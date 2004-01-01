IQon Spectral CT Перший і єдиний у світі спектральний КТ на основі детектора

IQon Spectral CT — це перший і єдиний у світі спектральний КТ на основі детектора, який надає кілька шарів ретроспективних даних за одне сканування з низькою дозою. Повністю інтегрований у ваш поточний робочий процес, цей фірмовий підхід до КТ забезпечує надзвичайну якість діагностики, дозволяючи вам підвищити свою клінічну впевненість і поставити правильний діагноз під час першого сканування.