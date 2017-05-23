Сучасна платформа для МРТ/ПТ Ingenia Ambition 1.5T та Elition 3.0T здатна задовольнити потреби ПТ, забезпечуючи високоякісні МРТ-знімки, отримані в положенні лікування. Легка інтеграція МРТ за допомогою комплексного рішення, яке враховує весь робочий процес, навіть для променевої терапії лише за МРТ.
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І в зовнішній дистанційній променевій терапії (ПТ), і в брахітерапії, інтегрувавши МРТ-візуалізацію в процес планування терапії на основі даних КТ, можна повністю реалізувати можливості МРТ і кардинально змінити підхід до лікування пацієнтів. Завдяки відмінному контрасту м’яких тканин на МРТ можна чітко візуалізувати пухлину та схильні до ризику органи. Це дозволяє підтримувати точність розмежування та складати найоптимальніші плани лікування. Зображення надано William Beaumont Health System, Детройт, США
Збільшення точності променевої терапії
І в зовнішній дистанційній променевій терапії (ПТ), і в брахітерапії, інтегрувавши МРТ-візуалізацію в процес планування терапії на основі даних КТ, можна повністю реалізувати можливості МРТ і кардинально змінити підхід до лікування пацієнтів. Завдяки відмінному контрасту м’яких тканин на МРТ можна чітко візуалізувати пухлину та схильні до ризику органи. Це дозволяє підтримувати точність розмежування та складати найоптимальніші плани лікування. Зображення надано William Beaumont Health System, Детройт, США
Збільшення точності променевої терапії
І в зовнішній дистанційній променевій терапії (ПТ), і в брахітерапії, інтегрувавши МРТ-візуалізацію в процес планування терапії на основі даних КТ, можна повністю реалізувати можливості МРТ і кардинально змінити підхід до лікування пацієнтів. Завдяки відмінному контрасту м’яких тканин на МРТ можна чітко візуалізувати пухлину та схильні до ризику органи. Це дозволяє підтримувати точність розмежування та складати найоптимальніші плани лікування. Зображення надано William Beaumont Health System, Детройт, США
І в зовнішній дистанційній променевій терапії (ПТ), і в брахітерапії, інтегрувавши МРТ-візуалізацію в процес планування терапії на основі даних КТ, можна повністю реалізувати можливості МРТ і кардинально змінити підхід до лікування пацієнтів. Завдяки відмінному контрасту м’яких тканин на МРТ можна чітко візуалізувати пухлину та схильні до ризику органи. Це дозволяє підтримувати точність розмежування та складати найоптимальніші плани лікування. Зображення надано William Beaumont Health System, Детройт, США
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Найсучасніша якість зображення та висока точність геометричних параметрів завдяки архітектурі dStream, високій лінійності градієнта та 3D-корекції градієнтних спотворень — саме це запорука клінічної досконалості, яку забезпечує система Ingenia MR-RT. З новітніми МРТ-системами наступного покоління із широким тунелем Elition 3.0T і Ambition 1.5T ви зможете користуватися інноваціями МРТ у теперішньому і в майбутньому.
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Найсучасніша якість зображення та висока точність геометричних параметрів завдяки архітектурі dStream, високій лінійності градієнта та 3D-корекції градієнтних спотворень — саме це запорука клінічної досконалості, яку забезпечує система Ingenia MR-RT. З новітніми МРТ-системами наступного покоління із широким тунелем Elition 3.0T і Ambition 1.5T ви зможете користуватися інноваціями МРТ у теперішньому і в майбутньому.
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Найсучасніша якість зображення та висока точність геометричних параметрів завдяки архітектурі dStream, високій лінійності градієнта та 3D-корекції градієнтних спотворень — саме це запорука клінічної досконалості, яку забезпечує система Ingenia MR-RT. З новітніми МРТ-системами наступного покоління із широким тунелем Elition 3.0T і Ambition 1.5T ви зможете користуватися інноваціями МРТ у теперішньому і в майбутньому.
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Найсучасніша якість зображення та висока точність геометричних параметрів завдяки архітектурі dStream, високій лінійності градієнта та 3D-корекції градієнтних спотворень — саме це запорука клінічної досконалості, яку забезпечує система Ingenia MR-RT. З новітніми МРТ-системами наступного покоління із широким тунелем Elition 3.0T і Ambition 1.5T ви зможете користуватися інноваціями МРТ у теперішньому і в майбутньому.
Відповідність найсуворішим стандартам
Відповідність найсуворішим стандартам
Ви можете покластися на ефективність МРТ. До ваших послуг геометрична точність у великому полі огляду з готовим до використання пакетом контролю якості, до складу якого входять фантом та аналітичне програмне забезпечення. Більшість етапів повністю автоматизовані, тому ви можете швидко виконувати стандартні об’ємні дослідження з відповідною повторюваністю. Консольний аналіз відповідності/невідповідності надає користувачам чіткі підказки щодо результатів аналізу геометричної точності. Користувач не може вплинути на результат, який є однозначним.
Відповідність найсуворішим стандартам
Ви можете покластися на ефективність МРТ. До ваших послуг геометрична точність у великому полі огляду з готовим до використання пакетом контролю якості, до складу якого входять фантом та аналітичне програмне забезпечення. Більшість етапів повністю автоматизовані, тому ви можете швидко виконувати стандартні об’ємні дослідження з відповідною повторюваністю. Консольний аналіз відповідності/невідповідності надає користувачам чіткі підказки щодо результатів аналізу геометричної точності. Користувач не може вплинути на результат, який є однозначним.
Відповідність найсуворішим стандартам
Ви можете покластися на ефективність МРТ. До ваших послуг геометрична точність у великому полі огляду з готовим до використання пакетом контролю якості, до складу якого входять фантом та аналітичне програмне забезпечення. Більшість етапів повністю автоматизовані, тому ви можете швидко виконувати стандартні об’ємні дослідження з відповідною повторюваністю. Консольний аналіз відповідності/невідповідності надає користувачам чіткі підказки щодо результатів аналізу геометричної точності. Користувач не може вплинути на результат, який є однозначним.
Ви можете покластися на ефективність МРТ. До ваших послуг геометрична точність у великому полі огляду з готовим до використання пакетом контролю якості, до складу якого входять фантом та аналітичне програмне забезпечення. Більшість етапів повністю автоматизовані, тому ви можете швидко виконувати стандартні об’ємні дослідження з відповідною повторюваністю. Консольний аналіз відповідності/невідповідності надає користувачам чіткі підказки щодо результатів аналізу геометричної точності. Користувач не може вплинути на результат, який є однозначним.
Точність позиціонування
Точність позиціонування
Головною вимогою вузькотаргетованих планів ПТ є відтворюване позиціювання пацієнта в положення для лікування. Унікальна розробка компанії Philips, інтегрований стіл MR-RT CouchTop звільняє простір у тунелі, покращуючи співвідношення «сигнал–шум», наближаючи пацієнтів до задньої котушки*. На додаток до індексації з CouchTop можна використовувати різноманітні МР-сумісні аксесуари для іммобілізації від основних постачальників.
Точність позиціонування
Головною вимогою вузькотаргетованих планів ПТ є відтворюване позиціювання пацієнта в положення для лікування. Унікальна розробка компанії Philips, інтегрований стіл MR-RT CouchTop звільняє простір у тунелі, покращуючи співвідношення «сигнал–шум», наближаючи пацієнтів до задньої котушки*. На додаток до індексації з CouchTop можна використовувати різноманітні МР-сумісні аксесуари для іммобілізації від основних постачальників.
Точність позиціонування
Головною вимогою вузькотаргетованих планів ПТ є відтворюване позиціювання пацієнта в положення для лікування. Унікальна розробка компанії Philips, інтегрований стіл MR-RT CouchTop звільняє простір у тунелі, покращуючи співвідношення «сигнал–шум», наближаючи пацієнтів до задньої котушки*. На додаток до індексації з CouchTop можна використовувати різноманітні МР-сумісні аксесуари для іммобілізації від основних постачальників.
Головною вимогою вузькотаргетованих планів ПТ є відтворюване позиціювання пацієнта в положення для лікування. Унікальна розробка компанії Philips, інтегрований стіл MR-RT CouchTop звільняє простір у тунелі, покращуючи співвідношення «сигнал–шум», наближаючи пацієнтів до задньої котушки*. На додаток до індексації з CouchTop можна використовувати різноманітні МР-сумісні аксесуари для іммобілізації від основних постачальників.
Індивідуалізація роботи
Індивідуалізація роботи
Ми пропонуємо можливість удосконалення робочих процесів за допомогою системи, яка відповідатиме стилю роботи користувача. Додаткова лазерна система позиціювання LAP DORADOnova MR3T підтримує розширену реєстрацію МРТ-КТ, оскільки дозволяє вирівнювати положення пацієнта відносно МР-томографа. Оператор натискає лише одну кнопку, і після лазерного вирівнювання пацієнт переміщується безпосередньо в ізоцентр системи МРТ, тим самим зменшуючи кількість кроків робочого процесу
Індивідуалізація роботи
Ми пропонуємо можливість удосконалення робочих процесів за допомогою системи, яка відповідатиме стилю роботи користувача. Додаткова лазерна система позиціювання LAP DORADOnova MR3T підтримує розширену реєстрацію МРТ-КТ, оскільки дозволяє вирівнювати положення пацієнта відносно МР-томографа. Оператор натискає лише одну кнопку, і після лазерного вирівнювання пацієнт переміщується безпосередньо в ізоцентр системи МРТ, тим самим зменшуючи кількість кроків робочого процесу
Індивідуалізація роботи
Ми пропонуємо можливість удосконалення робочих процесів за допомогою системи, яка відповідатиме стилю роботи користувача. Додаткова лазерна система позиціювання LAP DORADOnova MR3T підтримує розширену реєстрацію МРТ-КТ, оскільки дозволяє вирівнювати положення пацієнта відносно МР-томографа. Оператор натискає лише одну кнопку, і після лазерного вирівнювання пацієнт переміщується безпосередньо в ізоцентр системи МРТ, тим самим зменшуючи кількість кроків робочого процесу
Ми пропонуємо можливість удосконалення робочих процесів за допомогою системи, яка відповідатиме стилю роботи користувача. Додаткова лазерна система позиціювання LAP DORADOnova MR3T підтримує розширену реєстрацію МРТ-КТ, оскільки дозволяє вирівнювати положення пацієнта відносно МР-томографа. Оператор натискає лише одну кнопку, і після лазерного вирівнювання пацієнт переміщується безпосередньо в ізоцентр системи МРТ, тим самим зменшуючи кількість кроків робочого процесу
Легке й гнучке налаштування
Легке й гнучке налаштування
Опора передньої котушки дозволяє легко й гнучко розмістити котушку в тунелі великого розміру, забезпечуючи простір для іммобілізації пацієнта. Опору можна легко нахилити, щоб наблизити котушку до пацієнта для оптимізації співвідношення «сигнал–шум», не торкаючись контурів тіла — і для цього потрібен лише один оператор.
Легке й гнучке налаштування
Опора передньої котушки дозволяє легко й гнучко розмістити котушку в тунелі великого розміру, забезпечуючи простір для іммобілізації пацієнта. Опору можна легко нахилити, щоб наблизити котушку до пацієнта для оптимізації співвідношення «сигнал–шум», не торкаючись контурів тіла — і для цього потрібен лише один оператор.
Легке й гнучке налаштування
Опора передньої котушки дозволяє легко й гнучко розмістити котушку в тунелі великого розміру, забезпечуючи простір для іммобілізації пацієнта. Опору можна легко нахилити, щоб наблизити котушку до пацієнта для оптимізації співвідношення «сигнал–шум», не торкаючись контурів тіла — і для цього потрібен лише один оператор.
Опора передньої котушки дозволяє легко й гнучко розмістити котушку в тунелі великого розміру, забезпечуючи простір для іммобілізації пацієнта. Опору можна легко нахилити, щоб наблизити котушку до пацієнта для оптимізації співвідношення «сигнал–шум», не торкаючись контурів тіла — і для цього потрібен лише один оператор.
Пакет для симуляції MR-linac для Elekta Unity
Пакет для симуляції MR-linac для Elekta Unity
Платформа для МР-симуляції Philips Ingenia MR-RT із пакетом для симуляції MR-linac ідеально доповнює систему Elekta Unity. Відтворювані робочі процеси й належна якість зображень як під час МР-симуляції, так і під час візуального контролю променевої терапії за допомогою МРТ у режимі реального часу дозволяють використовувати усі переваги оптимальної взаємодії систем Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity.
Пакет для симуляції MR-linac для Elekta Unity
Платформа для МР-симуляції Philips Ingenia MR-RT із пакетом для симуляції MR-linac ідеально доповнює систему Elekta Unity. Відтворювані робочі процеси й належна якість зображень як під час МР-симуляції, так і під час візуального контролю променевої терапії за допомогою МРТ у режимі реального часу дозволяють використовувати усі переваги оптимальної взаємодії систем Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity.
Пакет для симуляції MR-linac для Elekta Unity
Платформа для МР-симуляції Philips Ingenia MR-RT із пакетом для симуляції MR-linac ідеально доповнює систему Elekta Unity. Відтворювані робочі процеси й належна якість зображень як під час МР-симуляції, так і під час візуального контролю променевої терапії за допомогою МРТ у режимі реального часу дозволяють використовувати усі переваги оптимальної взаємодії систем Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity.
Платформа для МР-симуляції Philips Ingenia MR-RT із пакетом для симуляції MR-linac ідеально доповнює систему Elekta Unity. Відтворювані робочі процеси й належна якість зображень як під час МР-симуляції, так і під час візуального контролю променевої терапії за допомогою МРТ у режимі реального часу дозволяють використовувати усі переваги оптимальної взаємодії систем Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity.
Чіткість для планування терапії
Чіткість для планування терапії
Насолоджуйтеся незмінно відмінною якістю зображення різних анатомічних структур. Універсальні конфігурації котушок dStream працюють разом із пакетами ExamCards для ПТ, забезпечуючи висококонтрастні зображення з високою геометричною точністю. Швидко виконуйте повні процедури візуалізації простати, органів малого тазу в жінок, головного мозку, голови й шиї та хребта.
Чіткість для планування терапії
Насолоджуйтеся незмінно відмінною якістю зображення різних анатомічних структур. Універсальні конфігурації котушок dStream працюють разом із пакетами ExamCards для ПТ, забезпечуючи висококонтрастні зображення з високою геометричною точністю. Швидко виконуйте повні процедури візуалізації простати, органів малого тазу в жінок, головного мозку, голови й шиї та хребта.
Чіткість для планування терапії
Насолоджуйтеся незмінно відмінною якістю зображення різних анатомічних структур. Універсальні конфігурації котушок dStream працюють разом із пакетами ExamCards для ПТ, забезпечуючи висококонтрастні зображення з високою геометричною точністю. Швидко виконуйте повні процедури візуалізації простати, органів малого тазу в жінок, головного мозку, голови й шиї та хребта.
Насолоджуйтеся незмінно відмінною якістю зображення різних анатомічних структур. Універсальні конфігурації котушок dStream працюють разом із пакетами ExamCards для ПТ, забезпечуючи висококонтрастні зображення з високою геометричною точністю. Швидко виконуйте повні процедури візуалізації простати, органів малого тазу в жінок, головного мозку, голови й шиї та хребта.
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Успішна інтеграція МРТ у робочий процес починається з персоналу. Ми пропонуємо індивідуальне навчання, яке допоможе працівникам оптимізувати робочі процеси та повноцінно й ефективно використовувати технологію МРТ-візуалізації з першого дня її впровадження.
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Успішна інтеграція МРТ у робочий процес починається з персоналу. Ми пропонуємо індивідуальне навчання, яке допоможе працівникам оптимізувати робочі процеси та повноцінно й ефективно використовувати технологію МРТ-візуалізації з першого дня її впровадження.
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Успішна інтеграція МРТ у робочий процес починається з персоналу. Ми пропонуємо індивідуальне навчання, яке допоможе працівникам оптимізувати робочі процеси та повноцінно й ефективно використовувати технологію МРТ-візуалізації з першого дня її впровадження.
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Успішна інтеграція МРТ у робочий процес починається з персоналу. Ми пропонуємо індивідуальне навчання, яке допоможе працівникам оптимізувати робочі процеси та повноцінно й ефективно використовувати технологію МРТ-візуалізації з першого дня її впровадження.
Радіотерапія тільки на основі МРТ-даних
Радіотерапія тільки на основі МРТ-даних
Наш клінічний додаток MRCAT (MR for Calculating Attenuation; МРТ для обчислення атенуації) дозволяє планувати променеву терапію, спираючись на МРТ як головний метод візуалізації. Усього за одне швидке МРТ-дослідження MRCAT забезпечить високий контраст м’яких тканин для визначення меж цільової ділянки та схильних до ризику органів, а також надасть відомості про щільність для розрахунку доз аналогічно даним, одержуваним під час КТ. У результаті під час планування променевої терапії ви не лише отримаєте чіткий контраст м’яких тканин, який забезпечують переваги MPT, але й зможете відмовитися від трудомісткого процесу суміщення КТ і MPT, який може мати помилками, що дозволяє мінімізувати неточності та спростити робочий процес.
Радіотерапія тільки на основі МРТ-даних
Наш клінічний додаток MRCAT (MR for Calculating Attenuation; МРТ для обчислення атенуації) дозволяє планувати променеву терапію, спираючись на МРТ як головний метод візуалізації. Усього за одне швидке МРТ-дослідження MRCAT забезпечить високий контраст м’яких тканин для визначення меж цільової ділянки та схильних до ризику органів, а також надасть відомості про щільність для розрахунку доз аналогічно даним, одержуваним під час КТ. У результаті під час планування променевої терапії ви не лише отримаєте чіткий контраст м’яких тканин, який забезпечують переваги MPT, але й зможете відмовитися від трудомісткого процесу суміщення КТ і MPT, який може мати помилками, що дозволяє мінімізувати неточності та спростити робочий процес.
Радіотерапія тільки на основі МРТ-даних
Наш клінічний додаток MRCAT (MR for Calculating Attenuation; МРТ для обчислення атенуації) дозволяє планувати променеву терапію, спираючись на МРТ як головний метод візуалізації. Усього за одне швидке МРТ-дослідження MRCAT забезпечить високий контраст м’яких тканин для визначення меж цільової ділянки та схильних до ризику органів, а також надасть відомості про щільність для розрахунку доз аналогічно даним, одержуваним під час КТ. У результаті під час планування променевої терапії ви не лише отримаєте чіткий контраст м’яких тканин, який забезпечують переваги MPT, але й зможете відмовитися від трудомісткого процесу суміщення КТ і MPT, який може мати помилками, що дозволяє мінімізувати неточності та спростити робочий процес.
Наш клінічний додаток MRCAT (MR for Calculating Attenuation; МРТ для обчислення атенуації) дозволяє планувати променеву терапію, спираючись на МРТ як головний метод візуалізації. Усього за одне швидке МРТ-дослідження MRCAT забезпечить високий контраст м’яких тканин для визначення меж цільової ділянки та схильних до ризику органів, а також надасть відомості про щільність для розрахунку доз аналогічно даним, одержуваним під час КТ. У результаті під час планування променевої терапії ви не лише отримаєте чіткий контраст м’яких тканин, який забезпечують переваги MPT, але й зможете відмовитися від трудомісткого процесу суміщення КТ і MPT, який може мати помилками, що дозволяє мінімізувати неточності та спростити робочий процес.
Збільшення точності променевої терапії
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
І в зовнішній дистанційній променевій терапії (ПТ), і в брахітерапії, інтегрувавши МРТ-візуалізацію в процес планування терапії на основі даних КТ, можна повністю реалізувати можливості МРТ і кардинально змінити підхід до лікування пацієнтів. Завдяки відмінному контрасту м’яких тканин на МРТ можна чітко візуалізувати пухлину та схильні до ризику органи. Це дозволяє підтримувати точність розмежування та складати найоптимальніші плани лікування. Зображення надано William Beaumont Health System, Детройт, США
Збільшення точності променевої терапії
І в зовнішній дистанційній променевій терапії (ПТ), і в брахітерапії, інтегрувавши МРТ-візуалізацію в процес планування терапії на основі даних КТ, можна повністю реалізувати можливості МРТ і кардинально змінити підхід до лікування пацієнтів. Завдяки відмінному контрасту м’яких тканин на МРТ можна чітко візуалізувати пухлину та схильні до ризику органи. Це дозволяє підтримувати точність розмежування та складати найоптимальніші плани лікування. Зображення надано William Beaumont Health System, Детройт, США
Збільшення точності променевої терапії
І в зовнішній дистанційній променевій терапії (ПТ), і в брахітерапії, інтегрувавши МРТ-візуалізацію в процес планування терапії на основі даних КТ, можна повністю реалізувати можливості МРТ і кардинально змінити підхід до лікування пацієнтів. Завдяки відмінному контрасту м’яких тканин на МРТ можна чітко візуалізувати пухлину та схильні до ризику органи. Це дозволяє підтримувати точність розмежування та складати найоптимальніші плани лікування. Зображення надано William Beaumont Health System, Детройт, США
І в зовнішній дистанційній променевій терапії (ПТ), і в брахітерапії, інтегрувавши МРТ-візуалізацію в процес планування терапії на основі даних КТ, можна повністю реалізувати можливості МРТ і кардинально змінити підхід до лікування пацієнтів. Завдяки відмінному контрасту м’яких тканин на МРТ можна чітко візуалізувати пухлину та схильні до ризику органи. Це дозволяє підтримувати точність розмежування та складати найоптимальніші плани лікування. Зображення надано William Beaumont Health System, Детройт, США
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Найсучасніша якість зображення та висока точність геометричних параметрів завдяки архітектурі dStream, високій лінійності градієнта та 3D-корекції градієнтних спотворень — саме це запорука клінічної досконалості, яку забезпечує система Ingenia MR-RT. З новітніми МРТ-системами наступного покоління із широким тунелем Elition 3.0T і Ambition 1.5T ви зможете користуватися інноваціями МРТ у теперішньому і в майбутньому.
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Найсучасніша якість зображення та висока точність геометричних параметрів завдяки архітектурі dStream, високій лінійності градієнта та 3D-корекції градієнтних спотворень — саме це запорука клінічної досконалості, яку забезпечує система Ingenia MR-RT. З новітніми МРТ-системами наступного покоління із широким тунелем Elition 3.0T і Ambition 1.5T ви зможете користуватися інноваціями МРТ у теперішньому і в майбутньому.
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Найсучасніша якість зображення та висока точність геометричних параметрів завдяки архітектурі dStream, високій лінійності градієнта та 3D-корекції градієнтних спотворень — саме це запорука клінічної досконалості, яку забезпечує система Ingenia MR-RT. З новітніми МРТ-системами наступного покоління із широким тунелем Elition 3.0T і Ambition 1.5T ви зможете користуватися інноваціями МРТ у теперішньому і в майбутньому.
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Висококласна МРТ-платформа для радіаційної онкології
Найсучасніша якість зображення та висока точність геометричних параметрів завдяки архітектурі dStream, високій лінійності градієнта та 3D-корекції градієнтних спотворень — саме це запорука клінічної досконалості, яку забезпечує система Ingenia MR-RT. З новітніми МРТ-системами наступного покоління із широким тунелем Elition 3.0T і Ambition 1.5T ви зможете користуватися інноваціями МРТ у теперішньому і в майбутньому.
Відповідність найсуворішим стандартам
Відповідність найсуворішим стандартам
Ви можете покластися на ефективність МРТ. До ваших послуг геометрична точність у великому полі огляду з готовим до використання пакетом контролю якості, до складу якого входять фантом та аналітичне програмне забезпечення. Більшість етапів повністю автоматизовані, тому ви можете швидко виконувати стандартні об’ємні дослідження з відповідною повторюваністю. Консольний аналіз відповідності/невідповідності надає користувачам чіткі підказки щодо результатів аналізу геометричної точності. Користувач не може вплинути на результат, який є однозначним.
Відповідність найсуворішим стандартам
Ви можете покластися на ефективність МРТ. До ваших послуг геометрична точність у великому полі огляду з готовим до використання пакетом контролю якості, до складу якого входять фантом та аналітичне програмне забезпечення. Більшість етапів повністю автоматизовані, тому ви можете швидко виконувати стандартні об’ємні дослідження з відповідною повторюваністю. Консольний аналіз відповідності/невідповідності надає користувачам чіткі підказки щодо результатів аналізу геометричної точності. Користувач не може вплинути на результат, який є однозначним.
Відповідність найсуворішим стандартам
Ви можете покластися на ефективність МРТ. До ваших послуг геометрична точність у великому полі огляду з готовим до використання пакетом контролю якості, до складу якого входять фантом та аналітичне програмне забезпечення. Більшість етапів повністю автоматизовані, тому ви можете швидко виконувати стандартні об’ємні дослідження з відповідною повторюваністю. Консольний аналіз відповідності/невідповідності надає користувачам чіткі підказки щодо результатів аналізу геометричної точності. Користувач не може вплинути на результат, який є однозначним.
Ви можете покластися на ефективність МРТ. До ваших послуг геометрична точність у великому полі огляду з готовим до використання пакетом контролю якості, до складу якого входять фантом та аналітичне програмне забезпечення. Більшість етапів повністю автоматизовані, тому ви можете швидко виконувати стандартні об’ємні дослідження з відповідною повторюваністю. Консольний аналіз відповідності/невідповідності надає користувачам чіткі підказки щодо результатів аналізу геометричної точності. Користувач не може вплинути на результат, який є однозначним.
Точність позиціонування
Точність позиціонування
Головною вимогою вузькотаргетованих планів ПТ є відтворюване позиціювання пацієнта в положення для лікування. Унікальна розробка компанії Philips, інтегрований стіл MR-RT CouchTop звільняє простір у тунелі, покращуючи співвідношення «сигнал–шум», наближаючи пацієнтів до задньої котушки*. На додаток до індексації з CouchTop можна використовувати різноманітні МР-сумісні аксесуари для іммобілізації від основних постачальників.
Точність позиціонування
Головною вимогою вузькотаргетованих планів ПТ є відтворюване позиціювання пацієнта в положення для лікування. Унікальна розробка компанії Philips, інтегрований стіл MR-RT CouchTop звільняє простір у тунелі, покращуючи співвідношення «сигнал–шум», наближаючи пацієнтів до задньої котушки*. На додаток до індексації з CouchTop можна використовувати різноманітні МР-сумісні аксесуари для іммобілізації від основних постачальників.
Точність позиціонування
Головною вимогою вузькотаргетованих планів ПТ є відтворюване позиціювання пацієнта в положення для лікування. Унікальна розробка компанії Philips, інтегрований стіл MR-RT CouchTop звільняє простір у тунелі, покращуючи співвідношення «сигнал–шум», наближаючи пацієнтів до задньої котушки*. На додаток до індексації з CouchTop можна використовувати різноманітні МР-сумісні аксесуари для іммобілізації від основних постачальників.
Головною вимогою вузькотаргетованих планів ПТ є відтворюване позиціювання пацієнта в положення для лікування. Унікальна розробка компанії Philips, інтегрований стіл MR-RT CouchTop звільняє простір у тунелі, покращуючи співвідношення «сигнал–шум», наближаючи пацієнтів до задньої котушки*. На додаток до індексації з CouchTop можна використовувати різноманітні МР-сумісні аксесуари для іммобілізації від основних постачальників.
Індивідуалізація роботи
Індивідуалізація роботи
Ми пропонуємо можливість удосконалення робочих процесів за допомогою системи, яка відповідатиме стилю роботи користувача. Додаткова лазерна система позиціювання LAP DORADOnova MR3T підтримує розширену реєстрацію МРТ-КТ, оскільки дозволяє вирівнювати положення пацієнта відносно МР-томографа. Оператор натискає лише одну кнопку, і після лазерного вирівнювання пацієнт переміщується безпосередньо в ізоцентр системи МРТ, тим самим зменшуючи кількість кроків робочого процесу
Індивідуалізація роботи
Ми пропонуємо можливість удосконалення робочих процесів за допомогою системи, яка відповідатиме стилю роботи користувача. Додаткова лазерна система позиціювання LAP DORADOnova MR3T підтримує розширену реєстрацію МРТ-КТ, оскільки дозволяє вирівнювати положення пацієнта відносно МР-томографа. Оператор натискає лише одну кнопку, і після лазерного вирівнювання пацієнт переміщується безпосередньо в ізоцентр системи МРТ, тим самим зменшуючи кількість кроків робочого процесу
Індивідуалізація роботи
Ми пропонуємо можливість удосконалення робочих процесів за допомогою системи, яка відповідатиме стилю роботи користувача. Додаткова лазерна система позиціювання LAP DORADOnova MR3T підтримує розширену реєстрацію МРТ-КТ, оскільки дозволяє вирівнювати положення пацієнта відносно МР-томографа. Оператор натискає лише одну кнопку, і після лазерного вирівнювання пацієнт переміщується безпосередньо в ізоцентр системи МРТ, тим самим зменшуючи кількість кроків робочого процесу
Ми пропонуємо можливість удосконалення робочих процесів за допомогою системи, яка відповідатиме стилю роботи користувача. Додаткова лазерна система позиціювання LAP DORADOnova MR3T підтримує розширену реєстрацію МРТ-КТ, оскільки дозволяє вирівнювати положення пацієнта відносно МР-томографа. Оператор натискає лише одну кнопку, і після лазерного вирівнювання пацієнт переміщується безпосередньо в ізоцентр системи МРТ, тим самим зменшуючи кількість кроків робочого процесу
Легке й гнучке налаштування
Легке й гнучке налаштування
Опора передньої котушки дозволяє легко й гнучко розмістити котушку в тунелі великого розміру, забезпечуючи простір для іммобілізації пацієнта. Опору можна легко нахилити, щоб наблизити котушку до пацієнта для оптимізації співвідношення «сигнал–шум», не торкаючись контурів тіла — і для цього потрібен лише один оператор.
Легке й гнучке налаштування
Опора передньої котушки дозволяє легко й гнучко розмістити котушку в тунелі великого розміру, забезпечуючи простір для іммобілізації пацієнта. Опору можна легко нахилити, щоб наблизити котушку до пацієнта для оптимізації співвідношення «сигнал–шум», не торкаючись контурів тіла — і для цього потрібен лише один оператор.
Легке й гнучке налаштування
Опора передньої котушки дозволяє легко й гнучко розмістити котушку в тунелі великого розміру, забезпечуючи простір для іммобілізації пацієнта. Опору можна легко нахилити, щоб наблизити котушку до пацієнта для оптимізації співвідношення «сигнал–шум», не торкаючись контурів тіла — і для цього потрібен лише один оператор.
Опора передньої котушки дозволяє легко й гнучко розмістити котушку в тунелі великого розміру, забезпечуючи простір для іммобілізації пацієнта. Опору можна легко нахилити, щоб наблизити котушку до пацієнта для оптимізації співвідношення «сигнал–шум», не торкаючись контурів тіла — і для цього потрібен лише один оператор.
Пакет для симуляції MR-linac для Elekta Unity
Пакет для симуляції MR-linac для Elekta Unity
Платформа для МР-симуляції Philips Ingenia MR-RT із пакетом для симуляції MR-linac ідеально доповнює систему Elekta Unity. Відтворювані робочі процеси й належна якість зображень як під час МР-симуляції, так і під час візуального контролю променевої терапії за допомогою МРТ у режимі реального часу дозволяють використовувати усі переваги оптимальної взаємодії систем Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity.
Пакет для симуляції MR-linac для Elekta Unity
Платформа для МР-симуляції Philips Ingenia MR-RT із пакетом для симуляції MR-linac ідеально доповнює систему Elekta Unity. Відтворювані робочі процеси й належна якість зображень як під час МР-симуляції, так і під час візуального контролю променевої терапії за допомогою МРТ у режимі реального часу дозволяють використовувати усі переваги оптимальної взаємодії систем Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity.
Пакет для симуляції MR-linac для Elekta Unity
Платформа для МР-симуляції Philips Ingenia MR-RT із пакетом для симуляції MR-linac ідеально доповнює систему Elekta Unity. Відтворювані робочі процеси й належна якість зображень як під час МР-симуляції, так і під час візуального контролю променевої терапії за допомогою МРТ у режимі реального часу дозволяють використовувати усі переваги оптимальної взаємодії систем Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity.
Платформа для МР-симуляції Philips Ingenia MR-RT із пакетом для симуляції MR-linac ідеально доповнює систему Elekta Unity. Відтворювані робочі процеси й належна якість зображень як під час МР-симуляції, так і під час візуального контролю променевої терапії за допомогою МРТ у режимі реального часу дозволяють використовувати усі переваги оптимальної взаємодії систем Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity.
Чіткість для планування терапії
Чіткість для планування терапії
Насолоджуйтеся незмінно відмінною якістю зображення різних анатомічних структур. Універсальні конфігурації котушок dStream працюють разом із пакетами ExamCards для ПТ, забезпечуючи висококонтрастні зображення з високою геометричною точністю. Швидко виконуйте повні процедури візуалізації простати, органів малого тазу в жінок, головного мозку, голови й шиї та хребта.
Чіткість для планування терапії
Насолоджуйтеся незмінно відмінною якістю зображення різних анатомічних структур. Універсальні конфігурації котушок dStream працюють разом із пакетами ExamCards для ПТ, забезпечуючи висококонтрастні зображення з високою геометричною точністю. Швидко виконуйте повні процедури візуалізації простати, органів малого тазу в жінок, головного мозку, голови й шиї та хребта.
Чіткість для планування терапії
Насолоджуйтеся незмінно відмінною якістю зображення різних анатомічних структур. Універсальні конфігурації котушок dStream працюють разом із пакетами ExamCards для ПТ, забезпечуючи висококонтрастні зображення з високою геометричною точністю. Швидко виконуйте повні процедури візуалізації простати, органів малого тазу в жінок, головного мозку, голови й шиї та хребта.
Насолоджуйтеся незмінно відмінною якістю зображення різних анатомічних структур. Універсальні конфігурації котушок dStream працюють разом із пакетами ExamCards для ПТ, забезпечуючи висококонтрастні зображення з високою геометричною точністю. Швидко виконуйте повні процедури візуалізації простати, органів малого тазу в жінок, головного мозку, голови й шиї та хребта.
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Успішна інтеграція МРТ у робочий процес починається з персоналу. Ми пропонуємо індивідуальне навчання, яке допоможе працівникам оптимізувати робочі процеси та повноцінно й ефективно використовувати технологію МРТ-візуалізації з першого дня її впровадження.
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Успішна інтеграція МРТ у робочий процес починається з персоналу. Ми пропонуємо індивідуальне навчання, яке допоможе працівникам оптимізувати робочі процеси та повноцінно й ефективно використовувати технологію МРТ-візуалізації з першого дня її впровадження.
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Успішна інтеграція МРТ у робочий процес починається з персоналу. Ми пропонуємо індивідуальне навчання, яке допоможе працівникам оптимізувати робочі процеси та повноцінно й ефективно використовувати технологію МРТ-візуалізації з першого дня її впровадження.
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Навчання та обмін досвідом роботи з МРТ-технологією
Успішна інтеграція МРТ у робочий процес починається з персоналу. Ми пропонуємо індивідуальне навчання, яке допоможе працівникам оптимізувати робочі процеси та повноцінно й ефективно використовувати технологію МРТ-візуалізації з першого дня її впровадження.
Радіотерапія тільки на основі МРТ-даних
Радіотерапія тільки на основі МРТ-даних
Наш клінічний додаток MRCAT (MR for Calculating Attenuation; МРТ для обчислення атенуації) дозволяє планувати променеву терапію, спираючись на МРТ як головний метод візуалізації. Усього за одне швидке МРТ-дослідження MRCAT забезпечить високий контраст м’яких тканин для визначення меж цільової ділянки та схильних до ризику органів, а також надасть відомості про щільність для розрахунку доз аналогічно даним, одержуваним під час КТ. У результаті під час планування променевої терапії ви не лише отримаєте чіткий контраст м’яких тканин, який забезпечують переваги MPT, але й зможете відмовитися від трудомісткого процесу суміщення КТ і MPT, який може мати помилками, що дозволяє мінімізувати неточності та спростити робочий процес.
Радіотерапія тільки на основі МРТ-даних
Наш клінічний додаток MRCAT (MR for Calculating Attenuation; МРТ для обчислення атенуації) дозволяє планувати променеву терапію, спираючись на МРТ як головний метод візуалізації. Усього за одне швидке МРТ-дослідження MRCAT забезпечить високий контраст м’яких тканин для визначення меж цільової ділянки та схильних до ризику органів, а також надасть відомості про щільність для розрахунку доз аналогічно даним, одержуваним під час КТ. У результаті під час планування променевої терапії ви не лише отримаєте чіткий контраст м’яких тканин, який забезпечують переваги MPT, але й зможете відмовитися від трудомісткого процесу суміщення КТ і MPT, який може мати помилками, що дозволяє мінімізувати неточності та спростити робочий процес.
Радіотерапія тільки на основі МРТ-даних
Наш клінічний додаток MRCAT (MR for Calculating Attenuation; МРТ для обчислення атенуації) дозволяє планувати променеву терапію, спираючись на МРТ як головний метод візуалізації. Усього за одне швидке МРТ-дослідження MRCAT забезпечить високий контраст м’яких тканин для визначення меж цільової ділянки та схильних до ризику органів, а також надасть відомості про щільність для розрахунку доз аналогічно даним, одержуваним під час КТ. У результаті під час планування променевої терапії ви не лише отримаєте чіткий контраст м’яких тканин, який забезпечують переваги MPT, але й зможете відмовитися від трудомісткого процесу суміщення КТ і MPT, який може мати помилками, що дозволяє мінімізувати неточності та спростити робочий процес.
Наш клінічний додаток MRCAT (MR for Calculating Attenuation; МРТ для обчислення атенуації) дозволяє планувати променеву терапію, спираючись на МРТ як головний метод візуалізації. Усього за одне швидке МРТ-дослідження MRCAT забезпечить високий контраст м’яких тканин для визначення меж цільової ділянки та схильних до ризику органів, а також надасть відомості про щільність для розрахунку доз аналогічно даним, одержуваним під час КТ. У результаті під час планування променевої терапії ви не лише отримаєте чіткий контраст м’яких тканин, який забезпечують переваги MPT, але й зможете відмовитися від трудомісткого процесу суміщення КТ і MPT, який може мати помилками, що дозволяє мінімізувати неточності та спростити робочий процес.
Головний мозок, голова і шия, простата, органи малого тазу в жінок, органи малого тазу в цілому, хребет
Конфігурації котушок
Універсальні конфігурації з цифровою архітектурою Передньої котушки FlexCoverage, Задньої котушки та FlexCoils) - всі з цифрової архітектурою - для широкого спектру процедур ПТ
MR-RT CouchTop
MR-RT CouchTop
Конструкція
Тонкий плоский MR-RT CouchTop — не накладка, а спеціальний стіл для пацієнта для ПТ, призначений для візуалізації пацієнтів у положенні лікування під час променевої терапії.
Індексування
Стандартна версія 14 см
Розміри
Довжина: 248 см; ширина: 63 см для підтримки огрядних пацієнтів і свободи позиціонування пацієнтів
Аксесуари в комплекті
Індексна пластина S, індексна пластина L, настінне кріплення для зберігання
Інші аксесуари
MR-RT CouchTop містить різноманітні МР-сумісні аксесуари для позиціонування та іммобілізації, наприклад маски та підкладки з термопластику. Їх можна замовити безпосередньо в сторонніх виробників: CIVCO, Orfit і QFix.
Вага
≤12,9
кг
Пряме кріплення
Можливість безпосереднього кріплення масок S-типу для голови та голови, шиї і плечей до CouchTop
Програмний пакет для аналізу геометричної відповідності системи
Програмний пакет для аналізу геометричної відповідності системи
Конструкція фантома
Щільність відсіювального растру: 25 мм, тримач фантома дозволяє розміщувати його в трьох проєкціях (осьовій, фронтальній, сагітальній)
Обсяг аналізу КЯ
50 х 45* х 40 см³ (RL x AP x FH) *ефективний, FOV від столу: 30 см
Програмне забезпечення QA
Керування за допомогою МР-панелі. Для багатозрізових досліджень у форматі 2D. Створення контурної мапи точності геометричних параметрів на МРТ-знімку.
Опора передньої котушки
Опора передньої котушки
Конструкція опори котушок
Простора легка опора для передньої котушки підтримує котушку, а її форма відповідає розмірам тунелю для оптимального позиціонування в ньому пацієнта. Її можна відрегулювати за висотою і нахиляти, щоб наблизити котушку до кожного окремого пацієнта.
Діапазон регулювання висоти
15–35,5 см між MR-RT CouchTop і передньою котушкою, регулюється з кожного боку
Зовнішня лазерна система позиціювання (не входить до комплекту поставки)
Зовнішня лазерна система позиціювання (не входить до комплекту поставки)
Тип
Сумісна з LAP DORADOnova MR3T або APOLLO MR3R, зелений (520 нм) або червоний (638 нм) лазер
Допустимий діапазон ширини
2,594 – 5,000
м
Лазерний фантом
Фантом LAP Aquarius і тримач для фантома, ELPS QA Test ExamCard
Головний мозок, голова і шия, простата, органи малого тазу в жінок, органи малого тазу в цілому, хребет
Конфігурації котушок
Універсальні конфігурації з цифровою архітектурою Передньої котушки FlexCoverage, Задньої котушки та FlexCoils) - всі з цифрової архітектурою - для широкого спектру процедур ПТ
MR-RT CouchTop
MR-RT CouchTop
Конструкція
Тонкий плоский MR-RT CouchTop — не накладка, а спеціальний стіл для пацієнта для ПТ, призначений для візуалізації пацієнтів у положенні лікування під час променевої терапії.
Індексування
Стандартна версія 14 см
Розміри
Довжина: 248 см; ширина: 63 см для підтримки огрядних пацієнтів і свободи позиціонування пацієнтів
Аксесуари в комплекті
Індексна пластина S, індексна пластина L, настінне кріплення для зберігання
Інші аксесуари
MR-RT CouchTop містить різноманітні МР-сумісні аксесуари для позиціонування та іммобілізації, наприклад маски та підкладки з термопластику. Їх можна замовити безпосередньо в сторонніх виробників: CIVCO, Orfit і QFix.
Вага
≤12,9
кг
Пряме кріплення
Можливість безпосереднього кріплення масок S-типу для голови та голови, шиї і плечей до CouchTop
Програмний пакет для аналізу геометричної відповідності системи
Програмний пакет для аналізу геометричної відповідності системи
Конструкція фантома
Щільність відсіювального растру: 25 мм, тримач фантома дозволяє розміщувати його в трьох проєкціях (осьовій, фронтальній, сагітальній)
Обсяг аналізу КЯ
50 х 45* х 40 см³ (RL x AP x FH) *ефективний, FOV від столу: 30 см
Програмне забезпечення QA
Керування за допомогою МР-панелі. Для багатозрізових досліджень у форматі 2D. Створення контурної мапи точності геометричних параметрів на МРТ-знімку.
Опора передньої котушки
Опора передньої котушки
Конструкція опори котушок
Простора легка опора для передньої котушки підтримує котушку, а її форма відповідає розмірам тунелю для оптимального позиціонування в ньому пацієнта. Її можна відрегулювати за висотою і нахиляти, щоб наблизити котушку до кожного окремого пацієнта.
Діапазон регулювання висоти
15–35,5 см між MR-RT CouchTop і передньою котушкою, регулюється з кожного боку
Зовнішня лазерна система позиціювання (не входить до комплекту поставки)
Зовнішня лазерна система позиціювання (не входить до комплекту поставки)
Тип
Сумісна з LAP DORADOnova MR3T або APOLLO MR3R, зелений (520 нм) або червоний (638 нм) лазер
Допустимий діапазон ширини
2,594 – 5,000
м
Лазерний фантом
Фантом LAP Aquarius і тримач для фантома, ELPS QA Test ExamCard
1. У порівнянні з томографами Philips без технології Compressed SENSE.
2. У порівнянні з магнітом Ingenia 1.5T ZBO з технологією нульового википання гелію.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.