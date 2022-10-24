¹ На основании данных онлайн-опроса, проведенного GemSeek в декабре 2011 г.; в опросе приняло участие более 8000 женщин, использующих детские товары различных производителей.

² У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.