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КТ-сканери

Access CT

Переосмислення поняття цінності в КТ

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Тепер ефективність, якої вимагає ваша практика, також відповідає вашому бюджету. Ми використали перевірені передові технології Philips і впровадили їх у Access CT для підвищення діагностичної точності за привабливої загальної вартості володіння.

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Особливості
Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення
Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

iDose⁴ — це перевірена та відзначена нагородами технологія, яка використовується в системах комп’ютерної томографії Philips преміум-класу, і є одним із способів, за допомогою яких Access CT може запропонувати чудову виняткову якість зображення при низькій дозі. iDose⁴ допомагає персоналізувати якість зображення на основі потреб пацієнта при низькій дозі та покращує якість зображення* завдяки запобіганню артефактам і підвищеній просторовій роздільній здатності при низькій дозі. Це також дозволяє підвищити ефективність трубки.

Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення
iDose⁴ — це перевірена та відзначена нагородами технологія, яка використовується в системах комп’ютерної томографії Philips преміум-класу, і є одним із способів, за допомогою яких Access CT може запропонувати чудову виняткову якість зображення при низькій дозі. iDose⁴ допомагає персоналізувати якість зображення на основі потреб пацієнта при низькій дозі та покращує якість зображення* завдяки запобіганню артефактам і підвищеній просторовій роздільній здатності при низькій дозі. Це також дозволяє підвищити ефективність трубки.

Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

iDose⁴ — це перевірена та відзначена нагородами технологія, яка використовується в системах комп’ютерної томографії Philips преміум-класу, і є одним із способів, за допомогою яких Access CT може запропонувати чудову виняткову якість зображення при низькій дозі. iDose⁴ допомагає персоналізувати якість зображення на основі потреб пацієнта при низькій дозі та покращує якість зображення* завдяки запобіганню артефактам і підвищеній просторовій роздільній здатності при низькій дозі. Це також дозволяє підвищити ефективність трубки.
Click here for more information
Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення
Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

iDose⁴ — це перевірена та відзначена нагородами технологія, яка використовується в системах комп’ютерної томографії Philips преміум-класу, і є одним із способів, за допомогою яких Access CT може запропонувати чудову виняткову якість зображення при низькій дозі. iDose⁴ допомагає персоналізувати якість зображення на основі потреб пацієнта при низькій дозі та покращує якість зображення* завдяки запобіганню артефактам і підвищеній просторовій роздільній здатності при низькій дозі. Це також дозволяє підвищити ефективність трубки.
Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів
Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Ексклюзивна технологія MAR допомагає виділити вплив металевих предметів на дані зображення, сприяючи візуалізації навколишньої анатомії. Висока просторова роздільна здатність 1024² розкриває найдрібніші деталі для високого рівня кількісного аналізу, щоб допомогти максимально розпізнати маленькі деталі. Обидва підвищують діагностичну точність.

Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів
Ексклюзивна технологія MAR допомагає виділити вплив металевих предметів на дані зображення, сприяючи візуалізації навколишньої анатомії. Висока просторова роздільна здатність 1024² розкриває найдрібніші деталі для високого рівня кількісного аналізу, щоб допомогти максимально розпізнати маленькі деталі. Обидва підвищують діагностичну точність.

Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Ексклюзивна технологія MAR допомагає виділити вплив металевих предметів на дані зображення, сприяючи візуалізації навколишньої анатомії. Висока просторова роздільна здатність 1024² розкриває найдрібніші деталі для високого рівня кількісного аналізу, щоб допомогти максимально розпізнати маленькі деталі. Обидва підвищують діагностичну точність.
Click here for more information
Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів
Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Ексклюзивна технологія MAR допомагає виділити вплив металевих предметів на дані зображення, сприяючи візуалізації навколишньої анатомії. Висока просторова роздільна здатність 1024² розкриває найдрібніші деталі для високого рівня кількісного аналізу, щоб допомогти максимально розпізнати маленькі деталі. Обидва підвищують діагностичну точність.
Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів
Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Режим сканування 70 кВ – перший у системі такого роду – допомагає вивести лікування пацієнтів на новий рівень, пропонуючи сканування малими дозами невеликих пацієнтів і захищаючи органи, чутливі до радіації. Цей режим сканування пропонує до 20% сканування з меншою дозою, ніж 80 кВ.

Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів
Режим сканування 70 кВ – перший у системі такого роду – допомагає вивести лікування пацієнтів на новий рівень, пропонуючи сканування малими дозами невеликих пацієнтів і захищаючи органи, чутливі до радіації. Цей режим сканування пропонує до 20% сканування з меншою дозою, ніж 80 кВ.

Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Режим сканування 70 кВ – перший у системі такого роду – допомагає вивести лікування пацієнтів на новий рівень, пропонуючи сканування малими дозами невеликих пацієнтів і захищаючи органи, чутливі до радіації. Цей режим сканування пропонує до 20% сканування з меншою дозою, ніж 80 кВ.
Click here for more information
Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів
Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Режим сканування 70 кВ – перший у системі такого роду – допомагає вивести лікування пацієнтів на новий рівень, пропонуючи сканування малими дозами невеликих пацієнтів і захищаючи органи, чутливі до радіації. Цей режим сканування пропонує до 20% сканування з меншою дозою, ніж 80 кВ.
Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність
Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Платформа інтелектуального робочого процесу iFlow містить автоматичні інструменти для простого та ефективного робочого процесу. Досягніть чудового сканування з високою пропускною здатністю, зберігаючи низькі експлуатаційні витрати та максимально використовуючи навчальні ресурси.

Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність
Платформа інтелектуального робочого процесу iFlow містить автоматичні інструменти для простого та ефективного робочого процесу. Досягніть чудового сканування з високою пропускною здатністю, зберігаючи низькі експлуатаційні витрати та максимально використовуючи навчальні ресурси.

Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Платформа інтелектуального робочого процесу iFlow містить автоматичні інструменти для простого та ефективного робочого процесу. Досягніть чудового сканування з високою пропускною здатністю, зберігаючи низькі експлуатаційні витрати та максимально використовуючи навчальні ресурси.
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Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність
Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Платформа інтелектуального робочого процесу iFlow містить автоматичні інструменти для простого та ефективного робочого процесу. Досягніть чудового сканування з високою пропускною здатністю, зберігаючи низькі експлуатаційні витрати та максимально використовуючи навчальні ресурси.
Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз
Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Ми зв’язуємо експертів із дистанційної підтримки з вашим місцевим сервісним інженером, щоб сила та досвід Philips підтримували вас у будь-який час. Прогнозні та проактивні дії, швидке реагування та можливість спільно працювати над великими даними за допомогою інтелектуального аналізу створені для забезпечення безперебійної роботи вашої системи та вашого бізнесу

Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз
Ми зв’язуємо експертів із дистанційної підтримки з вашим місцевим сервісним інженером, щоб сила та досвід Philips підтримували вас у будь-який час. Прогнозні та проактивні дії, швидке реагування та можливість спільно працювати над великими даними за допомогою інтелектуального аналізу створені для забезпечення безперебійної роботи вашої системи та вашого бізнесу

Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Ми зв’язуємо експертів із дистанційної підтримки з вашим місцевим сервісним інженером, щоб сила та досвід Philips підтримували вас у будь-який час. Прогнозні та проактивні дії, швидке реагування та можливість спільно працювати над великими даними за допомогою інтелектуального аналізу створені для забезпечення безперебійної роботи вашої системи та вашого бізнесу
Click here for more information
Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз
Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Ми зв’язуємо експертів із дистанційної підтримки з вашим місцевим сервісним інженером, щоб сила та досвід Philips підтримували вас у будь-який час. Прогнозні та проактивні дії, швидке реагування та можливість спільно працювати над великими даними за допомогою інтелектуального аналізу створені для забезпечення безперебійної роботи вашої системи та вашого бізнесу
  • Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення
  • Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів
  • Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів
  • Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність
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Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення
Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

iDose⁴ — це перевірена та відзначена нагородами технологія, яка використовується в системах комп’ютерної томографії Philips преміум-класу, і є одним із способів, за допомогою яких Access CT може запропонувати чудову виняткову якість зображення при низькій дозі. iDose⁴ допомагає персоналізувати якість зображення на основі потреб пацієнта при низькій дозі та покращує якість зображення* завдяки запобіганню артефактам і підвищеній просторовій роздільній здатності при низькій дозі. Це також дозволяє підвищити ефективність трубки.

Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення
iDose⁴ — це перевірена та відзначена нагородами технологія, яка використовується в системах комп’ютерної томографії Philips преміум-класу, і є одним із способів, за допомогою яких Access CT може запропонувати чудову виняткову якість зображення при низькій дозі. iDose⁴ допомагає персоналізувати якість зображення на основі потреб пацієнта при низькій дозі та покращує якість зображення* завдяки запобіганню артефактам і підвищеній просторовій роздільній здатності при низькій дозі. Це також дозволяє підвищити ефективність трубки.

Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

iDose⁴ — це перевірена та відзначена нагородами технологія, яка використовується в системах комп’ютерної томографії Philips преміум-класу, і є одним із способів, за допомогою яких Access CT може запропонувати чудову виняткову якість зображення при низькій дозі. iDose⁴ допомагає персоналізувати якість зображення на основі потреб пацієнта при низькій дозі та покращує якість зображення* завдяки запобіганню артефактам і підвищеній просторовій роздільній здатності при низькій дозі. Це також дозволяє підвищити ефективність трубки.
Click here for more information
Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення
Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

iDose⁴ — це перевірена та відзначена нагородами технологія, яка використовується в системах комп’ютерної томографії Philips преміум-класу, і є одним із способів, за допомогою яких Access CT може запропонувати чудову виняткову якість зображення при низькій дозі. iDose⁴ допомагає персоналізувати якість зображення на основі потреб пацієнта при низькій дозі та покращує якість зображення* завдяки запобіганню артефактам і підвищеній просторовій роздільній здатності при низькій дозі. Це також дозволяє підвищити ефективність трубки.
Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів
Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Ексклюзивна технологія MAR допомагає виділити вплив металевих предметів на дані зображення, сприяючи візуалізації навколишньої анатомії. Висока просторова роздільна здатність 1024² розкриває найдрібніші деталі для високого рівня кількісного аналізу, щоб допомогти максимально розпізнати маленькі деталі. Обидва підвищують діагностичну точність.

Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів
Ексклюзивна технологія MAR допомагає виділити вплив металевих предметів на дані зображення, сприяючи візуалізації навколишньої анатомії. Висока просторова роздільна здатність 1024² розкриває найдрібніші деталі для високого рівня кількісного аналізу, щоб допомогти максимально розпізнати маленькі деталі. Обидва підвищують діагностичну точність.

Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Ексклюзивна технологія MAR допомагає виділити вплив металевих предметів на дані зображення, сприяючи візуалізації навколишньої анатомії. Висока просторова роздільна здатність 1024² розкриває найдрібніші деталі для високого рівня кількісного аналізу, щоб допомогти максимально розпізнати маленькі деталі. Обидва підвищують діагностичну точність.
Click here for more information
Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів
Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Дізнайтеся більше про різні типи пацієнтів

Ексклюзивна технологія MAR допомагає виділити вплив металевих предметів на дані зображення, сприяючи візуалізації навколишньої анатомії. Висока просторова роздільна здатність 1024² розкриває найдрібніші деталі для високого рівня кількісного аналізу, щоб допомогти максимально розпізнати маленькі деталі. Обидва підвищують діагностичну точність.
Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів
Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Режим сканування 70 кВ – перший у системі такого роду – допомагає вивести лікування пацієнтів на новий рівень, пропонуючи сканування малими дозами невеликих пацієнтів і захищаючи органи, чутливі до радіації. Цей режим сканування пропонує до 20% сканування з меншою дозою, ніж 80 кВ.

Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів
Режим сканування 70 кВ – перший у системі такого роду – допомагає вивести лікування пацієнтів на новий рівень, пропонуючи сканування малими дозами невеликих пацієнтів і захищаючи органи, чутливі до радіації. Цей режим сканування пропонує до 20% сканування з меншою дозою, ніж 80 кВ.

Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Режим сканування 70 кВ – перший у системі такого роду – допомагає вивести лікування пацієнтів на новий рівень, пропонуючи сканування малими дозами невеликих пацієнтів і захищаючи органи, чутливі до радіації. Цей режим сканування пропонує до 20% сканування з меншою дозою, ніж 80 кВ.
Click here for more information
Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів
Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Забезпечуйте виняткову якість зображення навіть для маленьких пацієнтів

Режим сканування 70 кВ – перший у системі такого роду – допомагає вивести лікування пацієнтів на новий рівень, пропонуючи сканування малими дозами невеликих пацієнтів і захищаючи органи, чутливі до радіації. Цей режим сканування пропонує до 20% сканування з меншою дозою, ніж 80 кВ.
Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність
Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Платформа інтелектуального робочого процесу iFlow містить автоматичні інструменти для простого та ефективного робочого процесу. Досягніть чудового сканування з високою пропускною здатністю, зберігаючи низькі експлуатаційні витрати та максимально використовуючи навчальні ресурси.

Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність
Платформа інтелектуального робочого процесу iFlow містить автоматичні інструменти для простого та ефективного робочого процесу. Досягніть чудового сканування з високою пропускною здатністю, зберігаючи низькі експлуатаційні витрати та максимально використовуючи навчальні ресурси.

Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Платформа інтелектуального робочого процесу iFlow містить автоматичні інструменти для простого та ефективного робочого процесу. Досягніть чудового сканування з високою пропускною здатністю, зберігаючи низькі експлуатаційні витрати та максимально використовуючи навчальні ресурси.
Click here for more information
Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність
Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Оптимізуйте робочий процес і зменшіть варіативність

Платформа інтелектуального робочого процесу iFlow містить автоматичні інструменти для простого та ефективного робочого процесу. Досягніть чудового сканування з високою пропускною здатністю, зберігаючи низькі експлуатаційні витрати та максимально використовуючи навчальні ресурси.
Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз
Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Ми зв’язуємо експертів із дистанційної підтримки з вашим місцевим сервісним інженером, щоб сила та досвід Philips підтримували вас у будь-який час. Прогнозні та проактивні дії, швидке реагування та можливість спільно працювати над великими даними за допомогою інтелектуального аналізу створені для забезпечення безперебійної роботи вашої системи та вашого бізнесу

Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз
Ми зв’язуємо експертів із дистанційної підтримки з вашим місцевим сервісним інженером, щоб сила та досвід Philips підтримували вас у будь-який час. Прогнозні та проактивні дії, швидке реагування та можливість спільно працювати над великими даними за допомогою інтелектуального аналізу створені для забезпечення безперебійної роботи вашої системи та вашого бізнесу

Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Ми зв’язуємо експертів із дистанційної підтримки з вашим місцевим сервісним інженером, щоб сила та досвід Philips підтримували вас у будь-який час. Прогнозні та проактивні дії, швидке реагування та можливість спільно працювати над великими даними за допомогою інтелектуального аналізу створені для забезпечення безперебійної роботи вашої системи та вашого бізнесу
Click here for more information
Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз
Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Розраховуйте на обслуговування й розумний аналіз

Ми зв’язуємо експертів із дистанційної підтримки з вашим місцевим сервісним інженером, щоб сила та досвід Philips підтримували вас у будь-який час. Прогнозні та проактивні дії, швидке реагування та можливість спільно працювати над великими даними за допомогою інтелектуального аналізу створені для забезпечення безперебійної роботи вашої системи та вашого бізнесу
  • *Покращена якість зображення визначається покращенням просторової роздільної здатності та/або зменшенням шумів, виміряним у дослідженнях з фантомами.

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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