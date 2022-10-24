Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Баннер "Антиколиковые бутылочки"
    отзывы

    Avent Антиколиковая бутылочка

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Рекомендованная розничная цена

    Этот продукт снят с производства
    Посмотреть все модели

    Разработано для беспрерывного кормления

    Благодаря системе клапанов для предотвращения колик и соскам c ребрами жесткости наши антиколиковые детские бутылочки сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша.

    Альтернативная фотография продукта Альтернативная фотография продукта Альтернативная фотография продукта

    Клинически доказано

    На 60 % меньше беспокойства ночью

    Младенцы, которых кормили через наши антиколиковые бутылочки, реже испытывали дискомфорт, чем младенцы, которых кормили через бутылочки с вентиляцией от конкурентов

    Надежный захват

    Соска для беспрерывного кормления

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

    Бренд №1

    Рекомендовано мамами

    Philips Avent — бренд детских продуктов №1 по рекомендациям мам со всего мира¹

    Инструкции по эксплуатации Брошюра продукта
    Сопутствующее изображение

    Уникальный клапан, снижающий риск возникновения колик за счет отсутствия воздуха

    Наш антиколиковый клапан, чья эффективность доказана клинически*, способствует снижению колик и вздутия живота. Клинические исследования показали, что благодаря использованию бутылочки Philips Avent колик становится меньше, а сон малыша становится спокойнее. Ночью ребенок спит гораздо спокойнее после кормления с помощью антиколиковой бутылочки Philips Avent — на 60% спокойнее малышей, родители которых используют бутылочки с антиколиковым клапаном от другого ведущего производителя.

    Сопутствующее изображение

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

    Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

    Сопутствующее изображение

    Форма соски, обеспечивающая надежный захват

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

    Сопутствующее изображение

    Конструкция, препятствующая протеканию

    Наша бутылочка Anti-colic препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.

    Feature Image

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.

    Новинка - бутылочка Natural Природный поток с клапаном Airfree​

    Новинка - бутылочка Natural Природный поток с клапаном Airfree​

    Наша новая детская бутылочка Natural Природный Поток с вентиляционным отверстием AirFree специально разработана для предотвращения таких проблем с кормлением, как колики, газы и рефлюкс.​

    video banner

    Анти-колик

    Меньше воздуха

    Эффективность клапана Anti-colic доказана клинически²: он уменьшает вероятность появления колик и газов.

    Баннер приложения Беременность+

    Узнай больше

    Справочник по грудному кормлению

    Хочеш узнать больше про грудное кормление и получиь полезные советы?

    Скачивай наш справочник

    Отзывы

    Помощь и советы экспертов

    Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенола-А?

    Можно ли использовать изделия Avent, части которых обесцветились?

    Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?

    Как очищать и стерилизовать бутылочки и соски Philips Avent?

    Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?

    Баннер центра поддержки

    Центр поддержки

    Все советы и рекомендации, аксессуары и поддержка потребителей

    Сравнение детских бутылочек

    Сравнить

    Правовые оговорки

    ¹ На основании данных онлайн-опроса, проведенного GemSeek в декабре 2011 г.; в опросе приняло участие более 8000 женщин, использующих детские товары различных производителей.
    ² У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.
    * У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.
    * Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
    * Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.

    Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

    Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

    Получайте актуальные и полезные советы от Philips

    Узнавайте первыми информацию о новинках

    *

    Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

    Что это означает?

    * Промокод на 10% скидки мы пришлем вам на электронную почту, указанную в форме подписки, при условии первой регистриции такой электронной почты

    Способы оплаты:

    Оплата при получении товара  

    Быстрые ссылки:

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips
    Контакты

    Продавец интернет-магазина:

    ООО «Филипс Украина»
    03038, Украина
    г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
    Код ЕДРПОУ 33744042

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.