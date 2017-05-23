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EchoNavigator

Інструмент злиття рентгенівського знімка та ехограми

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EchoNavigator автоматично об’єднує тривимірні знімки в реальному часі та рентгенівські знімки в реальному часі. Рішення допомагає кардіологам за допомогою інтуїтивно зрозумілих вказівок по зображенню під час процедур, де використовуються рентгенівське та ехографічне зображення в режимі реального часу та поєднані разом.

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Особливості
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Маркери, розміщені на структурах м’яких тканин на ехограмі, автоматично з’являються на рентгенівському знімку для контексту та вказівок.

Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Маркери, розміщені на структурах м’яких тканин на ехограмі, автоматично з’являються на рентгенівському знімку для контексту та вказівок.

Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Маркери, розміщені на структурах м’яких тканин на ехограмі, автоматично з’являються на рентгенівському знімку для контексту та вказівок.
Click here for more information
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Маркери, розміщені на структурах м’яких тканин на ехограмі, автоматично з’являються на рентгенівському знімку для контексту та вказівок.
Сприяє командній роботі та спілкуванню в лабораторії
Плавний робочий процес

Плавний робочий процес

Між ехокардіографом і інтервенціоністом або хірургом необхідна прозора комунікація та розуміння, щоб забезпечити узгодженість щодо подальших дій. Завдяки автоматичному поєднанню ехограм та рентгенівських зображень EchoNavigator прискорює цей процес і покращує командну роботу.

Плавний робочий процес

Плавний робочий процес
Між ехокардіографом і інтервенціоністом або хірургом необхідна прозора комунікація та розуміння, щоб забезпечити узгодженість щодо подальших дій. Завдяки автоматичному поєднанню ехограм та рентгенівських зображень EchoNavigator прискорює цей процес і покращує командну роботу.

Плавний робочий процес

Між ехокардіографом і інтервенціоністом або хірургом необхідна прозора комунікація та розуміння, щоб забезпечити узгодженість щодо подальших дій. Завдяки автоматичному поєднанню ехограм та рентгенівських зображень EchoNavigator прискорює цей процес і покращує командну роботу.
Click here for more information
Сприяє командній роботі та спілкуванню в лабораторії
Плавний робочий процес

Плавний робочий процес

Між ехокардіографом і інтервенціоністом або хірургом необхідна прозора комунікація та розуміння, щоб забезпечити узгодженість щодо подальших дій. Завдяки автоматичному поєднанню ехограм та рентгенівських зображень EchoNavigator прискорює цей процес і покращує командну роботу.
Живий 3D TEE
Додаткова точка відкліку через конус TEE

Додаткова точка відкліку через конус TEE

Поле огляду TEE (конус) відображається як контур, щоб дати додаткову точку відліку під час роботи. Тривимірна трансезофагеальна ехокардіографія (TEE) дає критичне уявлення про анатомію м’яких тканин.

Додаткова точка відкліку через конус TEE

Додаткова точка відкліку через конус TEE
Поле огляду TEE (конус) відображається як контур, щоб дати додаткову точку відліку під час роботи. Тривимірна трансезофагеальна ехокардіографія (TEE) дає критичне уявлення про анатомію м’яких тканин.

Додаткова точка відкліку через конус TEE

Поле огляду TEE (конус) відображається як контур, щоб дати додаткову точку відліку під час роботи. Тривимірна трансезофагеальна ехокардіографія (TEE) дає критичне уявлення про анатомію м’яких тканин.
Click here for more information
Живий 3D TEE
Додаткова точка відкліку через конус TEE

Додаткова точка відкліку через конус TEE

Поле огляду TEE (конус) відображається як контур, щоб дати додаткову точку відліку під час роботи. Тривимірна трансезофагеальна ехокардіографія (TEE) дає критичне уявлення про анатомію м’яких тканин.
Три корисні перспективи
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Одночасно можна відображати до трьох різних ехограм анатомічних структур для покращення візуалізації анатомії м’яких тканин і розташування пристрою.

Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації
Одночасно можна відображати до трьох різних ехограм анатомічних структур для покращення візуалізації анатомії м’яких тканин і розташування пристрою.

Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Одночасно можна відображати до трьох різних ехограм анатомічних структур для покращення візуалізації анатомії м’яких тканин і розташування пристрою.
Click here for more information
Три корисні перспективи
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Одночасно можна відображати до трьох різних ехограм анатомічних структур для покращення візуалізації анатомії м’яких тканин і розташування пристрою.
Інтуїтивно зрозуміла прив’язка та автоматична орієнтація
Завжди та сама орієнтація та перспектива

Завжди та сама орієнтація та перспектива

Положення та орієнтація датчика TEE автоматично відстежуються на рентгенівському зображенні, дозволяючи ехограмі та рентгенівському зображенню рухатися синхронно, коли C-дуга змінює положення.

Завжди та сама орієнтація та перспектива

Завжди та сама орієнтація та перспектива
Положення та орієнтація датчика TEE автоматично відстежуються на рентгенівському зображенні, дозволяючи ехограмі та рентгенівському зображенню рухатися синхронно, коли C-дуга змінює положення.

Завжди та сама орієнтація та перспектива

Положення та орієнтація датчика TEE автоматично відстежуються на рентгенівському зображенні, дозволяючи ехограмі та рентгенівському зображенню рухатися синхронно, коли C-дуга змінює положення.
Click here for more information
Інтуїтивно зрозуміла прив’язка та автоматична орієнтація
Завжди та сама орієнтація та перспектива

Завжди та сама орієнтація та перспектива

Положення та орієнтація датчика TEE автоматично відстежуються на рентгенівському зображенні, дозволяючи ехограмі та рентгенівському зображенню рухатися синхронно, коли C-дуга змінює положення.
Швидке масштабування та висячі види
Зручна зміна проєкцій зі столу

Зручна зміна проєкцій зі столу

Для вашої зручності зміна перегляду анатомічних структур у в даних ультразвуку може здійснюватися зі сторони столу.

Зручна зміна проєкцій зі столу

Зручна зміна проєкцій зі столу
Для вашої зручності зміна перегляду анатомічних структур у в даних ультразвуку може здійснюватися зі сторони столу.

Зручна зміна проєкцій зі столу

Для вашої зручності зміна перегляду анатомічних структур у в даних ультразвуку може здійснюватися зі сторони столу.
Click here for more information
Швидке масштабування та висячі види
Зручна зміна проєкцій зі столу

Зручна зміна проєкцій зі столу

Для вашої зручності зміна перегляду анатомічних структур у в даних ультразвуку може здійснюватися зі сторони столу.
Швидка, інтуїтивно зрозуміла багатомодальність
Багатомодальне керування

Багатомодальне керування

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран EPIQ у системі EPIQ CVxi дозволяє безперебійно перемикатися між живими ехограмами і рентгенівськими зображеннями. Швидко маніпулюйте багатомодальними макетами, вибирайте бажані 2D/3D проєкції та додавайте анатомічні маркери для полегшення навігації катетером і пристроєм.

Багатомодальне керування

Багатомодальне керування
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран EPIQ у системі EPIQ CVxi дозволяє безперебійно перемикатися між живими ехограмами і рентгенівськими зображеннями. Швидко маніпулюйте багатомодальними макетами, вибирайте бажані 2D/3D проєкції та додавайте анатомічні маркери для полегшення навігації катетером і пристроєм.

Багатомодальне керування

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран EPIQ у системі EPIQ CVxi дозволяє безперебійно перемикатися між живими ехограмами і рентгенівськими зображеннями. Швидко маніпулюйте багатомодальними макетами, вибирайте бажані 2D/3D проєкції та додавайте анатомічні маркери для полегшення навігації катетером і пристроєм.
Click here for more information
Швидка, інтуїтивно зрозуміла багатомодальність
Багатомодальне керування

Багатомодальне керування

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран EPIQ у системі EPIQ CVxi дозволяє безперебійно перемикатися між живими ехограмами і рентгенівськими зображеннями. Швидко маніпулюйте багатомодальними макетами, вибирайте бажані 2D/3D проєкції та додавайте анатомічні маркери для полегшення навігації катетером і пристроєм.
Створення 3D-моделей сегментації серця
Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Кардіологічні орієнтири та моделі ехограм автоматично з’являються на рентгенівському знімку, надаючи цінний контекст. Отримайте покрокові вказівки щодо створення анотацій до оптимальної транссептальної зони та скористайтеся перевагами анатомічного моделювання мітрального клапана, включно зі стулками мітрального клапана.

Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Створюйте 3D-моделі сегментації серця
Кардіологічні орієнтири та моделі ехограм автоматично з’являються на рентгенівському знімку, надаючи цінний контекст. Отримайте покрокові вказівки щодо створення анотацій до оптимальної транссептальної зони та скористайтеся перевагами анатомічного моделювання мітрального клапана, включно зі стулками мітрального клапана.

Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Кардіологічні орієнтири та моделі ехограм автоматично з’являються на рентгенівському знімку, надаючи цінний контекст. Отримайте покрокові вказівки щодо створення анотацій до оптимальної транссептальної зони та скористайтеся перевагами анатомічного моделювання мітрального клапана, включно зі стулками мітрального клапана.
Click here for more information
Створення 3D-моделей сегментації серця
Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Кардіологічні орієнтири та моделі ехограм автоматично з’являються на рентгенівському знімку, надаючи цінний контекст. Отримайте покрокові вказівки щодо створення анотацій до оптимальної транссептальної зони та скористайтеся перевагами анатомічного моделювання мітрального клапана, включно зі стулками мітрального клапана.
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Отримайте оптимальне клінічне зображення за допомогою автоматичних проєкцій MPR на основі 3D-моделей серця, включаючи попередні налаштування для аортального, мітрального та трикуспідального клапанів. Інтеграція MultiVue дозволяє керувати площинами MultiVue і вибирати їх для перегляду злиття.

Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Отримайте оптимальне клінічне зображення за допомогою автоматичних проєкцій MPR на основі 3D-моделей серця, включаючи попередні налаштування для аортального, мітрального та трикуспідального клапанів. Інтеграція MultiVue дозволяє керувати площинами MultiVue і вибирати їх для перегляду злиття.

Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Отримайте оптимальне клінічне зображення за допомогою автоматичних проєкцій MPR на основі 3D-моделей серця, включаючи попередні налаштування для аортального, мітрального та трикуспідального клапанів. Інтеграція MultiVue дозволяє керувати площинами MultiVue і вибирати їх для перегляду злиття.
Click here for more information
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Отримайте оптимальне клінічне зображення за допомогою автоматичних проєкцій MPR на основі 3D-моделей серця, включаючи попередні налаштування для аортального, мітрального та трикуспідального клапанів. Інтеграція MultiVue дозволяє керувати площинами MultiVue і вибирати їх для перегляду злиття.
  • Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
  • Сприяє командній роботі та спілкуванню в лабораторії
  • Живий 3D TEE
  • Три корисні перспективи
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Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Маркери, розміщені на структурах м’яких тканин на ехограмі, автоматично з’являються на рентгенівському знімку для контексту та вказівок.

Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Маркери, розміщені на структурах м’яких тканин на ехограмі, автоматично з’являються на рентгенівському знімку для контексту та вказівок.

Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Маркери, розміщені на структурах м’яких тканин на ехограмі, автоматично з’являються на рентгенівському знімку для контексту та вказівок.
Click here for more information
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю
Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Автоматизовані маркери надають контекст і вказівки щодо контролю

Маркери, розміщені на структурах м’яких тканин на ехограмі, автоматично з’являються на рентгенівському знімку для контексту та вказівок.
Сприяє командній роботі та спілкуванню в лабораторії
Плавний робочий процес

Плавний робочий процес

Між ехокардіографом і інтервенціоністом або хірургом необхідна прозора комунікація та розуміння, щоб забезпечити узгодженість щодо подальших дій. Завдяки автоматичному поєднанню ехограм та рентгенівських зображень EchoNavigator прискорює цей процес і покращує командну роботу.

Плавний робочий процес

Плавний робочий процес
Між ехокардіографом і інтервенціоністом або хірургом необхідна прозора комунікація та розуміння, щоб забезпечити узгодженість щодо подальших дій. Завдяки автоматичному поєднанню ехограм та рентгенівських зображень EchoNavigator прискорює цей процес і покращує командну роботу.

Плавний робочий процес

Між ехокардіографом і інтервенціоністом або хірургом необхідна прозора комунікація та розуміння, щоб забезпечити узгодженість щодо подальших дій. Завдяки автоматичному поєднанню ехограм та рентгенівських зображень EchoNavigator прискорює цей процес і покращує командну роботу.
Click here for more information
Сприяє командній роботі та спілкуванню в лабораторії
Плавний робочий процес

Плавний робочий процес

Між ехокардіографом і інтервенціоністом або хірургом необхідна прозора комунікація та розуміння, щоб забезпечити узгодженість щодо подальших дій. Завдяки автоматичному поєднанню ехограм та рентгенівських зображень EchoNavigator прискорює цей процес і покращує командну роботу.
Живий 3D TEE
Додаткова точка відкліку через конус TEE

Додаткова точка відкліку через конус TEE

Поле огляду TEE (конус) відображається як контур, щоб дати додаткову точку відліку під час роботи. Тривимірна трансезофагеальна ехокардіографія (TEE) дає критичне уявлення про анатомію м’яких тканин.

Додаткова точка відкліку через конус TEE

Додаткова точка відкліку через конус TEE
Поле огляду TEE (конус) відображається як контур, щоб дати додаткову точку відліку під час роботи. Тривимірна трансезофагеальна ехокардіографія (TEE) дає критичне уявлення про анатомію м’яких тканин.

Додаткова точка відкліку через конус TEE

Поле огляду TEE (конус) відображається як контур, щоб дати додаткову точку відліку під час роботи. Тривимірна трансезофагеальна ехокардіографія (TEE) дає критичне уявлення про анатомію м’яких тканин.
Click here for more information
Живий 3D TEE
Додаткова точка відкліку через конус TEE

Додаткова точка відкліку через конус TEE

Поле огляду TEE (конус) відображається як контур, щоб дати додаткову точку відліку під час роботи. Тривимірна трансезофагеальна ехокардіографія (TEE) дає критичне уявлення про анатомію м’яких тканин.
Три корисні перспективи
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Одночасно можна відображати до трьох різних ехограм анатомічних структур для покращення візуалізації анатомії м’яких тканин і розташування пристрою.

Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації
Одночасно можна відображати до трьох різних ехограм анатомічних структур для покращення візуалізації анатомії м’яких тканин і розташування пристрою.

Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Одночасно можна відображати до трьох різних ехограм анатомічних структур для покращення візуалізації анатомії м’яких тканин і розташування пристрою.
Click here for more information
Три корисні перспективи
Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Три ракурси для покращеної візуалізації ситуації

Одночасно можна відображати до трьох різних ехограм анатомічних структур для покращення візуалізації анатомії м’яких тканин і розташування пристрою.
Інтуїтивно зрозуміла прив’язка та автоматична орієнтація
Завжди та сама орієнтація та перспектива

Завжди та сама орієнтація та перспектива

Положення та орієнтація датчика TEE автоматично відстежуються на рентгенівському зображенні, дозволяючи ехограмі та рентгенівському зображенню рухатися синхронно, коли C-дуга змінює положення.

Завжди та сама орієнтація та перспектива

Завжди та сама орієнтація та перспектива
Положення та орієнтація датчика TEE автоматично відстежуються на рентгенівському зображенні, дозволяючи ехограмі та рентгенівському зображенню рухатися синхронно, коли C-дуга змінює положення.

Завжди та сама орієнтація та перспектива

Положення та орієнтація датчика TEE автоматично відстежуються на рентгенівському зображенні, дозволяючи ехограмі та рентгенівському зображенню рухатися синхронно, коли C-дуга змінює положення.
Click here for more information
Інтуїтивно зрозуміла прив’язка та автоматична орієнтація
Завжди та сама орієнтація та перспектива

Завжди та сама орієнтація та перспектива

Положення та орієнтація датчика TEE автоматично відстежуються на рентгенівському зображенні, дозволяючи ехограмі та рентгенівському зображенню рухатися синхронно, коли C-дуга змінює положення.
Швидке масштабування та висячі види
Зручна зміна проєкцій зі столу

Зручна зміна проєкцій зі столу

Для вашої зручності зміна перегляду анатомічних структур у в даних ультразвуку може здійснюватися зі сторони столу.

Зручна зміна проєкцій зі столу

Зручна зміна проєкцій зі столу
Для вашої зручності зміна перегляду анатомічних структур у в даних ультразвуку може здійснюватися зі сторони столу.

Зручна зміна проєкцій зі столу

Для вашої зручності зміна перегляду анатомічних структур у в даних ультразвуку може здійснюватися зі сторони столу.
Click here for more information
Швидке масштабування та висячі види
Зручна зміна проєкцій зі столу

Зручна зміна проєкцій зі столу

Для вашої зручності зміна перегляду анатомічних структур у в даних ультразвуку може здійснюватися зі сторони столу.
Швидка, інтуїтивно зрозуміла багатомодальність
Багатомодальне керування

Багатомодальне керування

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран EPIQ у системі EPIQ CVxi дозволяє безперебійно перемикатися між живими ехограмами і рентгенівськими зображеннями. Швидко маніпулюйте багатомодальними макетами, вибирайте бажані 2D/3D проєкції та додавайте анатомічні маркери для полегшення навігації катетером і пристроєм.

Багатомодальне керування

Багатомодальне керування
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран EPIQ у системі EPIQ CVxi дозволяє безперебійно перемикатися між живими ехограмами і рентгенівськими зображеннями. Швидко маніпулюйте багатомодальними макетами, вибирайте бажані 2D/3D проєкції та додавайте анатомічні маркери для полегшення навігації катетером і пристроєм.

Багатомодальне керування

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран EPIQ у системі EPIQ CVxi дозволяє безперебійно перемикатися між живими ехограмами і рентгенівськими зображеннями. Швидко маніпулюйте багатомодальними макетами, вибирайте бажані 2D/3D проєкції та додавайте анатомічні маркери для полегшення навігації катетером і пристроєм.
Click here for more information
Швидка, інтуїтивно зрозуміла багатомодальність
Багатомодальне керування

Багатомодальне керування

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран EPIQ у системі EPIQ CVxi дозволяє безперебійно перемикатися між живими ехограмами і рентгенівськими зображеннями. Швидко маніпулюйте багатомодальними макетами, вибирайте бажані 2D/3D проєкції та додавайте анатомічні маркери для полегшення навігації катетером і пристроєм.
Створення 3D-моделей сегментації серця
Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Кардіологічні орієнтири та моделі ехограм автоматично з’являються на рентгенівському знімку, надаючи цінний контекст. Отримайте покрокові вказівки щодо створення анотацій до оптимальної транссептальної зони та скористайтеся перевагами анатомічного моделювання мітрального клапана, включно зі стулками мітрального клапана.

Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Створюйте 3D-моделі сегментації серця
Кардіологічні орієнтири та моделі ехограм автоматично з’являються на рентгенівському знімку, надаючи цінний контекст. Отримайте покрокові вказівки щодо створення анотацій до оптимальної транссептальної зони та скористайтеся перевагами анатомічного моделювання мітрального клапана, включно зі стулками мітрального клапана.

Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Кардіологічні орієнтири та моделі ехограм автоматично з’являються на рентгенівському знімку, надаючи цінний контекст. Отримайте покрокові вказівки щодо створення анотацій до оптимальної транссептальної зони та скористайтеся перевагами анатомічного моделювання мітрального клапана, включно зі стулками мітрального клапана.
Click here for more information
Створення 3D-моделей сегментації серця
Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Створюйте 3D-моделі сегментації серця

Кардіологічні орієнтири та моделі ехограм автоматично з’являються на рентгенівському знімку, надаючи цінний контекст. Отримайте покрокові вказівки щодо створення анотацій до оптимальної транссептальної зони та скористайтеся перевагами анатомічного моделювання мітрального клапана, включно зі стулками мітрального клапана.
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Отримайте оптимальне клінічне зображення за допомогою автоматичних проєкцій MPR на основі 3D-моделей серця, включаючи попередні налаштування для аортального, мітрального та трикуспідального клапанів. Інтеграція MultiVue дозволяє керувати площинами MultiVue і вибирати їх для перегляду злиття.

Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Отримайте оптимальне клінічне зображення за допомогою автоматичних проєкцій MPR на основі 3D-моделей серця, включаючи попередні налаштування для аортального, мітрального та трикуспідального клапанів. Інтеграція MultiVue дозволяє керувати площинами MultiVue і вибирати їх для перегляду злиття.

Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Отримайте оптимальне клінічне зображення за допомогою автоматичних проєкцій MPR на основі 3D-моделей серця, включаючи попередні налаштування для аортального, мітрального та трикуспідального клапанів. Інтеграція MultiVue дозволяє керувати площинами MultiVue і вибирати їх для перегляду злиття.
Click here for more information
Дивіться на те, що вам потрібно побачити
Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Дивіться на те, що вам потрібно побачити

Отримайте оптимальне клінічне зображення за допомогою автоматичних проєкцій MPR на основі 3D-моделей серця, включаючи попередні налаштування для аортального, мітрального та трикуспідального клапанів. Інтеграція MultiVue дозволяє керувати площинами MultiVue і вибирати їх для перегляду злиття.

Документація

Брошура (1)

Брошура

Брошура (1)

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Брошура (1)

Брошура

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You are about to visit a Philips global content page

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