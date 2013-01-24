В наши дни мониторы являются неотъемлемой частью нашей жизни: мы используем их как дома, так и на работе. Высококачественные мониторы Philips — это значимые инновационные технологии, четкое изображение и классический дизайн. Все это обеспечивает максимальную эффективность при работе за компьютером.

Вне зависимости от целей использования, наши удобные мониторы обеспечивают превосходное качество изображения и позволяют достичь эффективных результатов благодаря наличию интеллектуальных функций.



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