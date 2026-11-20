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Пылесосы и швабры
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Новые поступления (6)
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Сертифікат антиалергенного пристрою (ECARF)
Так (1)
Додаткові вимоги
Компактний розмір (1)
Рівень шуму (дБ)
76–79 дБ (1)
Ємність (л)
від 3,0 до 3,9 (1)
Philips Серия 3000Беспроводной пылесос Aqua
Philips Performer SilentMешковый пылесос
Philips Серия 5000Безмешковый пылесос
Philips PowerPro CompactБезмешковый пылесос
Новинка
Philips Серия 9000Беспроводной пылесос AquaTrio
Philips PowerPro ExpertБезмешковый пылесос
Philips Philips PowerUp IQ 80 Aqua+ CompleteБеспроводной пылесос
Philips Серия 3000Беспроводной пылесос
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