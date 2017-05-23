Search terms

Рішення для розширених реанімаційних заходів

Efficia DFM100

Дефібрилятор-монітор

Find similar products

Efficia DFM100 — це доступне рішення з можливістю адаптації до змін у вашому клінічному середовищі, потреб у ресурсах або рекомендацій щодо реанімації.

Contact & support
Features
Оптимізація експлуатаційних витрат
Оптимізація експлуатаційних витрат

Оптимізація експлуатаційних витрат

Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.

Оптимізація експлуатаційних витрат

Оптимізація експлуатаційних витрат
Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.

Оптимізація експлуатаційних витрат

Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Click here for more information
Оптимізація експлуатаційних витрат
Оптимізація експлуатаційних витрат

Оптимізація експлуатаційних витрат

Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Основа
Повний пакет

Повний пакет

Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.

Повний пакет

Повний пакет
Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.

Повний пакет

Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Click here for more information
Основа
Повний пакет

Повний пакет

Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Унікальні переваги
Унікальні переваги

Унікальні переваги

Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.

Унікальні переваги

Унікальні переваги
Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.

Унікальні переваги

Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
Click here for more information
Унікальні переваги
Унікальні переваги

Унікальні переваги

Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
  • Оптимізація експлуатаційних витрат
  • Основа
  • Унікальні переваги
See all features
Оптимізація експлуатаційних витрат
Оптимізація експлуатаційних витрат

Оптимізація експлуатаційних витрат

Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.

Оптимізація експлуатаційних витрат

Оптимізація експлуатаційних витрат
Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.

Оптимізація експлуатаційних витрат

Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Click here for more information
Оптимізація експлуатаційних витрат
Оптимізація експлуатаційних витрат

Оптимізація експлуатаційних витрат

Efficia DFM100 допоможе вам надати допомогу за доступною ціною завдяки якості та надійності, підтвердженій більш ніж 1 мільйоном дефібриляторів Philips, проданих у всьому світі. Конфігурації пристрою варіюються від базового дефібрилятора до повнофункціонального дефібрилятора/монітора з додатковим режимом AED, стимуляцією та параметрами моніторингу. Щоб мінімізувати час і витрати на навчання персоналу, ми розробили Efficia DFM100 з однаковим інтерфейсом користувача для версії лікарні та швидкої медичної допомоги.
Основа
Повний пакет

Повний пакет

Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.

Повний пакет

Повний пакет
Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.

Повний пакет

Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Click here for more information
Основа
Повний пакет

Повний пакет

Щоб забезпечити високий рівень медичної допомоги, вам потрібно швидко приймати обґрунтовані рішення — на місці надзвичайної ситуації та протягом усього курсу лікування. Вам потрібно, щоб ваше обладнання було простим у використанні, коли ви доглядаєте за пацієнтом, відстежуєте розвиток стану пацієнта під час транспортування до лікарні та під час догляду за пацієнтом у лікарні.
Унікальні переваги
Унікальні переваги

Унікальні переваги

Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.

Унікальні переваги

Унікальні переваги
Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.

Унікальні переваги

Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.
Click here for more information
Унікальні переваги
Унікальні переваги

Унікальні переваги

Дефібрилятор/монітор Efficia DFM100 розроблено, щоб допомогти вам задовольнити потреби догляду за пацієнтами на догоспітальному та госпітальному етапах. Завдяки перевіреній на практиці технології Philips Efficia DFM100 пропонує базову функціональність із масштабованим набором функцій і покращеною вартістю володіння, що дозволяє покращити обслуговування пацієнтів, де б пацієнт не знаходився.

Documentation

Брошура (1)

Брошура

Брошура (1)

Брошура

See all documentation

Брошура (1)

Брошура

Specifications

Фізичні характеристики
Фізичні характеристики
Фільтрація
  • Літій-іонний акумулятор, який можна перезарядити; мережа змінного струму із заземленим виходом
Загальна інформація
Загальна інформація
Приблизні габарити
  • 23,5 (В) x 29 (Ш) x 20,5 (Г) см
Приблизна маса (без акумулятора)
  • 5,66 кг
Стандартна позиція оператора
  • Не більше одного метра (3 футів) від пристрою
Потужність
  • Літій-іонний акумулятор, який можна перезарядити; мережа змінного струму із заземленим виходом
Дисплей
Дисплей
Розмір
  • Приблизно 17,8 см (7") по діагоналі
Тип
  • Кольоровий TFT LCD
Роздільна здатність
  • 800 x 480 пікселів (VGA) із 32 рівнями яскравості
Швидкість розгортки
  • 25 мм/с ±10 % номінально (стаціонарний запис; смуга розгортки, яка стирає) для ЕКГ і SpO2; 6,25 мм/с ±10 % для кривої капнограми
Час перегляду кривої
  • 6,5 с ±10 %
Дефібрилятор
Дефібрилятор
Передача розряду
  • Через багатофункціональні адгезивні та розрядні електроди
Імпульсна хвиля
  • Параметри кривої можна налаштувати як функцію опору пацієнта
Час заряджання
  • • Менше 5 секунд до рекомендованого для дорослих рівня енергії (150 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором
  • • Менше 6 секунд до вибраного для дорослих рівня енергії (200 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором
  • • Менше 15 секунд до вибраного рівня енергоспоживання при підключенні лише до мережі змінного струму
  • • Пристрій вмикається в режимі дефібриляції вручну готовим до подання розрядом упродовж менше ніж:
  • • 15 секунд із новим повністю зарядженим акумулятором
  • • Пристрій вмикається в режимі автоматичної зовнішньої дефібриляції готовим до подання розряду впродовж менше ніж:
  • • 24 секунди з новим повністю зарядженим акумулятором навіть після 15 розрядів із максимальним рівнем енергії
Серії розрядів
  • Конфігурована ескалація енергії в серії Leads Off Sensing і PCI
Розпізнавання електродів
  • Застосуйте 500 нА середньоквадратичного значення (571 Гц); 200 мкА середньоквадратичного значення (32 кГц)
Час заряджання
  • • Менше 5 секунд до рекомендованого рівня енергії для дорослих (150 Дж) з новим повністю зарядженим акумулятором • Менше 6 секунд до вибраного рівня енергії (до 200 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором • Менше 15 секунд до вибраного рівня енергії, під час під'єднання до живлення змінного струму • Пристрій вмикається в режимі ручної дефібриляції, готовий до розряду менш ніж за: • 15 секунд з новим повністю зарядженим акумулятором • Пристрій вмикається в режимі AED готовий до розряду менш ніж за: • 24 секунд з новим повністю зарядженим акумулятором навіть після 15 розрядів максимальної енергії
Діапазон опору пацієнта
  • Мінімум: 25 Ом (зовнішня дефібриляція); 15 Ом (внутрішня дефібриляція) - Максимум: 250 Ом. Фактичний функціональний діапазон може перевищувати ці значення
Фізичні характеристики
Фізичні характеристики
Фільтрація
  • Літій-іонний акумулятор, який можна перезарядити; мережа змінного струму із заземленим виходом
Загальна інформація
Загальна інформація
Приблизні габарити
  • 23,5 (В) x 29 (Ш) x 20,5 (Г) см
Приблизна маса (без акумулятора)
  • 5,66 кг
See all specifications
Фізичні характеристики
Фізичні характеристики
Фільтрація
  • Літій-іонний акумулятор, який можна перезарядити; мережа змінного струму із заземленим виходом
Загальна інформація
Загальна інформація
Приблизні габарити
  • 23,5 (В) x 29 (Ш) x 20,5 (Г) см
Приблизна маса (без акумулятора)
  • 5,66 кг
Стандартна позиція оператора
  • Не більше одного метра (3 футів) від пристрою
Потужність
  • Літій-іонний акумулятор, який можна перезарядити; мережа змінного струму із заземленим виходом
Дисплей
Дисплей
Розмір
  • Приблизно 17,8 см (7") по діагоналі
Тип
  • Кольоровий TFT LCD
Роздільна здатність
  • 800 x 480 пікселів (VGA) із 32 рівнями яскравості
Швидкість розгортки
  • 25 мм/с ±10 % номінально (стаціонарний запис; смуга розгортки, яка стирає) для ЕКГ і SpO2; 6,25 мм/с ±10 % для кривої капнограми
Час перегляду кривої
  • 6,5 с ±10 %
Дефібрилятор
Дефібрилятор
Передача розряду
  • Через багатофункціональні адгезивні та розрядні електроди
Імпульсна хвиля
  • Параметри кривої можна налаштувати як функцію опору пацієнта
Час заряджання
  • • Менше 5 секунд до рекомендованого для дорослих рівня енергії (150 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором
  • • Менше 6 секунд до вибраного для дорослих рівня енергії (200 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором
  • • Менше 15 секунд до вибраного рівня енергоспоживання при підключенні лише до мережі змінного струму
  • • Пристрій вмикається в режимі дефібриляції вручну готовим до подання розрядом упродовж менше ніж:
  • • 15 секунд із новим повністю зарядженим акумулятором
  • • Пристрій вмикається в режимі автоматичної зовнішньої дефібриляції готовим до подання розряду впродовж менше ніж:
  • • 24 секунди з новим повністю зарядженим акумулятором навіть після 15 розрядів із максимальним рівнем енергії
Серії розрядів
  • Конфігурована ескалація енергії в серії Leads Off Sensing і PCI
Розпізнавання електродів
  • Застосуйте 500 нА середньоквадратичного значення (571 Гц); 200 мкА середньоквадратичного значення (32 кГц)
Час заряджання
  • • Менше 5 секунд до рекомендованого рівня енергії для дорослих (150 Дж) з новим повністю зарядженим акумулятором • Менше 6 секунд до вибраного рівня енергії (до 200 Дж) зі встановленим новим повністю зарядженим акумулятором • Менше 15 секунд до вибраного рівня енергії, під час під'єднання до живлення змінного струму • Пристрій вмикається в режимі ручної дефібриляції, готовий до розряду менш ніж за: • 15 секунд з новим повністю зарядженим акумулятором • Пристрій вмикається в режимі AED готовий до розряду менш ніж за: • 24 секунд з новим повністю зарядженим акумулятором навіть після 15 розрядів максимальної енергії
Діапазон опору пацієнта
  • Мінімум: 25 Ом (зовнішня дефібриляція); 15 Ом (внутрішня дефібриляція) - Максимум: 250 Ом. Фактичний функціональний діапазон може перевищувати ці значення
  • Efficia DFM100 доступний не в усіх регіонах; для отримання додаткової інформації зверніться до свого представника Philips.
  • Efficia DFM100 не доступний для продажу в Північній Америці.

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.