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Больше не доступен
11366UE2X2
Тип лампы: H8/H11/H16
Стильный белый свет 6500 К
Компактный дизайн и удобная установка
Совместима с большинством автомобилей
Количество ламп: 2 шт.
Для придания автомобилю современного внешнего вида установите в фары светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED. Они излучают стильный белый свет с цветовой температурой до 6500 К, который позволит вам выделиться из толпы.
Оптимальная производительность и несравненная долговечность светодиодных ламп головного освещения Philips Ultinon Essential LED делает их передовым решением на рынке. Благодаря двойной системе отвода тепла со встроенным вентилятором и радиатором из анодированного алюминия, эти светодиодные лампы более эффективно рассеивают тепло. Они будут работать на самом высоком уровне яркости в течение более долгого времени.
Philips Ultinon Essential LED — это новый корпус со встроенным электронным блоком управления, обеспечивающим свободную посадку лампы в корпусе фары. Оцените простое подключение — такой корпус позволяет легко отделить центральное кольцо от верхней части без откручивания. Компактная конструкция ламп Philips Ultinon Essential LED делает их совместимыми с широким рядом автомобилей и упрощает профессионалам процесс установки.
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Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством