Виконуйте повний спектр втручань на серці та судинах за допомогою удосконаленої ангіографічної системи Philips Allura Xper FD20. Отримайте підтримку зображень високої роздільної здатності та додаткову гнучкість для універсального використання та спеціальних процедур, наприклад PTCA.
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Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Компактна конструкція розширює охоплення
Компактна конструкція розширює охоплення
Компактна конструкція розширює охоплення
Компактна конструкція розширює охоплення
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії
Налаштування Xper для спрощення процедур
Налаштування Xper для спрощення процедур
Налаштування Xper для спрощення процедур
Налаштування Xper для спрощення процедур
Підсилення візуалізації стента
Підсилення візуалізації стента
Підсилення візуалізації стента
Підсилення візуалізації стента
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k
Технологія плоскопанельного детектора з роздільною здатністю зображення 2k
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень
Інтегрований кабінет для катетерізації для оптимізації процесу прийняття рішень
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Глибше розуміння деталей з Allura 3D-RA
Компактна конструкція розширює охоплення
Компактна конструкція розширює охоплення
Компактна конструкція розширює охоплення
Компактна конструкція розширює охоплення
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії
XperCT для отримання високоякісних зображень у лабораторії
Налаштування Xper для спрощення процедур
Налаштування Xper для спрощення процедур
Налаштування Xper для спрощення процедур
Налаштування Xper для спрощення процедур
Підсилення візуалізації стента
Підсилення візуалізації стента
Підсилення візуалізації стента
Підсилення візуалізації стента
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі
Allura 3D-CA для дослідження звивистої судинної мережі
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти розраховують на вас
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Відкрийте для себе нові можливості інтервенційних досліджень серця та судин із серією Azurion 7 з 20-дюймовим плоскопанельним детектором. Ця вдосконалена ангіографічна система нового покоління допомагає надавати пацієнтам якісну медичну допомогу та підвищує ефективність процедур, що виконуються завдяки інноваційним рішенням в організації робочого процесу. Вона дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.
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VesselNavigator дозволяє повторно використовувати 3D-інформацію про анатомію судини з наявних наборів даних КТА та МРА як накладення тривимірної карти на «живе» рентгенівське зображення. Завдяки чудовій візуалізації VesselNavigator надає інтуїтивно зрозумілу та безперервну 3D-карту, яка вестиме вас судинною системою протягом усієї процедури.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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