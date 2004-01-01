Умови пошуку

Всі вироби

Allura Xper FD20

Рентгенівська ангіографічна система

Знайти подібні вироби

Виконуйте повний спектр втручань на серці та судинах за допомогою удосконаленої ангіографічної системи Philips Allura Xper FD20. Отримайте підтримку зображень високої роздільної здатності та додаткову гнучкість для універсального використання та спеціальних процедур, наприклад PTCA.

Зв’яжіться з нами
Особливості
Технологія плоскопанельного детектора
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Плоскопанельний детектор 2k фіксує інформацію з роздільною здатністю, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайних рентгенівських систем, що забезпечує впевнене прийняття рішень. Він забезпечує чудову візуалізацію дрібних деталей і об’єктів під час інтервенційних процедур на серцево-судинній системі.

Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k
Плоскопанельний детектор 2k фіксує інформацію з роздільною здатністю, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайних рентгенівських систем, що забезпечує впевнене прийняття рішень. Він забезпечує чудову візуалізацію дрібних деталей і об’єктів під час інтервенційних процедур на серцево-судинній системі.

Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Плоскопанельний детектор 2k фіксує інформацію з роздільною здатністю, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайних рентгенівських систем, що забезпечує впевнене прийняття рішень. Він забезпечує чудову візуалізацію дрібних деталей і об’єктів під час інтервенційних процедур на серцево-судинній системі.
Click here for more information
Технологія плоскопанельного детектора
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Плоскопанельний детектор 2k фіксує інформацію з роздільною здатністю, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайних рентгенівських систем, що забезпечує впевнене прийняття рішень. Він забезпечує чудову візуалізацію дрібних деталей і об’єктів під час інтервенційних процедур на серцево-судинній системі.
Інтегрований кабінет для катетерізації
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.

Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень
Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.

Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.
Click here for more information
Інтегрований кабінет для катетерізації
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.
Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Philips Allura 3D-RA створює розширену 3D-візуалізацію патологій за допомогою однієї ротаційної ангіографії за кілька секунд. Завдяки унікальному охопленню всього тіла системою Philips Allura FD вона може охоплювати будь-яку анатомічну структуру, включно з головним мозком, черевною порожниною та периферичними ділянками. Додаткові функції компенсують рух пацієнта та забезпечують високу роздільну здатність контрасту для всіх застосувань.

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Philips Allura 3D-RA створює розширену 3D-візуалізацію патологій за допомогою однієї ротаційної ангіографії за кілька секунд. Завдяки унікальному охопленню всього тіла системою Philips Allura FD вона може охоплювати будь-яку анатомічну структуру, включно з головним мозком, черевною порожниною та периферичними ділянками. Додаткові функції компенсують рух пацієнта та забезпечують високу роздільну здатність контрасту для всіх застосувань.

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Philips Allura 3D-RA створює розширену 3D-візуалізацію патологій за допомогою однієї ротаційної ангіографії за кілька секунд. Завдяки унікальному охопленню всього тіла системою Philips Allura FD вона може охоплювати будь-яку анатомічну структуру, включно з головним мозком, черевною порожниною та периферичними ділянками. Додаткові функції компенсують рух пацієнта та забезпечують високу роздільну здатність контрасту для всіх застосувань.
Click here for more information
Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Philips Allura 3D-RA створює розширену 3D-візуалізацію патологій за допомогою однієї ротаційної ангіографії за кілька секунд. Завдяки унікальному охопленню всього тіла системою Philips Allura FD вона може охоплювати будь-яку анатомічну структуру, включно з головним мозком, черевною порожниною та периферичними ділянками. Додаткові функції компенсують рух пацієнта та забезпечують високу роздільну здатність контрасту для всіх застосувань.
Компактна конструкція
Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція цієї системи забезпечує повний доступ до пацієнта та підтримує круті проекції під час серцевих і судинних процедур.

Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція розширює охоплення
Компактна конструкція цієї системи забезпечує повний доступ до пацієнта та підтримує круті проекції під час серцевих і судинних процедур.

Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція цієї системи забезпечує повний доступ до пацієнта та підтримує круті проекції під час серцевих і судинних процедур.
Click here for more information
Компактна конструкція
Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція цієї системи забезпечує повний доступ до пацієнта та підтримує круті проекції під час серцевих і судинних процедур.
XperCT
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT забезпечує високоякісну візуалізацію інтервенційного комплексу, який дає змогу лікарям оцінювати м’які тканини до, під час або після інтервенційної процедури.

XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії
XperCT забезпечує високоякісну візуалізацію інтервенційного комплексу, який дає змогу лікарям оцінювати м’які тканини до, під час або після інтервенційної процедури.

XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT забезпечує високоякісну візуалізацію інтервенційного комплексу, який дає змогу лікарям оцінювати м’які тканини до, під час або після інтервенційної процедури.
Click here for more information
XperCT
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT забезпечує високоякісну візуалізацію інтервенційного комплексу, який дає змогу лікарям оцінювати м’які тканини до, під час або після інтервенційної процедури.
Налаштування Xper
Налаштування Xper для спрощення процедур

Налаштування Xper для спрощення процедур

Для персоналізації рентгенівського дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до свого робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість ручних завдань і підвищує ефективність виконання трудомістких операцій. Експлуатація системи стає досвідом, який може допомогти діагностувати впевнено та швидко.

Налаштування Xper для спрощення процедур

Налаштування Xper для спрощення процедур
Для персоналізації рентгенівського дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до свого робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість ручних завдань і підвищує ефективність виконання трудомістких операцій. Експлуатація системи стає досвідом, який може допомогти діагностувати впевнено та швидко.

Налаштування Xper для спрощення процедур

Для персоналізації рентгенівського дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до свого робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість ручних завдань і підвищує ефективність виконання трудомістких операцій. Експлуатація системи стає досвідом, який може допомогти діагностувати впевнено та швидко.
Click here for more information
Налаштування Xper
Налаштування Xper для спрощення процедур

Налаштування Xper для спрощення процедур

Для персоналізації рентгенівського дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до свого робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість ручних завдань і підвищує ефективність виконання трудомістких операцій. Експлуатація системи стає досвідом, який може допомогти діагностувати впевнено та швидко.
StentBoost
Підсилення візуалізації стента

Підсилення візуалізації стента

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.

Підсилення візуалізації стента

Підсилення візуалізації стента
StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.

Підсилення візуалізації стента

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.
Click here for more information
StentBoost
Підсилення візуалізації стента

Підсилення візуалізації стента

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.
Allura 3D-CA
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Коронарна ангіографія Philips Allura 3D (3D-CA) — це потужний інтервенційний інструмент для візуалізації коронарних артерій. Вона може допомогти запобігти неправильному відображенню уражень і біфуркацій, мінімізуючи скорочені проєкції дерева коронарних судин.

Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі
Коронарна ангіографія Philips Allura 3D (3D-CA) — це потужний інтервенційний інструмент для візуалізації коронарних артерій. Вона може допомогти запобігти неправильному відображенню уражень і біфуркацій, мінімізуючи скорочені проєкції дерева коронарних судин.

Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Коронарна ангіографія Philips Allura 3D (3D-CA) — це потужний інтервенційний інструмент для візуалізації коронарних артерій. Вона може допомогти запобігти неправильному відображенню уражень і біфуркацій, мінімізуючи скорочені проєкції дерева коронарних судин.
Click here for more information
Allura 3D-CA
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Коронарна ангіографія Philips Allura 3D (3D-CA) — це потужний інтервенційний інструмент для візуалізації коронарних артерій. Вона може допомогти запобігти неправильному відображенню уражень і біфуркацій, мінімізуючи скорочені проєкції дерева коронарних судин.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Click here for more information
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.
  • Технологія плоскопанельного детектора
  • Інтегрований кабінет для катетерізації
  • Allura 3D-RA
  • Компактна конструкція
Посмотреть все особенности
Технологія плоскопанельного детектора
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Плоскопанельний детектор 2k фіксує інформацію з роздільною здатністю, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайних рентгенівських систем, що забезпечує впевнене прийняття рішень. Він забезпечує чудову візуалізацію дрібних деталей і об’єктів під час інтервенційних процедур на серцево-судинній системі.

Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k
Плоскопанельний детектор 2k фіксує інформацію з роздільною здатністю, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайних рентгенівських систем, що забезпечує впевнене прийняття рішень. Він забезпечує чудову візуалізацію дрібних деталей і об’єктів під час інтервенційних процедур на серцево-судинній системі.

Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Плоскопанельний детектор 2k фіксує інформацію з роздільною здатністю, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайних рентгенівських систем, що забезпечує впевнене прийняття рішень. Він забезпечує чудову візуалізацію дрібних деталей і об’єктів під час інтервенційних процедур на серцево-судинній системі.
Click here for more information
Технологія плоскопанельного детектора
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k

Плоскопанельний детектор 2k фіксує інформацію з роздільною здатністю, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайних рентгенівських систем, що забезпечує впевнене прийняття рішень. Він забезпечує чудову візуалізацію дрібних деталей і об’єктів під час інтервенційних процедур на серцево-судинній системі.
Інтегрований кабінет для катетерізації
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.

Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень
Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.

Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.
Click here for more information
Інтегрований кабінет для катетерізації
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень

Глибокий рівень інтеграції кабінету для катетерізації Philips забезпечує безперебійний робочий процес. Тут об’єдналися розширені інструменти отримання зображень та візуалізації, багатомодальний доступ, моніторинг параметрів гемодинаміки та інтегрована звітність. Це мінімізує необхідність вводити дані вручну і забезпечує доступ до інформації пацієнтів у будь-який час у будь-якому місці.
Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Philips Allura 3D-RA створює розширену 3D-візуалізацію патологій за допомогою однієї ротаційної ангіографії за кілька секунд. Завдяки унікальному охопленню всього тіла системою Philips Allura FD вона може охоплювати будь-яку анатомічну структуру, включно з головним мозком, черевною порожниною та периферичними ділянками. Додаткові функції компенсують рух пацієнта та забезпечують високу роздільну здатність контрасту для всіх застосувань.

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Philips Allura 3D-RA створює розширену 3D-візуалізацію патологій за допомогою однієї ротаційної ангіографії за кілька секунд. Завдяки унікальному охопленню всього тіла системою Philips Allura FD вона може охоплювати будь-яку анатомічну структуру, включно з головним мозком, черевною порожниною та периферичними ділянками. Додаткові функції компенсують рух пацієнта та забезпечують високу роздільну здатність контрасту для всіх застосувань.

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Philips Allura 3D-RA створює розширену 3D-візуалізацію патологій за допомогою однієї ротаційної ангіографії за кілька секунд. Завдяки унікальному охопленню всього тіла системою Philips Allura FD вона може охоплювати будь-яку анатомічну структуру, включно з головним мозком, черевною порожниною та периферичними ділянками. Додаткові функції компенсують рух пацієнта та забезпечують високу роздільну здатність контрасту для всіх застосувань.
Click here for more information
Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA

Philips Allura 3D-RA створює розширену 3D-візуалізацію патологій за допомогою однієї ротаційної ангіографії за кілька секунд. Завдяки унікальному охопленню всього тіла системою Philips Allura FD вона може охоплювати будь-яку анатомічну структуру, включно з головним мозком, черевною порожниною та периферичними ділянками. Додаткові функції компенсують рух пацієнта та забезпечують високу роздільну здатність контрасту для всіх застосувань.
Компактна конструкція
Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція цієї системи забезпечує повний доступ до пацієнта та підтримує круті проекції під час серцевих і судинних процедур.

Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція розширює охоплення
Компактна конструкція цієї системи забезпечує повний доступ до пацієнта та підтримує круті проекції під час серцевих і судинних процедур.

Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція цієї системи забезпечує повний доступ до пацієнта та підтримує круті проекції під час серцевих і судинних процедур.
Click here for more information
Компактна конструкція
Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція розширює охоплення

Компактна конструкція цієї системи забезпечує повний доступ до пацієнта та підтримує круті проекції під час серцевих і судинних процедур.
XperCT
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT забезпечує високоякісну візуалізацію інтервенційного комплексу, який дає змогу лікарям оцінювати м’які тканини до, під час або після інтервенційної процедури.

XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії
XperCT забезпечує високоякісну візуалізацію інтервенційного комплексу, який дає змогу лікарям оцінювати м’які тканини до, під час або після інтервенційної процедури.

XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT забезпечує високоякісну візуалізацію інтервенційного комплексу, який дає змогу лікарям оцінювати м’які тканини до, під час або після інтервенційної процедури.
Click here for more information
XperCT
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії

XperCT забезпечує високоякісну візуалізацію інтервенційного комплексу, який дає змогу лікарям оцінювати м’які тканини до, під час або після інтервенційної процедури.
Налаштування Xper
Налаштування Xper для спрощення процедур

Налаштування Xper для спрощення процедур

Для персоналізації рентгенівського дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до свого робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість ручних завдань і підвищує ефективність виконання трудомістких операцій. Експлуатація системи стає досвідом, який може допомогти діагностувати впевнено та швидко.

Налаштування Xper для спрощення процедур

Налаштування Xper для спрощення процедур
Для персоналізації рентгенівського дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до свого робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість ручних завдань і підвищує ефективність виконання трудомістких операцій. Експлуатація системи стає досвідом, який може допомогти діагностувати впевнено та швидко.

Налаштування Xper для спрощення процедур

Для персоналізації рентгенівського дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до свого робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість ручних завдань і підвищує ефективність виконання трудомістких операцій. Експлуатація системи стає досвідом, який може допомогти діагностувати впевнено та швидко.
Click here for more information
Налаштування Xper
Налаштування Xper для спрощення процедур

Налаштування Xper для спрощення процедур

Для персоналізації рентгенівського дослідження Xper дозволяє кожному користувачеві налаштувати функції системи відповідно до свого робочого процесу та процедур. Це зменшує кількість ручних завдань і підвищує ефективність виконання трудомістких операцій. Експлуатація системи стає досвідом, який може допомогти діагностувати впевнено та швидко.
StentBoost
Підсилення візуалізації стента

Підсилення візуалізації стента

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.

Підсилення візуалізації стента

Підсилення візуалізації стента
StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.

Підсилення візуалізації стента

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.
Click here for more information
StentBoost
Підсилення візуалізації стента

Підсилення візуалізації стента

StentBoost — це простий, швидкий і економічний інструмент для оптимізації візуалізації стентів у коронарних артеріях. Завдяки функції StentBoost Subtract під час роботи навіть можна бачити положення стента відносно стінки судини.
Allura 3D-CA
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Коронарна ангіографія Philips Allura 3D (3D-CA) — це потужний інтервенційний інструмент для візуалізації коронарних артерій. Вона може допомогти запобігти неправильному відображенню уражень і біфуркацій, мінімізуючи скорочені проєкції дерева коронарних судин.

Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі
Коронарна ангіографія Philips Allura 3D (3D-CA) — це потужний інтервенційний інструмент для візуалізації коронарних артерій. Вона може допомогти запобігти неправильному відображенню уражень і біфуркацій, мінімізуючи скорочені проєкції дерева коронарних судин.

Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Коронарна ангіографія Philips Allura 3D (3D-CA) — це потужний інтервенційний інструмент для візуалізації коронарних артерій. Вона може допомогти запобігти неправильному відображенню уражень і біфуркацій, мінімізуючи скорочені проєкції дерева коронарних судин.
Click here for more information
Allura 3D-CA
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі

Коронарна ангіографія Philips Allura 3D (3D-CA) — це потужний інтервенційний інструмент для візуалізації коронарних артерій. Вона може допомогти запобігти неправильному відображенню уражень і біфуркацій, мінімізуючи скорочені проєкції дерева коронарних судин.
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.
Click here for more information
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх виникнення, та прагнення продовжувати працювати день і ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу більшій кількості людей за меншу ціну. Разом, ми можемо створити здоровіше майбутнє.

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.