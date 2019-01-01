С помощью классического капучинатора для молочной пены с насадкой панарелло можно вспенивать молоко именно так, как Вы любите. Просто погрузите насадку панарелло в молоко, медленно перемешивая его вращательными движениями. Вспенивайте молоко так долго, как это необходимо для получения большей или меньшей пенки.