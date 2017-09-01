Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Приглашаем в мир легкой глажки c Philips

    Узнать больше

    Приглашаем в мир легкой глажки c Philips

    Узнать больше

    Глажение (42)

    0 фильтры

    фильтры

    0 фильтры
    Доступность
    Тип изделия
    Паровой удар
    Объем резервуара для воды
    1,2–1,7 л

    Большой резервуар для воды обеспечивает глажение в течение 2 часов без повторного наполнения.
    1,8–2,5 л

    Увеличенный резервуар для воды обеспечивает глажение в течение 3 часов без повторного наполнения.

    Революционная технология
    Ультралегкий парогенератор

    Невероятно легкий утюг обеспечивает комфортное глажение.

    Без риска прожечь ткань

    Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения вы можете оставлять горячий утюг подошвой вниз на гладильной доске или на ткани.
    Настройка температуры не требуется

    Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры.

    Группа продукта
    Максимально эффективное глажение

    Максимально эффективное глажение благодаря увеличенному или съемному резервуару для воды и сверхлегкому утюгу.

    Мощные приборы для максимального удобства

    Мощное глажение благодаря большому съемному резервуару для воды.

    Компактные приборы для быстрого результата

    Более быстрое глажение и больше пара по сравнению с паровым утюгом, при этом прибор остается легким и компактным.
    Модельный ряд
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      PerfectCare Elite Plus Парогенератор
      -{discount-value}

      PerfectCare Elite Plus Парогенератор

      GC9682/80

      • Паровой удар до 600 г
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Технология OptimalTEMP
      • Автоматическая бесшумная подача пара
      Общая оценка / 5
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      PerfectCare Elite Парогенератор
      -{discount-value}

      PerfectCare Elite Парогенератор

      GC9642/60

      • Максимальное давление насоса — 7,2 бар
      • Паровой удар до 490 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
      • Съемный резервуар для воды
      Общая оценка 4.9/ 5
      (14)
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      PerfectCare 7000 Series Парогенератор
      -{discount-value}

      PerfectCare 7000 Series Парогенератор

      PSG7024/20

      • Максимальное давление насоса — 7,5 бар
      • Паровой удар до 480 г
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Фиксация Carry-lock
      Общая оценка / 5
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      PerfectCare Expert Plus Парогенератор
      -{discount-value}

      PerfectCare Expert Plus Парогенератор

      GC8942/20

      • Максимальное давление насоса — 7,5 бар
      • Паровой удар до 480 г
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Сверхлегкий утюг
      Общая оценка / 5
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      PerfectCare 7000 Series Парогенератор
      -{discount-value}

      PerfectCare 7000 Series Парогенератор

      PSG7028/30

      • Максимальное давление насоса — 7,5 бар
      • Паровой удар до 500 г
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Фиксация Carry-lock
      Общая оценка / 5
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      PerfectCare Aqua Pro Парогенератор
      -{discount-value}

      PerfectCare Aqua Pro Парогенератор

      GC9324/20

      • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
      • Паровой удар до 440 г
      • Резервуар для воды емкостью 2,5 л
      • Сверхлегкий утюг
      Общая оценка / 5
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      PerfectCare Compact Plus Парогенератор
      -{discount-value}

      PerfectCare Compact Plus Парогенератор

      GC7933/30

      • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
      • Паровой удар до 450 г
      • Съемный резервуар для воды 1,5 л
      • Фиксация Carry-lock
      Общая оценка / 5
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      PerfectCare Compact Парогенератор
      -{discount-value}

      PerfectCare Compact Парогенератор

      GC7833/80

      • Максимальное давление насоса — 6 бар
      • Паровой удар до 350 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
      • Фиксация Carry-lock
      Общая оценка 4.8/ 5
      (14)
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      Отпариватель для одежды
      -{discount-value}

      EasyTouch Plus Отпариватель для одежды

      GC527/20

      • 1600 Вт, подача пара до 32 г/мин
      • 5 режимов подачи пара
      • Съемный резервуар, 1,6 л
      • Доска Styleboard
      Общая оценка / 5
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      ComfortTouch Advanced Отпариватель для одежды
      -{discount-value}

      ComfortTouch Advanced Отпариватель для одежды

      GC576/60

      • Технология AirStretch
      • Подошва SmartFlow
      • 2200 Вт
      • 5 режимов подачи пара
      Общая оценка 4.8/ 5
      (22)
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      Отпариватель для одежды
      -{discount-value}

      ComfortTouch Отпариватель для одежды

      GC557/30

      • FlexHead
      • StyleBoard
      • 2000 Вт
      • 5 режимов подачи пара
      Общая оценка / 5
      Смотреть продукт
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      Отпариватель для одежды
      -{discount-value}

      ComfortTouch Plus Отпариватель для одежды

      GC558/30

      • FlexHead
      • MyEssence
      • StyleBoard
      • 2000 Вт
      Общая оценка / 5
      Смотреть продукт

    Не нашли то, что искали?

    Просмотреть все продукты

    Недавно просмотренные продукты