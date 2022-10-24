Благодаря системе клапанов для предотвращения колик и соскам c ребрами жесткости наши антиколиковые детские бутылочки сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша.
Клинически доказано
На 60 % меньше беспокойства ночью
Младенцы, которых кормили через наши антиколиковые бутылочки, реже испытывали дискомфорт, чем младенцы, которых кормили через бутылочки с вентиляцией от конкурентов
Надежный захват
Соска для беспрерывного кормления
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление
Бренд №1
Рекомендовано мамами
Philips Avent — бренд детских продуктов №1 по рекомендациям мам со всего мира¹
Уникальный клапан, снижающий риск возникновения колик за счет отсутствия воздуха
Наш антиколиковый клапан, чья эффективность доказана клинически*, способствует снижению колик и вздутия живота. Клинические исследования показали, что благодаря использованию бутылочки Philips Avent колик становится меньше, а сон малыша становится спокойнее. Ночью ребенок спит гораздо спокойнее после кормления с помощью антиколиковой бутылочки Philips Avent — на 60% спокойнее малышей, родители которых используют бутылочки с антиколиковым клапаном от другого ведущего производителя.
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Форма соски, обеспечивающая надежный захват
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Конструкция, препятствующая протеканию
Наша бутылочка Anti-colic препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.
Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей
Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.
Новинка - бутылочка Natural Природный поток с клапаном Airfree
Наша новая детская бутылочка Natural Природный Поток с вентиляционным отверстием AirFree специально разработана для предотвращения таких проблем с кормлением, как колики, газы и рефлюкс.
¹На основании данных онлайн-опроса, проведенного GemSeek в декабре 2011 г.; в опросе приняло участие более 8000 женщин, использующих детские товары различных производителей.
²У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.
*У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.
*Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
*Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.
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