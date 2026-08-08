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OneBlade: подравнивание/контуры/бритье

OneBlade: подравнивание/контуры/бритье (24)

В наличии (24)

1 - 12 из 24 результатов
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В наличии (24)

В наличии

-25% на лезвие OneBlade

  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360

Philips OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23
  • Подравнивает, делает контуры и бреет
  • Лезвие 360
  • Регулируемый гребень «5 в 1»
Посмотреть продукт

-25% на лезвие OneBlade

  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360

Philips OneBlade 360
Face

QP2734/23
  • Подравнивает, делает контуры и бреет
  • Лезвие 360
  • Регулируемый гребень «5 в 1»
Посмотреть продукт

-25% на лезвие OneBlade

  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade

Philips OneBlade
Интимные зоны

QP1924/22
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Лезвие SkinProtect, 1 шт.
  • 1 гребень для подравнивания
  • 100%-ая водонепроницаемость
  • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
Посмотреть продукт
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade

Philips OneBlade
Сменное лезвие OneBlade 360

QP410/50
  • Подравнивание, создание контуров и бритье
  • 1 лезвие 360°
  • Упаковка из переработанной бумаги**
  • Срок службы лезвия — до 4 месяцев*
Посмотреть продукт
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade

Philips OneBlade
Плавающее лезвие OneBlade 360

QP420/50
  • Подравнивание, создание контуров и бритье
  • 2 лезвия 360
  • Упаковка из переработанной бумаги**
  • Срок службы лезвия — до 4 месяцев*
Посмотреть продукт

-25% на лезвие OneBlade

  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360

Philips OneBlade 360
Face

QP2724/23
  • Подравнивание, создание контуров и бритье
  • Лезвие 360
  • Гребни для щетины (1, 3 и 5 мм)
Посмотреть продукт
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade

Philips OneBlade
Сменное лезвие OneBlade 360

QP440/50
  • Подравнивание, создание контуров и бритье
  • 4 лезвия 360
  • Для всех моделей OneBlade**
  • Срок службы лезвия — до 4 месяцев*
Посмотреть продукт

-25% на лезвие OneBlade

  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360

Philips OneBlade Pro 360
Электростанок для лица и тела

QP6542/15
  • Литий-ионный аккумулятор
  • Гребень для подравнивания, 14 установок
  • Для влажного и сухого бритья
  • Индикатор батареи
Посмотреть продукт

-25% на лезвие OneBlade

  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360

Philips OneBlade 360
Face

QP2724/31
  • Подравнивание, создание контуров и бритье
  • Лезвие 360
  • Гребни для щетины (1, 3 и 5 мм)
Посмотреть продукт
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade
  • Philips OneBlade

Philips OneBlade
Сменное лезвие OneBlade 360

QP430/50
  • Подравнивание, создание контуров и бритье
  • 3 лезвия 360
  • Для всех моделей OneBlade**
  • Срок службы лезвия — до 4 месяцев*
Посмотреть продукт

-25% на лезвие OneBlade

  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360

Philips OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6652/61
  • Литий-ионный аккумулятор
  • Гребень для подравнивания, 20 установок
  • Для влажного и сухого бритья
  • Цифровой светодиодный дисплей
Посмотреть продукт

-25% на лезвие OneBlade

  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360
  • Philips OneBlade Pro 360

Philips OneBlade Pro 360
Для лица и тела

QP6552/15
  • Литий-ионный аккумулятор
  • Гребень для подравнивания, 20 установок
  • Для влажного и сухого бритья
  • Цифровой светодиодный дисплей
Посмотреть продукт
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