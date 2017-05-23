Простота експлуатації

Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.