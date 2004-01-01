Дизайн, орієнтований на пацієнта

Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн апарату DreamStation включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що дозволяє розмістити його на тумбочці. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.