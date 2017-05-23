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Апарати MRI

Ingenia 3.0T

МРТ-системи

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На передньому краї клінічної досконалості – впевненість у діагностиці, досліджуйте передові програми та створюйте продуктивність, необхідну для вирішення сучасних викликів охорони здоров’я з Ingenia 3.0T. Завдяки dStream Ingenia забезпечує преміальну якість зображення з цифровою чіткістю та швидкістю, а з iPatient¹ забезпечує орієнтоване на пацієнта зображення, від налаштування пацієнта до результату зображення.

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Особливості
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Визначте свою практику, використовуючи розширену функціональність і потужність 3.0T для нових неврологічних, онкологічних та інших застосувань.

Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
Визначте свою практику, використовуючи розширену функціональність і потужність 3.0T для нових неврологічних, онкологічних та інших застосувань.

Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Визначте свою практику, використовуючи розширену функціональність і потужність 3.0T для нових неврологічних, онкологічних та інших застосувань.
Click here for more information
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Визначте свою практику, використовуючи розширену функціональність і потужність 3.0T для нових неврологічних, онкологічних та інших застосувань.
Технологія dStream
Технологія dStream

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.

Технологія dStream

Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Click here for more information
Технологія dStream
Технологія dStream

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Досвід у тунелі
Досвід у тунелі

Досвід у тунелі

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.

Досвід у тунелі

Досвід у тунелі
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.

Досвід у тунелі

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Click here for more information
Досвід у тунелі
Досвід у тунелі

Досвід у тунелі

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.

Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.

Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
Click here for more information
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
iPatient¹
iPatient

iPatient

Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.

iPatient

iPatient
Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.

iPatient

Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
Click here for more information
iPatient¹
iPatient

iPatient

Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.

Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.

Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Click here for more information
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Premium IQ¹
Premium IQ¹

Premium IQ¹

Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.

Premium IQ¹

Premium IQ¹
Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.

Premium IQ¹

Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Click here for more information
Premium IQ¹
Premium IQ¹

Premium IQ¹

Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Покращуйте сприйняття пацієнтом

Покращуйте сприйняття пацієнтом

Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.

Покращуйте сприйняття пацієнтом

Покращуйте сприйняття пацієнтом
Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.

Покращуйте сприйняття пацієнтом

Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.
Click here for more information
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Покращуйте сприйняття пацієнтом

Покращуйте сприйняття пацієнтом

Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.
ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.

ScanWise Implant

ScanWise Implant
ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Click here for more information
ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend

Система магнітів Xtend

Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).

Система магнітів Xtend

Система магнітів Xtend
Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).

Система магнітів Xtend

Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
Click here for more information
Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend

Система магнітів Xtend

Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Click here for more information
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.

Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Click here for more information
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
  • Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
  • Технологія dStream
  • Досвід у тунелі
  • Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
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Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Визначте свою практику, використовуючи розширену функціональність і потужність 3.0T для нових неврологічних, онкологічних та інших застосувань.

Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
Визначте свою практику, використовуючи розширену функціональність і потужність 3.0T для нових неврологічних, онкологічних та інших застосувань.

Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Визначте свою практику, використовуючи розширену функціональність і потужність 3.0T для нових неврологічних, онкологічних та інших застосувань.
Click here for more information
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами

Визначте свою практику, використовуючи розширену функціональність і потужність 3.0T для нових неврологічних, онкологічних та інших застосувань.
Технологія dStream
Технологія dStream

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.

Технологія dStream

Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Click here for more information
Технологія dStream
Технологія dStream

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Досвід у тунелі
Досвід у тунелі

Досвід у тунелі

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.

Досвід у тунелі

Досвід у тунелі
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.

Досвід у тунелі

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Click here for more information
Досвід у тунелі
Досвід у тунелі

Досвід у тунелі

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.

Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.

Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
Click here for more information
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо

Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
iPatient¹
iPatient

iPatient

Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.

iPatient

iPatient
Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.

iPatient

Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
Click here for more information
iPatient¹
iPatient

iPatient

Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.

Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.

Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Click here for more information
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T

Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Premium IQ¹
Premium IQ¹

Premium IQ¹

Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.

Premium IQ¹

Premium IQ¹
Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.

Premium IQ¹

Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Click here for more information
Premium IQ¹
Premium IQ¹

Premium IQ¹

Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Покращуйте сприйняття пацієнтом

Покращуйте сприйняття пацієнтом

Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.

Покращуйте сприйняття пацієнтом

Покращуйте сприйняття пацієнтом
Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.

Покращуйте сприйняття пацієнтом

Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.
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Покращуйте сприйняття пацієнтом
Покращуйте сприйняття пацієнтом

Покращуйте сприйняття пацієнтом

Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.
ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.

ScanWise Implant

ScanWise Implant
ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Click here for more information
ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend

Система магнітів Xtend

Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).

Система магнітів Xtend

Система магнітів Xtend
Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).

Система магнітів Xtend

Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
Click here for more information
Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend

Система магнітів Xtend

Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Click here for more information
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.

Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Click here for more information
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.

Документація

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Whitepaper (1)

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Специфікації

Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend
Конструкція тунелю
  • 70 см
Вага магніту
  • 4600 кг
Максимальна FOV
  • 55 см
Типова однорідність при 45 см DSV
  • ≤0,9 ppm
Технологія HeliumSave
  • (Нульове випарювання) Так
Швидкість кріогенного випарювання за звичайних умов сканування
  • 0 л/год
Градієнти Omega HP
Градієнти Omega HP
Макс. амплітуда для кожної осі
  • 45 млТл/м
Макс. швидкість повороту для кожної осі
  • 200 Тл/м/c
Параметри роздільної здатності
Параметри роздільної здатності
Максимальна матриця сканування
  • 1024 (2048 опція)
Найвища роздільна здатність у площині
  • 5 µm
Макс. кількість зрізів
  • 1024
РЧ-передача
РЧ-передача
Паралельна радіочастотна передача
  • Так
Кількість незалежних РЧ-підсилювачів
  • 2
Вихідна потужність
  • 2 × 18 kW
Середовище пацієнта
Середовище пацієнта
Конструкція тунелю
  • 70 см
Відблиск з обох кінців
  • Так
Діаметр тунелю з обох кінців
  • 95 см
Максимальна вага
  • 250 кг (550 фунтів)
Система транспортування пацієнтів (опція)
  • FlexTrak
Бездротова фізіологічна синхронізація пацієнта
  • Так
Різні рішення для зменшення акустичного шуму
  • Так
Планування обробки ділянки
Планування обробки ділянки
Загальна встановлена вага гентрі
  • ≤ 5800 кг
Мінімальні вимоги до розміщення
  • 30 м²
Робочий процес dStream
Робочий процес dStream
Задня котушка FlexCoverage
  • Так
Передня котушка FlexCoverage
  • Так
Роз'єми FlexConnect
  • Так
Стільниця FlexTrak
  • Так
Кошик для зберігання котушок FlexCaddy
  • Так
Система транспортування пацієнтів FlexTrak є необов’язковим додатковим компонентом
  • Так
Розчин для мамографії FlexTrak Mammo (додатково)
  • Так
Програма для оптимізації роботи iPatient
Програма для оптимізації роботи iPatient
SmartStart
  • Так
Метод SmartSelect
  • Так
SmartExam (додатково)
  • Так
SmartLine (залежно від пакету)
  • Так
SmartLink (залежно від пакета)
  • Так
Приймач РЧ dStream
Приймач РЧ dStream
Кількість незалежних каналів прийому
  • Незалежний канал
Розташування аналого-цифрового перетворювача (АЦП)
  • Всередині котушки
Сигнальний ланцюг від котушки до реконструктора
  • Повністю цифровий
Сигнальний ланцюг від електроніки котушки до роз’єму
  • Цифровий
Сигнальний ланцюг від роз'єму до магніту
  • Цифровий
Сигнальний ланцюг від магніту до реконструктора
  • Цифровий
Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend
Конструкція тунелю
  • 70 см
Вага магніту
  • 4600 кг
Градієнти Omega HP
Градієнти Omega HP
Макс. амплітуда для кожної осі
  • 45 млТл/м
Макс. швидкість повороту для кожної осі
  • 200 Тл/м/c
See all specifications
Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend
Конструкція тунелю
  • 70 см
Вага магніту
  • 4600 кг
Максимальна FOV
  • 55 см
Типова однорідність при 45 см DSV
  • ≤0,9 ppm
Технологія HeliumSave
  • (Нульове випарювання) Так
Швидкість кріогенного випарювання за звичайних умов сканування
  • 0 л/год
Градієнти Omega HP
Градієнти Omega HP
Макс. амплітуда для кожної осі
  • 45 млТл/м
Макс. швидкість повороту для кожної осі
  • 200 Тл/м/c
Параметри роздільної здатності
Параметри роздільної здатності
Максимальна матриця сканування
  • 1024 (2048 опція)
Найвища роздільна здатність у площині
  • 5 µm
Макс. кількість зрізів
  • 1024
РЧ-передача
РЧ-передача
Паралельна радіочастотна передача
  • Так
Кількість незалежних РЧ-підсилювачів
  • 2
Вихідна потужність
  • 2 × 18 kW
Середовище пацієнта
Середовище пацієнта
Конструкція тунелю
  • 70 см
Відблиск з обох кінців
  • Так
Діаметр тунелю з обох кінців
  • 95 см
Максимальна вага
  • 250 кг (550 фунтів)
Система транспортування пацієнтів (опція)
  • FlexTrak
Бездротова фізіологічна синхронізація пацієнта
  • Так
Різні рішення для зменшення акустичного шуму
  • Так
Планування обробки ділянки
Планування обробки ділянки
Загальна встановлена вага гентрі
  • ≤ 5800 кг
Мінімальні вимоги до розміщення
  • 30 м²
Робочий процес dStream
Робочий процес dStream
Задня котушка FlexCoverage
  • Так
Передня котушка FlexCoverage
  • Так
Роз'єми FlexConnect
  • Так
Стільниця FlexTrak
  • Так
Кошик для зберігання котушок FlexCaddy
  • Так
Система транспортування пацієнтів FlexTrak є необов’язковим додатковим компонентом
  • Так
Розчин для мамографії FlexTrak Mammo (додатково)
  • Так
Програма для оптимізації роботи iPatient
Програма для оптимізації роботи iPatient
SmartStart
  • Так
Метод SmartSelect
  • Так
SmartExam (додатково)
  • Так
SmartLine (залежно від пакету)
  • Так
SmartLink (залежно від пакета)
  • Так
Приймач РЧ dStream
Приймач РЧ dStream
Кількість незалежних каналів прийому
  • Незалежний канал
Розташування аналого-цифрового перетворювача (АЦП)
  • Всередині котушки
Сигнальний ланцюг від котушки до реконструктора
  • Повністю цифровий
Сигнальний ланцюг від електроніки котушки до роз’єму
  • Цифровий
Сигнальний ланцюг від роз'єму до магніту
  • Цифровий
Сигнальний ланцюг від магніту до реконструктора
  • Цифровий
  • ¹. Преміальна Якість Зображення Premium (IQ) визначається як підвищені рівні SNR і швидкості та покращена візуалізація з приглушенням сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller
  • ². SNR на 40% більше у порівнянні з томографами Achieva як не цифровою/dStream системою

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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