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Стеклянный кувшин Philips Aroma предназначен для оптимального сохранения аромата фильтрованного кофе.
Термокувшин для фильтр-кофеварки дольше сохранит температуру и аромат Вашего кофе – больше не нужно ставить кружку на нагревательную пластину, как в случае с кофеварками со стеклянными кувшинами для кофе.
"Умная" насадка фильтр-кофеварки обеспечивает циркуляцию кофе, когда она стекает в стеклянный кувшин, равномерно распределяя аромат. Ни одного слабого кофе в последний чашечке. Благодаря этой функции первая и последняя чашки кофе, приготовленные в фильтр-кофеварке, будут иметь ту же прочность и великолепный вкус до последней капли.
Ничто не может сравниться с вкусным запахом свежезаваренного кофе, который витает в воздухе. Капельные кофеварки Philips имеют чрезвычайно широкие вентиляционные отверстия в корпусе, что гарантирует непревзойденное ощущение.
Благодаря этой функций, сохраняется аромат после приготовления, свежесть, вкус и запах кофе.
Инновационная функция Philips Boil & Brew (вскипятить и заварить) подогревает воду до 93 ºC или более перед тем, как она проходит через молотый кофе, обеспечивая насыщенный вкус и чудесный аромат в каждой чашке фильтрованного кофе. Эта функция, присущая капельной кофеварке Philips.
Все кофеварки Philips без функции AromaSelect имеют функцию IntenseBrew. Это стандартная настройка обеспечивает прохождение конденсированного потока воды через молотый кофе в стакан или кувшин-термос, предоставляя интенсивный вкус.
Эта кофеварка позволяет регулировать температуру кофе по вкусу. Например, можно устанавливать высокую температуру для теплопоглощающей керамической чашечки и низшую - для чашечки из тонкого стекла или пластиковой кружки, которую можно взять с собой.
С помощью функции выбора крепости можно выбрать крепкий или слабый кофе.
Благодаря запатентованной камере заваривания VariPresso эти автоматические эспрессо-кофеварки позволяют готовить самые разнообразные кофейные напитки. Секрет заключается в регулировании давления во время приготовления: высокое давление можно выбирать для насыщенного богатого вкуса эспрессо, а давление ниже - для заваривания менее насыщенного классического кофе.
Технология Thermospeed выполняет ускоренный нагрев каналов для кофе после включения автоматической эспрессо-кофеварки и предотвращает потерю тепла для получения идеально горячего кофе без длительного ожидания первой чашечки.
Керамические жернова лучше стальных по многим показателям: они обеспечивают тщательное перемалывания, долговечность и сверхтихую работу без пережигания зерен - и все это для чистоты вкуса.
Потяните за рычаг, который переключает различные типи кофе (приготовленной из свежемолотых зерен) для любого настроения или момента: крепкого эспрессо утром или ароматного фильтр-кофе вечером. Эта уникальная функция эксклюзивна для аппаратов для приготовления кофе Philips.
Кофеварка Saeco GranBaristo Avanti можно управлять с помощью Вашего умного устройства. Можно легко настроить любой кофейный напиток или позволить Avanti быть вашим официантом и предлагать Вашим гостям делать свои заказы на планшете.
Поднимая или опуская носик или лоток для капель, можно регулировать высоту устройства с учетом размера Вашей любимой кофейной чашки или кружки.
Кофеварка позволяет регулировать и сохранять данные о количестве кофе, который Вы любите заваривать.
Светодиодные индикаторы сенсорной панели упростят пользование различными функциями устройства и сделают приготовления кофе еще удобнее!
Предварительное заваривания обеспечивает увлажнение молотого кофе перед заваривания, поэтому наслаждайтесь постепенным развертыванием ароматов.
Устройство напоминает о необходимости удалить накипь с помощью особого средства для удаления накипи SENSEO® или Saeco, который позволяет обеспечить максимальный срок службы кофеварки.
Части устройства можно легко и удобно мыть в посудомоечной машине
Кофеварка автоматически выключается для экономии электроэнергии.
Интегрированный кувшин со вспененным молоком можно легко хранить в холодильнике и использовать для приготовления вкусного капучино и не только.
Капучинатор – это гигиеническая автоматическая часть для создания молочной пены. Просто погрузите трубку в пакет с молоком, и кофеварка автоматически приготовит для вас молоко с особым вкусом. Затем цикл ополаскивания почистить трубку для молока.
Отдельный капучинатор для молочной пены подогревает молоко до одной или двух порций капучино за считанные секунды, а антипригарное покрытие позволяет легко мыть его под краном.
С помощью классического капучинатора для молочной пены с насадкой панарелло можно вспенивать молоко именно так, как Вы любите. Просто погрузите насадку панарелло в молоко, медленно перемешивая его вращательными движениями. Вспенивайте молоко так долго, как это необходимо для получения большей или меньшей пенки.
Откройте для себя кофеварку, которая готовит фильтрованный кофе. Фильтрованный кофе готовится путем налива кипятка на молотый кофе в бумажном фильтре кофе. Подается в чашках объемом от 125 мл (Германия) до 250 мл (США) и имеет более бархатный вкус по сравнению с эспрессо.
Подберите кофеварку, которая позволит готовить кофейные напитки со вспененным молоком, в частности капучино.
Ознакомьтесь с полным выбором кофеварок, которые готовят порционный эспрессо. Его заваривают путем усиленной подачи горячей воды температурой 88º C в течение 25 секунд под эффективным давлением 9 бар через 7 граммов прессованного мелко молотого кофе. Так можно получить 25 мл эспрессо с тонким слоем пенки крема и насыщеннее и чище вкусом по сравнению с фильтрованной кофе.
Прочная нержавеющая сталь покрывает весь корпус кофеварки, обеспечивая исключительную долговечность и высококачественный дизайн.
Стильные элементы из нержавеющей стали со вкусом сочетаются с прочными синтетическими материалами для гармоничной конструкции кофеварки, которую так легко мыть.
Высококачественные синтетические материалы для надежности и стильного дизайна кофеварки.
Благодаря синтетическим материалам эта кофеварка прочная, ее легко мыть - она идеально подходит для людей, которые ценят в жизни простые вещи.
Больше времени для важных в жизни вещей: кофеварка автоматически выполняет промывку после включения и выключения, а также удаляет в случае необходимости накипь после размещения средства для удаления накипи в резервуаре для воды.
Больше времени для важных в жизни вещей: кувшин для молока самоочищается после каждого использования.
Автоматические эспрессо-кофеварки, которые подходят для запатентованного фильтра для воды AquaClean. AquaClean позволяет удалять накипь с автоматической эспрессо-кофеварки после каждых 5000 чашек (раз в 2 года).
Все, что нужно для приготовления кофе или даже расширения функций Вашей кофеварки.
Фильтры для воды, средства для удаления накипи и т.д. позволят продлить срок работы Вашей обычной или эспрессо-кофеварки.
Что-то сломалось? Эти части позволят сэкономить средства, а не тратить деньги на замену эспрессо-кофеварки или обычной кофеварки в целом.
HD7459/20
HD7457/20
HD7447/00
SM5570/10
SM7580/00
SM7581/00
SM7685/00
SM5473/10
SM5479/10
EP5447/90
EP4343/70
EP4349/70
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