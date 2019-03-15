MX100 — це гнучкий і надійний спосіб спостерігати за пацієнтами під час руху — і біля ліжка — за допомогою одного переносного автономного монітора. Він маленький і легкий, але пропонує широкий набір клінічних вимірювань з можливістю масштабування. Цей міцний пристрій із живленням від акумулятора має вбудований сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") і звичайний принцип управління як у смартфоні, для зручності використання.
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Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Простий у використанні
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Простий у використанні
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Міцний і готовий до використання
Міцний і готовий до використання
MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
Міцний і готовий до використання
MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
Міцний і готовий до використання
MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Захист ваших інвестицій
Захист ваших інвестицій
Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
Захист ваших інвестицій
Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
Захист ваших інвестицій
Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Простий у використанні
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Простий у використанні
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") зі знайомим управлінням як у смартфоні робить IntelliVue MX100 швидким у навчанні та простим у використанні. Просто проведіть пальцями по широкому вибору екранів, адаптованих до різних клінічних ситуацій. Ви також можете налаштувати кожен екран щоб відобразити саме те, що ви хочете бачити.
Міцний і готовий до використання
Міцний і готовий до використання
MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
Міцний і готовий до використання
MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
Міцний і готовий до використання
MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
MX100 має міцну конструкцію, надійний корпус і дисплей медичного класу зі скла з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass². Міцна ергономічна ручка полегшує транспортування MX100, захищаючи як дисплей, так і вимірювальні роз’єми. Усе це розроблено, щоб полегшити тягар простою обладнання та пов’язані з ним витрати на ремонт.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Будь-яке обладнання, яке контактує з вашими пацієнтами, має відповідати найвищим стандартам вашої організації щодо інфекційного контролю. Ось чому кожна поверхня MX100 виготовлена з інноваційних хімічно стійких матеріалів, включаючи скло з антибактеріальним покриттям Corning® Gorilla® Glass. Ви можете використовувати агресивні дезінфікуючі засоби³, не пошкодивши монітори.
Захист ваших інвестицій
Захист ваших інвестицій
Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
Захист ваших інвестицій
Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
Захист ваших інвестицій
Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
Загальний інтерфейс моніторингу IntelliVue для кожного відділу та рівня медичної допомоги допомагає зменшити потребу в навчанні. MX100 сумісний із вашими модулями для вимірювання IntelliVue, Центром Інофрмації про Пацієнтів, клінічною мережевою інфраструктурою та іншими компонентами моніторингу⁴, що спрощує його інтеграцію в наявні системи моніторингу.
1. Зверніться до торгового представника Philips щодо використання існуючої бездротової мережі (802.11) або мережі IntelliVue Smart-Hopping.
2. Corning і Gorilla — зареєстровані товарні знаки компанії Corning Incorporated. Скло з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass не захищає користувачів і не має жодної прямої чи непрямої користі для здоров’я.
3. Повний список рекомендованих засобів див. в інструкції з експлуатації системи IntelliVue MX100.
4. Гарантує 6 років зворотної сумісності з обладнання для моніторингу стану пацієнтів IntelliVue (може знадобитися оновлення програмного забезпечення). Понад 6 років зворотної сумісності з обладнанням Центру Інофрмації про Пацієнтів (може знадобитися оновлення програмного забезпечення).
5. ЕКГ/дихання, FAST SpO₂, НАТ кожні 15 хв, яскравість на оптимальному рівні
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.