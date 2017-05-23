Поставте якість на перше місце з системою МРТ Philips Ingenia 1,5T. Цифрова чіткість і швидкість¹ допомагають клініцистам впевнено діагностувати, досліджувати нові програми та працювати продуктивно. Чудові відгуки пацієнтів створюють ваш імідж у суспільстві. Усе це підтримується нашим зобов’язанням допомогти вам розвиватися.
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ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Технологія dStream
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Робота тунелю
Робота тунелю
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Робота тунелю
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Робота тунелю
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Технологія dStream
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Робота тунелю
Робота тунелю
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Робота тунелю
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Робота тунелю
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
¹, ² SNR на 40% більше у порівнянні з томографами Achieva як не цифровою/dStream системою
³. З наведенням на унікальну котушку FlexCoverage Posterior, яка забезпечує покриття від шиї до ніг без необхідності ручного видалення або перерозміщення, iPatient дозволяє отримувати зображення з меншою кількістю витків і зменшує розташування обмоток і час налаштування пацієнта
⁴. Premium IQ визначається як підвищені рівні SNR і швидкості та покращена візуалізація з приглушенням сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.