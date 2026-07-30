Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

Оптимальная производительность и несравненная долговечность светодиодных ламп головного освещения Philips Ultinon Essential LED делает их передовым решением на рынке. Благодаря двойной системе отвода тепла со встроенным вентилятором и радиатором из анодированного алюминия, эти светодиодные лампы более эффективно рассеивают тепло. Они будут работать на самом высоком уровне яркости в течение более долгого времени.