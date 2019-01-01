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Кофе (30)

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Автоматические кофемашины
Автоматич. эспрессо-кофемашины Saeco
Кофемашины капельного типа
Функции
Стеклянный кувшин

Стеклянный кувшин Philips Aroma предназначен для оптимального сохранения аромата фильтрованного кофе.
AromaSwirl

"Умная" насадка фильтр-кофеварки обеспечивает циркуляцию кофе, когда она стекает в стеклянный кувшин, равномерно распределяя аромат. Ни одного слабого кофе в последний чашечке. Благодаря этой функции первая и последняя чашки кофе, приготовленные в фильтр-кофеварке, будут иметь ту же прочность и великолепный вкус до последней капли.
Регулируемая температура кофе

Эта кофеварка позволяет регулировать температуру кофе по вкусу. Например, можно устанавливать высокую температуру для теплопоглощающей керамической чашечки и низшую - для чашечки из тонкого стекла или пластиковой кружки, которую можно взять с собой.
Выбор крепости

С помощью функции выбора крепости можно выбрать крепкий или слабый кофе.
Подходит для чашек разного размера

Поднимая или опуская носик или лоток для капель, можно регулировать высоту устройства с учетом размера Вашей любимой кофейной чашки или кружки.
Можно мыть в посудомоечной машине

Части устройства можно легко и удобно мыть в посудомоечной машине
Автоотключение

Кофеварка автоматически выключается для экономии электроэнергии.
Решения для напитков с молоком
Классический капучинатор

С помощью классического капучинатора для молочной пены с насадкой панарелло можно вспенивать молоко именно так, как Вы любите. Просто погрузите насадку панарелло в молоко, медленно перемешивая его вращательными движениями. Вспенивайте молоко так долго, как это необходимо для получения большей или меньшей пенки.
Кофейные напитки
Капельные кофеварки

Откройте для себя кофеварку, которая готовит фильтрованный кофе. Фильтрованный кофе готовится путем налива кипятка на молотый кофе в бумажном фильтре кофе. Подается в чашках объемом от 125 мл (Германия) до 250 мл (США) и имеет более бархатный вкус по сравнению с эспрессо.
Кофейные напитки на основе молока

Подберите кофеварку, которая позволит готовить кофейные напитки со вспененным молоком, в частности капучино.
Эспрессо-кофемашины

Ознакомьтесь с полным выбором кофеварок, которые готовят порционный эспрессо. Его заваривают путем усиленной подачи горячей воды температурой 88º C в течение 25 секунд под эффективным давлением 9 бар через 7 граммов прессованного мелко молотого кофе. Так можно получить 25 мл эспрессо с тонким слоем пенки крема и насыщеннее и чище вкусом по сравнению с фильтрованной кофе.
Материалы и отделка
Нержавеющая сталь

Прочная нержавеющая сталь покрывает весь корпус кофеварки, обеспечивая исключительную долговечность и высококачественный дизайн.
Пластик и нержавеющая сталь

Стильные элементы из нержавеющей стали со вкусом сочетаются с прочными синтетическими материалами для гармоничной конструкции кофеварки, которую так легко мыть.
Пластик

Благодаря синтетическим материалам эта кофеварка прочная, ее легко мыть - она идеально подходит для людей, которые ценят в жизни простые вещи.
Очистка и обслуживание
Функция очистки кувшина для молока

Больше времени для важных в жизни вещей: кувшин для молока самоочищается после каждого использования.
Совместимость с фильтром AquaClean

Автоматические эспрессо-кофеварки, которые подходят для запатентованного фильтра для воды AquaClean. AquaClean позволяет удалять накипь с автоматической эспрессо-кофеварки после каждых 5000 чашек (раз в 2 года).

Детали и аксессуары
Обслуживание

Фильтры для воды, средства для удаления накипи и т.д. позволят продлить срок работы Вашей обычной или эспрессо-кофеварки.

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