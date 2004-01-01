Пристрої для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах (PAP) уві сні DreamStation розроблені таким чином, щоб бути зручними та легкими для використання під час сну. Об’єднуючи пацієнтів і спеціалістів із догляду, пристрої DreamStation надають користувачам змогу з упевненістю отримувати медичне обслуговування, а також дозволяють спеціалістам із догляду проводити доцільне й ефективне лікування пацієнтів.
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Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Економічно ефективне підключення
Економічно ефективне підключення
Економічно ефективне підключення
Економічно ефективне підключення
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Підтримка в довгостроковій перспективі
Підтримка в довгостроковій перспективі
Підтримка в довгостроковій перспективі
Підтримка в довгостроковій перспективі
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Економічно ефективне підключення
Економічно ефективне підключення
Економічно ефективне підключення
Економічно ефективне підключення
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Прокидайтеся та вдосконалюйтеся
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Зв’язок зі спеціалістами з догляду
Підтримка в довгостроковій перспективі
Підтримка в довгостроковій перспективі
Підтримка в довгостроковій перспективі
Підтримка в довгостроковій перспективі
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Завдяки унікальному дизайну DreamWear маска доступна з одним з трьох варіантів подушки: назальна, у вигляді подушки та на все обличчя, щоб пацієнти могли вибрати той тип, який їм найкраще підходить. Завдяки більшій свободі рухів і більшому комфорту, ніж у стандартній призначеній масці, пацієнти, які використовують маску DreamWear відчувають, ніби вони взагалі без неї.¹⁻³
Переглянути товар
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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