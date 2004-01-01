У кожного пацієнта, який страждає на хронічне захворювання органів дихальної системи, змінюються терапевтичні потреби. Завдяки апарату для неінвазивної штучної вентиляції легень DreamStation BiPAP AVAPS у вас є можливість проводити ефективне лікування. Використовуючи клінічно перевірені терапевтичні технології, апарати штучної вентиляції легень DreamStation адаптуються до потреб пацієнтів, що змінюються, допомагаючи нормалізувати процес вентиляції.
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Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Апарат DreamStation може автоматично та динамічно відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів пацієнта в будь-якому режимі вентиляції. Він безперервно контролює і реагує на зміни у верхніх дихальних шляхах кожної ночі в разі зниження тиску до найменшого можливого. Метою автоматизованого відновлення прохідності дихальних шляхів є забезпечення найнижчого дворівневого тиску для задоволення потреб пацієнта у вентиляції легень.
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Апарат DreamStation може автоматично та динамічно відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів пацієнта в будь-якому режимі вентиляції. Він безперервно контролює і реагує на зміни у верхніх дихальних шляхах кожної ночі в разі зниження тиску до найменшого можливого. Метою автоматизованого відновлення прохідності дихальних шляхів є забезпечення найнижчого дворівневого тиску для задоволення потреб пацієнта у вентиляції легень.
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Апарат DreamStation може автоматично та динамічно відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів пацієнта в будь-якому режимі вентиляції. Він безперервно контролює і реагує на зміни у верхніх дихальних шляхах кожної ночі в разі зниження тиску до найменшого можливого. Метою автоматизованого відновлення прохідності дихальних шляхів є забезпечення найнижчого дворівневого тиску для задоволення потреб пацієнта у вентиляції легень.
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Апарат DreamStation може автоматично та динамічно відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів пацієнта в будь-якому режимі вентиляції. Він безперервно контролює і реагує на зміни у верхніх дихальних шляхах кожної ночі в разі зниження тиску до найменшого можливого. Метою автоматизованого відновлення прохідності дихальних шляхів є забезпечення найнижчого дворівневого тиску для задоволення потреб пацієнта у вентиляції легень.
Адаптування до змін за допомогою AVAPS
Адаптування до змін за допомогою AVAPS
Завдяки підтримці тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) апарат DreamStation BiPAP AVAPS забезпечує індивідуальний догляд за пацієнтами, автоматично адаптуючись до перебігу захворювання та потреб пацієнта, що змінюються. Він допомагає підтримувати оптимальний комфорт пацієнта і зберігати ефективність догляду та вентиляції, спрощуючи процес титрування.
Адаптування до змін за допомогою AVAPS
Завдяки підтримці тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) апарат DreamStation BiPAP AVAPS забезпечує індивідуальний догляд за пацієнтами, автоматично адаптуючись до перебігу захворювання та потреб пацієнта, що змінюються. Він допомагає підтримувати оптимальний комфорт пацієнта і зберігати ефективність догляду та вентиляції, спрощуючи процес титрування.
Адаптування до змін за допомогою AVAPS
Завдяки підтримці тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) апарат DreamStation BiPAP AVAPS забезпечує індивідуальний догляд за пацієнтами, автоматично адаптуючись до перебігу захворювання та потреб пацієнта, що змінюються. Він допомагає підтримувати оптимальний комфорт пацієнта і зберігати ефективність догляду та вентиляції, спрощуючи процес титрування.
Завдяки підтримці тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) апарат DreamStation BiPAP AVAPS забезпечує індивідуальний догляд за пацієнтами, автоматично адаптуючись до перебігу захворювання та потреб пацієнта, що змінюються. Він допомагає підтримувати оптимальний комфорт пацієнта і зберігати ефективність догляду та вентиляції, спрощуючи процес титрування.
Цифровий алгоритм Auto-Trak
Цифровий алгоритм Auto-Trak
Функція Auto-Trak — це автоматизований алгоритм запуску процесу дихання, циклічних змін та компенсації витоку, який налаштовує процес вентиляції відповідно до природних патернів дихання пацієнта. Функція Auto-Trak забезпечує запуск процесу дихання та циклічні зміни відносно того, як прогресує хвороба пацієнта та дозволяє усунути потребу в ручних налаштуваннях.
Цифровий алгоритм Auto-Trak
Функція Auto-Trak — це автоматизований алгоритм запуску процесу дихання, циклічних змін та компенсації витоку, який налаштовує процес вентиляції відповідно до природних патернів дихання пацієнта. Функція Auto-Trak забезпечує запуск процесу дихання та циклічні зміни відносно того, як прогресує хвороба пацієнта та дозволяє усунути потребу в ручних налаштуваннях.
Цифровий алгоритм Auto-Trak
Функція Auto-Trak — це автоматизований алгоритм запуску процесу дихання, циклічних змін та компенсації витоку, який налаштовує процес вентиляції відповідно до природних патернів дихання пацієнта. Функція Auto-Trak забезпечує запуск процесу дихання та циклічні зміни відносно того, як прогресує хвороба пацієнта та дозволяє усунути потребу в ручних налаштуваннях.
Функція Auto-Trak — це автоматизований алгоритм запуску процесу дихання, циклічних змін та компенсації витоку, який налаштовує процес вентиляції відповідно до природних патернів дихання пацієнта. Функція Auto-Trak забезпечує запуск процесу дихання та циклічні зміни відносно того, як прогресує хвороба пацієнта та дозволяє усунути потребу в ручних налаштуваннях.
Клінічно перевірені рішення
Клінічно перевірені рішення
Незалежно підтверджені результати підкреслюють зниження або нормалізацію PtcCO2.¹,² Додавання функції вентиляції за допомогою AVAPS до режиму BPV-S/T (дворівнева вентиляція під тиском зі спонтанним/часовим режимом) забезпечує суттєві фізіологічні покращення, що призводить до більш ефективного зниження PtcCO2 порівняно з лише терапією BPV-S/T.¹,²
Клінічно перевірені рішення
Незалежно підтверджені результати підкреслюють зниження або нормалізацію PtcCO2.¹,² Додавання функції вентиляції за допомогою AVAPS до режиму BPV-S/T (дворівнева вентиляція під тиском зі спонтанним/часовим режимом) забезпечує суттєві фізіологічні покращення, що призводить до більш ефективного зниження PtcCO2 порівняно з лише терапією BPV-S/T.¹,²
Клінічно перевірені рішення
Незалежно підтверджені результати підкреслюють зниження або нормалізацію PtcCO2.¹,² Додавання функції вентиляції за допомогою AVAPS до режиму BPV-S/T (дворівнева вентиляція під тиском зі спонтанним/часовим режимом) забезпечує суттєві фізіологічні покращення, що призводить до більш ефективного зниження PtcCO2 порівняно з лише терапією BPV-S/T.¹,²
Незалежно підтверджені результати підкреслюють зниження або нормалізацію PtcCO2.¹,² Додавання функції вентиляції за допомогою AVAPS до режиму BPV-S/T (дворівнева вентиляція під тиском зі спонтанним/часовим режимом) забезпечує суттєві фізіологічні покращення, що призводить до більш ефективного зниження PtcCO2 порівняно з лише терапією BPV-S/T.¹,²
Задоволення індивідуальних потреб пацієнтів
Задоволення індивідуальних потреб пацієнтів
Апарат DreamStation AVAPS підлаштовується до типу дихання пацієнта, щоб мінімізувати тиск та штучне дихання. Крім того, він допомагає вам залишатися на зв’язку та щоденно переглядати данні про використання приладу пацієнтами, дотримання режиму та ефективність.
Задоволення індивідуальних потреб пацієнтів
Апарат DreamStation AVAPS підлаштовується до типу дихання пацієнта, щоб мінімізувати тиск та штучне дихання. Крім того, він допомагає вам залишатися на зв’язку та щоденно переглядати данні про використання приладу пацієнтами, дотримання режиму та ефективність.
Задоволення індивідуальних потреб пацієнтів
Апарат DreamStation AVAPS підлаштовується до типу дихання пацієнта, щоб мінімізувати тиск та штучне дихання. Крім того, він допомагає вам залишатися на зв’язку та щоденно переглядати данні про використання приладу пацієнтами, дотримання режиму та ефективність.
Апарат DreamStation AVAPS підлаштовується до типу дихання пацієнта, щоб мінімізувати тиск та штучне дихання. Крім того, він допомагає вам залишатися на зв’язку та щоденно переглядати данні про використання приладу пацієнтами, дотримання режиму та ефективність.
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн апарату DreamStation включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що дозволяє розмістити його на тумбочці. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн апарату DreamStation включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що дозволяє розмістити його на тумбочці. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн апарату DreamStation включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що дозволяє розмістити його на тумбочці. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн апарату DreamStation включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що дозволяє розмістити його на тумбочці. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Перевірені клінічні інновації від компанії Philips забезпечують підтримку індивідуального догляду та постійний зв’язок з лікарем для задоволення індивідуальних потреб пацієнтів, водночас пропонуючи першочергове рішення у якості пристрою для неінвазивної вентиляції, який може автоматично та одночасно сприяти лікуванню гіперкапнії та обструктивного апное уві сні (OSA) у будь-якому неінвазивному режимі вентиляції.
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Перевірені клінічні інновації від компанії Philips забезпечують підтримку індивідуального догляду та постійний зв’язок з лікарем для задоволення індивідуальних потреб пацієнтів, водночас пропонуючи першочергове рішення у якості пристрою для неінвазивної вентиляції, який може автоматично та одночасно сприяти лікуванню гіперкапнії та обструктивного апное уві сні (OSA) у будь-якому неінвазивному режимі вентиляції.
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Перевірені клінічні інновації від компанії Philips забезпечують підтримку індивідуального догляду та постійний зв’язок з лікарем для задоволення індивідуальних потреб пацієнтів, водночас пропонуючи першочергове рішення у якості пристрою для неінвазивної вентиляції, який може автоматично та одночасно сприяти лікуванню гіперкапнії та обструктивного апное уві сні (OSA) у будь-якому неінвазивному режимі вентиляції.
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Перевірені клінічні інновації від компанії Philips забезпечують підтримку індивідуального догляду та постійний зв’язок з лікарем для задоволення індивідуальних потреб пацієнтів, водночас пропонуючи першочергове рішення у якості пристрою для неінвазивної вентиляції, який може автоматично та одночасно сприяти лікуванню гіперкапнії та обструктивного апное уві сні (OSA) у будь-якому неінвазивному режимі вентиляції.
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Апарат DreamStation може автоматично та динамічно відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів пацієнта в будь-якому режимі вентиляції. Він безперервно контролює і реагує на зміни у верхніх дихальних шляхах кожної ночі в разі зниження тиску до найменшого можливого. Метою автоматизованого відновлення прохідності дихальних шляхів є забезпечення найнижчого дворівневого тиску для задоволення потреб пацієнта у вентиляції легень.
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Апарат DreamStation може автоматично та динамічно відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів пацієнта в будь-якому режимі вентиляції. Він безперервно контролює і реагує на зміни у верхніх дихальних шляхах кожної ночі в разі зниження тиску до найменшого можливого. Метою автоматизованого відновлення прохідності дихальних шляхів є забезпечення найнижчого дворівневого тиску для задоволення потреб пацієнта у вентиляції легень.
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Апарат DreamStation може автоматично та динамічно відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів пацієнта в будь-якому режимі вентиляції. Він безперервно контролює і реагує на зміни у верхніх дихальних шляхах кожної ночі в разі зниження тиску до найменшого можливого. Метою автоматизованого відновлення прохідності дихальних шляхів є забезпечення найнижчого дворівневого тиску для задоволення потреб пацієнта у вентиляції легень.
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Автоматизоване відновлення прохідності дихальних шляхів
Апарат DreamStation може автоматично та динамічно відновлювати прохідність верхніх дихальних шляхів пацієнта в будь-якому режимі вентиляції. Він безперервно контролює і реагує на зміни у верхніх дихальних шляхах кожної ночі в разі зниження тиску до найменшого можливого. Метою автоматизованого відновлення прохідності дихальних шляхів є забезпечення найнижчого дворівневого тиску для задоволення потреб пацієнта у вентиляції легень.
Адаптування до змін за допомогою AVAPS
Адаптування до змін за допомогою AVAPS
Завдяки підтримці тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) апарат DreamStation BiPAP AVAPS забезпечує індивідуальний догляд за пацієнтами, автоматично адаптуючись до перебігу захворювання та потреб пацієнта, що змінюються. Він допомагає підтримувати оптимальний комфорт пацієнта і зберігати ефективність догляду та вентиляції, спрощуючи процес титрування.
Адаптування до змін за допомогою AVAPS
Завдяки підтримці тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) апарат DreamStation BiPAP AVAPS забезпечує індивідуальний догляд за пацієнтами, автоматично адаптуючись до перебігу захворювання та потреб пацієнта, що змінюються. Він допомагає підтримувати оптимальний комфорт пацієнта і зберігати ефективність догляду та вентиляції, спрощуючи процес титрування.
Адаптування до змін за допомогою AVAPS
Завдяки підтримці тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) апарат DreamStation BiPAP AVAPS забезпечує індивідуальний догляд за пацієнтами, автоматично адаптуючись до перебігу захворювання та потреб пацієнта, що змінюються. Він допомагає підтримувати оптимальний комфорт пацієнта і зберігати ефективність догляду та вентиляції, спрощуючи процес титрування.
Завдяки підтримці тиском та гарантованим середнім об’ємом (AVAPS) апарат DreamStation BiPAP AVAPS забезпечує індивідуальний догляд за пацієнтами, автоматично адаптуючись до перебігу захворювання та потреб пацієнта, що змінюються. Він допомагає підтримувати оптимальний комфорт пацієнта і зберігати ефективність догляду та вентиляції, спрощуючи процес титрування.
Цифровий алгоритм Auto-Trak
Цифровий алгоритм Auto-Trak
Функція Auto-Trak — це автоматизований алгоритм запуску процесу дихання, циклічних змін та компенсації витоку, який налаштовує процес вентиляції відповідно до природних патернів дихання пацієнта. Функція Auto-Trak забезпечує запуск процесу дихання та циклічні зміни відносно того, як прогресує хвороба пацієнта та дозволяє усунути потребу в ручних налаштуваннях.
Цифровий алгоритм Auto-Trak
Функція Auto-Trak — це автоматизований алгоритм запуску процесу дихання, циклічних змін та компенсації витоку, який налаштовує процес вентиляції відповідно до природних патернів дихання пацієнта. Функція Auto-Trak забезпечує запуск процесу дихання та циклічні зміни відносно того, як прогресує хвороба пацієнта та дозволяє усунути потребу в ручних налаштуваннях.
Цифровий алгоритм Auto-Trak
Функція Auto-Trak — це автоматизований алгоритм запуску процесу дихання, циклічних змін та компенсації витоку, який налаштовує процес вентиляції відповідно до природних патернів дихання пацієнта. Функція Auto-Trak забезпечує запуск процесу дихання та циклічні зміни відносно того, як прогресує хвороба пацієнта та дозволяє усунути потребу в ручних налаштуваннях.
Функція Auto-Trak — це автоматизований алгоритм запуску процесу дихання, циклічних змін та компенсації витоку, який налаштовує процес вентиляції відповідно до природних патернів дихання пацієнта. Функція Auto-Trak забезпечує запуск процесу дихання та циклічні зміни відносно того, як прогресує хвороба пацієнта та дозволяє усунути потребу в ручних налаштуваннях.
Клінічно перевірені рішення
Клінічно перевірені рішення
Незалежно підтверджені результати підкреслюють зниження або нормалізацію PtcCO2.¹,² Додавання функції вентиляції за допомогою AVAPS до режиму BPV-S/T (дворівнева вентиляція під тиском зі спонтанним/часовим режимом) забезпечує суттєві фізіологічні покращення, що призводить до більш ефективного зниження PtcCO2 порівняно з лише терапією BPV-S/T.¹,²
Клінічно перевірені рішення
Незалежно підтверджені результати підкреслюють зниження або нормалізацію PtcCO2.¹,² Додавання функції вентиляції за допомогою AVAPS до режиму BPV-S/T (дворівнева вентиляція під тиском зі спонтанним/часовим режимом) забезпечує суттєві фізіологічні покращення, що призводить до більш ефективного зниження PtcCO2 порівняно з лише терапією BPV-S/T.¹,²
Клінічно перевірені рішення
Незалежно підтверджені результати підкреслюють зниження або нормалізацію PtcCO2.¹,² Додавання функції вентиляції за допомогою AVAPS до режиму BPV-S/T (дворівнева вентиляція під тиском зі спонтанним/часовим режимом) забезпечує суттєві фізіологічні покращення, що призводить до більш ефективного зниження PtcCO2 порівняно з лише терапією BPV-S/T.¹,²
Незалежно підтверджені результати підкреслюють зниження або нормалізацію PtcCO2.¹,² Додавання функції вентиляції за допомогою AVAPS до режиму BPV-S/T (дворівнева вентиляція під тиском зі спонтанним/часовим режимом) забезпечує суттєві фізіологічні покращення, що призводить до більш ефективного зниження PtcCO2 порівняно з лише терапією BPV-S/T.¹,²
Задоволення індивідуальних потреб пацієнтів
Задоволення індивідуальних потреб пацієнтів
Апарат DreamStation AVAPS підлаштовується до типу дихання пацієнта, щоб мінімізувати тиск та штучне дихання. Крім того, він допомагає вам залишатися на зв’язку та щоденно переглядати данні про використання приладу пацієнтами, дотримання режиму та ефективність.
Задоволення індивідуальних потреб пацієнтів
Апарат DreamStation AVAPS підлаштовується до типу дихання пацієнта, щоб мінімізувати тиск та штучне дихання. Крім того, він допомагає вам залишатися на зв’язку та щоденно переглядати данні про використання приладу пацієнтами, дотримання режиму та ефективність.
Задоволення індивідуальних потреб пацієнтів
Апарат DreamStation AVAPS підлаштовується до типу дихання пацієнта, щоб мінімізувати тиск та штучне дихання. Крім того, він допомагає вам залишатися на зв’язку та щоденно переглядати данні про використання приладу пацієнтами, дотримання режиму та ефективність.
Апарат DreamStation AVAPS підлаштовується до типу дихання пацієнта, щоб мінімізувати тиск та штучне дихання. Крім того, він допомагає вам залишатися на зв’язку та щоденно переглядати данні про використання приладу пацієнтами, дотримання режиму та ефективність.
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн апарату DreamStation включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що дозволяє розмістити його на тумбочці. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн апарату DreamStation включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що дозволяє розмістити його на тумбочці. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Дизайн, орієнтований на пацієнта
Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн апарату DreamStation включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що дозволяє розмістити його на тумбочці. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Стильний, вишуканий, лаконічний дизайн апарату DreamStation включає важливі функції, які, за словами пацієнтів, вони хотіли б отримати від терапевтичного пристрою. Він невеликий і легкий, що дозволяє розмістити його на тумбочці. Він має зручне меню, дисплей, яким можна керувати, лежачи або сидячи в ліжку, а також ємність зволожувача, яку легко чистити.
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Перевірені клінічні інновації від компанії Philips забезпечують підтримку індивідуального догляду та постійний зв’язок з лікарем для задоволення індивідуальних потреб пацієнтів, водночас пропонуючи першочергове рішення у якості пристрою для неінвазивної вентиляції, який може автоматично та одночасно сприяти лікуванню гіперкапнії та обструктивного апное уві сні (OSA) у будь-якому неінвазивному режимі вентиляції.
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Перевірені клінічні інновації від компанії Philips забезпечують підтримку індивідуального догляду та постійний зв’язок з лікарем для задоволення індивідуальних потреб пацієнтів, водночас пропонуючи першочергове рішення у якості пристрою для неінвазивної вентиляції, який може автоматично та одночасно сприяти лікуванню гіперкапнії та обструктивного апное уві сні (OSA) у будь-якому неінвазивному режимі вентиляції.
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Перевірені клінічні інновації від компанії Philips забезпечують підтримку індивідуального догляду та постійний зв’язок з лікарем для задоволення індивідуальних потреб пацієнтів, водночас пропонуючи першочергове рішення у якості пристрою для неінвазивної вентиляції, який може автоматично та одночасно сприяти лікуванню гіперкапнії та обструктивного апное уві сні (OSA) у будь-якому неінвазивному режимі вентиляції.
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Індивідуальний догляд і забезпечення постійного зв’язку з лікарем
Перевірені клінічні інновації від компанії Philips забезпечують підтримку індивідуального догляду та постійний зв’язок з лікарем для задоволення індивідуальних потреб пацієнтів, водночас пропонуючи першочергове рішення у якості пристрою для неінвазивної вентиляції, який може автоматично та одночасно сприяти лікуванню гіперкапнії та обструктивного апное уві сні (OSA) у будь-якому неінвазивному режимі вентиляції.
1Murphy, Patrick, et al. “The effect of volume targeted pressure support (PS) ventilation with autotitrating expiratory positive airways pressure (EPAP) and back up rate (BUR) on sleep quality in COPD-obstructive sleep apnoea (OSA) overlap syndrome.” European Respiratory Journal 42.Suppl 57 (2013): P2583. With respiratory insufficiency patients diagnosed with COPD [Мерфі, Патрік та ін. Вплив вентиляції з підтримкою тиском (PS) для досягнення цільового дихального об’єму з автоматичним титруванням позитивного тиску у дихальних шляхах на видиху (EPAP) і резервної частоти дихання (BUR) на якість сну при синдромі, що перекривається хронічним обструктивним захворюванням легень (COPD) і обструктивним апное уві сні (OSA). Європейський респіраторний журнал 42. Додаток 57 (2013): P2583. Пацієнти з дихальною недостатністю, у яких діагностовано обструктивне захворювання легень (COPD)].
² Windisch, Wolfram. "Average Volume-Assured Pressure Support in Obesity Hypoventilation." CHEST 130 (2006): 815 With respiratory insufficiency patients diagnosed with Obesity Hypoventilation Syndrome [Віндіш, Вольфрам. Підтримка тиском та гарантований середній об’єм при гіповентиляції при ожирінні. Науковий журнал CHEST 130 (2006): 815. Пацієнти з дихальною недостатністю з діагностованим синдромом гіповентиляції при ожирінні]
³ 2016 Внутрішня оцінка провідних конкурентоспроможних пристроїв BiPAP із резервною частотою дихання, порівнюючи з серією пристроїв Resmed Lumis і AirCurve NIV.
* Пацієнти з дихальною недостатністю з діагностованим синдромом гіповентиляції при ожирінні
†Windisch, Wolfram. "Average Volume-Assured Pressure Support in Obesity Hypoventilation." CHEST 130 (2006): 815 [Віндіш, Вольфрам. Підтримка тиском та гарантований середній об’єм при гіповентиляції при ожирінні. Науковий журнал CHEST 130 (2006): 815]
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