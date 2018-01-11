DreamWear mask system Маска з кількома варіантами подушки

Завдяки унікальному дизайну DreamWear маска доступна з одним з трьох варіантів подушки: назальна, у вигляді подушки та на все обличчя, щоб пацієнти могли вибрати той тип, який їм найкраще підходить. Завдяки більшій свободі рухів і більшому комфорту, ніж у стандартній призначеній масці, пацієнти, які використовують маску DreamWear відчувають, ніби вони взагалі без неї.¹⁻³