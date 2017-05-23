IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal забезпечує легкий клінічний робочий процес і інструменти для співпраці, які допоможуть вам оптимізувати свій розпорядок дня. Розкрийте можливості систем КТ, МРТ, молекулярної та ультразвукової візуалізації під час різноманітних клінічних досліджень, доступними де б ви не були.