IntelliVue MX100 Монітор пацієнта

MX100 — це гнучкий і надійний спосіб спостерігати за пацієнтами під час руху — і біля ліжка — за допомогою одного переносного автономного монітора. Він маленький і легкий, але пропонує широкий набір клінічних вимірювань з можливістю масштабування. Цей міцний пристрій із живленням від акумулятора має вбудований сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") і звичайний принцип управління як у смартфоні, для зручності використання.