Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Бесплатная доставка и возврат
Официальная гарантия
Приобретайте напрямую у Philips
Поддержка клиентов 7 дней в неделю
Большой резервуар для воды обеспечивает глажение в течение 2 часов без повторного наполнения.
Увеличенный резервуар для воды обеспечивает глажение в течение 3 часов без повторного наполнения.
Невероятно легкий утюг обеспечивает комфортное глажение.
Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения вы можете оставлять горячий утюг подошвой вниз на гладильной доске или на ткани.
Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры.
Максимально эффективное глажение благодаря увеличенному или съемному резервуару для воды и сверхлегкому утюгу.
Мощное глажение благодаря большому съемному резервуару для воды.
Более быстрое глажение и больше пара по сравнению с паровым утюгом, при этом прибор остается легким и компактным.
GC9682/80
GC9642/60
PSG7024/20
GC8942/20
PSG7028/30
GC9324/20
GC7933/30
GC7833/80
GC527/20
GC576/60
GC557/30
GC558/30
Загрузить больше