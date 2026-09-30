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Power Flosser

Power Flosser (6)

В наличии (6)

1 - 6 из 6 результатов
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В наличии (6)

В наличии

+1 год сервиса

  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000

Sonicare Cordless Power Flosser 3000
Ирригатор полости рта

HX3826/33
  • Технология Quad Stream
  • Бережно удаляет до 99 % налета под линией десен**
  • До 2 раз эффективнее удаляет налет, чем щетки для межзубных промежутков**
  • 2 режима и 3 настройки давления
  • 40 дней работы от аккумулятора****
Посмотреть продукт

Тестируйте до 60 дней

  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000

Sonicare Cordless Power Flosser 3000
Ирригатор полости рта

HX3826/31
  • Технология Quad Stream
  • Бережно удаляет до 99 % налета под линией десен**
  • До 2 раз эффективнее удаляет налет, чем щетки для межзубных промежутков**
  • 2 режима и 3 настройки давления
  • 40 дней работы от аккумулятора****
Посмотреть продукт

+1 год сервиса

  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
  • Sonicare Cordless Power Flosser 3000

Sonicare Cordless Power Flosser 3000
Ирригатор полости рта

HX3826/24
  • Технология Quad Stream
  • Бережно удаляет до 99 % налета под линией десен**
  • На 150 % эффективнее улучшает состояние десен, чем зубная нить**
  • 2 режима и 3 настройки давления
  • 40 дней работы от аккумулятора****
Посмотреть продукт

+1 год сервиса

  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000
  • Sonicare Compact Flosser 1000

Sonicare Compact Flosser 1000
Ирригатор полости рта

HX3333/24
  • Компактный и портативный дизайн
  • Бережно удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках*
  • До 100 % более здоровые десны по сравнению с зубной нитью**
  • 3 режима чистки
  • 21 день работы от аккумулятора***
Посмотреть продукт

Тестируйте до 60 дней

  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000
  • Sonicare Countertop Power Flosser 7000

Sonicare Countertop Power Flosser 7000
Ирригатор полости рта

HX3911/40
  • Технология Quad Stream
  • Бережно удаляет до 99 % налета под линией десен**
  • До 1,8 раз более эффективная защита десен по сравнению с зубной нитью*
  • 4 режима, 10 настроек давления и 4 насадки с футляром
  • Удобная магнитная зарядная док-станция с функцией автоматического отключения
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+1 год сервиса

  • Sonicare Стандартные насадки F1
  • Sonicare Стандартные насадки F1
  • Sonicare Стандартные насадки F1
  • Sonicare Стандартные насадки F1
  • Sonicare Стандартные насадки F1
  • Sonicare Стандартные насадки F1
  • Sonicare Стандартные насадки F1
  • Sonicare Стандартные насадки F1
  • Sonicare Стандартные насадки F1

Sonicare Стандартные насадки F1
Насадка для ирригатора

HX3042/00
  • 2 насадки
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