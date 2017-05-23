By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Оптимізація експлуатаційних витрат
Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Оптимізація експлуатаційних витрат
Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Основа
Повний пакет
Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Повний пакет
Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Повний пакет
Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Унікальні переваги
Унікальні переваги
Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
Унікальні переваги
Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
Унікальні переваги
Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Оптимізація експлуатаційних витрат
Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Оптимізація експлуатаційних витрат
Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Основа
Повний пакет
Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Повний пакет
Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Повний пакет
Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Унікальні переваги
Унікальні переваги
Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
Унікальні переваги
Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
Унікальні переваги
Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
Літій-іонний акумулятор, який можна перезарядити; мережа змінного струму із заземленим виходом
Загальна інформація
Загальна інформація
Приблизні габарити
23,5 (В) x 29 (Ш) x 20,5 (Г) см
Приблизна маса (без акумулятора)
5,66 кг
Стандартна позиція оператора
Не більше одного метра (3 футів) від пристрою
Потужність
Літій-іонний акумулятор, який можна перезарядити; мережа змінного струму із заземленим виходом
Дисплей
Дисплей
Розмір
Приблизно 17,8 см (7") по діагоналі
Тип
Кольоровий TFT LCD
Роздільна здатність
800 x 480 пікселів (VGA) із 32 рівнями яскравості
Швидкість розгортки
25 мм/с ±10 % номінально (стаціонарний запис; смуга розгортки, яка стирає) для ЕКГ і SpO2; 6,25 мм/с ±10 % для кривої капнограми
Час перегляду кривої
6,5 с ±10 %
Дефібрилятор
Дефібрилятор
Передача розряду
Через багатофункціональні адгезивні та розрядні електроди
Імпульсна хвиля
Параметри кривої можна налаштувати як функцію опору пацієнта
Час заряджання
• Менше 5 секунд до рекомендованого для дорослих рівня енергії (150 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором
• Менше 6 секунд до вибраного для дорослих рівня енергії (200 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором
• Менше 15 секунд до вибраного рівня енергоспоживання при підключенні лише до мережі змінного струму
• Пристрій вмикається в режимі дефібриляції вручну готовим до подання розрядом упродовж менше ніж:
• 15 секунд із новим повністю зарядженим акумулятором
• Пристрій вмикається в режимі автоматичної зовнішньої дефібриляції готовим до подання розряду впродовж менше ніж:
• 24 секунди з новим повністю зарядженим акумулятором навіть після 15 розрядів із максимальним рівнем енергії
Серії розрядів
Конфігурована ескалація енергії в серії Leads Off Sensing і PCI
Розпізнавання електродів
Застосуйте 500 нА середньоквадратичного значення (571 Гц); 200 мкА середньоквадратичного значення (32 кГц)
Час заряджання
• Менше 5 секунд до рекомендованого рівня енергії для дорослих (150 Дж) з новим повністю зарядженим акумулятором • Менше 6 секунд до вибраного рівня енергії (до 200 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором • Менше 15 секунд до вибраного рівня енергії, під час під'єднання до живлення змінного струму • Пристрій вмикається в режимі ручної дефібриляції, готовий до розряду менш ніж за: • 15 секунд з новим повністю зарядженим акумулятором • Пристрій вмикається в режимі AED готовий до розряду менш ніж за: • 24 секунд з новим повністю зарядженим акумулятором навіть після 15 розрядів максимальної енергії
Діапазон опору пацієнта
Мінімум: 25 Ом (зовнішня дефібриляція); 15 Ом (внутрішня дефібриляція) - Максимум: 250 Ом. Фактичний функціональний діапазон може перевищувати ці значення
Фізичні характеристики
Фізичні характеристики
Фільтрація
Літій-іонний акумулятор, який можна перезарядити; мережа змінного струму із заземленим виходом
Літій-іонний акумулятор, який можна перезарядити; мережа змінного струму із заземленим виходом
Загальна інформація
Загальна інформація
Приблизні габарити
23,5 (В) x 29 (Ш) x 20,5 (Г) см
Приблизна маса (без акумулятора)
5,66 кг
Стандартна позиція оператора
Не більше одного метра (3 футів) від пристрою
Потужність
Літій-іонний акумулятор, який можна перезарядити; мережа змінного струму із заземленим виходом
Дисплей
Дисплей
Розмір
Приблизно 17,8 см (7") по діагоналі
Тип
Кольоровий TFT LCD
Роздільна здатність
800 x 480 пікселів (VGA) із 32 рівнями яскравості
Швидкість розгортки
25 мм/с ±10 % номінально (стаціонарний запис; смуга розгортки, яка стирає) для ЕКГ і SpO2; 6,25 мм/с ±10 % для кривої капнограми
Час перегляду кривої
6,5 с ±10 %
Дефібрилятор
Дефібрилятор
Передача розряду
Через багатофункціональні адгезивні та розрядні електроди
Імпульсна хвиля
Параметри кривої можна налаштувати як функцію опору пацієнта
Час заряджання
• Менше 5 секунд до рекомендованого для дорослих рівня енергії (150 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором
• Менше 6 секунд до вибраного для дорослих рівня енергії (200 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором
• Менше 15 секунд до вибраного рівня енергоспоживання при підключенні лише до мережі змінного струму
• Пристрій вмикається в режимі дефібриляції вручну готовим до подання розрядом упродовж менше ніж:
• 15 секунд із новим повністю зарядженим акумулятором
• Пристрій вмикається в режимі автоматичної зовнішньої дефібриляції готовим до подання розряду впродовж менше ніж:
• 24 секунди з новим повністю зарядженим акумулятором навіть після 15 розрядів із максимальним рівнем енергії
Серії розрядів
Конфігурована ескалація енергії в серії Leads Off Sensing і PCI
Розпізнавання електродів
Застосуйте 500 нА середньоквадратичного значення (571 Гц); 200 мкА середньоквадратичного значення (32 кГц)
Час заряджання
• Менше 5 секунд до рекомендованого рівня енергії для дорослих (150 Дж) з новим повністю зарядженим акумулятором • Менше 6 секунд до вибраного рівня енергії (до 200 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором • Менше 15 секунд до вибраного рівня енергії, під час під'єднання до живлення змінного струму • Пристрій вмикається в режимі ручної дефібриляції, готовий до розряду менш ніж за: • 15 секунд з новим повністю зарядженим акумулятором • Пристрій вмикається в режимі AED готовий до розряду менш ніж за: • 24 секунд з новим повністю зарядженим акумулятором навіть після 15 розрядів максимальної енергії
Діапазон опору пацієнта
Мінімум: 25 Ом (зовнішня дефібриляція); 15 Ом (внутрішня дефібриляція) - Максимум: 250 Ом. Фактичний функціональний діапазон може перевищувати ці значення
Efficia DFM100 доступний не в усіх регіонах; для отримання додаткової інформації зверніться до свого представника Philips.
Efficia DFM100 не доступний для продажу в Північній Америці.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.