Sleepware G3 with integrated Somnolyzer Scoring Solution
Програмне забезпечення
Діагностичне ПЗ Sleepware G3 із системою оцінки сну Somnolyzer працює як на нашому лабораторному обладнанні, так і на портативних пристроях Alice для тестування сну. Коли йдеться про контроль пацієнтів та сну, ПЗ Sleepware G3 пропонує прості у використанні можливості, які підтримують значну ефективність робочого процесу.
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Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Portable Device Manager (PDM) — це функція, яка дозволяє керувати набором портативних пристроїв для тестування сну Alice NightOne і Alice PDx, а також контролювати пацієнтів за допомогою циклу тестування сну, використовуючи початкову сторінку панелі моніторингу пацієнта та пристрою. Ці функції дозволяють відстежувати пацієнтів і пристрої під час процесу портативного тестування за допомогою панелі моніторингу — точно визначаючи, де вони знаходяться під час робочого процесу. PDM також дозволяє стежити за історією, утилізацією та статистикою використання пристроїв.
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Portable Device Manager (PDM) — це функція, яка дозволяє керувати набором портативних пристроїв для тестування сну Alice NightOne і Alice PDx, а також контролювати пацієнтів за допомогою циклу тестування сну, використовуючи початкову сторінку панелі моніторингу пацієнта та пристрою. Ці функції дозволяють відстежувати пацієнтів і пристрої під час процесу портативного тестування за допомогою панелі моніторингу — точно визначаючи, де вони знаходяться під час робочого процесу. PDM також дозволяє стежити за історією, утилізацією та статистикою використання пристроїв.
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Portable Device Manager (PDM) — це функція, яка дозволяє керувати набором портативних пристроїв для тестування сну Alice NightOne і Alice PDx, а також контролювати пацієнтів за допомогою циклу тестування сну, використовуючи початкову сторінку панелі моніторингу пацієнта та пристрою. Ці функції дозволяють відстежувати пацієнтів і пристрої під час процесу портативного тестування за допомогою панелі моніторингу — точно визначаючи, де вони знаходяться під час робочого процесу. PDM також дозволяє стежити за історією, утилізацією та статистикою використання пристроїв.
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Portable Device Manager (PDM) — це функція, яка дозволяє керувати набором портативних пристроїв для тестування сну Alice NightOne і Alice PDx, а також контролювати пацієнтів за допомогою циклу тестування сну, використовуючи початкову сторінку панелі моніторингу пацієнта та пристрою. Ці функції дозволяють відстежувати пацієнтів і пристрої під час процесу портативного тестування за допомогою панелі моніторингу — точно визначаючи, де вони знаходяться під час робочого процесу. PDM також дозволяє стежити за історією, утилізацією та статистикою використання пристроїв.
Лабараторні можливості Полісомнографії (PSG) за допомогою системи Alice та портативні дослідження
Лабараторні можливості Полісомнографії (PSG) за допомогою системи Alice та портативні дослідження
Одна спільна програмна платформа та база даних, ПЗ Sleepware G3, для управління дослідженнями, використовуючи такі пристрої, для Полісомнографії (PSG), Alice 6, і портативні пристрої тестування сну, Alice NightOne і Alice PDx в лабораторії. ПЗ Sleepware G3 — це надійна платформа з покращеною функціональністю, яка допомагає працюючим лабораторіям сну краще задовольняти потреби у бізнесі та робочих процесах, незалежно від розміру лабораторії. ПЗ Sleepware G3 також пропонує додаткові хмарні сервіси, підтримку Citrix і інтерфейс Inbound, Outbound та двонаправлений інтерфейс HL7 до електронних медичних карток (EMR).
Лабараторні можливості Полісомнографії (PSG) за допомогою системи Alice та портативні дослідження
Одна спільна програмна платформа та база даних, ПЗ Sleepware G3, для управління дослідженнями, використовуючи такі пристрої, для Полісомнографії (PSG), Alice 6, і портативні пристрої тестування сну, Alice NightOne і Alice PDx в лабораторії. ПЗ Sleepware G3 — це надійна платформа з покращеною функціональністю, яка допомагає працюючим лабораторіям сну краще задовольняти потреби у бізнесі та робочих процесах, незалежно від розміру лабораторії. ПЗ Sleepware G3 також пропонує додаткові хмарні сервіси, підтримку Citrix і інтерфейс Inbound, Outbound та двонаправлений інтерфейс HL7 до електронних медичних карток (EMR).
Лабараторні можливості Полісомнографії (PSG) за допомогою системи Alice та портативні дослідження
Одна спільна програмна платформа та база даних, ПЗ Sleepware G3, для управління дослідженнями, використовуючи такі пристрої, для Полісомнографії (PSG), Alice 6, і портативні пристрої тестування сну, Alice NightOne і Alice PDx в лабораторії. ПЗ Sleepware G3 — це надійна платформа з покращеною функціональністю, яка допомагає працюючим лабораторіям сну краще задовольняти потреби у бізнесі та робочих процесах, незалежно від розміру лабораторії. ПЗ Sleepware G3 також пропонує додаткові хмарні сервіси, підтримку Citrix і інтерфейс Inbound, Outbound та двонаправлений інтерфейс HL7 до електронних медичних карток (EMR).
Ексклюзивна комплексна індикація каналів системи autoSV
Ексклюзивна комплексна індикація каналів системи autoSV
Пряме підключення системи Omnilab Advance + забезпечує цифрову інтеграцію із системою Alice 6, усуваючи потребу в калібруванні каналів і підключенні багатьох кабелів. Коли система Omnilab Advanced + використовується із системою Alice 6, виникає можливість використовувати ексклюзивний комплексний канал для терапії, який допомагає під час комплексного титрування. Цей канал автоматично фіксує всі відповідні функції, які стосуються параметрів, які потрібно побачити.
Ексклюзивна комплексна індикація каналів системи autoSV
Пряме підключення системи Omnilab Advance + забезпечує цифрову інтеграцію із системою Alice 6, усуваючи потребу в калібруванні каналів і підключенні багатьох кабелів. Коли система Omnilab Advanced + використовується із системою Alice 6, виникає можливість використовувати ексклюзивний комплексний канал для терапії, який допомагає під час комплексного титрування. Цей канал автоматично фіксує всі відповідні функції, які стосуються параметрів, які потрібно побачити.
Ексклюзивна комплексна індикація каналів системи autoSV
Пряме підключення системи Omnilab Advance + забезпечує цифрову інтеграцію із системою Alice 6, усуваючи потребу в калібруванні каналів і підключенні багатьох кабелів. Коли система Omnilab Advanced + використовується із системою Alice 6, виникає можливість використовувати ексклюзивний комплексний канал для терапії, який допомагає під час комплексного титрування. Цей канал автоматично фіксує всі відповідні функції, які стосуються параметрів, які потрібно побачити.
Вбудована система оцінки сну Somnolyzer
Вбудована система оцінки сну Somnolyzer
Somnolyzer — це клінічно перевірена, автоматизована система оцінки сну, призначена для того, щоб спростити й покращити продуктивність, точність і послідовність процесів під час дослідження сну. Завдяки цій системі можна зменшити кількість часу, витраченого на оцінювання на 50–80 %, порівнюючи з ручним оцінюванням. Результати дослідження, яке оцінювалося за допомогою системи Somnolyzer, допоможуть виявити зрозумілі тенденції достовірності за допомогою світлових індикаторів, які працюють подібно світлофору. Ці індикатори направляють практикуючого лікаря на досліджувані ділянки, що потребують більш ретельної уваги. Somnolyzer виступає як додаткова функція ПЗ Sleepware G3, яка стає доступною після активації ліцензії на використання.
Вбудована система оцінки сну Somnolyzer
Somnolyzer — це клінічно перевірена, автоматизована система оцінки сну, призначена для того, щоб спростити й покращити продуктивність, точність і послідовність процесів під час дослідження сну. Завдяки цій системі можна зменшити кількість часу, витраченого на оцінювання на 50–80 %, порівнюючи з ручним оцінюванням. Результати дослідження, яке оцінювалося за допомогою системи Somnolyzer, допоможуть виявити зрозумілі тенденції достовірності за допомогою світлових індикаторів, які працюють подібно світлофору. Ці індикатори направляють практикуючого лікаря на досліджувані ділянки, що потребують більш ретельної уваги. Somnolyzer виступає як додаткова функція ПЗ Sleepware G3, яка стає доступною після активації ліцензії на використання.
Вбудована система оцінки сну Somnolyzer
Somnolyzer — це клінічно перевірена, автоматизована система оцінки сну, призначена для того, щоб спростити й покращити продуктивність, точність і послідовність процесів під час дослідження сну. Завдяки цій системі можна зменшити кількість часу, витраченого на оцінювання на 50–80 %, порівнюючи з ручним оцінюванням. Результати дослідження, яке оцінювалося за допомогою системи Somnolyzer, допоможуть виявити зрозумілі тенденції достовірності за допомогою світлових індикаторів, які працюють подібно світлофору. Ці індикатори направляють практикуючого лікаря на досліджувані ділянки, що потребують більш ретельної уваги. Somnolyzer виступає як додаткова функція ПЗ Sleepware G3, яка стає доступною після активації ліцензії на використання.
Програма Sleepware Bedside Assistant
Програма Sleepware Bedside Assistant
Sleepware Bedside Assistant — це програма, що інсталюється на будь якому комп’ютері на базі Windows і використовується технічними спеціалістами, які працюють у нічний час, для підтримки контролю всіх пацієнтів під час дослідження в лабораторії сну під час запису Полісомнографії (PSG). З будь-якого місця в лабораторії сну технічний спеціаліст може переглядати необроблені сигнали, відео та налаштовувати параметри терапевтичного пристрою через OmniLab Direct для будь-якого пацієнта в будь-якій палаті. Біля ліжка пацієнта технічний спеціаліст може виконувати біо-калібрування, перевірки імпедансу, калібрування машини і реєструвати вимкнення/увімкнення індикаторів. Ця функція була створена із забезпеченням ефективності робочого процесу та з урахуванням безпеки пацієнта.
Програма Sleepware Bedside Assistant
Sleepware Bedside Assistant — це програма, що інсталюється на будь якому комп’ютері на базі Windows і використовується технічними спеціалістами, які працюють у нічний час, для підтримки контролю всіх пацієнтів під час дослідження в лабораторії сну під час запису Полісомнографії (PSG). З будь-якого місця в лабораторії сну технічний спеціаліст може переглядати необроблені сигнали, відео та налаштовувати параметри терапевтичного пристрою через OmniLab Direct для будь-якого пацієнта в будь-якій палаті. Біля ліжка пацієнта технічний спеціаліст може виконувати біо-калібрування, перевірки імпедансу, калібрування машини і реєструвати вимкнення/увімкнення індикаторів. Ця функція була створена із забезпеченням ефективності робочого процесу та з урахуванням безпеки пацієнта.
Програма Sleepware Bedside Assistant
Sleepware Bedside Assistant — це програма, що інсталюється на будь якому комп’ютері на базі Windows і використовується технічними спеціалістами, які працюють у нічний час, для підтримки контролю всіх пацієнтів під час дослідження в лабораторії сну під час запису Полісомнографії (PSG). З будь-якого місця в лабораторії сну технічний спеціаліст може переглядати необроблені сигнали, відео та налаштовувати параметри терапевтичного пристрою через OmniLab Direct для будь-якого пацієнта в будь-якій палаті. Біля ліжка пацієнта технічний спеціаліст може виконувати біо-калібрування, перевірки імпедансу, калібрування машини і реєструвати вимкнення/увімкнення індикаторів. Ця функція була створена із забезпеченням ефективності робочого процесу та з урахуванням безпеки пацієнта.
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Лабараторні можливості Полісомнографії (PSG) за допомогою системи Alice та портативні дослідження
Ексклюзивна комплексна індикація каналів системи autoSV
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Portable Device Manager (PDM) — це функція, яка дозволяє керувати набором портативних пристроїв для тестування сну Alice NightOne і Alice PDx, а також контролювати пацієнтів за допомогою циклу тестування сну, використовуючи початкову сторінку панелі моніторингу пацієнта та пристрою. Ці функції дозволяють відстежувати пацієнтів і пристрої під час процесу портативного тестування за допомогою панелі моніторингу — точно визначаючи, де вони знаходяться під час робочого процесу. PDM також дозволяє стежити за історією, утилізацією та статистикою використання пристроїв.
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Portable Device Manager (PDM) — це функція, яка дозволяє керувати набором портативних пристроїв для тестування сну Alice NightOne і Alice PDx, а також контролювати пацієнтів за допомогою циклу тестування сну, використовуючи початкову сторінку панелі моніторингу пацієнта та пристрою. Ці функції дозволяють відстежувати пацієнтів і пристрої під час процесу портативного тестування за допомогою панелі моніторингу — точно визначаючи, де вони знаходяться під час робочого процесу. PDM також дозволяє стежити за історією, утилізацією та статистикою використання пристроїв.
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Portable Device Manager (PDM) — це функція, яка дозволяє керувати набором портативних пристроїв для тестування сну Alice NightOne і Alice PDx, а також контролювати пацієнтів за допомогою циклу тестування сну, використовуючи початкову сторінку панелі моніторингу пацієнта та пристрою. Ці функції дозволяють відстежувати пацієнтів і пристрої під час процесу портативного тестування за допомогою панелі моніторингу — точно визначаючи, де вони знаходяться під час робочого процесу. PDM також дозволяє стежити за історією, утилізацією та статистикою використання пристроїв.
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Функція Portable Device Manager для керування портативними пристроями
Portable Device Manager (PDM) — це функція, яка дозволяє керувати набором портативних пристроїв для тестування сну Alice NightOne і Alice PDx, а також контролювати пацієнтів за допомогою циклу тестування сну, використовуючи початкову сторінку панелі моніторингу пацієнта та пристрою. Ці функції дозволяють відстежувати пацієнтів і пристрої під час процесу портативного тестування за допомогою панелі моніторингу — точно визначаючи, де вони знаходяться під час робочого процесу. PDM також дозволяє стежити за історією, утилізацією та статистикою використання пристроїв.
Лабараторні можливості Полісомнографії (PSG) за допомогою системи Alice та портативні дослідження
Лабараторні можливості Полісомнографії (PSG) за допомогою системи Alice та портативні дослідження
Одна спільна програмна платформа та база даних, ПЗ Sleepware G3, для управління дослідженнями, використовуючи такі пристрої, для Полісомнографії (PSG), Alice 6, і портативні пристрої тестування сну, Alice NightOne і Alice PDx в лабораторії. ПЗ Sleepware G3 — це надійна платформа з покращеною функціональністю, яка допомагає працюючим лабораторіям сну краще задовольняти потреби у бізнесі та робочих процесах, незалежно від розміру лабораторії. ПЗ Sleepware G3 також пропонує додаткові хмарні сервіси, підтримку Citrix і інтерфейс Inbound, Outbound та двонаправлений інтерфейс HL7 до електронних медичних карток (EMR).
Лабараторні можливості Полісомнографії (PSG) за допомогою системи Alice та портативні дослідження
Одна спільна програмна платформа та база даних, ПЗ Sleepware G3, для управління дослідженнями, використовуючи такі пристрої, для Полісомнографії (PSG), Alice 6, і портативні пристрої тестування сну, Alice NightOne і Alice PDx в лабораторії. ПЗ Sleepware G3 — це надійна платформа з покращеною функціональністю, яка допомагає працюючим лабораторіям сну краще задовольняти потреби у бізнесі та робочих процесах, незалежно від розміру лабораторії. ПЗ Sleepware G3 також пропонує додаткові хмарні сервіси, підтримку Citrix і інтерфейс Inbound, Outbound та двонаправлений інтерфейс HL7 до електронних медичних карток (EMR).
Лабараторні можливості Полісомнографії (PSG) за допомогою системи Alice та портативні дослідження
Одна спільна програмна платформа та база даних, ПЗ Sleepware G3, для управління дослідженнями, використовуючи такі пристрої, для Полісомнографії (PSG), Alice 6, і портативні пристрої тестування сну, Alice NightOne і Alice PDx в лабораторії. ПЗ Sleepware G3 — це надійна платформа з покращеною функціональністю, яка допомагає працюючим лабораторіям сну краще задовольняти потреби у бізнесі та робочих процесах, незалежно від розміру лабораторії. ПЗ Sleepware G3 також пропонує додаткові хмарні сервіси, підтримку Citrix і інтерфейс Inbound, Outbound та двонаправлений інтерфейс HL7 до електронних медичних карток (EMR).
Ексклюзивна комплексна індикація каналів системи autoSV
Ексклюзивна комплексна індикація каналів системи autoSV
Пряме підключення системи Omnilab Advance + забезпечує цифрову інтеграцію із системою Alice 6, усуваючи потребу в калібруванні каналів і підключенні багатьох кабелів. Коли система Omnilab Advanced + використовується із системою Alice 6, виникає можливість використовувати ексклюзивний комплексний канал для терапії, який допомагає під час комплексного титрування. Цей канал автоматично фіксує всі відповідні функції, які стосуються параметрів, які потрібно побачити.
Ексклюзивна комплексна індикація каналів системи autoSV
Пряме підключення системи Omnilab Advance + забезпечує цифрову інтеграцію із системою Alice 6, усуваючи потребу в калібруванні каналів і підключенні багатьох кабелів. Коли система Omnilab Advanced + використовується із системою Alice 6, виникає можливість використовувати ексклюзивний комплексний канал для терапії, який допомагає під час комплексного титрування. Цей канал автоматично фіксує всі відповідні функції, які стосуються параметрів, які потрібно побачити.
Ексклюзивна комплексна індикація каналів системи autoSV
Пряме підключення системи Omnilab Advance + забезпечує цифрову інтеграцію із системою Alice 6, усуваючи потребу в калібруванні каналів і підключенні багатьох кабелів. Коли система Omnilab Advanced + використовується із системою Alice 6, виникає можливість використовувати ексклюзивний комплексний канал для терапії, який допомагає під час комплексного титрування. Цей канал автоматично фіксує всі відповідні функції, які стосуються параметрів, які потрібно побачити.
Вбудована система оцінки сну Somnolyzer
Вбудована система оцінки сну Somnolyzer
Somnolyzer — це клінічно перевірена, автоматизована система оцінки сну, призначена для того, щоб спростити й покращити продуктивність, точність і послідовність процесів під час дослідження сну. Завдяки цій системі можна зменшити кількість часу, витраченого на оцінювання на 50–80 %, порівнюючи з ручним оцінюванням. Результати дослідження, яке оцінювалося за допомогою системи Somnolyzer, допоможуть виявити зрозумілі тенденції достовірності за допомогою світлових індикаторів, які працюють подібно світлофору. Ці індикатори направляють практикуючого лікаря на досліджувані ділянки, що потребують більш ретельної уваги. Somnolyzer виступає як додаткова функція ПЗ Sleepware G3, яка стає доступною після активації ліцензії на використання.
Вбудована система оцінки сну Somnolyzer
Somnolyzer — це клінічно перевірена, автоматизована система оцінки сну, призначена для того, щоб спростити й покращити продуктивність, точність і послідовність процесів під час дослідження сну. Завдяки цій системі можна зменшити кількість часу, витраченого на оцінювання на 50–80 %, порівнюючи з ручним оцінюванням. Результати дослідження, яке оцінювалося за допомогою системи Somnolyzer, допоможуть виявити зрозумілі тенденції достовірності за допомогою світлових індикаторів, які працюють подібно світлофору. Ці індикатори направляють практикуючого лікаря на досліджувані ділянки, що потребують більш ретельної уваги. Somnolyzer виступає як додаткова функція ПЗ Sleepware G3, яка стає доступною після активації ліцензії на використання.
Вбудована система оцінки сну Somnolyzer
Somnolyzer — це клінічно перевірена, автоматизована система оцінки сну, призначена для того, щоб спростити й покращити продуктивність, точність і послідовність процесів під час дослідження сну. Завдяки цій системі можна зменшити кількість часу, витраченого на оцінювання на 50–80 %, порівнюючи з ручним оцінюванням. Результати дослідження, яке оцінювалося за допомогою системи Somnolyzer, допоможуть виявити зрозумілі тенденції достовірності за допомогою світлових індикаторів, які працюють подібно світлофору. Ці індикатори направляють практикуючого лікаря на досліджувані ділянки, що потребують більш ретельної уваги. Somnolyzer виступає як додаткова функція ПЗ Sleepware G3, яка стає доступною після активації ліцензії на використання.
Програма Sleepware Bedside Assistant
Програма Sleepware Bedside Assistant
Sleepware Bedside Assistant — це програма, що інсталюється на будь якому комп’ютері на базі Windows і використовується технічними спеціалістами, які працюють у нічний час, для підтримки контролю всіх пацієнтів під час дослідження в лабораторії сну під час запису Полісомнографії (PSG). З будь-якого місця в лабораторії сну технічний спеціаліст може переглядати необроблені сигнали, відео та налаштовувати параметри терапевтичного пристрою через OmniLab Direct для будь-якого пацієнта в будь-якій палаті. Біля ліжка пацієнта технічний спеціаліст може виконувати біо-калібрування, перевірки імпедансу, калібрування машини і реєструвати вимкнення/увімкнення індикаторів. Ця функція була створена із забезпеченням ефективності робочого процесу та з урахуванням безпеки пацієнта.
Програма Sleepware Bedside Assistant
Sleepware Bedside Assistant — це програма, що інсталюється на будь якому комп’ютері на базі Windows і використовується технічними спеціалістами, які працюють у нічний час, для підтримки контролю всіх пацієнтів під час дослідження в лабораторії сну під час запису Полісомнографії (PSG). З будь-якого місця в лабораторії сну технічний спеціаліст може переглядати необроблені сигнали, відео та налаштовувати параметри терапевтичного пристрою через OmniLab Direct для будь-якого пацієнта в будь-якій палаті. Біля ліжка пацієнта технічний спеціаліст може виконувати біо-калібрування, перевірки імпедансу, калібрування машини і реєструвати вимкнення/увімкнення індикаторів. Ця функція була створена із забезпеченням ефективності робочого процесу та з урахуванням безпеки пацієнта.
Програма Sleepware Bedside Assistant
Sleepware Bedside Assistant — це програма, що інсталюється на будь якому комп’ютері на базі Windows і використовується технічними спеціалістами, які працюють у нічний час, для підтримки контролю всіх пацієнтів під час дослідження в лабораторії сну під час запису Полісомнографії (PSG). З будь-якого місця в лабораторії сну технічний спеціаліст може переглядати необроблені сигнали, відео та налаштовувати параметри терапевтичного пристрою через OmniLab Direct для будь-якого пацієнта в будь-якій палаті. Біля ліжка пацієнта технічний спеціаліст може виконувати біо-калібрування, перевірки імпедансу, калібрування машини і реєструвати вимкнення/увімкнення індикаторів. Ця функція була створена із забезпеченням ефективності робочого процесу та з урахуванням безпеки пацієнта.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.