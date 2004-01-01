IQon Spectral CT — це перший і єдиний у світі спектральний КТ на основі детектора, який надає кілька шарів ретроспективних даних за одне сканування з низькою дозою. Повністю інтегрований у ваш поточний робочий процес, цей фірмовий підхід до КТ забезпечує надзвичайну якість діагностики, дозволяючи вам підвищити свою клінічну впевненість і поставити правильний діагноз під час першого сканування.
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Лише IQon Spectral CT пропонує Spectral Magic Glass, що дозволяє переглядати на вимогу одночасно та швидко порівнювати до п’яти різних спектральних результатів для області інтересу, включаючи карти Monoenergetic, Iodine Density, Virtual Non-contrast, Iodine no Water і Z Effective.
Одночасний аналіз на вимогу
Лише IQon Spectral CT пропонує Spectral Magic Glass, що дозволяє переглядати на вимогу одночасно та швидко порівнювати до п’яти різних спектральних результатів для області інтересу, включаючи карти Monoenergetic, Iodine Density, Virtual Non-contrast, Iodine no Water і Z Effective.
Одночасний аналіз на вимогу
Лише IQon Spectral CT пропонує Spectral Magic Glass, що дозволяє переглядати на вимогу одночасно та швидко порівнювати до п’яти різних спектральних результатів для області інтересу, включаючи карти Monoenergetic, Iodine Density, Virtual Non-contrast, Iodine no Water і Z Effective.
Лише IQon Spectral CT пропонує Spectral Magic Glass, що дозволяє переглядати на вимогу одночасно та швидко порівнювати до п’яти різних спектральних результатів для області інтересу, включаючи карти Monoenergetic, Iodine Density, Virtual Non-contrast, Iodine no Water і Z Effective.
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Додаток Spectral Magic Glass on PACS** зручно запускати безпосередньо в налаштуваннях PACS користувача. Spectral Magic Glass на PACS доступний лише з IQon Spectral CT і пропонує простий інтерфейс, який інтегрується в поточний робочий процес вашої організації з невеликим навчанням або без нього.
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Додаток Spectral Magic Glass on PACS** зручно запускати безпосередньо в налаштуваннях PACS користувача. Spectral Magic Glass на PACS доступний лише з IQon Spectral CT і пропонує простий інтерфейс, який інтегрується в поточний робочий процес вашої організації з невеликим навчанням або без нього.
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Додаток Spectral Magic Glass on PACS** зручно запускати безпосередньо в налаштуваннях PACS користувача. Spectral Magic Glass на PACS доступний лише з IQon Spectral CT і пропонує простий інтерфейс, який інтегрується в поточний робочий процес вашої організації з невеликим навчанням або без нього.
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Додаток Spectral Magic Glass on PACS** зручно запускати безпосередньо в налаштуваннях PACS користувача. Spectral Magic Glass на PACS доступний лише з IQon Spectral CT і пропонує простий інтерфейс, який інтегрується в поточний робочий процес вашої організації з невеликим навчанням або без нього.
Підвищіть клінічні показники
Підвищіть клінічні показники
Відкрийте для себе нові цікаві можливості аналізу. Унікальна конструкція детектора NanoPanel Prism надає звичайну анатомічну інформацію та одночасну кількісну оцінку кольорів і здатність характеризувати структури, а також інформацію про моноенергетичне зображення – все за одне сканування. Кожне сканування може бути спектральним за запитом, оскільки спектральні дані завжди доступні.
Підвищіть клінічні показники
Відкрийте для себе нові цікаві можливості аналізу. Унікальна конструкція детектора NanoPanel Prism надає звичайну анатомічну інформацію та одночасну кількісну оцінку кольорів і здатність характеризувати структури, а також інформацію про моноенергетичне зображення – все за одне сканування. Кожне сканування може бути спектральним за запитом, оскільки спектральні дані завжди доступні.
Підвищіть клінічні показники
Відкрийте для себе нові цікаві можливості аналізу. Унікальна конструкція детектора NanoPanel Prism надає звичайну анатомічну інформацію та одночасну кількісну оцінку кольорів і здатність характеризувати структури, а також інформацію про моноенергетичне зображення – все за одне сканування. Кожне сканування може бути спектральним за запитом, оскільки спектральні дані завжди доступні.
Підтримуйте якість зображення та керуйте дозою
Підтримуйте якість зображення та керуйте дозою
Послідовність якості обстеження та обслуговування пацієнтів залишається пріоритетом. Ви маєте повний доступ до всіх інструментів керування дозою, які зазвичай є у звичайному режимі сканування. Крім того, наша реконструкція ітераційної моделі (IMR) дозволяє отримувати зображення віртуально без шумів завдяки зменшенню шуму на 73–90%*, допомагаючи виявити інформацію, раніше приховану в шумі.
Підтримуйте якість зображення та керуйте дозою
Послідовність якості обстеження та обслуговування пацієнтів залишається пріоритетом. Ви маєте повний доступ до всіх інструментів керування дозою, які зазвичай є у звичайному режимі сканування. Крім того, наша реконструкція ітераційної моделі (IMR) дозволяє отримувати зображення віртуально без шумів завдяки зменшенню шуму на 73–90%*, допомагаючи виявити інформацію, раніше приховану в шумі.
Підтримуйте якість зображення та керуйте дозою
Послідовність якості обстеження та обслуговування пацієнтів залишається пріоритетом. Ви маєте повний доступ до всіх інструментів керування дозою, які зазвичай є у звичайному режимі сканування. Крім того, наша реконструкція ітераційної моделі (IMR) дозволяє отримувати зображення віртуально без шумів завдяки зменшенню шуму на 73–90%*, допомагаючи виявити інформацію, раніше приховану в шумі.
Станьте визнаним клінічним лідером
Станьте визнаним клінічним лідером
Перегляньте проспективний і ретроспективний спектральний аналіз даних за допомогою традиційного робочого процесу. IQon Spectral CT представляє захоплюючий новий підхід до збору та використання спектральних даних КТ, який може виділити вашу установу. Завдяки цій унікальній здатності спектральної діагностики вас можуть визнати клінічним лідером і, водночас, чемпіоном із низькими дозами.
Станьте визнаним клінічним лідером
Перегляньте проспективний і ретроспективний спектральний аналіз даних за допомогою традиційного робочого процесу. IQon Spectral CT представляє захоплюючий новий підхід до збору та використання спектральних даних КТ, який може виділити вашу установу. Завдяки цій унікальній здатності спектральної діагностики вас можуть визнати клінічним лідером і, водночас, чемпіоном із низькими дозами.
Станьте визнаним клінічним лідером
Перегляньте проспективний і ретроспективний спектральний аналіз даних за допомогою традиційного робочого процесу. IQon Spectral CT представляє захоплюючий новий підхід до збору та використання спектральних даних КТ, який може виділити вашу установу. Завдяки цій унікальній здатності спектральної діагностики вас можуть визнати клінічним лідером і, водночас, чемпіоном із низькими дозами.
Увімкніть візуалізацію, орієнтовану на пацієнта, і ретроспективний аналіз
Увімкніть візуалізацію, орієнтовану на пацієнта, і ретроспективний аналіз
iPatient забезпечує персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення, за допомогою якого ви можете контролювати важливі досягнення в управлінні дозами та робочому процесі. Ретроспективний спектральний аналіз можливий завдяки платформі iPatient, тож ви можете випробувати Spectral CT без потреби в будь-яких спеціальних протоколах.
Увімкніть візуалізацію, орієнтовану на пацієнта, і ретроспективний аналіз
iPatient забезпечує персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення, за допомогою якого ви можете контролювати важливі досягнення в управлінні дозами та робочому процесі. Ретроспективний спектральний аналіз можливий завдяки платформі iPatient, тож ви можете випробувати Spectral CT без потреби в будь-яких спеціальних протоколах.
Увімкніть візуалізацію, орієнтовану на пацієнта, і ретроспективний аналіз
iPatient забезпечує персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення, за допомогою якого ви можете контролювати важливі досягнення в управлінні дозами та робочому процесі. Ретроспективний спектральний аналіз можливий завдяки платформі iPatient, тож ви можете випробувати Spectral CT без потреби в будь-яких спеціальних протоколах.
Одночасний аналіз на вимогу
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Лише IQon Spectral CT пропонує Spectral Magic Glass, що дозволяє переглядати на вимогу одночасно та швидко порівнювати до п’яти різних спектральних результатів для області інтересу, включаючи карти Monoenergetic, Iodine Density, Virtual Non-contrast, Iodine no Water і Z Effective.
Одночасний аналіз на вимогу
Лише IQon Spectral CT пропонує Spectral Magic Glass, що дозволяє переглядати на вимогу одночасно та швидко порівнювати до п’яти різних спектральних результатів для області інтересу, включаючи карти Monoenergetic, Iodine Density, Virtual Non-contrast, Iodine no Water і Z Effective.
Одночасний аналіз на вимогу
Лише IQon Spectral CT пропонує Spectral Magic Glass, що дозволяє переглядати на вимогу одночасно та швидко порівнювати до п’яти різних спектральних результатів для області інтересу, включаючи карти Monoenergetic, Iodine Density, Virtual Non-contrast, Iodine no Water і Z Effective.
Лише IQon Spectral CT пропонує Spectral Magic Glass, що дозволяє переглядати на вимогу одночасно та швидко порівнювати до п’яти різних спектральних результатів для області інтересу, включаючи карти Monoenergetic, Iodine Density, Virtual Non-contrast, Iodine no Water і Z Effective.
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Додаток Spectral Magic Glass on PACS** зручно запускати безпосередньо в налаштуваннях PACS користувача. Spectral Magic Glass на PACS доступний лише з IQon Spectral CT і пропонує простий інтерфейс, який інтегрується в поточний робочий процес вашої організації з невеликим навчанням або без нього.
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Додаток Spectral Magic Glass on PACS** зручно запускати безпосередньо в налаштуваннях PACS користувача. Spectral Magic Glass на PACS доступний лише з IQon Spectral CT і пропонує простий інтерфейс, який інтегрується в поточний робочий процес вашої організації з невеликим навчанням або без нього.
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Додаток Spectral Magic Glass on PACS** зручно запускати безпосередньо в налаштуваннях PACS користувача. Spectral Magic Glass на PACS доступний лише з IQon Spectral CT і пропонує простий інтерфейс, який інтегрується в поточний робочий процес вашої організації з невеликим навчанням або без нього.
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Кілька спектральних результатів, які можна переглянути на PACS
Додаток Spectral Magic Glass on PACS** зручно запускати безпосередньо в налаштуваннях PACS користувача. Spectral Magic Glass на PACS доступний лише з IQon Spectral CT і пропонує простий інтерфейс, який інтегрується в поточний робочий процес вашої організації з невеликим навчанням або без нього.
Підвищіть клінічні показники
Підвищіть клінічні показники
Відкрийте для себе нові цікаві можливості аналізу. Унікальна конструкція детектора NanoPanel Prism надає звичайну анатомічну інформацію та одночасну кількісну оцінку кольорів і здатність характеризувати структури, а також інформацію про моноенергетичне зображення – все за одне сканування. Кожне сканування може бути спектральним за запитом, оскільки спектральні дані завжди доступні.
Підвищіть клінічні показники
Відкрийте для себе нові цікаві можливості аналізу. Унікальна конструкція детектора NanoPanel Prism надає звичайну анатомічну інформацію та одночасну кількісну оцінку кольорів і здатність характеризувати структури, а також інформацію про моноенергетичне зображення – все за одне сканування. Кожне сканування може бути спектральним за запитом, оскільки спектральні дані завжди доступні.
Підвищіть клінічні показники
Відкрийте для себе нові цікаві можливості аналізу. Унікальна конструкція детектора NanoPanel Prism надає звичайну анатомічну інформацію та одночасну кількісну оцінку кольорів і здатність характеризувати структури, а також інформацію про моноенергетичне зображення – все за одне сканування. Кожне сканування може бути спектральним за запитом, оскільки спектральні дані завжди доступні.
Підтримуйте якість зображення та керуйте дозою
Підтримуйте якість зображення та керуйте дозою
Послідовність якості обстеження та обслуговування пацієнтів залишається пріоритетом. Ви маєте повний доступ до всіх інструментів керування дозою, які зазвичай є у звичайному режимі сканування. Крім того, наша реконструкція ітераційної моделі (IMR) дозволяє отримувати зображення віртуально без шумів завдяки зменшенню шуму на 73–90%*, допомагаючи виявити інформацію, раніше приховану в шумі.
Підтримуйте якість зображення та керуйте дозою
Послідовність якості обстеження та обслуговування пацієнтів залишається пріоритетом. Ви маєте повний доступ до всіх інструментів керування дозою, які зазвичай є у звичайному режимі сканування. Крім того, наша реконструкція ітераційної моделі (IMR) дозволяє отримувати зображення віртуально без шумів завдяки зменшенню шуму на 73–90%*, допомагаючи виявити інформацію, раніше приховану в шумі.
Підтримуйте якість зображення та керуйте дозою
Послідовність якості обстеження та обслуговування пацієнтів залишається пріоритетом. Ви маєте повний доступ до всіх інструментів керування дозою, які зазвичай є у звичайному режимі сканування. Крім того, наша реконструкція ітераційної моделі (IMR) дозволяє отримувати зображення віртуально без шумів завдяки зменшенню шуму на 73–90%*, допомагаючи виявити інформацію, раніше приховану в шумі.
Станьте визнаним клінічним лідером
Станьте визнаним клінічним лідером
Перегляньте проспективний і ретроспективний спектральний аналіз даних за допомогою традиційного робочого процесу. IQon Spectral CT представляє захоплюючий новий підхід до збору та використання спектральних даних КТ, який може виділити вашу установу. Завдяки цій унікальній здатності спектральної діагностики вас можуть визнати клінічним лідером і, водночас, чемпіоном із низькими дозами.
Станьте визнаним клінічним лідером
Перегляньте проспективний і ретроспективний спектральний аналіз даних за допомогою традиційного робочого процесу. IQon Spectral CT представляє захоплюючий новий підхід до збору та використання спектральних даних КТ, який може виділити вашу установу. Завдяки цій унікальній здатності спектральної діагностики вас можуть визнати клінічним лідером і, водночас, чемпіоном із низькими дозами.
Станьте визнаним клінічним лідером
Перегляньте проспективний і ретроспективний спектральний аналіз даних за допомогою традиційного робочого процесу. IQon Spectral CT представляє захоплюючий новий підхід до збору та використання спектральних даних КТ, який може виділити вашу установу. Завдяки цій унікальній здатності спектральної діагностики вас можуть визнати клінічним лідером і, водночас, чемпіоном із низькими дозами.
Увімкніть візуалізацію, орієнтовану на пацієнта, і ретроспективний аналіз
Увімкніть візуалізацію, орієнтовану на пацієнта, і ретроспективний аналіз
iPatient забезпечує персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення, за допомогою якого ви можете контролювати важливі досягнення в управлінні дозами та робочому процесі. Ретроспективний спектральний аналіз можливий завдяки платформі iPatient, тож ви можете випробувати Spectral CT без потреби в будь-яких спеціальних протоколах.
Увімкніть візуалізацію, орієнтовану на пацієнта, і ретроспективний аналіз
iPatient забезпечує персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення, за допомогою якого ви можете контролювати важливі досягнення в управлінні дозами та робочому процесі. Ретроспективний спектральний аналіз можливий завдяки платформі iPatient, тож ви можете випробувати Spectral CT без потреби в будь-яких спеціальних протоколах.
Увімкніть візуалізацію, орієнтовану на пацієнта, і ретроспективний аналіз
iPatient забезпечує персоналізоване, орієнтоване на пацієнта зображення, за допомогою якого ви можете контролювати важливі досягнення в управлінні дозами та робочому процесі. Ретроспективний спектральний аналіз можливий завдяки платформі iPatient, тож ви можете випробувати Spectral CT без потреби в будь-яких спеціальних протоколах.
Специфікації
Характеристики
Характеристики
Потужність генератора
120 кВт
Зрізи
До 256
Покриття
40 мм
Швидкість обертання
0,27 с
Максимальний діапазон сканування
2 100 мм
Розмір тунелю
700 мм
Традиційна швидкість реконструкції
iDose4: більшість еталонних протоколів менше 1 хвилини IMR: більшість еталонних протоколів менше 3
Швидкість спектральної реконструкції*
3-5 хвилин для більшості випадків, увімкнено HyperSight Elite Spectral Reconstructor
* У клінічній практиці використання IMR може зменшити дозу КТ для пацієнта залежно від клінічного завдання, статури пацієнта, анатомічної структури та клінічної практики. Необхідно проконсультуватися з рентгенологом і фізиком, щоб визначити відповідну дозу для отримання якості діагностичного зображення для конкретного клінічного завдання. Нижчий рівень шуму зображення, покращена просторова роздільна здатність, покращена здатність до виявлення низького контрасту та/або зменшення дози були перевірені за допомогою протоколів еталонного тіла. Усі показники були перевірені на фантомах. Оцінку зменшення дози проводили з використанням зрізів 0,8 мм і тестували на MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory) за допомогою спостерігачів. Дані в файлі.
**Програма Spectral Magic Glass на PACS інтегрована з IntelliSpace PACS (iSite) і Sectra. Крім того, ми завершили інтеграцію ISP (SpDS) на кількох PACS і можемо надати доступ до нашого відкритого інтерфейсу за запитом для місцевої лікарні або постачальника PACS ІТ, щоб завершити стандартну інтеграцію.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.