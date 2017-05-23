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Рентгенографія

DigitalDiagnost C50

Цифрова рентгенівська діагностична система зі стельовим кріпленням

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Підвищуйте впевненість у своїх діагнозах. Ця високоефективна цифрова рентгенівська система зі стельовим кріпленням зі стаціонарним або бездротовим детектором, моторизованим автоматичним відстеженням, повністю цифровим робочим процесом і програмою для обробки зображень UNIQUE створює якісні діагностичні зображення для швидких і ефективних досліджень.

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Особливості
Розширення меж клінічних можливостей
Розширення меж клінічних можливостей

Розширення меж клінічних можливостей

DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.

Розширення меж клінічних можливостей

Розширення меж клінічних можливостей
DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.

Розширення меж клінічних можливостей

DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
Click here for more information
Розширення меж клінічних можливостей
Розширення меж клінічних можливостей

Розширення меж клінічних можливостей

DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
Простота експлуатації
Простота експлуатації

Простота експлуатації

Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.

Простота експлуатації

Простота експлуатації
Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.

Простота експлуатації

Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Click here for more information
Простота експлуатації
Простота експлуатації

Простота експлуатації

Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Діагностична точність
Діагностична точність

Діагностична точність

Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.

Діагностична точність

Діагностична точність
Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.

Діагностична точність

Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Click here for more information
Діагностична точність
Діагностична точність

Діагностична точність

Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.

Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.

Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Click here for more information
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.

Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.

Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Click here for more information
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Діагностична точність
Діагностична точність

Діагностична точність

Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.

Діагностична точність

Діагностична точність
Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.

Діагностична точність

Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Click here for more information
Діагностична точність
Діагностична точність

Діагностична точність

Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Вбудовані інструменти керування дозою
Вбудовані інструменти керування дозою

Вбудовані інструменти керування дозою

Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.

Вбудовані інструменти керування дозою

Вбудовані інструменти керування дозою
Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.

Вбудовані інструменти керування дозою

Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Click here for more information
Вбудовані інструменти керування дозою
Вбудовані інструменти керування дозою

Вбудовані інструменти керування дозою

Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Доведена надійність
Доведена надійність

Доведена надійність

У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.

Доведена надійність

Доведена надійність
У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.

Доведена надійність

У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
Click here for more information
Доведена надійність
Доведена надійність

Доведена надійність

У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
SkyPlate E
SkyPlate E

SkyPlate E

Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.

SkyPlate E

SkyPlate E
Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.

SkyPlate E

Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
Click here for more information
SkyPlate E
SkyPlate E

SkyPlate E

Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
  • Розширення меж клінічних можливостей
  • Простота експлуатації
  • Діагностична точність
  • Цифрові рентгенівські зображення високої якості
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Розширення меж клінічних можливостей
Розширення меж клінічних можливостей

Розширення меж клінічних можливостей

DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.

Розширення меж клінічних можливостей

Розширення меж клінічних можливостей
DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.

Розширення меж клінічних можливостей

DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
Click here for more information
Розширення меж клінічних можливостей
Розширення меж клінічних можливостей

Розширення меж клінічних можливостей

DigitalDiagnost C50 — це універсальна система, яку можна використовувати для виконання різноманітних клінічних досліджень, ефективно використовуючи ресурси. Стабільна робота, наявність бездротових/стаціонарних детекторів останнього покоління, а також передові функції кінцевої обробки дозволяють забезпечити повноцінний та ефективний робочий процес.
Простота експлуатації
Простота експлуатації

Простота експлуатації

Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.

Простота експлуатації

Простота експлуатації
Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.

Простота експлуатації

Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Click here for more information
Простота експлуатації
Простота експлуатації

Простота експлуатації

Рентгенівська трубка на стельовому підвісі плавно вручну переміщається у потрібне положення. Детектор на вертикальному стенді переміщається вгору/вниз і його можна повертати на 90 градусів для полегшення досліджень у горизонтальній площині. Завдяки функції автоматичного відстеження та наявності електроприводу трубка переміщається за детектором.
Діагностична точність
Діагностична точність

Діагностична точність

Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.

Діагностична точність

Діагностична точність
Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.

Діагностична точність

Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Click here for more information
Діагностична точність
Діагностична точність

Діагностична точність

Програма обробки зображень нового покоління UNIQUE 2 забезпечує зображення високої якості для кожного типу анатомічних структур. Результатом роботи UNIQUE 2 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.

Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.

Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Click here for more information
Цифрові рентгенівські зображення високої якості
Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Цифрові рентгенівські зображення високої якості

Можливість вибору бездротового або стаціонарного детектор останнього покоління у поєднанні з вбудованою системою APR для досягнення високої точності експозиції, функцією автоматичного керування експозицією для отримання зображень стабільної якості, функції обробки зображень різної роздільної здатності та додаткової функції зшивки, що дозволить домогтися отримання зображень високої якості.
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.

Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.

Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Click here for more information
Робочий процес, орієнтований на пацієнта
Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Робочий процес, орієнтований на пацієнта

Інтерфейс користувача Philips Eleva пропонує технологам і рентгенологам можливість персоналізувати налаштування користувача, щоб забезпечити плавний, орієнтований на пацієнта робочий процес із попередніми налаштуваннями, та автоматизацією для чудової ефективності. Сенсорний монітор дозволяє технологам працювати швидко, натискаючи мінімум кнопок.
Діагностична точність
Діагностична точність

Діагностична точність

Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.

Діагностична точність

Діагностична точність
Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.

Діагностична точність

Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
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Діагностична точність
Діагностична точність

Діагностична точність

Програма обробки зображень Philips UNIQUE 2 забезпечує зображення всіх анатомічних структур відмінної якості. Результатом роботи UNIQUE 2 разом з іншими аналогічними послідовностями обробки зображень преміум-класу на DigitalDiagnost C50 є швидкість і відмінна якість цифрових зображень. Програма значно покращує якість зображення, наприклад збільшує однорідність чорного тла, зменшує рівень шумів та здійснює автоматичну деталізацію.
Вбудовані інструменти керування дозою
Вбудовані інструменти керування дозою

Вбудовані інструменти керування дозою

Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.

Вбудовані інструменти керування дозою

Вбудовані інструменти керування дозою
Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.

Вбудовані інструменти керування дозою

Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Click here for more information
Вбудовані інструменти керування дозою
Вбудовані інструменти керування дозою

Вбудовані інструменти керування дозою

Користувач може легко перевірити дозу рентгенівського опромінення та створити точний звіт про дозу опромінення завдяки вбудованому дозиметру для визначення добутку дози на площу (DAP)1. Використання ручного коліматора дозволяє захопити лише ділянку дослідження та уникнути зайвого опромінення пацієнта. Додаткові грати забезпечують посилення рівня контрастності та підвищення якості зображення.
Доведена надійність
Доведена надійність

Доведена надійність

У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.

Доведена надійність

Доведена надійність
У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.

Доведена надійність

У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
Click here for more information
Доведена надійність
Доведена надійність

Доведена надійність

У DigitalDiagnost C50 поєднується ефективність і простота експлуатації. Насолоджуйтеся надійністю перевіреного бренду Philips у системі зі стельовим кріпленням, яка розширює ваші клінічні можливості, забезпечує високу окупність інвестицій і отримує обслуговування від глобальної мережі послуг.
SkyPlate E
SkyPlate E

SkyPlate E

Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.

SkyPlate E

SkyPlate E
Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.

SkyPlate E

Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.
Click here for more information
SkyPlate E
SkyPlate E

SkyPlate E

Новітній цифровий стаціонарний детектор Philips і бездротовий портативний детектор SkyPlate E дозволяють отримувати зображення високої якості при низькій дозі рентгенівського випромінювання з високою квантовою продуктивністю реєстрації (DQE) та відмінною модуляційно-передавальною функцією (MTF). Ви також отримуєте користь від удосконаленої конфігурації та бюджетної гнучкості завдяки столу та лоткам у вертикальному стенді великого бездротового переносного детектора.

Документація

Брошура (1)

Брошура

Брошура (1)

Брошура

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Брошура (1)

Брошура

Специфікації

Коліматор
Коліматор
Тип
  • Ручний, з індикатором світлового поля
Кут діафрагми та обертання
  • ±45°
Перемикач таймера
  • 30 с (слід налаштувати)
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Датчик
  • 50 кВт
  • 65 кВт
Генератор високої напруги
  • Генератор перетворювача генерує високу напругу, еквівалентну напрузі постійного струму
Напруга живлення
  • 380 В/400 В / 480 В (±10%); 50 Гц або 60 Гц, 3-фазний
Макс. опір мережі при 400 В
  • 0,3 Ом
  • 0,2 Ом
Макс. мережевий струм при 400 В
  • 112 A
  • 134A
Номінальна потужність (IEC)
  • 50 кВт
  • 65 кВт
Макс. напруга трубки
  • 150 кВ
  • 150 кВ
Макс. струм трубки (при 70 кВ)
  • 630 мА
  • 928 мА
Добуток мАс
  • 0,4–850 мАс
  • 0,4–850 мАс
Час експозиції
  • від 1 мс до 4 с
  • від 1 мс до 4 с
Трубка Високопотужна рентгенівська трубка
Трубка Високопотужна рентгенівська трубка
Дві фокусні плями
  • RO1750 — 0,6 і 1,2
  • SRO 33100 — 0,6 і 1,2
Максимальна потужність з фокусною плямою 0,6
  • RO1750 — 21 кВ
  • 3SRO 33100 — 33 кВ
Максимальна потужність з фокусною плямою 1,2
  • RO1750 — 60 кВт
  • SRO 33100 — 100 кВт
Кут анода
  • RO1750 — 13°
  • SRO 33100 — 13°
Максимальна напруга трубки
  • RO1750 — 150 кВ
  • SRO 33100 — 150 кВ
Теплоємність анода
  • RO1750 — 220 кДж (300 тис. тепл. од.)
  • SRO 33100 — 220 кДж (300 тис. тепл. од.)
Теплоємність блоку
  • RO1750 — 1500 кДж (2202,4 тис. тепл. од.)
  • SRO 33100 — 1500 кДж (2202,4 тис. тепл. од.)
Безперервна вхідна потужність анода
  • RO1750 — 200 Вт
  • SRO 33100 — 200 Вт
Мінімальна швидкість обертання анода
  • RO1750 — 3000–3600 об./хв
  • SRO 331000 — 9000–10800 об./хв
Стаціонарний приймач
Стаціонарний приймач
Пікселі детектора
  • 8,2 мегапікселя
Розмір пікселя
  • 148 мкм
Роздільна здатність зображення
  • до 3,4 пар лін./мм
Тип
  • Цифровий плоскопанельний детектор на основі йодиду цезію (CsI)
Вага
  • 2,1 кг
Розмір матриці зображення
  • 2840 x 2874 пікселів
Активна зона
  • 42 см x 42,5 см (16,5″ x 16,7″)
Розмір детектора
  • 43 см x 43 см (17" x 17")
Стельовий кронштейн CS
Стельовий кронштейн CS
Колонка
  • 110 см (44”)
Висота стелі на відстані від випромінювача до зображення
  • 2,75–3,00 м (від 9′ до 10′ 5,9″), якщо висота столу становить 70 см (27,6″) і вище
Рухи
Рухи
Діапазон переміщення по осі Z (вертикальне)
  • Макс. 150 см (59,1″)
Діапазон переміщення по осі Y (бічне)
  • 180 см (70,9")
Діапазон переміщення по осі X (поздовжнє)
  • 305/405 см (120,1"/159,4")
Робоча станція Eleva
Робоча станція Eleva
Оперативна пам’ять
  • 16 ГБ
Жорсткий диск
  • SSD з обсягом пам’яті 480 ГБ
Бездротовий портативний приймач
Бездротовий портативний приймач
Тип
  • Цифровий бездротовий плоскопанельний детектор
Сцинтилятор
  • Йодид цезію (CsI)
Розмір детектора
  • 35 см x 43 см (прибл. 14″ x 17″)
Розмір матриці зображення
  • 2156 x 2653 пікселів
Активна зона
  • 34,5 см x 42,5 см (13,6″ x 16,7″)
Розмір пікселя
  • 160 мкм
Ділянка активних пікселів
  • 2156 x 2653 пікселів
Пікселі детектора
  • 5,7 мегапікселя
Аналогово-цифрове перетворення (біт)
  • 16-біт
Вага (з акумулятором)
  • 3,1 кг (6,8 фунта)
Коліматор
Коліматор
Тип
  • Ручний, з індикатором світлового поля
Кут діафрагми та обертання
  • ±45°
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Датчик
  • 50 кВт
  • 65 кВт
Генератор високої напруги
  • Генератор перетворювача генерує високу напругу, еквівалентну напрузі постійного струму
See all specifications
Коліматор
Коліматор
Тип
  • Ручний, з індикатором світлового поля
Кут діафрагми та обертання
  • ±45°
Перемикач таймера
  • 30 с (слід налаштувати)
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Датчик
  • 50 кВт
  • 65 кВт
Генератор високої напруги
  • Генератор перетворювача генерує високу напругу, еквівалентну напрузі постійного струму
Напруга живлення
  • 380 В/400 В / 480 В (±10%); 50 Гц або 60 Гц, 3-фазний
Макс. опір мережі при 400 В
  • 0,3 Ом
  • 0,2 Ом
Макс. мережевий струм при 400 В
  • 112 A
  • 134A
Номінальна потужність (IEC)
  • 50 кВт
  • 65 кВт
Макс. напруга трубки
  • 150 кВ
  • 150 кВ
Макс. струм трубки (при 70 кВ)
  • 630 мА
  • 928 мА
Добуток мАс
  • 0,4–850 мАс
  • 0,4–850 мАс
Час експозиції
  • від 1 мс до 4 с
  • від 1 мс до 4 с
Трубка Високопотужна рентгенівська трубка
Трубка Високопотужна рентгенівська трубка
Дві фокусні плями
  • RO1750 — 0,6 і 1,2
  • SRO 33100 — 0,6 і 1,2
Максимальна потужність з фокусною плямою 0,6
  • RO1750 — 21 кВ
  • 3SRO 33100 — 33 кВ
Максимальна потужність з фокусною плямою 1,2
  • RO1750 — 60 кВт
  • SRO 33100 — 100 кВт
Кут анода
  • RO1750 — 13°
  • SRO 33100 — 13°
Максимальна напруга трубки
  • RO1750 — 150 кВ
  • SRO 33100 — 150 кВ
Теплоємність анода
  • RO1750 — 220 кДж (300 тис. тепл. од.)
  • SRO 33100 — 220 кДж (300 тис. тепл. од.)
Теплоємність блоку
  • RO1750 — 1500 кДж (2202,4 тис. тепл. од.)
  • SRO 33100 — 1500 кДж (2202,4 тис. тепл. од.)
Безперервна вхідна потужність анода
  • RO1750 — 200 Вт
  • SRO 33100 — 200 Вт
Мінімальна швидкість обертання анода
  • RO1750 — 3000–3600 об./хв
  • SRO 331000 — 9000–10800 об./хв
Стаціонарний приймач
Стаціонарний приймач
Пікселі детектора
  • 8,2 мегапікселя
Розмір пікселя
  • 148 мкм
Роздільна здатність зображення
  • до 3,4 пар лін./мм
Тип
  • Цифровий плоскопанельний детектор на основі йодиду цезію (CsI)
Вага
  • 2,1 кг
Розмір матриці зображення
  • 2840 x 2874 пікселів
Активна зона
  • 42 см x 42,5 см (16,5″ x 16,7″)
Розмір детектора
  • 43 см x 43 см (17" x 17")
Стельовий кронштейн CS
Стельовий кронштейн CS
Колонка
  • 110 см (44”)
Висота стелі на відстані від випромінювача до зображення
  • 2,75–3,00 м (від 9′ до 10′ 5,9″), якщо висота столу становить 70 см (27,6″) і вище
Рухи
Рухи
Діапазон переміщення по осі Z (вертикальне)
  • Макс. 150 см (59,1″)
Діапазон переміщення по осі Y (бічне)
  • 180 см (70,9")
Діапазон переміщення по осі X (поздовжнє)
  • 305/405 см (120,1"/159,4")
Робоча станція Eleva
Робоча станція Eleva
Оперативна пам’ять
  • 16 ГБ
Жорсткий диск
  • SSD з обсягом пам’яті 480 ГБ
Бездротовий портативний приймач
Бездротовий портативний приймач
Тип
  • Цифровий бездротовий плоскопанельний детектор
Сцинтилятор
  • Йодид цезію (CsI)
Розмір детектора
  • 35 см x 43 см (прибл. 14″ x 17″)
Розмір матриці зображення
  • 2156 x 2653 пікселів
Активна зона
  • 34,5 см x 42,5 см (13,6″ x 16,7″)
Розмір пікселя
  • 160 мкм
Ділянка активних пікселів
  • 2156 x 2653 пікселів
Пікселі детектора
  • 5,7 мегапікселя
Аналогово-цифрове перетворення (біт)
  • 16-біт
Вага (з акумулятором)
  • 3,1 кг (6,8 фунта)

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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