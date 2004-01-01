Програма Sleepware Bedside Assistant

Sleepware Bedside Assistant — це програма, що інсталюється на будь якому комп’ютері на базі Windows і використовується технічними спеціалістами, які працюють у нічний час, для підтримки контролю всіх пацієнтів під час дослідження в лабораторії сну під час запису Полісомнографії (PSG). З будь-якого місця в лабораторії сну технічний спеціаліст може переглядати необроблені сигнали, відео та налаштовувати параметри терапевтичного пристрою через OmniLab Direct для будь-якого пацієнта в будь-якій палаті. Біля ліжка пацієнта технічний спеціаліст може виконувати біо-калібрування, перевірки імпедансу, калібрування машини і реєструвати вимкнення/увімкнення індикаторів. Ця функція була створена із забезпеченням ефективності робочого процесу та з урахуванням безпеки пацієнта.