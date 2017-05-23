EchoNavigator автоматично об’єднує тривимірні знімки в реальному часі та рентгенівські знімки в реальному часі. Рішення допомагає кардіологам за допомогою інтуїтивно зрозумілих вказівок по зображенню під час процедур, де використовуються рентгенівське та ехографічне зображення в режимі реального часу та поєднані разом.
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Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Плавний робочий процес
Плавний робочий процес
Плавний робочий процес
Плавний робочий процес
Додаткова точка відкліку через конус TEE
Додаткова точка відкліку через конус TEE
Додаткова точка відкліку через конус TEE
Додаткова точка відкліку через конус TEE
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації
Завжди та сама орієнтація та перспектива
Завжди та сама орієнтація та перспектива
Завжди та сама орієнтація та перспектива
Завжди та сама орієнтація та перспектива
Зручна зміна проєкцій зі столу
Зручна зміна проєкцій зі столу
Зручна зміна проєкцій зі столу
Зручна зміна проєкцій зі столу
Багатомодальне керування
Багатомодальне керування
Багатомодальне керування
Багатомодальне керування
Створюйте 3D-моделі сегментації серця
Створюйте 3D-моделі сегментації серця
Створюйте 3D-моделі сегментації серця
Створюйте 3D-моделі сегментації серця
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Плавний робочий процес
Плавний робочий процес
Плавний робочий процес
Плавний робочий процес
Додаткова точка відкліку через конус TEE
Додаткова точка відкліку через конус TEE
Додаткова точка відкліку через конус TEE
Додаткова точка відкліку через конус TEE
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації
Завжди та сама орієнтація та перспектива
Завжди та сама орієнтація та перспектива
Завжди та сама орієнтація та перспектива
Завжди та сама орієнтація та перспектива
Зручна зміна проєкцій зі столу
Зручна зміна проєкцій зі столу
Зручна зміна проєкцій зі столу
Зручна зміна проєкцій зі столу
Багатомодальне керування
Багатомодальне керування
Багатомодальне керування
Багатомодальне керування
Створюйте 3D-моделі сегментації серця
Створюйте 3D-моделі сегментації серця
Створюйте 3D-моделі сегментації серця
Створюйте 3D-моделі сегментації серця
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
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Технології преміум-класу забезпечують новий рівень якості зображення для компактних ультразвукових діагностичних систем, тому продуктивність не приноситься в жертву портативності. Розроблено для критичних вимог до вивчення та високої продуктивності системи скрізь, де вам це потрібно.
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Відкрийте для себе нові можливості кардіологічних та судинних інтервенційних втручань із серією Azurion 7 з 12-дюймовим плоскопанельним детектором. Ця вдосконалена ангіографічна система нового покоління допомагає надавати пацієнтам якісну медичну допомогу та підвищує ефективність процедур, що виконуються завдяки інноваційним рішенням в організації робочого процесу. Вона дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.
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Відкрийте для себе нові можливості інтервенційних досліджень серця та судин із серією Azurion 7 з 20-дюймовим плоскопанельним детектором. Ця вдосконалена ангіографічна система нового покоління допомагає надавати пацієнтам якісну медичну допомогу та підвищує ефективність процедур, що виконуються завдяки інноваційним рішенням в організації робочого процесу. Вона дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.
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Виконуйте повний спектр втручань на серці та судинах за допомогою удосконаленої ангіографічної системи Philips Allura Xper FD20. Отримайте підтримку зображень високої роздільної здатності та додаткову гнучкість для універсального використання та спеціальних процедур, наприклад PTCA.
Переглянути товар
Технології преміум-класу забезпечують новий рівень якості зображення для компактних ультразвукових діагностичних систем, тому продуктивність не приноситься в жертву портативності. Розроблено для критичних вимог до вивчення та високої продуктивності системи скрізь, де вам це потрібно.
Переглянути товар
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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