Підвищуйте діагностичну точність завдяки чудовій якості зображення

iDose⁴ — це перевірена та відзначена нагородами технологія, яка використовується в системах комп’ютерної томографії Philips преміум-класу, і є одним із способів, за допомогою яких Access CT може запропонувати чудову виняткову якість зображення при низькій дозі. iDose⁴ допомагає персоналізувати якість зображення на основі потреб пацієнта при низькій дозі та покращує якість зображення* завдяки запобіганню артефактам і підвищеній просторовій роздільній здатності при низькій дозі. Це також дозволяє підвищити ефективність трубки.