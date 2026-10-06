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АС для вечеринок

АС для вечеринок (5)

1 - 5 из 5 результатов
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Bluetooth-колонка для вечеринок

TAX2000/10
  • 40 Вт макс. (20 Вт среднеквадр.), Bass+
  • Огни вечеринки, синхронизированные с ритмом музыки
  • Bluetooth®, Auracast™ и TWS
  • До 8 часов воспроизведения
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Bluetooth-колонка для вечеринок

TAX5000E/10
  • 200 Вт макс. (100 Вт среднеквадр.), Bass+
  • Полноценная светомузыка
  • Bluetooth®, Auracast™ и TWS
  • Сменный элемент питания, разъем AC
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Новинка

Bluetooth-колонка для вечеринок

TAX3000EM/10
  • 120 W макс. (60 W RMS), Bass+
  • Синхронизированная с ритмом подсветка для вечеринок
  • Bluetooth® Auracast™ и TWS
  • До 10 часов воспроизведения
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Bluetooth-колонка для вечеринок

TAX4000/10
  • 80 Вт макс. (40 Вт среднеквадр.), Bass+
  • Разъемы для микрофона и гитары
  • Огни вечеринки, синхронизированные с ритмом музыки
  • Bluetooth®, Auracast™ и TWS
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Bluetooth-колонка для вечеринок

TAX2208/10
  • Светомузыка для вечеринки
  • Двойное подключение True Wireless
  • Вход для караоке с эффектом эхо
  • Встроенный аккумулятор
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