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Системи постійного моніторингу пацієнта

IntelliVue MX100

Монітор пацієнта

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MX100 — це гнучкий і надійний спосіб спостерігати за пацієнтами під час руху — і біля ліжка — за допомогою одного переносного автономного монітора. Він маленький і легкий, але пропонує широкий набір клінічних вимірювань з можливістю масштабування. Цей міцний пристрій із живленням від акумулятора має вбудований сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") і звичайний принцип управління як у смартфоні, для зручності використання.

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Особливості
Простий у використанні
Простий у використанні

Простий у використанні

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.

Простий у використанні

Простий у використанні
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.

Простий у використанні

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Click here for more information
Простий у використанні
Простий у використанні

Простий у використанні

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Міцний і готовий до використання
Міцний і готовий до використання

Міцний і готовий до використання

MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.

Міцний і готовий до використання

Міцний і готовий до використання
MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.

Міцний і готовий до використання

MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
Click here for more information
Міцний і готовий до використання
Міцний і готовий до використання

Міцний і готовий до використання

MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Підтримка протоколів інфекційного контролю

Підтримка протоколів інфекційного контролю

Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.

Підтримка протоколів інфекційного контролю

Підтримка протоколів інфекційного контролю
Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.

Підтримка протоколів інфекційного контролю

Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Click here for more information
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Підтримка протоколів інфекційного контролю

Підтримка протоколів інфекційного контролю

Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Захист ваших інвестицій
Захист ваших інвестицій

Захист ваших інвестицій

Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.

Захист ваших інвестицій

Захист ваших інвестицій
Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.

Захист ваших інвестицій

Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
Click here for more information
Захист ваших інвестицій
Захист ваших інвестицій

Захист ваших інвестицій

Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
  • Простий у використанні
  • Міцний і готовий до використання
  • Підтримка протоколів інфекційного контролю
  • Захист ваших інвестицій
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Простий у використанні
Простий у використанні

Простий у використанні

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.

Простий у використанні

Простий у використанні
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.

Простий у використанні

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Click here for more information
Простий у використанні
Простий у використанні

Простий у використанні

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Міцний і готовий до використання
Міцний і готовий до використання

Міцний і готовий до використання

MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.

Міцний і готовий до використання

Міцний і готовий до використання
MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.

Міцний і готовий до використання

MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
Click here for more information
Міцний і готовий до використання
Міцний і готовий до використання

Міцний і готовий до використання

MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Підтримка протоколів інфекційного контролю

Підтримка протоколів інфекційного контролю

Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.

Підтримка протоколів інфекційного контролю

Підтримка протоколів інфекційного контролю
Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.

Підтримка протоколів інфекційного контролю

Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Click here for more information
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Підтримка протоколів інфекційного контролю

Підтримка протоколів інфекційного контролю

Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Захист ваших інвестицій
Захист ваших інвестицій

Захист ваших інвестицій

Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.

Захист ваших інвестицій

Захист ваших інвестицій
Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.

Захист ваших інвестицій

Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
Click here for more information
Захист ваших інвестицій
Захист ваших інвестицій

Захист ваших інвестицій

Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.

Документація

Опис виробу (1)

Опис виробу

Опис виробу (1)

Опис виробу

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Опис виробу (1)

Опис виробу

Специфікації

Дисплей
Дисплей
Опис
  • Кольоровий РК- дисплей з активною матрицею з ємнісним мультисенсорним екраном
Розмір
  • 15,5 см (6,1 дюйма)
Роздільна здатність
  • 1024 x 480
Кількість вимірювальних хвиль
  • До 5
Підтримувані орієнтації екрана
  • 0° / 90° / 180°
Екран
  • Антимікробне скло Corning® Gorilla® Glass
Вимірювання
Вимірювання
Вага
  • 1,4 кг (3,1 фунта) вкл. з опціями, акумулятор і ручка
Основні
  • ЕКГ,
  • SpO₂ (на вибір Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂, Masimo rainbow SET SpO₂),
  • Дихання,
  • NIBP
Розмір (з ручкою)
  • 249 x 97 x 111 мм (9,8 x 3,8 x 4,4")
Додатково:
  • 2 значення тиску, виміряні інвазивним способом, CO₂
Модулі розширення вимірювання IntelliVue
  • До 4 значень тиску, виміряного інвазивним методом, і до 2 значень температури;
  • Covidien Microstream CO₂;
  • Repironics (основний потік) CO₂ або LoFlo (бічний потік) CO₂
Батарея
Батарея
Ємність
  • 5 годин (базова конфігурація⁵)
Стійкість
Стійкість
Дезінфекція
  • Матеріали поверхні з високою стійкістю до засобів для дезінфекції
Механічна міцність
  • 7M3
Дисплей
Дисплей
Опис
  • Кольоровий РК- дисплей з активною матрицею з ємнісним мультисенсорним екраном
Розмір
  • 15,5 см (6,1 дюйма)
Вимірювання
Вимірювання
Вага
  • 1,4 кг (3,1 фунта) вкл. з опціями, акумулятор і ручка
Основні
  • ЕКГ,
  • SpO₂ (на вибір Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂, Masimo rainbow SET SpO₂),
  • Дихання,
  • NIBP
See all specifications
Дисплей
Дисплей
Опис
  • Кольоровий РК- дисплей з активною матрицею з ємнісним мультисенсорним екраном
Розмір
  • 15,5 см (6,1 дюйма)
Роздільна здатність
  • 1024 x 480
Кількість вимірювальних хвиль
  • До 5
Підтримувані орієнтації екрана
  • 0° / 90° / 180°
Екран
  • Антимікробне скло Corning® Gorilla® Glass
Вимірювання
Вимірювання
Вага
  • 1,4 кг (3,1 фунта) вкл. з опціями, акумулятор і ручка
Основні
  • ЕКГ,
  • SpO₂ (на вибір Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂, Masimo rainbow SET SpO₂),
  • Дихання,
  • NIBP
Розмір (з ручкою)
  • 249 x 97 x 111 мм (9,8 x 3,8 x 4,4")
Додатково:
  • 2 значення тиску, виміряні інвазивним способом, CO₂
Модулі розширення вимірювання IntelliVue
  • До 4 значень тиску, виміряного інвазивним методом, і до 2 значень температури;
  • Covidien Microstream CO₂;
  • Repironics (основний потік) CO₂ або LoFlo (бічний потік) CO₂
Батарея
Батарея
Ємність
  • 5 годин (базова конфігурація⁵)
Стійкість
Стійкість
Дезінфекція
  • Матеріали поверхні з високою стійкістю до засобів для дезінфекції
Механічна міцність
  • 7M3
  • 1. Зверніться до торгового представника Philips щодо використання існуючої бездротової мережі (802.11) або мережі IntelliVue Smart-Hopping.
  • 2. Corning і Gorilla — зареєстровані товарні знаки компанії Corning Incorporated. Скло з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass не захищає користувачів і не має жодної прямої чи непрямої користі для здоров’я.
  • 3. Повний список рекомендованих засобів див. в інструкції з експлуатації системи IntelliVue MX100.
  • 4. Гарантує 6 років зворотної сумісності з обладнання для моніторингу стану пацієнтів IntelliVue (може знадобитися оновлення програмного забезпечення). Понад 6 років зворотної сумісності з обладнанням Центру Інофрмації про Пацієнтів (може знадобитися оновлення програмного забезпечення).
  • 5. ЕКГ/дихання, FAST SpO₂, НАТ кожні 15 хв, яскравість на оптимальному рівні

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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