На передньому краї клінічної досконалості – впевненість у діагностиці, досліджуйте передові програми та створюйте продуктивність, необхідну для вирішення сучасних викликів охорони здоров’я з Ingenia 3.0T. Завдяки dStream Ingenia забезпечує преміальну якість зображення з цифровою чіткістю та швидкістю, а з iPatient¹ забезпечує орієнтоване на пацієнта зображення, від налаштування пацієнта до результату зображення.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
Визначте свою практику, використовуючи розширену функціональність і потужність 3.0T для нових неврологічних, онкологічних та інших застосувань.
Технологія dStream
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Досвід у тунелі
Досвід у тунелі
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Досвід у тунелі
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Досвід у тунелі
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
iPatient¹
iPatient
Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
iPatient
Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
iPatient
Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Premium IQ¹
Premium IQ¹
Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Premium IQ¹
Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Premium IQ¹
Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.
ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend
Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
Система магнітів Xtend
Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
Система магнітів Xtend
Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
Відкривайте нові шляхи розвитку з передовими програмами
Визначте свою практику, використовуючи розширену функціональність і потужність 3.0T для нових неврологічних, онкологічних та інших застосувань.
Технологія dStream
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR² і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка полегшує оновлення.
Досвід у тунелі
Досвід у тунелі
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Досвід у тунелі
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Досвід у тунелі
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей іммерсивний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам комфортне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Підвищення клінічної ефективності для тіла, серця тощо
Цифрова широкосмугова технологія dStream забезпечує на 40% більше SNR² завдяки оцифровці на пацієнті. Допомагає вам впевнено виконувати високороточні нейрообстеження, а також швидкозростаючі обстеження тіла та серця.
iPatient¹
iPatient
Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
iPatient
Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
iPatient
Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
Кожен пацієнт унікальний. iPatient — це передова платформа для наших систем Ingenia, яка дає вам можливість контролювати персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення для підтримки більшої послідовності та ефективності. iPatient забезпечує підвищення ефективності на 30%¹.
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Надійний 1,5T відповідає потужності 3,0T
Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Покращуйте рівномірність, контрастність і консистенцію зображення, а також прискорюйте сканування для дослідження серця, молочної залози, хребта та інших досліджень за допомогою MultiTransmit 4D.
Premium IQ¹
Premium IQ¹
Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Premium IQ¹
Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Premium IQ¹
Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Premium IQ визначається як підвищене SNR і швидкість, та покращена візуалізація з компенсацією сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller.
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.
Покращуйте сприйняття пацієнтом
Легко пристосуйте хворих із ожирінням і тендітних пацієнтів у найбільшому однорідному полі огляду в комерційній системі 70 см.
ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend
Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
Система магнітів Xtend
Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
Система магнітів Xtend
Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
Тунель Xtend шириною 70 см зроблений з точки зору пацієнта. Він забезпечує найбільше гомогенне поле зору в комерційній 70-сантиметровій системі, що ідеально підходить для роботи на 2 ділянках тіла, візуалізації хребта та огляду великого черева. Це також є основою для нових програм, таких як візуалізація всього тіла, включаючи дифузію (DWIBS).
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
¹. Преміальна Якість Зображення Premium (IQ) визначається як підвищені рівні SNR і швидкості та покращена візуалізація з приглушенням сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller
². SNR на 40% більше у порівнянні з томографами Achieva як не цифровою/dStream системою
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.