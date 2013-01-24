Программа оценки воздействия электронных приборов на окружающую среду (EPEAT) основывается на стандарте IEEE 1680-2006: электронным продуктам дается оценка в зависимости от их экологичности. В настоящее время программа EPEAT действует для компьютеров, ноутбуков и мониторов.
Так как экологическая безопасность приобретает все более существенное значение, и покупателям, и производителям требуются стандарты, которые бы ставили условия для определения экологичности продукции. EPEAT удовлетворяет потребности обеих сторон. Благодаря наличию стандартных критериев покупатели могут сравнивать товары, а производители знают, как разработать продукцию с экологичными характеристиками. Продукты с маркировкой EPEAT считаются экологичными и сокращают негативное воздействие на окружающую среду.
В рамках стандарта EPEAT Gold обеспечивается бесплатная переработка картонного и пенопластового упаковочного материала для мониторов Philips. Для получения информации о переработке упаковочных материалов обратитесь в местный сервисный центр:
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