатором світлового поля
Перемикач таймера
  • 30 с
See all specifications
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Генератор високої напруги
  • Генератор перетворювача генерує високу напругу, еквівалентну напрузі постійного струму
Напруга живлення
  • 400 В / 480 В (±10%); 50 Гц або 60 Гц, 3-фазний
Макс. опір мережі 400 В
  • 0,3 Ом 0,2 Ом
Макс. мережевий струм 400 В
  • 112 A 134 A
Номінальна потужність (IEC)
  • 50 кВт 65 кВт
Макс. напруга трубки
  • 150 кВ 150 кВ
Макс. струм трубки (при 70 кВ)
  • 630 мА 928 мА
Добуток мАс
  • 0,4–850 мАс 0,4–850 мАс
Час експозиції
  • Від 1 мс до 4 с Від 1 мс до 4 с
Датчик
  • 50 кВт 65 кВт
Коліматор
Коліматор
Тип
  • Ручний, з індикатором світлового поля
Перемикач таймера
  • 30 с
Кут діафрагми та обертання
  • ±45°
рентгенівська трубка
рентгенівська трубка
Кут анода
  • RO1750 — 13° SRO 33100 — 13°
Максимальна напруга трубки
  • RO1750 — 150 кВ SRO 33100 — 150 кВ
Теплоємність анода
  • RO1750 — 220 кДж (300 тис. тепл. од.) SRO 33100 — 220 кДж (300 тис. тепл. од.)
Теплоємність блоку
  • RO1750 — 1500 кДж (2202,4 тис. тепл. од.) SRO 33100 — 1500 кДж (2202,4 тис. тепл. од.)
Безперервна вхідна потужність анода
  • RO1750 — 200 Вт SRO 33100 — 200 Вт
Дві фокусні плями
  • RO1750 — 0,6 і 1,2 SRO 33100 — 0,6 і 1,2
Максимальна потужність з фокусною плямою 0,6
  • RO1750 — 17 кВт SRO 33100 — 33 кВт
Максимальна потужність з фокусною плямою 1,2
  • RO1750 — 50 кВт SRO 33100 — 100 кВт
Мінімальна швидкість обертання анода
  • RO1750 — 3000–3600 об./хв SRO 33100 — 9000–10800 об./хв.
Бездротовий портативний приймач
Бездротовий портативний приймач
Тип
  • Цифровий бездротовий плоскопанельний детектор
Сцинтилятор
  • Йодид цезію (CsI)
Розмір матриці зображення
  • 2 330 x 2 846 пікселів
Розмір детектора
  • 173 х 67 см (14" х 17")
Активна зона
  • 34,48 см X 42,12 см (прибл. 13,6" X 16,6")
Розмір пікселя
  • 148 мкм
Пікселі детектора
  • 6,6 мегапікселя
Аналогово-цифрове перетворення (біт)
  • 16-біт
Вага (з акумулятором)
  • 2,8 кг (6,2 фунта)
Робоча станція Eleva
Робоча станція Eleva
Жорсткий диск
  • SSD з обсягом пам’яті 480 ГБ
Оперативна пам’ять
  • 16 ГБ
Бездротовий портативний приймач 2
Бездротовий портативний приймач 2
Вага (з акумулятором)
  • 3,1 кг (6,8 фунта)
Аналогово-цифрове перетворення (біт)
  • 16-біт
Пікселі детектора
  • 5,7 мегапікселя
Розмір пікселя
  • 160 мкм
Активна зона
  • 34,5 см x 42,5 см (13,6″ x 16,7″)
Сцинтилятор
  • Йодид цезію (CsI)
Тип
  • Цифровий бездротовий плоскопанельний детектор
Розмір матриці зображення
  • 2156 x 2653 пікселів
Розмір детектора
  • 173 х 67 см (14" х 17")
Підлогова підставка для рентгенівської трубки
Підлогова підставка для рентгенівської трубки
Висота
  • 233,25 см (91,8")
Висота кабінету
  • мін. 270 см (106,3")
Максимальний рівень вертикального підйому
  • 150 см (59,0")
Мінімальний верхній рівень центрального пучка випромінювання
  • 35 см (137,8")
Максимальний верхній рівень центрального пучка випромінювання
  • 185 см (72,8")
Обертання трубки навколо вертикальної осі
  • від -180° до +90°
Обертання рентгенівської трубки
  • від -120° до +120°
Відстань від випромінювача до зображення
  • Макс. 110 см (43,3") для столу та макс. 250 см (98,4") для настінної підставки
Стаціонарний приймач
Стаціонарний приймач
Розмір пікселя
  • 148 мкм
Тип
  • Цифровий плоскопанельний детектор на основі йодиду цезію (CsI)
Розмір матриці зображення
  • 2840 x 2874 пікселів
Пікселі детектора
  • 8,2 мегапікселя
Розмір детектора
  • 173 х 67 см (17" х 17")
Вага
  • 2,1 кг
Активна зона
  • 173 х 67 см (16,5" х 16,7")
Роздільна здатність зображення
  • до 3,4 пар лін./мм

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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