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Электрические зубные щетки

Электрические зубные щетки (26)

В наличии (26)

1 - 12 из 26 результатов
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В наличии (26)

В наличии

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900

Sonicare DiamondClean Prestige 9900
Зубная щетка на аккумуляторах

HX9997/32
HX999L
  • SenseIQ
  • Удаляет в 20 раз больше налета*
  • В 15 раз более здоровые десны**
  • Визуальный датчик давления
  • 5 режимов, 3 уровня интенсивности
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-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400
  • Sonicare DiamondClean Smart 9400

Sonicare DiamondClean Smart 9400
Зубная щетка на аккумуляторах

HX9917/89
HX992B
  • Удаляет в 20 раз больше налета*
  • Состояние десен до 15 раз лучше**
  • Визуальный датчик давления
  • 4 режима, 3 уровня интенсивности
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-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids

Sonicare For Kids
Электрическая звуковая зубная щетка

HX6322/04
HX6340
  • Встроенный Bluetooth®
  • Обучающее приложение
  • 2 чистящие насадки
  • 2 режима
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-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300
  • Sonicare Series 5300

Sonicare Series 5300
Зубная щетка на аккумуляторах

HX7101/01
HX710B
  • Удаляет в 7 раз больше налета*
  • Превосходное удаление потемнений и отбеливание зубов
  • Технология Sonicare нового поколения
  • Датчик давления
  • 1 режим чистки, 2 уровня интенсивности
Посмотреть продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500
  • Sonicare Series 5500

Sonicare Series 5500
Зубная щетка на аккумуляторах

HX7110/01
HX711A
  • Удаляет в 7 раз больше налета*
  • Зубы в 2 раза белее**
  • Технология Sonicare нового поколения
  • Датчик давления
  • 2 режима чистки, 1 уровень интенсивности
Посмотреть продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000

Sonicare DiamondClean 9000
Зубная щетка на аккумуляторах

HX9911/17
HX991B
  • Удаляет в 20 раз больше налета*
  • Более белые зубы уже через 1 день**
  • Датчик давления
  • 4 режима, 3 уровня интенсивности
Посмотреть продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100
  • Sonicare Series 6100

Sonicare Series 6100
Зубная щетка на аккумуляторах

HX7400/06
HX740A
  • Удаляет в 10 раз больше налета*
  • Бережная чистка для чувствительных зубов и десен
  • Технология Sonicare нового поколения
  • Визуальный датчик давления
  • 2 режима чистки, 3 уровня интенсивности
Посмотреть продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100
  • Sonicare Series 7100

Sonicare Series 7100
Зубная щетка на аккумуляторах

HX7420/01
HX742A
  • Удаляет в 10 раз больше налета*
  • Состояние десен в 7 раз лучше**
  • Технология Sonicare нового поколения
  • Визуальный датчик давления
  • 4 режима чистки, 3 уровня интенсивности
Посмотреть продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000

Sonicare DiamondClean 9000
Зубная щетка на аккумуляторах

HX9911/84
HX991K
  • Удаляет в 10 раз больше налета*
  • До 100 % более эффективное удаление потемнений**
  • Датчик давления
  • 4 режима, 3 уровня интенсивности
Посмотреть продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000

Sonicare DiamondClean 9000
Зубная щетка на аккумуляторах

HX9914/69
HX991B_BK
HX991R_RG
  • Удаляет в 20 раз больше налета*
  • Более белые зубы уже через 1 день**
  • Датчик давления
  • 4 режима, 3 уровня интенсивности
Посмотреть продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare For Kids Design a Pet Edition
  • Sonicare For Kids Design a Pet Edition
  • Sonicare For Kids Design a Pet Edition
  • Sonicare For Kids Design a Pet Edition
  • Sonicare For Kids Design a Pet Edition
  • Sonicare For Kids Design a Pet Edition
  • Sonicare For Kids Design a Pet Edition
  • Sonicare For Kids Design a Pet Edition
  • Sonicare For Kids Design a Pet Edition

Sonicare For Kids Design a Pet Edition
Электрическая зубная щетка

HX3601/01
HX360CB
  • Технология Sonicare
  • Уникальные стикеры
  • Бесплатное приложение Sonicare For Kids
Посмотреть продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series
  • Sonicare 3100 series

Sonicare 3100 series
Электрическая звуковая зубная щетка

HX3675/13
HX367W1
  • Звуковая технология
  • Датчик давления
  • Функции QuadPacer и SmarTimer
  • Изящный эргономичный дизайн
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