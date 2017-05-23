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Апарати MRI

Ingenia 1.5T

Система магнітно-резонансної томографії

Знайти подібні вироби

Поставте якість на перше місце з системою МРТ Philips Ingenia 1,5T. Цифрова чіткість і швидкість¹ допомагають клініцистам впевнено діагностувати, досліджувати нові програми та працювати продуктивно. Чудові відгуки пацієнтів створюють ваш імідж у суспільстві. Усе це підтримується нашим зобов’язанням допомогти вам розвиватися.

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Особливості
Отримання нових додатків
Отримання нових додатків

Отримання нових додатків

Розширена функціональність для нейро-, онко- та кардіологічних застосувань тримає вас на чолі кривої.

Отримання нових додатків

Отримання нових додатків
Розширена функціональність для нейро-, онко- та кардіологічних застосувань тримає вас на чолі кривої.

Отримання нових додатків

Розширена функціональність для нейро-, онко- та кардіологічних застосувань тримає вас на чолі кривої.
Click here for more information
Отримання нових додатків
Отримання нових додатків

Отримання нових додатків

Розширена функціональність для нейро-, онко- та кардіологічних застосувань тримає вас на чолі кривої.
Лікування «складних» пацієнтів
Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів

Отримайте найбільше однорідне поле огляду в комерційній системі з розміром тунелю 70 см, щоб підвищити комфорт і оптимізувати робочий процес для «складних» пацієнтів.

Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів
Отримайте найбільше однорідне поле огляду в комерційній системі з розміром тунелю 70 см, щоб підвищити комфорт і оптимізувати робочий процес для «складних» пацієнтів.

Лікування «складних» пацієнтів

Отримайте найбільше однорідне поле огляду в комерційній системі з розміром тунелю 70 см, щоб підвищити комфорт і оптимізувати робочий процес для «складних» пацієнтів.
Click here for more information
Лікування «складних» пацієнтів
Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів

Отримайте найбільше однорідне поле огляду в комерційній системі з розміром тунелю 70 см, щоб підвищити комфорт і оптимізувати робочий процес для «складних» пацієнтів.
Отримайте Premium IQ³ із цифровою чіткістю та швидкістю
Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

До 40% вище SNR² підвищує впевненість під час кожного обстеження за допомогою цифрової широкосмугової технології dStream.

Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*
До 40% вище SNR² підвищує впевненість під час кожного обстеження за допомогою цифрової широкосмугової технології dStream.

Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

До 40% вище SNR² підвищує впевненість під час кожного обстеження за допомогою цифрової широкосмугової технології dStream.
Click here for more information
Отримайте Premium IQ³ із цифровою чіткістю та швидкістю
Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

До 40% вище SNR² підвищує впевненість під час кожного обстеження за допомогою цифрової широкосмугової технології dStream.
Персоналізуйте своє зображення
Персоналізуйте своє зображення

Персоналізуйте своє зображення

iPatient контролює варіабельність пацієнтів за допомогою адаптивної візуалізації, яка покращує продуктивність до 30%.³

Персоналізуйте своє зображення

Персоналізуйте своє зображення
iPatient контролює варіабельність пацієнтів за допомогою адаптивної візуалізації, яка покращує продуктивність до 30%.³

Персоналізуйте своє зображення

iPatient контролює варіабельність пацієнтів за допомогою адаптивної візуалізації, яка покращує продуктивність до 30%.³
Click here for more information
Персоналізуйте своє зображення
Персоналізуйте своє зображення

Персоналізуйте своє зображення

iPatient контролює варіабельність пацієнтів за допомогою адаптивної візуалізації, яка покращує продуктивність до 30%.³
ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.

ScanWise Implant

ScanWise Implant
ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Click here for more information
ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Технологія dStream
Технологія dStream

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.

Технологія dStream

Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Click here for more information
Технологія dStream
Технологія dStream

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Робота тунелю
Робота тунелю

Робота тунелю

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.

Робота тунелю

Робота тунелю
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.

Робота тунелю

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Click here for more information
Робота тунелю
Робота тунелю

Робота тунелю

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Click here for more information
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.

Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Click here for more information
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
  • Отримання нових додатків
  • Лікування «складних» пацієнтів
  • Отримайте Premium IQ³ із цифровою чіткістю та швидкістю
  • Персоналізуйте своє зображення
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Отримання нових додатків
Отримання нових додатків

Отримання нових додатків

Розширена функціональність для нейро-, онко- та кардіологічних застосувань тримає вас на чолі кривої.

Отримання нових додатків

Отримання нових додатків
Розширена функціональність для нейро-, онко- та кардіологічних застосувань тримає вас на чолі кривої.

Отримання нових додатків

Розширена функціональність для нейро-, онко- та кардіологічних застосувань тримає вас на чолі кривої.
Click here for more information
Отримання нових додатків
Отримання нових додатків

Отримання нових додатків

Розширена функціональність для нейро-, онко- та кардіологічних застосувань тримає вас на чолі кривої.
Лікування «складних» пацієнтів
Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів

Отримайте найбільше однорідне поле огляду в комерційній системі з розміром тунелю 70 см, щоб підвищити комфорт і оптимізувати робочий процес для «складних» пацієнтів.

Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів
Отримайте найбільше однорідне поле огляду в комерційній системі з розміром тунелю 70 см, щоб підвищити комфорт і оптимізувати робочий процес для «складних» пацієнтів.

Лікування «складних» пацієнтів

Отримайте найбільше однорідне поле огляду в комерційній системі з розміром тунелю 70 см, щоб підвищити комфорт і оптимізувати робочий процес для «складних» пацієнтів.
Click here for more information
Лікування «складних» пацієнтів
Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів

Отримайте найбільше однорідне поле огляду в комерційній системі з розміром тунелю 70 см, щоб підвищити комфорт і оптимізувати робочий процес для «складних» пацієнтів.
Отримайте Premium IQ³ із цифровою чіткістю та швидкістю
Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

До 40% вище SNR² підвищує впевненість під час кожного обстеження за допомогою цифрової широкосмугової технології dStream.

Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*
До 40% вище SNR² підвищує впевненість під час кожного обстеження за допомогою цифрової широкосмугової технології dStream.

Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

До 40% вище SNR² підвищує впевненість під час кожного обстеження за допомогою цифрової широкосмугової технології dStream.
Click here for more information
Отримайте Premium IQ³ із цифровою чіткістю та швидкістю
Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

Premium IQ з цифровою якістю та швидкістю*

До 40% вище SNR² підвищує впевненість під час кожного обстеження за допомогою цифрової широкосмугової технології dStream.
Персоналізуйте своє зображення
Персоналізуйте своє зображення

Персоналізуйте своє зображення

iPatient контролює варіабельність пацієнтів за допомогою адаптивної візуалізації, яка покращує продуктивність до 30%.³

Персоналізуйте своє зображення

Персоналізуйте своє зображення
iPatient контролює варіабельність пацієнтів за допомогою адаптивної візуалізації, яка покращує продуктивність до 30%.³

Персоналізуйте своє зображення

iPatient контролює варіабельність пацієнтів за допомогою адаптивної візуалізації, яка покращує продуктивність до 30%.³
Click here for more information
Персоналізуйте своє зображення
Персоналізуйте своє зображення

Персоналізуйте своє зображення

iPatient контролює варіабельність пацієнтів за допомогою адаптивної візуалізації, яка покращує продуктивність до 30%.³
ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.

ScanWise Implant

ScanWise Implant
ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Click here for more information
ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

ScanWise Implant дозволяє з упевненістю пропонувати МРТ зростаючій і потенційно недостатньо обстеженій групі пацієнтів, підвищуючи вашу репутацію та заохочуючи направлення.
Технологія dStream
Технологія dStream

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.

Технологія dStream

Технологія dStream
Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Click here for more information
Технологія dStream
Технологія dStream

Технологія dStream

Наша цифрова широкосмугова архітектура dStream забезпечує високу якість зображення та неймовірну швидкість. Насолоджуйтеся на 40% більшим SNR¹ і покращеною пропускною здатністю завдяки незалежній від каналів радіочастотній технології, яка спрощує оновлення.
Робота тунелю
Робота тунелю

Робота тунелю

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.

Робота тунелю

Робота тунелю
Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.

Робота тунелю

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
Click here for more information
Робота тунелю
Робота тунелю

Робота тунелю

Перетворіть МРТ-обстеження у подію. Цей величезний досвід перебування у тунелі пропонує пацієнтам, втішне, захоплююче зорове/звукове відволікання.Голосові вказівки можна давати через навушники, допомагаючи пацієнтам розслабитися і триматись нерухомо для кращої якості зображення.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Click here for more information
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.

Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ
Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.
Click here for more information
Вдосконалена технологія МРТ
Вдосконалена технологія МРТ

Вдосконалена технологія МРТ

Покращіть базу рефералів, розширивши діагностичні можливості. Вдосконалені діагностичні рішення збільшують можливості МРТ, щоб охопити нові клінічні показання в неврології, онкології та кардіології.

Документація

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Специфікації

Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend
Вага магніту
  • 3060 кг
Конструкція тунелю
  • 70 см
Максимальна FOV
  • 55 см
Типова однорідність при 45 см DSV
  • ≤0,9 ppm
Технологія HeliumSave (нульове випарювання)
  • Так
Швидкість кріогенного випарювання за звичайних умов сканування
  • 0 л/год
Градієнти Omega HP
Градієнти Omega HP
Макс. амплітуда для кожної осі
  • 45 мТл/м
Макс. швидкість повороту для кожної осі
  • 200 Тл/м/с
РЧ-передача
РЧ-передача
Паралельна радіочастотна передача
  • Так
Вихідна потужність
  • 18 кВт
Кількість незалежних РЧ-підсилювачів
  • 1
Параметри роздільної здатності
Параметри роздільної здатності
Макс. матриця сканування
  • 1024 (2048 додатково)
Макс. кількість зрізів
  • 1024
Найвища роздільна здатність у площині
  • 5 µm
Середовище пацієнта
Середовище пацієнта
Конструкція тунелю
  • 70 см
Відблиск з обох кінців
  • Так
Діаметр тунелю з обох кінців
  • 95 см
Максимальна вага
  • 250 кг (550 фунт)
Система транспортування пацієнтів (опція)
  • FlexTrak
Бездротова фізіологічна синхронізація пацієнта
  • Так
Різні рішення для зменшення акустичного шуму
  • Так
Планування обробки ділянки
Планування обробки ділянки
Загальна встановлена вага гентрі
  • ≤ 4600 кг
Мінімальні вимоги до розміщення
  • 27 м²
Робочий процес dStream
Робочий процес dStream
Задня котушка FlexCoverage
  • Так
Передня котушка FlexCoverage
  • Так
Роз'єми FlexConnect
  • Так
Стільниця FlexTrak
  • Так
Кошик для зберігання котушок FlexCaddy
  • Так
Система транспортування пацієнтів FlexTrak є необов’язковим додатковим компонентом
  • Так
Розчин для мамографії FlexTrak Mammo (додатково)
  • Так
Програма для оптимізації роботи iPatient
Програма для оптимізації роботи iPatient
SmartStart
  • Так
Метод SmartSelect
  • Так
SmartExam (додатково)
  • Так
SmartLine (залежно від пакету)
  • Так
SmartLink (залежно від пакета)
  • Так
Приймач РЧ dStream
Приймач РЧ dStream
Кількість незалежних каналів прийому
  • Незалежний канал
Сигнальний ланцюг від котушки до реконструктора
  • Повністю цифровий
Розташування аналого-цифрового перетворювача (АЦП)
  • Всередині котушки
Сигнальний ланцюг від електроніки котушки до роз’єму
  • Цифровий
Сигнальний ланцюг від роз'єму до магніту
  • Цифровий
Сигнальний ланцюг від магніту до реконструктора
  • Цифровий
Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend
Вага магніту
  • 3060 кг
Конструкція тунелю
  • 70 см
Градієнти Omega HP
Градієнти Omega HP
Макс. амплітуда для кожної осі
  • 45 мТл/м
Макс. швидкість повороту для кожної осі
  • 200 Тл/м/с
See all specifications
Система магнітів Xtend
Система магнітів Xtend
Вага магніту
  • 3060 кг
Конструкція тунелю
  • 70 см
Максимальна FOV
  • 55 см
Типова однорідність при 45 см DSV
  • ≤0,9 ppm
Технологія HeliumSave (нульове випарювання)
  • Так
Швидкість кріогенного випарювання за звичайних умов сканування
  • 0 л/год
Градієнти Omega HP
Градієнти Omega HP
Макс. амплітуда для кожної осі
  • 45 мТл/м
Макс. швидкість повороту для кожної осі
  • 200 Тл/м/с
РЧ-передача
РЧ-передача
Паралельна радіочастотна передача
  • Так
Вихідна потужність
  • 18 кВт
Кількість незалежних РЧ-підсилювачів
  • 1
Параметри роздільної здатності
Параметри роздільної здатності
Макс. матриця сканування
  • 1024 (2048 додатково)
Макс. кількість зрізів
  • 1024
Найвища роздільна здатність у площині
  • 5 µm
Середовище пацієнта
Середовище пацієнта
Конструкція тунелю
  • 70 см
Відблиск з обох кінців
  • Так
Діаметр тунелю з обох кінців
  • 95 см
Максимальна вага
  • 250 кг (550 фунт)
Система транспортування пацієнтів (опція)
  • FlexTrak
Бездротова фізіологічна синхронізація пацієнта
  • Так
Різні рішення для зменшення акустичного шуму
  • Так
Планування обробки ділянки
Планування обробки ділянки
Загальна встановлена вага гентрі
  • ≤ 4600 кг
Мінімальні вимоги до розміщення
  • 27 м²
Робочий процес dStream
Робочий процес dStream
Задня котушка FlexCoverage
  • Так
Передня котушка FlexCoverage
  • Так
Роз'єми FlexConnect
  • Так
Стільниця FlexTrak
  • Так
Кошик для зберігання котушок FlexCaddy
  • Так
Система транспортування пацієнтів FlexTrak є необов’язковим додатковим компонентом
  • Так
Розчин для мамографії FlexTrak Mammo (додатково)
  • Так
Програма для оптимізації роботи iPatient
Програма для оптимізації роботи iPatient
SmartStart
  • Так
Метод SmartSelect
  • Так
SmartExam (додатково)
  • Так
SmartLine (залежно від пакету)
  • Так
SmartLink (залежно від пакета)
  • Так
Приймач РЧ dStream
Приймач РЧ dStream
Кількість незалежних каналів прийому
  • Незалежний канал
Сигнальний ланцюг від котушки до реконструктора
  • Повністю цифровий
Розташування аналого-цифрового перетворювача (АЦП)
  • Всередині котушки
Сигнальний ланцюг від електроніки котушки до роз’єму
  • Цифровий
Сигнальний ланцюг від роз'єму до магніту
  • Цифровий
Сигнальний ланцюг від магніту до реконструктора
  • Цифровий
  • ¹, ² SNR на 40% більше у порівнянні з томографами Achieva як не цифровою/dStream системою
  • ³. З наведенням на унікальну котушку FlexCoverage Posterior, яка забезпечує покриття від шиї до ніг без необхідності ручного видалення або перерозміщення, iPatient дозволяє отримувати зображення з меншою кількістю витків і зменшує розташування обмоток і час налаштування пацієнта
  • ⁴. Premium IQ визначається як підвищені рівні SNR і швидкості та покращена візуалізація з приглушенням сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з SENSE, Dixon і Propeller

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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