Випробуйте переваги висококласної цифрової рентгенографії: від високопродуктивних та універсальних кабінетів до передових рішень для відділень невідкладної допомоги. Виберіть конфігурацію, яка максимально відповідатиме клінічним потребам, робочому процесу та бюджету.
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Під час цифрової рентгенографії без відсіювального растру функція Philips SkyFlow дозволяє отримувати зображення, якість яких можна порівняти із зображеннями, отриманими з використанням растру. При цьому практично виключається вплив розсіяного випромінювання під час досліджень грудної клітки без растру. SkyFlow — перший на ринку алгоритм корекції розсіяного випромінювання для рентгенографії грудної клітини, який не потребує додаткових дій від оператора. Він регулює контрастність знімків кожного окремого пацієнта з урахуванням кількості розсіяного випромінювання.
Контрастність на рівні відсіювального растру
Під час цифрової рентгенографії без відсіювального растру функція Philips SkyFlow дозволяє отримувати зображення, якість яких можна порівняти із зображеннями, отриманими з використанням растру. При цьому практично виключається вплив розсіяного випромінювання під час досліджень грудної клітки без растру. SkyFlow — перший на ринку алгоритм корекції розсіяного випромінювання для рентгенографії грудної клітини, який не потребує додаткових дій від оператора. Він регулює контрастність знімків кожного окремого пацієнта з урахуванням кількості розсіяного випромінювання.
Контрастність на рівні відсіювального растру
Під час цифрової рентгенографії без відсіювального растру функція Philips SkyFlow дозволяє отримувати зображення, якість яких можна порівняти із зображеннями, отриманими з використанням растру. При цьому практично виключається вплив розсіяного випромінювання під час досліджень грудної клітки без растру. SkyFlow — перший на ринку алгоритм корекції розсіяного випромінювання для рентгенографії грудної клітини, який не потребує додаткових дій від оператора. Він регулює контрастність знімків кожного окремого пацієнта з урахуванням кількості розсіяного випромінювання.
Під час цифрової рентгенографії без відсіювального растру функція Philips SkyFlow дозволяє отримувати зображення, якість яких можна порівняти із зображеннями, отриманими з використанням растру. При цьому практично виключається вплив розсіяного випромінювання під час досліджень грудної клітки без растру. SkyFlow — перший на ринку алгоритм корекції розсіяного випромінювання для рентгенографії грудної клітини, який не потребує додаткових дій від оператора. Він регулює контрастність знімків кожного окремого пацієнта з урахуванням кількості розсіяного випромінювання.
Кабінет невідкладної допомоги DigitalDiagnost
Кабінет невідкладної допомоги DigitalDiagnost
Якщо у відділенні невідкладної допомоги багато людей, приладів і кабелів, вам потрібне просте рішення для цифрової рентгенографії, яке здатне ефективно працювати. Встановіть висококласну систему цифрової рентгенографії Philips з бездротовим детектором, щоб використовувати її для надання першої допомоги у відділеннях невідкладної допомоги, відділеннях реабілітації та травматології. Моторизований стельовий кронштейн і детектор SkyPlate звільняють місце для реанімаційного обладнання та спрощують доступ до пацієнта.
Кабінет невідкладної допомоги DigitalDiagnost
Якщо у відділенні невідкладної допомоги багато людей, приладів і кабелів, вам потрібне просте рішення для цифрової рентгенографії, яке здатне ефективно працювати. Встановіть висококласну систему цифрової рентгенографії Philips з бездротовим детектором, щоб використовувати її для надання першої допомоги у відділеннях невідкладної допомоги, відділеннях реабілітації та травматології. Моторизований стельовий кронштейн і детектор SkyPlate звільняють місце для реанімаційного обладнання та спрощують доступ до пацієнта.
Кабінет невідкладної допомоги DigitalDiagnost
Якщо у відділенні невідкладної допомоги багато людей, приладів і кабелів, вам потрібне просте рішення для цифрової рентгенографії, яке здатне ефективно працювати. Встановіть висококласну систему цифрової рентгенографії Philips з бездротовим детектором, щоб використовувати її для надання першої допомоги у відділеннях невідкладної допомоги, відділеннях реабілітації та травматології. Моторизований стельовий кронштейн і детектор SkyPlate звільняють місце для реанімаційного обладнання та спрощують доступ до пацієнта.
Якщо у відділенні невідкладної допомоги багато людей, приладів і кабелів, вам потрібне просте рішення для цифрової рентгенографії, яке здатне ефективно працювати. Встановіть висококласну систему цифрової рентгенографії Philips з бездротовим детектором, щоб використовувати її для надання першої допомоги у відділеннях невідкладної допомоги, відділеннях реабілітації та травматології. Моторизований стельовий кронштейн і детектор SkyPlate звільняють місце для реанімаційного обладнання та спрощують доступ до пацієнта.
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Зазвичай, через систему цифрової рентгенографії грудної клітини проходить велика кількість пацієнтів. До того ж її можна іноді використовувати як доповнення до основної системи цифрової рентгенографії. Кабінет DigitalDiagnost дозволяє швидко проводити повний спектр досліджень грудної клітини, у тому числі зйомку на ліжку та на інвалідному візку. Також його можна використовувати як рішення для дослідження опорно-рухового апарату. Ця система дозволяє проводити обстежування хребта, черепа, кінцівок та інших анатомічних областей.
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Зазвичай, через систему цифрової рентгенографії грудної клітини проходить велика кількість пацієнтів. До того ж її можна іноді використовувати як доповнення до основної системи цифрової рентгенографії. Кабінет DigitalDiagnost дозволяє швидко проводити повний спектр досліджень грудної клітини, у тому числі зйомку на ліжку та на інвалідному візку. Також його можна використовувати як рішення для дослідження опорно-рухового апарату. Ця система дозволяє проводити обстежування хребта, черепа, кінцівок та інших анатомічних областей.
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Зазвичай, через систему цифрової рентгенографії грудної клітини проходить велика кількість пацієнтів. До того ж її можна іноді використовувати як доповнення до основної системи цифрової рентгенографії. Кабінет DigitalDiagnost дозволяє швидко проводити повний спектр досліджень грудної клітини, у тому числі зйомку на ліжку та на інвалідному візку. Також його можна використовувати як рішення для дослідження опорно-рухового апарату. Ця система дозволяє проводити обстежування хребта, черепа, кінцівок та інших анатомічних областей.
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Зазвичай, через систему цифрової рентгенографії грудної клітини проходить велика кількість пацієнтів. До того ж її можна іноді використовувати як доповнення до основної системи цифрової рентгенографії. Кабінет DigitalDiagnost дозволяє швидко проводити повний спектр досліджень грудної клітини, у тому числі зйомку на ліжку та на інвалідному візку. Також його можна використовувати як рішення для дослідження опорно-рухового апарату. Ця система дозволяє проводити обстежування хребта, черепа, кінцівок та інших анатомічних областей.
Легкий бездротовий переносний детектор
Легкий бездротовий переносний детектор
Детектори SkyPlates великого та малого розмірів допомагають ефективно організовувати роботу як з кабінетами цифрової рентгенографії, так і іншими мобільними цифровими рентгенівськими системами Philips. Мала вага детекторів SkyPlates — це новий стандарт для ринку як для стаціонарного, так і портативного застосування.
Легкий бездротовий переносний детектор
Детектори SkyPlates великого та малого розмірів допомагають ефективно організовувати роботу як з кабінетами цифрової рентгенографії, так і іншими мобільними цифровими рентгенівськими системами Philips. Мала вага детекторів SkyPlates — це новий стандарт для ринку як для стаціонарного, так і портативного застосування.
Легкий бездротовий переносний детектор
Детектори SkyPlates великого та малого розмірів допомагають ефективно організовувати роботу як з кабінетами цифрової рентгенографії, так і іншими мобільними цифровими рентгенівськими системами Philips. Мала вага детекторів SkyPlates — це новий стандарт для ринку як для стаціонарного, так і портативного застосування.
Детектори SkyPlates великого та малого розмірів допомагають ефективно організовувати роботу як з кабінетами цифрової рентгенографії, так і іншими мобільними цифровими рентгенівськими системами Philips. Мала вага детекторів SkyPlates — це новий стандарт для ринку як для стаціонарного, так і портативного застосування.
Можливість комбінування
Можливість комбінування
Можливість спільного використання детектора для цифрової рентгенографії SkyPlate з іншими системами Philips, дозволить оптимізувати витрати й використання детекторів. Завдяки вужчому спектру застосувань порівняно з великим детектором, малий детектор Philips SkyPlate можна використовувати спільно зі стаціонарними та мобільними рентгенівськими системами. Великий детектор можна використовувати для зйомки різних анатомічних областей у довільному положенні або встановлювати вертикальні стенди та лотки в столах.
Можливість комбінування
Можливість спільного використання детектора для цифрової рентгенографії SkyPlate з іншими системами Philips, дозволить оптимізувати витрати й використання детекторів. Завдяки вужчому спектру застосувань порівняно з великим детектором, малий детектор Philips SkyPlate можна використовувати спільно зі стаціонарними та мобільними рентгенівськими системами. Великий детектор можна використовувати для зйомки різних анатомічних областей у довільному положенні або встановлювати вертикальні стенди та лотки в столах.
Можливість комбінування
Можливість спільного використання детектора для цифрової рентгенографії SkyPlate з іншими системами Philips, дозволить оптимізувати витрати й використання детекторів. Завдяки вужчому спектру застосувань порівняно з великим детектором, малий детектор Philips SkyPlate можна використовувати спільно зі стаціонарними та мобільними рентгенівськими системами. Великий детектор можна використовувати для зйомки різних анатомічних областей у довільному положенні або встановлювати вертикальні стенди та лотки в столах.
Можливість спільного використання детектора для цифрової рентгенографії SkyPlate з іншими системами Philips, дозволить оптимізувати витрати й використання детекторів. Завдяки вужчому спектру застосувань порівняно з великим детектором, малий детектор Philips SkyPlate можна використовувати спільно зі стаціонарними та мобільними рентгенівськими системами. Великий детектор можна використовувати для зйомки різних анатомічних областей у довільному положенні або встановлювати вертикальні стенди та лотки в столах.
Eleva — єдина платформа
Eleva — єдина платформа
Високотехнологічна платформа Eleva забезпечує єдність робочих процесів та спрощує мережевий обмін даними. Цю єдину платформу легко освоїти й використовувати. До її складу входить цілий ряд засобів, призначених для оптимізації процесу рентгенодіагностики та миттєвої обробки зображень.
Eleva — єдина платформа
Високотехнологічна платформа Eleva забезпечує єдність робочих процесів та спрощує мережевий обмін даними. Цю єдину платформу легко освоїти й використовувати. До її складу входить цілий ряд засобів, призначених для оптимізації процесу рентгенодіагностики та миттєвої обробки зображень.
Eleva — єдина платформа
Високотехнологічна платформа Eleva забезпечує єдність робочих процесів та спрощує мережевий обмін даними. Цю єдину платформу легко освоїти й використовувати. До її складу входить цілий ряд засобів, призначених для оптимізації процесу рентгенодіагностики та миттєвої обробки зображень.
Високотехнологічна платформа Eleva забезпечує єдність робочих процесів та спрощує мережевий обмін даними. Цю єдину платформу легко освоїти й використовувати. До її складу входить цілий ряд засобів, призначених для оптимізації процесу рентгенодіагностики та миттєвої обробки зображень.
UNIQUE — якісна обробка зображень
UNIQUE — якісна обробка зображень
Уніфікована система покращення якості зображень UNIQUE забезпечує однаково високу якість зображень для всіх анатомічних областей. Ця система працює з усіма етапами формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність та деталізувати зображення.
UNIQUE — якісна обробка зображень
Уніфікована система покращення якості зображень UNIQUE забезпечує однаково високу якість зображень для всіх анатомічних областей. Ця система працює з усіма етапами формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність та деталізувати зображення.
UNIQUE — якісна обробка зображень
Уніфікована система покращення якості зображень UNIQUE забезпечує однаково високу якість зображень для всіх анатомічних областей. Ця система працює з усіма етапами формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність та деталізувати зображення.
Уніфікована система покращення якості зображень UNIQUE забезпечує однаково високу якість зображень для всіх анатомічних областей. Ця система працює з усіма етапами формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність та деталізувати зображення.
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація дозволяє автоматично розташовувати детектор і трубку відносно положення пацієнтів, уникаючи зайвих дій під час роботи з системою DigitalDiagnost. Особливе значення ця функція має для лежачих хворих, оскільки вони можуть залишатися в кабінеті в перерві між зйомками в різних проекціях. Автоматична синхронізація трубки та колімація, а також автоматичне вирівнювання трубки відносно детектора дозволять приділити максимум уваги пацієнтам, а не обладнанню.
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація дозволяє автоматично розташовувати детектор і трубку відносно положення пацієнтів, уникаючи зайвих дій під час роботи з системою DigitalDiagnost. Особливе значення ця функція має для лежачих хворих, оскільки вони можуть залишатися в кабінеті в перерві між зйомками в різних проекціях. Автоматична синхронізація трубки та колімація, а також автоматичне вирівнювання трубки відносно детектора дозволять приділити максимум уваги пацієнтам, а не обладнанню.
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація дозволяє автоматично розташовувати детектор і трубку відносно положення пацієнтів, уникаючи зайвих дій під час роботи з системою DigitalDiagnost. Особливе значення ця функція має для лежачих хворих, оскільки вони можуть залишатися в кабінеті в перерві між зйомками в різних проекціях. Автоматична синхронізація трубки та колімація, а також автоматичне вирівнювання трубки відносно детектора дозволять приділити максимум уваги пацієнтам, а не обладнанню.
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація дозволяє автоматично розташовувати детектор і трубку відносно положення пацієнтів, уникаючи зайвих дій під час роботи з системою DigitalDiagnost. Особливе значення ця функція має для лежачих хворих, оскільки вони можуть залишатися в кабінеті в перерві між зйомками в різних проекціях. Автоматична синхронізація трубки та колімація, а також автоматичне вирівнювання трубки відносно детектора дозволять приділити максимум уваги пацієнтам, а не обладнанню.
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost дозволяє легко проводити понад 250 досліджень на день. Цьому сприяють, у тому числі, моторизація стельового кронштейна по п’яти осях та стаціонарний або рухомий вертикальний стенд. Цей стенд особливо ефективний під час знімання у вертикальному та бічному положеннях, а також у положенні детектора під столом. Повна моторизація дозволяє швидко переходити від досліджень на столі до досліджень грудної клітини, не змінюючи положення пацієнта.
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost дозволяє легко проводити понад 250 досліджень на день. Цьому сприяють, у тому числі, моторизація стельового кронштейна по п’яти осях та стаціонарний або рухомий вертикальний стенд. Цей стенд особливо ефективний під час знімання у вертикальному та бічному положеннях, а також у положенні детектора під столом. Повна моторизація дозволяє швидко переходити від досліджень на столі до досліджень грудної клітини, не змінюючи положення пацієнта.
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost дозволяє легко проводити понад 250 досліджень на день. Цьому сприяють, у тому числі, моторизація стельового кронштейна по п’яти осях та стаціонарний або рухомий вертикальний стенд. Цей стенд особливо ефективний під час знімання у вертикальному та бічному положеннях, а також у положенні детектора під столом. Повна моторизація дозволяє швидко переходити від досліджень на столі до досліджень грудної клітини, не змінюючи положення пацієнта.
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost дозволяє легко проводити понад 250 досліджень на день. Цьому сприяють, у тому числі, моторизація стельового кронштейна по п’яти осях та стаціонарний або рухомий вертикальний стенд. Цей стенд особливо ефективний під час знімання у вертикальному та бічному положеннях, а також у положенні детектора під столом. Повна моторизація дозволяє швидко переходити від досліджень на столі до досліджень грудної клітини, не змінюючи положення пацієнта.
Універсальний кабінет DigitalDiagnost
Універсальний кабінет DigitalDiagnost
Однодетекторний універсальний кабінет цифрової рентгенографії DigitalDiagnost з автоматизованим стельовим кронштейном, вертикальним рухомим стендом і столом з підвіскою з однієї сторони і поворотним механізмом дозволяє знімати будь-яку частину тіла пацієнта. Скоротити необхідність у зміні положення пацієнтів та розширити сферу застосування системи можна завдяки майже необмеженому набору попередньо встановлених параметрів трубки та детектору, закріпленому на універсальному кронштейні рухомого вертикального стенду.
Універсальний кабінет DigitalDiagnost
Однодетекторний універсальний кабінет цифрової рентгенографії DigitalDiagnost з автоматизованим стельовим кронштейном, вертикальним рухомим стендом і столом з підвіскою з однієї сторони і поворотним механізмом дозволяє знімати будь-яку частину тіла пацієнта. Скоротити необхідність у зміні положення пацієнтів та розширити сферу застосування системи можна завдяки майже необмеженому набору попередньо встановлених параметрів трубки та детектору, закріпленому на універсальному кронштейні рухомого вертикального стенду.
Універсальний кабінет DigitalDiagnost
Однодетекторний універсальний кабінет цифрової рентгенографії DigitalDiagnost з автоматизованим стельовим кронштейном, вертикальним рухомим стендом і столом з підвіскою з однієї сторони і поворотним механізмом дозволяє знімати будь-яку частину тіла пацієнта. Скоротити необхідність у зміні положення пацієнтів та розширити сферу застосування системи можна завдяки майже необмеженому набору попередньо встановлених параметрів трубки та детектору, закріпленому на універсальному кронштейні рухомого вертикального стенду.
Однодетекторний універсальний кабінет цифрової рентгенографії DigitalDiagnost з автоматизованим стельовим кронштейном, вертикальним рухомим стендом і столом з підвіскою з однієї сторони і поворотним механізмом дозволяє знімати будь-яку частину тіла пацієнта. Скоротити необхідність у зміні положення пацієнтів та розширити сферу застосування системи можна завдяки майже необмеженому набору попередньо встановлених параметрів трубки та детектору, закріпленому на універсальному кронштейні рухомого вертикального стенду.
Економний кабінет DigitalDiagnost
Економний кабінет DigitalDiagnost
Економний кабінет цифрової рентгенографії Philips, оснащений лотками для бездротового детектора та одним детектором SkyPlate, відчинить двері у світ висококласної цифрової рентгенографії або стане додатковим кабінетом для цифрової рентгенографії. Відкрийте для себе передові розробки компанії Philips, наприклад систему обробки зображень UNIQUE і зручний інтерфейс Eleva. Великий детектор SkyPlate можна переміщати між столом та вертикальним стендом, на яких є вбудовані лотки для детектора SkyPlate, а також використовувати для досліджень у довільному положенні.
Економний кабінет DigitalDiagnost
Економний кабінет цифрової рентгенографії Philips, оснащений лотками для бездротового детектора та одним детектором SkyPlate, відчинить двері у світ висококласної цифрової рентгенографії або стане додатковим кабінетом для цифрової рентгенографії. Відкрийте для себе передові розробки компанії Philips, наприклад систему обробки зображень UNIQUE і зручний інтерфейс Eleva. Великий детектор SkyPlate можна переміщати між столом та вертикальним стендом, на яких є вбудовані лотки для детектора SkyPlate, а також використовувати для досліджень у довільному положенні.
Економний кабінет DigitalDiagnost
Економний кабінет цифрової рентгенографії Philips, оснащений лотками для бездротового детектора та одним детектором SkyPlate, відчинить двері у світ висококласної цифрової рентгенографії або стане додатковим кабінетом для цифрової рентгенографії. Відкрийте для себе передові розробки компанії Philips, наприклад систему обробки зображень UNIQUE і зручний інтерфейс Eleva. Великий детектор SkyPlate можна переміщати між столом та вертикальним стендом, на яких є вбудовані лотки для детектора SkyPlate, а також використовувати для досліджень у довільному положенні.
Економний кабінет цифрової рентгенографії Philips, оснащений лотками для бездротового детектора та одним детектором SkyPlate, відчинить двері у світ висококласної цифрової рентгенографії або стане додатковим кабінетом для цифрової рентгенографії. Відкрийте для себе передові розробки компанії Philips, наприклад систему обробки зображень UNIQUE і зручний інтерфейс Eleva. Великий детектор SkyPlate можна переміщати між столом та вертикальним стендом, на яких є вбудовані лотки для детектора SkyPlate, а також використовувати для досліджень у довільному положенні.
Контрастність на рівні відсіювального растру
Кабінет невідкладної допомоги DigitalDiagnost
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Під час цифрової рентгенографії без відсіювального растру функція Philips SkyFlow дозволяє отримувати зображення, якість яких можна порівняти із зображеннями, отриманими з використанням растру. При цьому практично виключається вплив розсіяного випромінювання під час досліджень грудної клітки без растру. SkyFlow — перший на ринку алгоритм корекції розсіяного випромінювання для рентгенографії грудної клітини, який не потребує додаткових дій від оператора. Він регулює контрастність знімків кожного окремого пацієнта з урахуванням кількості розсіяного випромінювання.
Контрастність на рівні відсіювального растру
Під час цифрової рентгенографії без відсіювального растру функція Philips SkyFlow дозволяє отримувати зображення, якість яких можна порівняти із зображеннями, отриманими з використанням растру. При цьому практично виключається вплив розсіяного випромінювання під час досліджень грудної клітки без растру. SkyFlow — перший на ринку алгоритм корекції розсіяного випромінювання для рентгенографії грудної клітини, який не потребує додаткових дій від оператора. Він регулює контрастність знімків кожного окремого пацієнта з урахуванням кількості розсіяного випромінювання.
Контрастність на рівні відсіювального растру
Під час цифрової рентгенографії без відсіювального растру функція Philips SkyFlow дозволяє отримувати зображення, якість яких можна порівняти із зображеннями, отриманими з використанням растру. При цьому практично виключається вплив розсіяного випромінювання під час досліджень грудної клітки без растру. SkyFlow — перший на ринку алгоритм корекції розсіяного випромінювання для рентгенографії грудної клітини, який не потребує додаткових дій від оператора. Він регулює контрастність знімків кожного окремого пацієнта з урахуванням кількості розсіяного випромінювання.
Під час цифрової рентгенографії без відсіювального растру функція Philips SkyFlow дозволяє отримувати зображення, якість яких можна порівняти із зображеннями, отриманими з використанням растру. При цьому практично виключається вплив розсіяного випромінювання під час досліджень грудної клітки без растру. SkyFlow — перший на ринку алгоритм корекції розсіяного випромінювання для рентгенографії грудної клітини, який не потребує додаткових дій від оператора. Він регулює контрастність знімків кожного окремого пацієнта з урахуванням кількості розсіяного випромінювання.
Кабінет невідкладної допомоги DigitalDiagnost
Кабінет невідкладної допомоги DigitalDiagnost
Якщо у відділенні невідкладної допомоги багато людей, приладів і кабелів, вам потрібне просте рішення для цифрової рентгенографії, яке здатне ефективно працювати. Встановіть висококласну систему цифрової рентгенографії Philips з бездротовим детектором, щоб використовувати її для надання першої допомоги у відділеннях невідкладної допомоги, відділеннях реабілітації та травматології. Моторизований стельовий кронштейн і детектор SkyPlate звільняють місце для реанімаційного обладнання та спрощують доступ до пацієнта.
Кабінет невідкладної допомоги DigitalDiagnost
Якщо у відділенні невідкладної допомоги багато людей, приладів і кабелів, вам потрібне просте рішення для цифрової рентгенографії, яке здатне ефективно працювати. Встановіть висококласну систему цифрової рентгенографії Philips з бездротовим детектором, щоб використовувати її для надання першої допомоги у відділеннях невідкладної допомоги, відділеннях реабілітації та травматології. Моторизований стельовий кронштейн і детектор SkyPlate звільняють місце для реанімаційного обладнання та спрощують доступ до пацієнта.
Кабінет невідкладної допомоги DigitalDiagnost
Якщо у відділенні невідкладної допомоги багато людей, приладів і кабелів, вам потрібне просте рішення для цифрової рентгенографії, яке здатне ефективно працювати. Встановіть висококласну систему цифрової рентгенографії Philips з бездротовим детектором, щоб використовувати її для надання першої допомоги у відділеннях невідкладної допомоги, відділеннях реабілітації та травматології. Моторизований стельовий кронштейн і детектор SkyPlate звільняють місце для реанімаційного обладнання та спрощують доступ до пацієнта.
Якщо у відділенні невідкладної допомоги багато людей, приладів і кабелів, вам потрібне просте рішення для цифрової рентгенографії, яке здатне ефективно працювати. Встановіть висококласну систему цифрової рентгенографії Philips з бездротовим детектором, щоб використовувати її для надання першої допомоги у відділеннях невідкладної допомоги, відділеннях реабілітації та травматології. Моторизований стельовий кронштейн і детектор SkyPlate звільняють місце для реанімаційного обладнання та спрощують доступ до пацієнта.
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Зазвичай, через систему цифрової рентгенографії грудної клітини проходить велика кількість пацієнтів. До того ж її можна іноді використовувати як доповнення до основної системи цифрової рентгенографії. Кабінет DigitalDiagnost дозволяє швидко проводити повний спектр досліджень грудної клітини, у тому числі зйомку на ліжку та на інвалідному візку. Також його можна використовувати як рішення для дослідження опорно-рухового апарату. Ця система дозволяє проводити обстежування хребта, черепа, кінцівок та інших анатомічних областей.
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Зазвичай, через систему цифрової рентгенографії грудної клітини проходить велика кількість пацієнтів. До того ж її можна іноді використовувати як доповнення до основної системи цифрової рентгенографії. Кабінет DigitalDiagnost дозволяє швидко проводити повний спектр досліджень грудної клітини, у тому числі зйомку на ліжку та на інвалідному візку. Також його можна використовувати як рішення для дослідження опорно-рухового апарату. Ця система дозволяє проводити обстежування хребта, черепа, кінцівок та інших анатомічних областей.
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Зазвичай, через систему цифрової рентгенографії грудної клітини проходить велика кількість пацієнтів. До того ж її можна іноді використовувати як доповнення до основної системи цифрової рентгенографії. Кабінет DigitalDiagnost дозволяє швидко проводити повний спектр досліджень грудної клітини, у тому числі зйомку на ліжку та на інвалідному візку. Також його можна використовувати як рішення для дослідження опорно-рухового апарату. Ця система дозволяє проводити обстежування хребта, черепа, кінцівок та інших анатомічних областей.
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Кабінет для досліджень грудної клітини DigitalDiagnost
Зазвичай, через систему цифрової рентгенографії грудної клітини проходить велика кількість пацієнтів. До того ж її можна іноді використовувати як доповнення до основної системи цифрової рентгенографії. Кабінет DigitalDiagnost дозволяє швидко проводити повний спектр досліджень грудної клітини, у тому числі зйомку на ліжку та на інвалідному візку. Також його можна використовувати як рішення для дослідження опорно-рухового апарату. Ця система дозволяє проводити обстежування хребта, черепа, кінцівок та інших анатомічних областей.
Легкий бездротовий переносний детектор
Легкий бездротовий переносний детектор
Детектори SkyPlates великого та малого розмірів допомагають ефективно організовувати роботу як з кабінетами цифрової рентгенографії, так і іншими мобільними цифровими рентгенівськими системами Philips. Мала вага детекторів SkyPlates — це новий стандарт для ринку як для стаціонарного, так і портативного застосування.
Легкий бездротовий переносний детектор
Детектори SkyPlates великого та малого розмірів допомагають ефективно організовувати роботу як з кабінетами цифрової рентгенографії, так і іншими мобільними цифровими рентгенівськими системами Philips. Мала вага детекторів SkyPlates — це новий стандарт для ринку як для стаціонарного, так і портативного застосування.
Легкий бездротовий переносний детектор
Детектори SkyPlates великого та малого розмірів допомагають ефективно організовувати роботу як з кабінетами цифрової рентгенографії, так і іншими мобільними цифровими рентгенівськими системами Philips. Мала вага детекторів SkyPlates — це новий стандарт для ринку як для стаціонарного, так і портативного застосування.
Детектори SkyPlates великого та малого розмірів допомагають ефективно організовувати роботу як з кабінетами цифрової рентгенографії, так і іншими мобільними цифровими рентгенівськими системами Philips. Мала вага детекторів SkyPlates — це новий стандарт для ринку як для стаціонарного, так і портативного застосування.
Можливість комбінування
Можливість комбінування
Можливість спільного використання детектора для цифрової рентгенографії SkyPlate з іншими системами Philips, дозволить оптимізувати витрати й використання детекторів. Завдяки вужчому спектру застосувань порівняно з великим детектором, малий детектор Philips SkyPlate можна використовувати спільно зі стаціонарними та мобільними рентгенівськими системами. Великий детектор можна використовувати для зйомки різних анатомічних областей у довільному положенні або встановлювати вертикальні стенди та лотки в столах.
Можливість комбінування
Можливість спільного використання детектора для цифрової рентгенографії SkyPlate з іншими системами Philips, дозволить оптимізувати витрати й використання детекторів. Завдяки вужчому спектру застосувань порівняно з великим детектором, малий детектор Philips SkyPlate можна використовувати спільно зі стаціонарними та мобільними рентгенівськими системами. Великий детектор можна використовувати для зйомки різних анатомічних областей у довільному положенні або встановлювати вертикальні стенди та лотки в столах.
Можливість комбінування
Можливість спільного використання детектора для цифрової рентгенографії SkyPlate з іншими системами Philips, дозволить оптимізувати витрати й використання детекторів. Завдяки вужчому спектру застосувань порівняно з великим детектором, малий детектор Philips SkyPlate можна використовувати спільно зі стаціонарними та мобільними рентгенівськими системами. Великий детектор можна використовувати для зйомки різних анатомічних областей у довільному положенні або встановлювати вертикальні стенди та лотки в столах.
Можливість спільного використання детектора для цифрової рентгенографії SkyPlate з іншими системами Philips, дозволить оптимізувати витрати й використання детекторів. Завдяки вужчому спектру застосувань порівняно з великим детектором, малий детектор Philips SkyPlate можна використовувати спільно зі стаціонарними та мобільними рентгенівськими системами. Великий детектор можна використовувати для зйомки різних анатомічних областей у довільному положенні або встановлювати вертикальні стенди та лотки в столах.
Eleva — єдина платформа
Eleva — єдина платформа
Високотехнологічна платформа Eleva забезпечує єдність робочих процесів та спрощує мережевий обмін даними. Цю єдину платформу легко освоїти й використовувати. До її складу входить цілий ряд засобів, призначених для оптимізації процесу рентгенодіагностики та миттєвої обробки зображень.
Eleva — єдина платформа
Високотехнологічна платформа Eleva забезпечує єдність робочих процесів та спрощує мережевий обмін даними. Цю єдину платформу легко освоїти й використовувати. До її складу входить цілий ряд засобів, призначених для оптимізації процесу рентгенодіагностики та миттєвої обробки зображень.
Eleva — єдина платформа
Високотехнологічна платформа Eleva забезпечує єдність робочих процесів та спрощує мережевий обмін даними. Цю єдину платформу легко освоїти й використовувати. До її складу входить цілий ряд засобів, призначених для оптимізації процесу рентгенодіагностики та миттєвої обробки зображень.
Високотехнологічна платформа Eleva забезпечує єдність робочих процесів та спрощує мережевий обмін даними. Цю єдину платформу легко освоїти й використовувати. До її складу входить цілий ряд засобів, призначених для оптимізації процесу рентгенодіагностики та миттєвої обробки зображень.
UNIQUE — якісна обробка зображень
UNIQUE — якісна обробка зображень
Уніфікована система покращення якості зображень UNIQUE забезпечує однаково високу якість зображень для всіх анатомічних областей. Ця система працює з усіма етапами формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність та деталізувати зображення.
UNIQUE — якісна обробка зображень
Уніфікована система покращення якості зображень UNIQUE забезпечує однаково високу якість зображень для всіх анатомічних областей. Ця система працює з усіма етапами формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність та деталізувати зображення.
UNIQUE — якісна обробка зображень
Уніфікована система покращення якості зображень UNIQUE забезпечує однаково високу якість зображень для всіх анатомічних областей. Ця система працює з усіма етапами формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність та деталізувати зображення.
Уніфікована система покращення якості зображень UNIQUE забезпечує однаково високу якість зображень для всіх анатомічних областей. Ця система працює з усіма етапами формування зображень, допомагаючи гармонізувати контрастність та деталізувати зображення.
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація дозволяє автоматично розташовувати детектор і трубку відносно положення пацієнтів, уникаючи зайвих дій під час роботи з системою DigitalDiagnost. Особливе значення ця функція має для лежачих хворих, оскільки вони можуть залишатися в кабінеті в перерві між зйомками в різних проекціях. Автоматична синхронізація трубки та колімація, а також автоматичне вирівнювання трубки відносно детектора дозволять приділити максимум уваги пацієнтам, а не обладнанню.
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація дозволяє автоматично розташовувати детектор і трубку відносно положення пацієнтів, уникаючи зайвих дій під час роботи з системою DigitalDiagnost. Особливе значення ця функція має для лежачих хворих, оскільки вони можуть залишатися в кабінеті в перерві між зйомками в різних проекціях. Автоматична синхронізація трубки та колімація, а також автоматичне вирівнювання трубки відносно детектора дозволять приділити максимум уваги пацієнтам, а не обладнанню.
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація дозволяє автоматично розташовувати детектор і трубку відносно положення пацієнтів, уникаючи зайвих дій під час роботи з системою DigitalDiagnost. Особливе значення ця функція має для лежачих хворих, оскільки вони можуть залишатися в кабінеті в перерві між зйомками в різних проекціях. Автоматична синхронізація трубки та колімація, а також автоматичне вирівнювання трубки відносно детектора дозволять приділити максимум уваги пацієнтам, а не обладнанню.
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація кабінету цифрової рентгенографії
Повна моторизація дозволяє автоматично розташовувати детектор і трубку відносно положення пацієнтів, уникаючи зайвих дій під час роботи з системою DigitalDiagnost. Особливе значення ця функція має для лежачих хворих, оскільки вони можуть залишатися в кабінеті в перерві між зйомками в різних проекціях. Автоматична синхронізація трубки та колімація, а також автоматичне вирівнювання трубки відносно детектора дозволять приділити максимум уваги пацієнтам, а не обладнанню.
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost дозволяє легко проводити понад 250 досліджень на день. Цьому сприяють, у тому числі, моторизація стельового кронштейна по п’яти осях та стаціонарний або рухомий вертикальний стенд. Цей стенд особливо ефективний під час знімання у вертикальному та бічному положеннях, а також у положенні детектора під столом. Повна моторизація дозволяє швидко переходити від досліджень на столі до досліджень грудної клітини, не змінюючи положення пацієнта.
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost дозволяє легко проводити понад 250 досліджень на день. Цьому сприяють, у тому числі, моторизація стельового кронштейна по п’яти осях та стаціонарний або рухомий вертикальний стенд. Цей стенд особливо ефективний під час знімання у вертикальному та бічному положеннях, а також у положенні детектора під столом. Повна моторизація дозволяє швидко переходити від досліджень на столі до досліджень грудної клітини, не змінюючи положення пацієнта.
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost дозволяє легко проводити понад 250 досліджень на день. Цьому сприяють, у тому числі, моторизація стельового кронштейна по п’яти осях та стаціонарний або рухомий вертикальний стенд. Цей стенд особливо ефективний під час знімання у вертикальному та бічному положеннях, а також у положенні детектора під столом. Повна моторизація дозволяє швидко переходити від досліджень на столі до досліджень грудної клітини, не змінюючи положення пацієнта.
Високопродуктивний кабінет DigitalDiagnost дозволяє легко проводити понад 250 досліджень на день. Цьому сприяють, у тому числі, моторизація стельового кронштейна по п’яти осях та стаціонарний або рухомий вертикальний стенд. Цей стенд особливо ефективний під час знімання у вертикальному та бічному положеннях, а також у положенні детектора під столом. Повна моторизація дозволяє швидко переходити від досліджень на столі до досліджень грудної клітини, не змінюючи положення пацієнта.
Універсальний кабінет DigitalDiagnost
Універсальний кабінет DigitalDiagnost
Однодетекторний універсальний кабінет цифрової рентгенографії DigitalDiagnost з автоматизованим стельовим кронштейном, вертикальним рухомим стендом і столом з підвіскою з однієї сторони і поворотним механізмом дозволяє знімати будь-яку частину тіла пацієнта. Скоротити необхідність у зміні положення пацієнтів та розширити сферу застосування системи можна завдяки майже необмеженому набору попередньо встановлених параметрів трубки та детектору, закріпленому на універсальному кронштейні рухомого вертикального стенду.
Універсальний кабінет DigitalDiagnost
Однодетекторний універсальний кабінет цифрової рентгенографії DigitalDiagnost з автоматизованим стельовим кронштейном, вертикальним рухомим стендом і столом з підвіскою з однієї сторони і поворотним механізмом дозволяє знімати будь-яку частину тіла пацієнта. Скоротити необхідність у зміні положення пацієнтів та розширити сферу застосування системи можна завдяки майже необмеженому набору попередньо встановлених параметрів трубки та детектору, закріпленому на універсальному кронштейні рухомого вертикального стенду.
Універсальний кабінет DigitalDiagnost
Однодетекторний універсальний кабінет цифрової рентгенографії DigitalDiagnost з автоматизованим стельовим кронштейном, вертикальним рухомим стендом і столом з підвіскою з однієї сторони і поворотним механізмом дозволяє знімати будь-яку частину тіла пацієнта. Скоротити необхідність у зміні положення пацієнтів та розширити сферу застосування системи можна завдяки майже необмеженому набору попередньо встановлених параметрів трубки та детектору, закріпленому на універсальному кронштейні рухомого вертикального стенду.
Однодетекторний універсальний кабінет цифрової рентгенографії DigitalDiagnost з автоматизованим стельовим кронштейном, вертикальним рухомим стендом і столом з підвіскою з однієї сторони і поворотним механізмом дозволяє знімати будь-яку частину тіла пацієнта. Скоротити необхідність у зміні положення пацієнтів та розширити сферу застосування системи можна завдяки майже необмеженому набору попередньо встановлених параметрів трубки та детектору, закріпленому на універсальному кронштейні рухомого вертикального стенду.
Економний кабінет DigitalDiagnost
Економний кабінет DigitalDiagnost
Економний кабінет цифрової рентгенографії Philips, оснащений лотками для бездротового детектора та одним детектором SkyPlate, відчинить двері у світ висококласної цифрової рентгенографії або стане додатковим кабінетом для цифрової рентгенографії. Відкрийте для себе передові розробки компанії Philips, наприклад систему обробки зображень UNIQUE і зручний інтерфейс Eleva. Великий детектор SkyPlate можна переміщати між столом та вертикальним стендом, на яких є вбудовані лотки для детектора SkyPlate, а також використовувати для досліджень у довільному положенні.
Економний кабінет DigitalDiagnost
Економний кабінет цифрової рентгенографії Philips, оснащений лотками для бездротового детектора та одним детектором SkyPlate, відчинить двері у світ висококласної цифрової рентгенографії або стане додатковим кабінетом для цифрової рентгенографії. Відкрийте для себе передові розробки компанії Philips, наприклад систему обробки зображень UNIQUE і зручний інтерфейс Eleva. Великий детектор SkyPlate можна переміщати між столом та вертикальним стендом, на яких є вбудовані лотки для детектора SkyPlate, а також використовувати для досліджень у довільному положенні.
Економний кабінет DigitalDiagnost
Економний кабінет цифрової рентгенографії Philips, оснащений лотками для бездротового детектора та одним детектором SkyPlate, відчинить двері у світ висококласної цифрової рентгенографії або стане додатковим кабінетом для цифрової рентгенографії. Відкрийте для себе передові розробки компанії Philips, наприклад систему обробки зображень UNIQUE і зручний інтерфейс Eleva. Великий детектор SkyPlate можна переміщати між столом та вертикальним стендом, на яких є вбудовані лотки для детектора SkyPlate, а також використовувати для досліджень у довільному положенні.
Економний кабінет цифрової рентгенографії Philips, оснащений лотками для бездротового детектора та одним детектором SkyPlate, відчинить двері у світ висококласної цифрової рентгенографії або стане додатковим кабінетом для цифрової рентгенографії. Відкрийте для себе передові розробки компанії Philips, наприклад систему обробки зображень UNIQUE і зручний інтерфейс Eleva. Великий детектор SkyPlate можна переміщати між столом та вертикальним стендом, на яких є вбудовані лотки для детектора SkyPlate, а також використовувати для досліджень у довільному положенні.
Моторизований стельовий тримач для трубок із чотирикомпонентною телескопічною стійкою
РК-дисплей
Широкоекранний РК-дисплей з діаг. 16,5 см (6,5″) для перегляду інформації та кнопки управління для зручності роботи
Повздовжнє переміщення
3,44 м (11′ 3,4″)/з подовженими рейками 6,14 м (20′ 1,7″)
Поперечне переміщення
1,5 м (4′ 11″) у стандартній версії/3,22 м (10′ 6,7″) в подовженій версії
Вертикальне переміщення
1,66 м (5′ 5,2″)
Таблиці
Таблиці
Регульований по висоті стіл TH
Стіл для пацієнта з регульованою висотою та великим діапазоном переміщення. Зручне управління сприяє швидкому позиціонуванню пацієнтів. Легке переміщення пацієнтів у лежаче або сидяче положення.
Дека стола
Плаваюча багатошарова дека з накладкою Getalit
Плаваюча дека стола спрощує й прискорює позиціонування пацієнтів.
Плаваюча багатошарова дека з вуглеволоконною накладкою
Приймач
Зі стаціонарним детектором або детектором SkyPlate в лотку на столі
Відсіювальний растр
Осцилюючий або нерухомий растр
Розміри
(Д х Ш): 240 х 75 см (7′ 10,5″ х 29,5″); опція 240 х 85 см (7′ 10,5″ х 33,5″)
(Д х Ш): 260 x 75 см (8′ 6,4″ x 29,5″)
220 х 67 см (7′ 2,6″ х 26,4″)
Рентгенопрозора ділянка
173 х 67 см (5′ 8,1″ х 26,4″)
Стіл з підвіскою з однієї сторони TH-S
Стіл з підвіскою з однієї сторони й можливістю регулювання висоти. Ідеально підходить для роботи з вертикальним рухомим стендом VM — багатофункціональним стендом із поворотним кронштейном.
Висота деки столу над підлогою
87 см (34,3″)
Ножна педаль
Ножна педаль дозволяє керувати столом, не відходячи від пацієнта
Основа стола
Доступна опція повороту, яка покращує доступ до пацієнта й системи
Макс. маса тіла пацієнта
225 кг (496 фунтів)
Довжина рентгенопрозорої ділянки
2,08 м (6′ 9,9″)
Налаштування висоти
50,3–90,3 см від підлоги (19,8–35,6″), моторизоване регулювання висоти
Вертикальні стенди
Вертикальні стенди
Кут нахилу детектора
Горизонтальна вісь: від -20° до +90°/вертикальна вісь від +45° до -23°, моторизований нахил
Вертикальний стенд VS
Моторизований вертикальний стенд зі стаціонарним детектором або переносним детектором SkyPlate. Управління за допомогою пульта з лівого або правого боку та за допомогою бездротового пульта дистанційного керування.
Детектор із можливістю нахилу
Опція, кут нахилу: від –20° до +90°, моторизований нахил
Детектор можна нахиляти та переміщати, наприклад під стіл з підвіскою з однієї сторони
Відсіювальний растр
Осцилюючий або нерухомий растр; у блоці детектора можна зберігати до двох растрів
Управління експозицією
П’ять камер для автоматичного управління експозицією
Керування
Дві панелі керування й пульт дистанційного керування
Розміри
Висота: 2,08 м (6′ 9,9″)
Висота: 2,48 м (8′ 1,6″)
Вертикальне переміщення блоку детектора
30–180 см (від 11,8″ до 5′ 1″) (центральний промінь)
Діапазон горизонтального переміщення
Моторизований 3,48 м (11′ 4,8 дюйма)/без моторизації 3,71 м (12′ 2,1″)
Діапазон вертикального переміщення
35–185 см (від 13,8″ до 6′ 1″) (центральний промінь)
Рухомий вертикальний стенд VM
Рухомий вертикальний стенд із багатофункціональним поворотним кронштейном для універсального використання з тим самим цифровим детектором 43 х 43 см (17 х 17″). Управління за допомогою пульта з лівого або правого боку та за допомогою бездротового пульта дистанційного керування.
Діапазон обертання багатофункціонального кронштейна
0°–90° (праворуч або ліворуч від оператора)
Детектори
Детектори
Роздільна здатність
до 3,5 пар лін./мм, розмір пікселя 143 мкм
до 3,4 пар лін./мм, розмір пікселя 148 мкм
Стаціонарний детектор
Вбудований у стіл TH і вертикальні стенди.
Розмір
43 см х 43 см. Великий розмір забезпечує широкі можливості вибору проєкцій для пацієнтів майже будь-якої статури.
35 см х 43 см /14″ х 17″, можна використовувати для складних проєкцій
SkyPlate
Зручність роботи завдяки безкабельній конструкції.
Заряджання
Детектор заряджається лише за допомогою зарядного пристрою
Міцна конструкція
Гарантовано витримує падіння з висоти 70 см (28″)
Рішення для візуалізації
Рішення для візуалізації
SkyFlow
Алгоритм корекції розсіяного випромінювання під час рентгенографії грудної клітки. Автоматичне посилення контрастності зображень. Для всіх типів пацієнтів, у тому числі огрядних. Автоматична робота, скорочення часу дослідження.
Комп’ютерна рентгенографія Philips (PCR Eleva)
Ми пропонуємо цілу низку рішень для цифрової рентгенографії, призначених для різних конфігурацій відділень зі зчитувальними пристроями високої роздільної здатності з одним або декількома приймальними отворами.
Робоча станція Eleva
ПЗ для організації робочого процесу дозволяє створити центральне робоче місце для всіх етапів рентгенівського дослідження. 19-дюймовий РК-монітор із сенсорним екраном із роздільною здатністю 1280 x 1024. Зручний інтерфейс користувача Eleva дозволяє працювати з сенсорним екраном навіть у рукавичках. ПЗ для обробки зображень UNIQUE для швидких та якісних результатів.
Програмне забезпечення
Використання детектора SkyPlate у системах без такого детектора.
SkyFlow
Дозиметричні звіти у форматі структурованого звіту DICOM
Розширений пакет DICOM
Автоматичне зшивання зображень
Клінічний контроль якості
Трубки та генератори
Трубки та генератори
Генератори
Широкий спектр застосування. Моделі: 65 кВт, 80 кВт. Серед функцій — анатомічні протоколи для рентгенографії (APR), захист трубки від перевантажень та автоматичне управління експозицією.
Рентгенівські трубки
Двофокусні трубки з анодом, що обертається. Фокусні плями: 0,6/1,2 мм. Довгий термін служби завдяки захисту трубки від перевантаження. Сумісність із опцією VarioFocus (не входить до базового комплекту).
Тримач для трубок
Тримач для трубок
Рухи
Повздовжнє й поперечне
Стельовий кронштейн CS
Моторизований стельовий тримач для трубок із чотирикомпонентною телескопічною стійкою
Таблиці
Таблиці
Регульований по висоті стіл TH
Стіл для пацієнта з регульованою висотою та великим діапазоном переміщення. Зручне управління сприяє швидкому позиціонуванню пацієнтів. Легке переміщення пацієнтів у лежаче або сидяче положення.
Дека стола
Плаваюча багатошарова дека з накладкою Getalit
Плаваюча дека стола спрощує й прискорює позиціонування пацієнтів.
Плаваюча багатошарова дека з вуглеволоконною накладкою
Моторизований стельовий тримач для трубок із чотирикомпонентною телескопічною стійкою
РК-дисплей
Широкоекранний РК-дисплей з діаг. 16,5 см (6,5″) для перегляду інформації та кнопки управління для зручності роботи
Повздовжнє переміщення
3,44 м (11′ 3,4″)/з подовженими рейками 6,14 м (20′ 1,7″)
Поперечне переміщення
1,5 м (4′ 11″) у стандартній версії/3,22 м (10′ 6,7″) в подовженій версії
Вертикальне переміщення
1,66 м (5′ 5,2″)
Таблиці
Таблиці
Регульований по висоті стіл TH
Стіл для пацієнта з регульованою висотою та великим діапазоном переміщення. Зручне управління сприяє швидкому позиціонуванню пацієнтів. Легке переміщення пацієнтів у лежаче або сидяче положення.
Дека стола
Плаваюча багатошарова дека з накладкою Getalit
Плаваюча дека стола спрощує й прискорює позиціонування пацієнтів.
Плаваюча багатошарова дека з вуглеволоконною накладкою
Приймач
Зі стаціонарним детектором або детектором SkyPlate в лотку на столі
Відсіювальний растр
Осцилюючий або нерухомий растр
Розміри
(Д х Ш): 240 х 75 см (7′ 10,5″ х 29,5″); опція 240 х 85 см (7′ 10,5″ х 33,5″)
(Д х Ш): 260 x 75 см (8′ 6,4″ x 29,5″)
220 х 67 см (7′ 2,6″ х 26,4″)
Рентгенопрозора ділянка
173 х 67 см (5′ 8,1″ х 26,4″)
Стіл з підвіскою з однієї сторони TH-S
Стіл з підвіскою з однієї сторони й можливістю регулювання висоти. Ідеально підходить для роботи з вертикальним рухомим стендом VM — багатофункціональним стендом із поворотним кронштейном.
Висота деки столу над підлогою
87 см (34,3″)
Ножна педаль
Ножна педаль дозволяє керувати столом, не відходячи від пацієнта
Основа стола
Доступна опція повороту, яка покращує доступ до пацієнта й системи
Макс. маса тіла пацієнта
225 кг (496 фунтів)
Довжина рентгенопрозорої ділянки
2,08 м (6′ 9,9″)
Налаштування висоти
50,3–90,3 см від підлоги (19,8–35,6″), моторизоване регулювання висоти
Вертикальні стенди
Вертикальні стенди
Кут нахилу детектора
Горизонтальна вісь: від -20° до +90°/вертикальна вісь від +45° до -23°, моторизований нахил
Вертикальний стенд VS
Моторизований вертикальний стенд зі стаціонарним детектором або переносним детектором SkyPlate. Управління за допомогою пульта з лівого або правого боку та за допомогою бездротового пульта дистанційного керування.
Детектор із можливістю нахилу
Опція, кут нахилу: від –20° до +90°, моторизований нахил
Детектор можна нахиляти та переміщати, наприклад під стіл з підвіскою з однієї сторони
Відсіювальний растр
Осцилюючий або нерухомий растр; у блоці детектора можна зберігати до двох растрів
Управління експозицією
П’ять камер для автоматичного управління експозицією
Керування
Дві панелі керування й пульт дистанційного керування
Розміри
Висота: 2,08 м (6′ 9,9″)
Висота: 2,48 м (8′ 1,6″)
Вертикальне переміщення блоку детектора
30–180 см (від 11,8″ до 5′ 1″) (центральний промінь)
Діапазон горизонтального переміщення
Моторизований 3,48 м (11′ 4,8 дюйма)/без моторизації 3,71 м (12′ 2,1″)
Діапазон вертикального переміщення
35–185 см (від 13,8″ до 6′ 1″) (центральний промінь)
Рухомий вертикальний стенд VM
Рухомий вертикальний стенд із багатофункціональним поворотним кронштейном для універсального використання з тим самим цифровим детектором 43 х 43 см (17 х 17″). Управління за допомогою пульта з лівого або правого боку та за допомогою бездротового пульта дистанційного керування.
Діапазон обертання багатофункціонального кронштейна
0°–90° (праворуч або ліворуч від оператора)
Детектори
Детектори
Роздільна здатність
до 3,5 пар лін./мм, розмір пікселя 143 мкм
до 3,4 пар лін./мм, розмір пікселя 148 мкм
Стаціонарний детектор
Вбудований у стіл TH і вертикальні стенди.
Розмір
43 см х 43 см. Великий розмір забезпечує широкі можливості вибору проєкцій для пацієнтів майже будь-якої статури.
35 см х 43 см /14″ х 17″, можна використовувати для складних проєкцій
SkyPlate
Зручність роботи завдяки безкабельній конструкції.
Заряджання
Детектор заряджається лише за допомогою зарядного пристрою
Міцна конструкція
Гарантовано витримує падіння з висоти 70 см (28″)
Рішення для візуалізації
Рішення для візуалізації
SkyFlow
Алгоритм корекції розсіяного випромінювання під час рентгенографії грудної клітки. Автоматичне посилення контрастності зображень. Для всіх типів пацієнтів, у тому числі огрядних. Автоматична робота, скорочення часу дослідження.
Комп’ютерна рентгенографія Philips (PCR Eleva)
Ми пропонуємо цілу низку рішень для цифрової рентгенографії, призначених для різних конфігурацій відділень зі зчитувальними пристроями високої роздільної здатності з одним або декількома приймальними отворами.
Робоча станція Eleva
ПЗ для організації робочого процесу дозволяє створити центральне робоче місце для всіх етапів рентгенівського дослідження. 19-дюймовий РК-монітор із сенсорним екраном із роздільною здатністю 1280 x 1024. Зручний інтерфейс користувача Eleva дозволяє працювати з сенсорним екраном навіть у рукавичках. ПЗ для обробки зображень UNIQUE для швидких та якісних результатів.
Програмне забезпечення
Використання детектора SkyPlate у системах без такого детектора.
SkyFlow
Дозиметричні звіти у форматі структурованого звіту DICOM
Розширений пакет DICOM
Автоматичне зшивання зображень
Клінічний контроль якості
Трубки та генератори
Трубки та генератори
Генератори
Широкий спектр застосування. Моделі: 65 кВт, 80 кВт. Серед функцій — анатомічні протоколи для рентгенографії (APR), захист трубки від перевантажень та автоматичне управління експозицією.
Рентгенівські трубки
Двофокусні трубки з анодом, що обертається. Фокусні плями: 0,6/1,2 мм. Довгий термін служби завдяки захисту трубки від перевантаження. Сумісність із опцією VarioFocus (не входить до базового комплекту).
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.