Підвищуйте впевненість у своїх діагнозах. Ця високоефективна цифрова рентгенівська система зі стельовим кріпленням зі стаціонарним або бездротовим детектором, моторизованим автоматичним відстеженням, повністю цифровим робочим процесом і програмою для обробки зображень UNIQUE створює якісні діагностичні зображення для швидких і ефективних досліджень.
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DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
Розширення меж клінічних можливостей
DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
Розширення меж клінічних можливостей
DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
Простота експлуатації
Простота експлуатації
Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Простота експлуатації
Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Простота експлуатації
Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Діагностична точність
Діагностична точність
Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Діагностична точність
Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Діагностична точність
Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Діагностична точність
Діагностична точність
Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Діагностична точність
Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Діагностична точність
Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Вбудовані інструменти керування дозою
Вбудовані інструменти керування дозою
Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Вбудовані інструменти керування дозою
Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Вбудовані інструменти керування дозою
Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Доведена надійність
Доведена надійність
У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
Доведена надійність
У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
Доведена надійність
У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
SkyPlate E
SkyPlate E
Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
SkyPlate E
Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
SkyPlate E
Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
Розширення меж клінічних можливостей
DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
Розширення меж клінічних можливостей
DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
Простота експлуатації
Простота експлуатації
Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Простота експлуатації
Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Простота експлуатації
Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Діагностична точність
Діагностична точність
Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Діагностична точність
Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Діагностична точність
Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Діагностична точність
Діагностична точність
Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Діагностична точність
Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Діагностична точність
Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Вбудовані інструменти керування дозою
Вбудовані інструменти керування дозою
Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Вбудовані інструменти керування дозою
Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Вбудовані інструменти керування дозою
Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Доведена надійність
Доведена надійність
У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
Доведена надійність
У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
Доведена надійність
У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
SkyPlate E
SkyPlate E
Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
SkyPlate E
Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
SkyPlate E
Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.