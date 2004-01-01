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Лікування сном

DreamStation CPAP & BiPAP

Терапевтична система CPAP & Bi-level

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Пристрої для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах (PAP) уві сні DreamStation розроблені таким чином, щоб бути зручними та легкими для використання під час сну. Об’єднуючи пацієнтів і спеціалістів із догляду, пристрої DreamStation надають користувачам змогу з упевненістю отримувати медичне обслуговування, а також дозволяють спеціалістам із догляду проводити доцільне й ефективне лікування пацієнтів.

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Особливості
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта

Дизайн, орієнтований на пацієнта

Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що полегшує його пакування для подорожей. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.

Дизайн, орієнтований на пацієнта

Дизайн, орієнтований на пацієнта
Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що полегшує його пакування для подорожей. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.

Дизайн, орієнтований на пацієнта

Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що полегшує його пакування для подорожей. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
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Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта

Дизайн, орієнтований на пацієнта

Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що полегшує його пакування для подорожей. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Економічно ефективне підключення
Економічно ефективне підключення

Економічно ефективне підключення

Вбудована функція Bluetooth® є стандартною для кожного пристрою, а додаткові Wi-Fi модеми та модеми для стільникового зв’язку забезпечують найповніший набір можливостей для підключення серед систем забезпечення вентиляції з позитивним постійним тиском у дихальних шляхах (CPAP) провідних брендів.* Модульна конструкція системи DreamStation дозволяє легко вибрати найбільш економічно вигідний варіант для кожного пацієнта.

Економічно ефективне підключення

Економічно ефективне підключення
Вбудована функція Bluetooth® є стандартною для кожного пристрою, а додаткові Wi-Fi модеми та модеми для стільникового зв’язку забезпечують найповніший набір можливостей для підключення серед систем забезпечення вентиляції з позитивним постійним тиском у дихальних шляхах (CPAP) провідних брендів.* Модульна конструкція системи DreamStation дозволяє легко вибрати найбільш економічно вигідний варіант для кожного пацієнта.

Економічно ефективне підключення

Вбудована функція Bluetooth® є стандартною для кожного пристрою, а додаткові Wi-Fi модеми та модеми для стільникового зв’язку забезпечують найповніший набір можливостей для підключення серед систем забезпечення вентиляції з позитивним постійним тиском у дихальних шляхах (CPAP) провідних брендів.* Модульна конструкція системи DreamStation дозволяє легко вибрати найбільш економічно вигідний варіант для кожного пацієнта.
Click here for more information
Економічно ефективне підключення
Економічно ефективне підключення

Економічно ефективне підключення

Вбудована функція Bluetooth® є стандартною для кожного пристрою, а додаткові Wi-Fi модеми та модеми для стільникового зв’язку забезпечують найповніший набір можливостей для підключення серед систем забезпечення вентиляції з позитивним постійним тиском у дихальних шляхах (CPAP) провідних брендів.* Модульна конструкція системи DreamStation дозволяє легко вибрати найбільш економічно вигідний варіант для кожного пацієнта.
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Щоранку пацієнтам надають короткий звіт про хід їхнього лікування та прогрес, щоб мотивувати їх продовжувати терапію. На дисплеї відображається проста тенденція використання у нічний час, а потім підсумок за останні 30 ночей, а саме результативних ночей, під час яких система використовувалася понад 4 годин.

Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Щоранку пацієнтам надають короткий звіт про хід їхнього лікування та прогрес, щоб мотивувати їх продовжувати терапію. На дисплеї відображається проста тенденція використання у нічний час, а потім підсумок за останні 30 ночей, а саме результативних ночей, під час яких система використовувалася понад 4 годин.

Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Щоранку пацієнтам надають короткий звіт про хід їхнього лікування та прогрес, щоб мотивувати їх продовжувати терапію. На дисплеї відображається проста тенденція використання у нічний час, а потім підсумок за останні 30 ночей, а саме результативних ночей, під час яких система використовувалася понад 4 годин.
Click here for more information
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Щоранку пацієнтам надають короткий звіт про хід їхнього лікування та прогрес, щоб мотивувати їх продовжувати терапію. На дисплеї відображається проста тенденція використання у нічний час, а потім підсумок за останні 30 ночей, а саме результативних ночей, під час яких система використовувалася понад 4 годин.
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Підключення до нашого потужного програмного забезпечення для контролю терапії Encore Anywhere забезпечує ряд інструментів для моніторингу та контролю ваших пацієнтів. Adherence Profiler — це додатковий інтуїтивно зрозумілий інструмент, який допоможе зосередити час вашого персоналу на пацієнтах із найбільшою ймовірністю успіху.

Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Підключення до нашого потужного програмного забезпечення для контролю терапії Encore Anywhere забезпечує ряд інструментів для моніторингу та контролю ваших пацієнтів. Adherence Profiler — це додатковий інтуїтивно зрозумілий інструмент, який допоможе зосередити час вашого персоналу на пацієнтах із найбільшою ймовірністю успіху.

Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Підключення до нашого потужного програмного забезпечення для контролю терапії Encore Anywhere забезпечує ряд інструментів для моніторингу та контролю ваших пацієнтів. Adherence Profiler — це додатковий інтуїтивно зрозумілий інструмент, який допоможе зосередити час вашого персоналу на пацієнтах із найбільшою ймовірністю успіху.
Click here for more information
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Підключення до нашого потужного програмного забезпечення для контролю терапії Encore Anywhere забезпечує ряд інструментів для моніторингу та контролю ваших пацієнтів. Adherence Profiler — це додатковий інтуїтивно зрозумілий інструмент, який допоможе зосередити час вашого персоналу на пацієнтах із найбільшою ймовірністю успіху.
Підтримка в довгостроковій перспективі
Підтримка в довгостроковій перспективі

Підтримка в довгостроковій перспективі

Вбудована функція Bluetooth полегшує підключення до інструмента самоконтролю пацієнта DreamMapper. DreamMapper містить інструменти для встановлення цілей, корисні відео та постійний зворотний зв’язок, щоб мотивувати й зацікавити пацієнтів. Пацієнти можуть швидко отримати необхідну допомогу, не витрачаючи час персоналу на вирішення тих чи інших проблем.

Підтримка в довгостроковій перспективі

Підтримка в довгостроковій перспективі
Вбудована функція Bluetooth полегшує підключення до інструмента самоконтролю пацієнта DreamMapper. DreamMapper містить інструменти для встановлення цілей, корисні відео та постійний зворотний зв’язок, щоб мотивувати й зацікавити пацієнтів. Пацієнти можуть швидко отримати необхідну допомогу, не витрачаючи час персоналу на вирішення тих чи інших проблем.

Підтримка в довгостроковій перспективі

Вбудована функція Bluetooth полегшує підключення до інструмента самоконтролю пацієнта DreamMapper. DreamMapper містить інструменти для встановлення цілей, корисні відео та постійний зворотний зв’язок, щоб мотивувати й зацікавити пацієнтів. Пацієнти можуть швидко отримати необхідну допомогу, не витрачаючи час персоналу на вирішення тих чи інших проблем.
Click here for more information
Підтримка в довгостроковій перспективі
Підтримка в довгостроковій перспективі

Підтримка в довгостроковій перспективі

Вбудована функція Bluetooth полегшує підключення до інструмента самоконтролю пацієнта DreamMapper. DreamMapper містить інструменти для встановлення цілей, корисні відео та постійний зворотний зв’язок, щоб мотивувати й зацікавити пацієнтів. Пацієнти можуть швидко отримати необхідну допомогу, не витрачаючи час персоналу на вирішення тих чи інших проблем.
  • Дизайн, орієнтований на пацієнта
  • Економічно ефективне підключення
  • Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
  • Зв’язок зі спеціалістами з догляду
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Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта

Дизайн, орієнтований на пацієнта

Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що полегшує його пакування для подорожей. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.

Дизайн, орієнтований на пацієнта

Дизайн, орієнтований на пацієнта
Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що полегшує його пакування для подорожей. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.

Дизайн, орієнтований на пацієнта

Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що полегшує його пакування для подорожей. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Click here for more information
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта

Дизайн, орієнтований на пацієнта

Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що полегшує його пакування для подорожей. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Економічно ефективне підключення
Економічно ефективне підключення

Економічно ефективне підключення

Вбудована функція Bluetooth® є стандартною для кожного пристрою, а додаткові Wi-Fi модеми та модеми для стільникового зв’язку забезпечують найповніший набір можливостей для підключення серед систем забезпечення вентиляції з позитивним постійним тиском у дихальних шляхах (CPAP) провідних брендів.* Модульна конструкція системи DreamStation дозволяє легко вибрати найбільш економічно вигідний варіант для кожного пацієнта.

Економічно ефективне підключення

Економічно ефективне підключення
Вбудована функція Bluetooth® є стандартною для кожного пристрою, а додаткові Wi-Fi модеми та модеми для стільникового зв’язку забезпечують найповніший набір можливостей для підключення серед систем забезпечення вентиляції з позитивним постійним тиском у дихальних шляхах (CPAP) провідних брендів.* Модульна конструкція системи DreamStation дозволяє легко вибрати найбільш економічно вигідний варіант для кожного пацієнта.

Економічно ефективне підключення

Вбудована функція Bluetooth® є стандартною для кожного пристрою, а додаткові Wi-Fi модеми та модеми для стільникового зв’язку забезпечують найповніший набір можливостей для підключення серед систем забезпечення вентиляції з позитивним постійним тиском у дихальних шляхах (CPAP) провідних брендів.* Модульна конструкція системи DreamStation дозволяє легко вибрати найбільш економічно вигідний варіант для кожного пацієнта.
Click here for more information
Економічно ефективне підключення
Економічно ефективне підключення

Економічно ефективне підключення

Вбудована функція Bluetooth® є стандартною для кожного пристрою, а додаткові Wi-Fi модеми та модеми для стільникового зв’язку забезпечують найповніший набір можливостей для підключення серед систем забезпечення вентиляції з позитивним постійним тиском у дихальних шляхах (CPAP) провідних брендів.* Модульна конструкція системи DreamStation дозволяє легко вибрати найбільш економічно вигідний варіант для кожного пацієнта.
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Щоранку пацієнтам надають короткий звіт про хід їхнього лікування та прогрес, щоб мотивувати їх продовжувати терапію. На дисплеї відображається проста тенденція використання у нічний час, а потім підсумок за останні 30 ночей, а саме результативних ночей, під час яких система використовувалася понад 4 годин.

Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Щоранку пацієнтам надають короткий звіт про хід їхнього лікування та прогрес, щоб мотивувати їх продовжувати терапію. На дисплеї відображається проста тенденція використання у нічний час, а потім підсумок за останні 30 ночей, а саме результативних ночей, під час яких система використовувалася понад 4 годин.

Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Щоранку пацієнтам надають короткий звіт про хід їхнього лікування та прогрес, щоб мотивувати їх продовжувати терапію. На дисплеї відображається проста тенденція використання у нічний час, а потім підсумок за останні 30 ночей, а саме результативних ночей, під час яких система використовувалася понад 4 годин.
Click here for more information
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Прокидайтеся та вдосконалюйтеся

Щоранку пацієнтам надають короткий звіт про хід їхнього лікування та прогрес, щоб мотивувати їх продовжувати терапію. На дисплеї відображається проста тенденція використання у нічний час, а потім підсумок за останні 30 ночей, а саме результативних ночей, під час яких система використовувалася понад 4 годин.
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Підключення до нашого потужного програмного забезпечення для контролю терапії Encore Anywhere забезпечує ряд інструментів для моніторингу та контролю ваших пацієнтів. Adherence Profiler — це додатковий інтуїтивно зрозумілий інструмент, який допоможе зосередити час вашого персоналу на пацієнтах із найбільшою ймовірністю успіху.

Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Підключення до нашого потужного програмного забезпечення для контролю терапії Encore Anywhere забезпечує ряд інструментів для моніторингу та контролю ваших пацієнтів. Adherence Profiler — це додатковий інтуїтивно зрозумілий інструмент, який допоможе зосередити час вашого персоналу на пацієнтах із найбільшою ймовірністю успіху.

Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Підключення до нашого потужного програмного забезпечення для контролю терапії Encore Anywhere забезпечує ряд інструментів для моніторингу та контролю ваших пацієнтів. Adherence Profiler — це додатковий інтуїтивно зрозумілий інструмент, який допоможе зосередити час вашого персоналу на пацієнтах із найбільшою ймовірністю успіху.
Click here for more information
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Зв’язок зі спеціалістами з догляду

Підключення до нашого потужного програмного забезпечення для контролю терапії Encore Anywhere забезпечує ряд інструментів для моніторингу та контролю ваших пацієнтів. Adherence Profiler — це додатковий інтуїтивно зрозумілий інструмент, який допоможе зосередити час вашого персоналу на пацієнтах із найбільшою ймовірністю успіху.
Підтримка в довгостроковій перспективі
Підтримка в довгостроковій перспективі

Підтримка в довгостроковій перспективі

Вбудована функція Bluetooth полегшує підключення до інструмента самоконтролю пацієнта DreamMapper. DreamMapper містить інструменти для встановлення цілей, корисні відео та постійний зворотний зв’язок, щоб мотивувати й зацікавити пацієнтів. Пацієнти можуть швидко отримати необхідну допомогу, не витрачаючи час персоналу на вирішення тих чи інших проблем.

Підтримка в довгостроковій перспективі

Підтримка в довгостроковій перспективі
Вбудована функція Bluetooth полегшує підключення до інструмента самоконтролю пацієнта DreamMapper. DreamMapper містить інструменти для встановлення цілей, корисні відео та постійний зворотний зв’язок, щоб мотивувати й зацікавити пацієнтів. Пацієнти можуть швидко отримати необхідну допомогу, не витрачаючи час персоналу на вирішення тих чи інших проблем.

Підтримка в довгостроковій перспективі

Вбудована функція Bluetooth полегшує підключення до інструмента самоконтролю пацієнта DreamMapper. DreamMapper містить інструменти для встановлення цілей, корисні відео та постійний зворотний зв’язок, щоб мотивувати й зацікавити пацієнтів. Пацієнти можуть швидко отримати необхідну допомогу, не витрачаючи час персоналу на вирішення тих чи інших проблем.
Click here for more information
Підтримка в довгостроковій перспективі
Підтримка в довгостроковій перспективі

Підтримка в довгостроковій перспективі

Вбудована функція Bluetooth полегшує підключення до інструмента самоконтролю пацієнта DreamMapper. DreamMapper містить інструменти для встановлення цілей, корисні відео та постійний зворотний зв’язок, щоб мотивувати й зацікавити пацієнтів. Пацієнти можуть швидко отримати необхідну допомогу, не витрачаючи час персоналу на вирішення тих чи інших проблем.
  • * Внутрішнє оцінювання конкурентних даних про терапію позитивним постійним тиском у дихальних шляхах (CPAP) у 2015 році порівняно з платформою RedMed Airsense10/Aircurve10 та платформою серії Fisher & Paykel Icon

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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