Завдяки унікальному дизайну DreamWear маска доступна з одним з трьох варіантів подушки: назальна, у вигляді подушки та на все обличчя, щоб пацієнти могли вибрати той тип, який їм найкраще підходить. Завдяки більшій свободі рухів і більшому комфорту, ніж у стандартній призначеній масці, пацієнти, які використовують маску DreamWear відчувають, ніби вони взагалі без неї.¹⁻³
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Користувачі стверджують, що маска DreamWear більш зручніша, привабливіша та краще підходить для використання під час сну, ніж маски, які їм призначали.¹⁻³ М’який та гнучкий силіконовий каркас і тканинна покривна частина маски DreamWear забезпечують приємний контакт із щокою пацієнта.
Виняткові зручність і комфорт
Користувачі стверджують, що маска DreamWear більш зручніша, привабливіша та краще підходить для використання під час сну, ніж маски, які їм призначали.¹⁻³ М’який та гнучкий силіконовий каркас і тканинна покривна частина маски DreamWear забезпечують приємний контакт із щокою пацієнта.
Виняткові зручність і комфорт
Користувачі стверджують, що маска DreamWear більш зручніша, привабливіша та краще підходить для використання під час сну, ніж маски, які їм призначали.¹⁻³ М’який та гнучкий силіконовий каркас і тканинна покривна частина маски DreamWear забезпечують приємний контакт із щокою пацієнта.
Користувачі стверджують, що маска DreamWear більш зручніша, привабливіша та краще підходить для використання під час сну, ніж маски, які їм призначали.¹⁻³ М’який та гнучкий силіконовий каркас і тканинна покривна частина маски DreamWear забезпечують приємний контакт із щокою пацієнта.
Проста зміна подушок без заміни маски
Проста зміна подушок без заміни маски
Пошук маски, подушки та головного утримувача, що підходить, може бути важким і довготривалим та включати багато випробувань та помилок. У разі носіння маски DreamWear можна швидко та легко змінювати подушки за типами без заміни самої маски. Використання маски DreamWear може зменшити кількість масок, які користувачеві потрібно спробувати налаштувати.
Проста зміна подушок без заміни маски
Пошук маски, подушки та головного утримувача, що підходить, може бути важким і довготривалим та включати багато випробувань та помилок. У разі носіння маски DreamWear можна швидко та легко змінювати подушки за типами без заміни самої маски. Використання маски DreamWear може зменшити кількість масок, які користувачеві потрібно спробувати налаштувати.
Проста зміна подушок без заміни маски
Пошук маски, подушки та головного утримувача, що підходить, може бути важким і довготривалим та включати багато випробувань та помилок. У разі носіння маски DreamWear можна швидко та легко змінювати подушки за типами без заміни самої маски. Використання маски DreamWear може зменшити кількість масок, які користувачеві потрібно спробувати налаштувати.
Пошук маски, подушки та головного утримувача, що підходить, може бути важким і довготривалим та включати багато випробувань та помилок. У разі носіння маски DreamWear можна швидко та легко змінювати подушки за типами без заміни самої маски. Використання маски DreamWear може зменшити кількість масок, які користувачеві потрібно спробувати налаштувати.
Свобода руху
Свобода руху
Особи, що користувалися маскою DreamWear, відчули більше свободи рухів протягом ночі, ніж із маскою, яку їм призначали.¹⁻³ Не обмежуючи свободу рухів громіздкими трубками, пацієнти можуть спати в будь-якому положенні за своїм бажанням — на животі, боці чи спині.
Свобода руху
Особи, що користувалися маскою DreamWear, відчули більше свободи рухів протягом ночі, ніж із маскою, яку їм призначали.¹⁻³ Не обмежуючи свободу рухів громіздкими трубками, пацієнти можуть спати в будь-якому положенні за своїм бажанням — на животі, боці чи спині.
Свобода руху
Особи, що користувалися маскою DreamWear, відчули більше свободи рухів протягом ночі, ніж із маскою, яку їм призначали.¹⁻³ Не обмежуючи свободу рухів громіздкими трубками, пацієнти можуть спати в будь-якому положенні за своїм бажанням — на животі, боці чи спині.
Відсутність відчуття маски на обличчі
Відсутність відчуття маски на обличчі
Завдяки унікальному дизайну DreamWear маска доступна з одним з трьох варіантів подушки, щоб пацієнти могли вибрати той тип, який їм найкраще підходить. ЇЇ видатна конструкція спрямовує потік повітря через каркас, щоб пацієнти могли комфортно спати. Подушечка під носом, яка забезпечує мінімальний контакт, запобігає появі червоних слідів, дискомфорту чи подразнення в ніздрях або на переніссі.⁴
Відсутність відчуття маски на обличчі
Завдяки унікальному дизайну DreamWear маска доступна з одним з трьох варіантів подушки, щоб пацієнти могли вибрати той тип, який їм найкраще підходить. ЇЇ видатна конструкція спрямовує потік повітря через каркас, щоб пацієнти могли комфортно спати. Подушечка під носом, яка забезпечує мінімальний контакт, запобігає появі червоних слідів, дискомфорту чи подразнення в ніздрях або на переніссі.⁴
Відсутність відчуття маски на обличчі
Завдяки унікальному дизайну DreamWear маска доступна з одним з трьох варіантів подушки, щоб пацієнти могли вибрати той тип, який їм найкраще підходить. ЇЇ видатна конструкція спрямовує потік повітря через каркас, щоб пацієнти могли комфортно спати. Подушечка під носом, яка забезпечує мінімальний контакт, запобігає появі червоних слідів, дискомфорту чи подразнення в ніздрях або на переніссі.⁴
Користувачі стверджують, що маска DreamWear більш зручніша, привабливіша та краще підходить для використання під час сну, ніж маски, які їм призначали.¹⁻³ М’який та гнучкий силіконовий каркас і тканинна покривна частина маски DreamWear забезпечують приємний контакт із щокою пацієнта.
Виняткові зручність і комфорт
Користувачі стверджують, що маска DreamWear більш зручніша, привабливіша та краще підходить для використання під час сну, ніж маски, які їм призначали.¹⁻³ М’який та гнучкий силіконовий каркас і тканинна покривна частина маски DreamWear забезпечують приємний контакт із щокою пацієнта.
Виняткові зручність і комфорт
Користувачі стверджують, що маска DreamWear більш зручніша, привабливіша та краще підходить для використання під час сну, ніж маски, які їм призначали.¹⁻³ М’який та гнучкий силіконовий каркас і тканинна покривна частина маски DreamWear забезпечують приємний контакт із щокою пацієнта.
Користувачі стверджують, що маска DreamWear більш зручніша, привабливіша та краще підходить для використання під час сну, ніж маски, які їм призначали.¹⁻³ М’який та гнучкий силіконовий каркас і тканинна покривна частина маски DreamWear забезпечують приємний контакт із щокою пацієнта.
Проста зміна подушок без заміни маски
Проста зміна подушок без заміни маски
Пошук маски, подушки та головного утримувача, що підходить, може бути важким і довготривалим та включати багато випробувань та помилок. У разі носіння маски DreamWear можна швидко та легко змінювати подушки за типами без заміни самої маски. Використання маски DreamWear може зменшити кількість масок, які користувачеві потрібно спробувати налаштувати.
Проста зміна подушок без заміни маски
Пошук маски, подушки та головного утримувача, що підходить, може бути важким і довготривалим та включати багато випробувань та помилок. У разі носіння маски DreamWear можна швидко та легко змінювати подушки за типами без заміни самої маски. Використання маски DreamWear може зменшити кількість масок, які користувачеві потрібно спробувати налаштувати.
Проста зміна подушок без заміни маски
Пошук маски, подушки та головного утримувача, що підходить, може бути важким і довготривалим та включати багато випробувань та помилок. У разі носіння маски DreamWear можна швидко та легко змінювати подушки за типами без заміни самої маски. Використання маски DreamWear може зменшити кількість масок, які користувачеві потрібно спробувати налаштувати.
Пошук маски, подушки та головного утримувача, що підходить, може бути важким і довготривалим та включати багато випробувань та помилок. У разі носіння маски DreamWear можна швидко та легко змінювати подушки за типами без заміни самої маски. Використання маски DreamWear може зменшити кількість масок, які користувачеві потрібно спробувати налаштувати.
Свобода руху
Свобода руху
Особи, що користувалися маскою DreamWear, відчули більше свободи рухів протягом ночі, ніж із маскою, яку їм призначали.¹⁻³ Не обмежуючи свободу рухів громіздкими трубками, пацієнти можуть спати в будь-якому положенні за своїм бажанням — на животі, боці чи спині.
Свобода руху
Особи, що користувалися маскою DreamWear, відчули більше свободи рухів протягом ночі, ніж із маскою, яку їм призначали.¹⁻³ Не обмежуючи свободу рухів громіздкими трубками, пацієнти можуть спати в будь-якому положенні за своїм бажанням — на животі, боці чи спині.
Свобода руху
Особи, що користувалися маскою DreamWear, відчули більше свободи рухів протягом ночі, ніж із маскою, яку їм призначали.¹⁻³ Не обмежуючи свободу рухів громіздкими трубками, пацієнти можуть спати в будь-якому положенні за своїм бажанням — на животі, боці чи спині.
Відсутність відчуття маски на обличчі
Відсутність відчуття маски на обличчі
Завдяки унікальному дизайну DreamWear маска доступна з одним з трьох варіантів подушки, щоб пацієнти могли вибрати той тип, який їм найкраще підходить. ЇЇ видатна конструкція спрямовує потік повітря через каркас, щоб пацієнти могли комфортно спати. Подушечка під носом, яка забезпечує мінімальний контакт, запобігає появі червоних слідів, дискомфорту чи подразнення в ніздрях або на переніссі.⁴
Відсутність відчуття маски на обличчі
Завдяки унікальному дизайну DreamWear маска доступна з одним з трьох варіантів подушки, щоб пацієнти могли вибрати той тип, який їм найкраще підходить. ЇЇ видатна конструкція спрямовує потік повітря через каркас, щоб пацієнти могли комфортно спати. Подушечка під носом, яка забезпечує мінімальний контакт, запобігає появі червоних слідів, дискомфорту чи подразнення в ніздрях або на переніссі.⁴
Відсутність відчуття маски на обличчі
Завдяки унікальному дизайну DreamWear маска доступна з одним з трьох варіантів подушки, щоб пацієнти могли вибрати той тип, який їм найкраще підходить. ЇЇ видатна конструкція спрямовує потік повітря через каркас, щоб пацієнти могли комфортно спати. Подушечка під носом, яка забезпечує мінімальний контакт, запобігає появі червоних слідів, дискомфорту чи подразнення в ніздрях або на переніссі.⁴
¹ Аналіз даних, отриманих за 30 днів використання маски під час випробування для оцінки уподобань пацієнтів, спонсорованого компанією Philips у 2015 році (98 осіб). Під час випробування використовувалися такі маски: ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp, and ResMed P10. Аналіз даних, отриманих за 10 днів використання маски під час випробування для оцінки уподобань пацієнтів, спонсорованого компанією Philips у 2019 році (81 особа). ¹Під час випробування використовувалися такі маски: ResMed Airfit N10, N20,Mirage Fx, Philips Wisp, Pico, ComfortGel Blue, F&P Eson & Eson 2
² Аналіз даних, отриманих за 30 днів використання маски під час випробування для оцінки уподобань пацієнтів, спонсорованого компанією Philips у 2017 році (80 осіб). Під час випробування використовувалися такі маски: Resmed Swift FX і P10, F&P Opus і Pilairo, а також Philips Nuance і Nuance Pro. Аналіз даних, отриманих за 10 днів використання маски під час випробування для оцінки уподобань пацієнтів, спонсорованого компанією Philips у 2019 році (72 особи). Під час випробування використовувалися такі маски: ResMed Aifit P10, Swift Fx, Philips Nuance/Nuance Pro, F&P Brevida, Opus & Pilairo
³ Аналіз даних, отриманих під час випробування для оцінки уподобань пацієнтів у серпні 2017 року, у якому приймали участь 85 осіб. Під час випробування використовувалися такі маски: Resmed Airfit F10 і F20, Respironics Amara View і F&P Simplus.
⁴ Під час носіння маска не торкається безпосередньо перенісся або ніздрів.
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.