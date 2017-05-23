Час заряджання

• Менше 5 секунд до рекомендованого рівня енергії для дорослих (150 Дж) з новим повністю зарядженим акумулятором • Менше 6 секунд до вибраного рівня енергії (до 200 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором • Менше 15 секунд до вибраного рівня енергії, під час під'єднання до живлення змінного струму • Пристрій вмикається в режимі ручної дефібриляції, готовий до розряду менш ніж за: • 15 секунд з новим повністю зарядженим акумулятором • Пристрій вмикається в режимі AED готовий до розряду менш ніж за: • 24 секунд з новим повністю зарядженим акумулятором навіть після 15 розрядів максимальної енергії