Радіотерапія тільки на основі МРТ-даних

Наш клінічний додаток MRCAT (MR for Calculating Attenuation; МРТ для обчислення атенуації) дозволяє планувати променеву терапію, спираючись на МРТ як головний метод візуалізації. Усього за одне швидке МРТ-дослідження MRCAT забезпечить високий контраст м’яких тканин для визначення меж цільової ділянки та схильних до ризику органів, а також надасть відомості про щільність для розрахунку доз аналогічно даним, одержуваним під час КТ. У результаті під час планування променевої терапії ви не лише отримаєте чіткий контраст м’яких тканин, який забезпечують переваги MPT, але й зможете відмовитися від трудомісткого процесу суміщення КТ і MPT, який може мати помилками, що дозволяє мінімізувати неточності та спростити робочий процес.