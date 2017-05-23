Кут нахилу детектора Горизонтальна вісь: від -20° до +90°/вертикальна вісь від +45° до -23°, моторизований нахил

Вертикальний стенд VS Моторизований вертикальний стенд зі стаціонарним детектором або переносним детектором SkyPlate. Управління за допомогою пульта з лівого або правого боку та за допомогою бездротового пульта дистанційного керування.

Детектор із можливістю нахилу Опція, кут нахилу: від –20° до +90°, моторизований нахил

Детектор можна нахиляти та переміщати, наприклад під стіл з підвіскою з однієї сторони

Відсіювальний растр Осцилюючий або нерухомий растр; у блоці детектора можна зберігати до двох растрів

Управління експозицією П’ять камер для автоматичного управління експозицією

Керування Дві панелі керування й пульт дистанційного керування

Розміри Висота: 2,08 м (6′ 9,9″)

Висота: 2,48 м (8′ 1,6″)

Вертикальне переміщення блоку детектора 30–180 см (від 11,8″ до 5′ 1″) (центральний промінь)

Діапазон горизонтального переміщення Моторизований 3,48 м (11′ 4,8 дюйма)/без моторизації 3,71 м (12′ 2,1″)

Діапазон вертикального переміщення 35–185 см (від 13,8″ до 6′ 1″) (центральний промінь)

Рухомий вертикальний стенд VM Рухомий вертикальний стенд із багатофункціональним поворотним кронштейном для універсального використання з тим самим цифровим детектором 43 х 43 см (17 х 17″). Управління за допомогою пульта з лівого або правого боку та за допомогою бездротового пульта дистанційного керування.