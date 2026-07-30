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Больше не доступен

Ultinon Essential LEDЛампа для автомобильных фар

11366UE2X2

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Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В.
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Стильные светодиодные лампы с простой установкой

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  • Тип лампы: H8/H11/H16

  • Стильный белый свет 6500 К

  • Компактный дизайн и удобная установка

  • Совместима с большинством автомобилей

  • Количество ламп: 2 шт.

Стильный белый свет для комфорта в поездках

Стильный белый свет для комфорта в поездках

Для придания автомобилю современного внешнего вида установите в фары светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED. Они излучают стильный белый свет с цветовой температурой до 6500 К, который позволит вам выделиться из толпы.

Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

Оптимальная производительность и несравненная долговечность светодиодных ламп головного освещения Philips Ultinon Essential LED делает их передовым решением на рынке. Благодаря двойной системе отвода тепла со встроенным вентилятором и радиатором из анодированного алюминия, эти светодиодные лампы более эффективно рассеивают тепло. Они будут работать на самом высоком уровне яркости в течение более долгого времени.

Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

Philips Ultinon Essential LED — это новый корпус со встроенным электронным блоком управления, обеспечивающим свободную посадку лампы в корпусе фары. Оцените простое подключение — такой корпус позволяет легко отделить центральное кольцо от верхней части без откручивания. Компактная конструкция ламп Philips Ultinon Essential LED делает их совместимыми с широким рядом автомобилей и упрощает профессионалам процесс установки.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством