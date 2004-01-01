Завдяки цифровим рентгенографічним системам, які відображають розумне поєднання функціональності та фінансової відповідальності, пацієнти отримують користь від швидкого та плавного дослідження. А завдяки перевіреній технології Philips ваш заклад отримає репутацію постачальника якісних і надійних послуг візуалізації.
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Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Ефективні рішення
Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Ефективні рішення
Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Ефективність платформи Eleva
Ефективність платформи Eleva
Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Ефективність платформи Eleva
Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Ефективність платформи Eleva
Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Легкий бездротовий переносний детектор
Легкий бездротовий переносний детектор
Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Легкий бездротовий переносний детектор
Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Легкий бездротовий переносний детектор
Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Економія часу та сил
Економія часу та сил
Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Економія часу та сил
Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Економія часу та сил
Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Стабільно якісні зображення
Стабільно якісні зображення
Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Стабільно якісні зображення
Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Стабільно якісні зображення
Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Економний кабінет DuraDiagnost
Економний кабінет DuraDiagnost
Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
Економний кабінет DuraDiagnost
Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
Економний кабінет DuraDiagnost
Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Ефективні рішення
Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Ефективні рішення
Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Як постачальник комплексних рішень для цифрової рентгенографії, Philips має відповідну систему практично для будь-яких потреб. Наша система DuraDiagnost легко вписується в конфігурацію наявного обладнання, забезпечуючи цифрові зображення найвищої якості за низького променевого навантаження.
Ефективність платформи Eleva
Ефективність платформи Eleva
Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Ефективність платформи Eleva
Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Ефективність платформи Eleva
Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Унікальну робочу станцію Eleva було розроблено спільно з рентгенологами для задоволення їх потреб. Це той самий узгоджений інтерфейс користувача, який є в усіх цифрових рентгенографічних системах Philips. Попередні налаштування та індивідуальні профілі користувачів забезпечують більшу автоматизацію робочих процесів Зображення можна переглянути на екрані вже за кілька секунд.
Легкий бездротовий переносний детектор
Легкий бездротовий переносний детектор
Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Легкий бездротовий переносний детектор
Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Легкий бездротовий переносний детектор
Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Отримуйте стабільно високоякісні цифрові зображення за допомогою бездротового детектора SkyPlate E або SkyPlate (не входить у базовий комплект поставки). У ньому використовується вдосконалена технологія детектора на основі йодиду цезію (CsI) для відображення можливостей візуалізації систем преміум-класу від Philips. Мала вага детектора також встановлює галузеві стандарти для використання там, де він потрібен — стаціонарний чи переносний.
Економія часу та сил
Економія часу та сил
Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Економія часу та сил
Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Економія часу та сил
Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Збалансовані компоненти можна швидко та легко переміщати з мінімальними зусиллями. Гнучкі можливості переміщення та ергономічні ручки й елементи керування додатково економлять час і зусилля.
Стабільно якісні зображення
Стабільно якісні зображення
Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Стабільно якісні зображення
Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Стабільно якісні зображення
Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Система UNIQUE 2 оптимізує усі етапи формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність, деталізувати зображення та адаптувати параметри для забезпечення максимальної чіткості і широкої динаміки зображення, зберігаючи його природний вигляд без артефактів.
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Ефективний кабінет DuraDiagnost
Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Доступ до ефективного робочого процесу, який забезпечує окупність інвестицій. Конфігурація подвійних детекторів дозволяє проводити різноманітні дослідження пацієнтів в одному кабінеті цифрової рентгенографії.
Економний кабінет DuraDiagnost
Економний кабінет DuraDiagnost
Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
Економний кабінет DuraDiagnost
Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
Економний кабінет DuraDiagnost
Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
Ваша можливість перейти на робочі процес цифрової рентгенографії з мінімумом витрат. Центральним елементом цієї орієнтованої на ефективність системи є SkyPlate, легкий (6,2 фунта) бездротовий переносний детектор розміром з касету, який можна використовувати для широкого спектру досліджень.
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
У центрі уваги — рентгенографічні дослідження, які виконують на столі
Легко виконуйте весь спектр цифрових рентгенографічних досліджень в одному кабінеті. Недорогий варіант другого чи додаткового кабінету. Просто повертайте поворотну рентгенівську трубку, щоб провести дослідження з пацієнтом у ліжку або працювати з проєкції під складними кутами.
Специфікації
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Генератор високої напруги
Генератор перетворювача генерує високу напругу, еквівалентну напрузі постійного струму
Напруга живлення
400 В / 480 В (±10%); 50 Гц або 60 Гц, 3-фазний
Макс. опір мережі 400 В
0,3 Ом 0,2 Ом
Макс. мережевий струм 400 В
112 A 134 A
Номінальна потужність (IEC)
50 кВт 65 кВт
Макс. напруга трубки
150 кВ 150 кВ
Макс. струм трубки (при 70 кВ)
630 мА 928 мА
Добуток мАс
0,4–850 мАс 0,4–850 мАс
Час експозиції
Від 1 мс до 4 с Від 1 мс до 4 с
Датчик
50 кВт 65 кВт
Коліматор
Коліматор
Тип
Ручний, з індикатором світлового поля
Перемикач таймера
30 с
Кут діафрагми та обертання
±45°
рентгенівська трубка
рентгенівська трубка
Кут анода
RO1750 — 13° SRO 33100 — 13°
Максимальна напруга трубки
RO1750 — 150 кВ SRO 33100 — 150 кВ
Теплоємність анода
RO1750 — 220 кДж (300 тис. тепл. од.) SRO 33100 — 220 кДж (300 тис. тепл. од.)
Теплоємність блоку
RO1750 — 1500 кДж (2202,4 тис. тепл. од.) SRO 33100 — 1500 кДж (2202,4 тис. тепл. од.)
Мінімальний верхній рівень центрального пучка випромінювання
35 см (137,8")
Максимальний верхній рівень центрального пучка випромінювання
185 см (72,8")
Обертання трубки навколо вертикальної осі
від -180° до +90°
Обертання рентгенівської трубки
від -120° до +120°
Відстань від випромінювача до зображення
Макс. 110 см (43,3") для столу та макс. 250 см (98,4") для настінної підставки
Стаціонарний приймач
Стаціонарний приймач
Розмір пікселя
148 мкм
Тип
Цифровий плоскопанельний детектор на основі йодиду цезію (CsI)
Розмір матриці зображення
2840 x 2874 пікселів
Пікселі детектора
8,2 мегапікселя
Розмір детектора
173 х 67 см (17" х 17")
Вага
2,1 кг
Активна зона
173 х 67 см (16,5" х 16,7")
Роздільна здатність зображення
до 3,4 пар лін./мм
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.